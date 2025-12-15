Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Плесень уходит без боя: натуральный состав за 15 минут растворяет грибок в швах плитки

Сода и уксус удаляют плесень в швах за 15 минут — специалист Данила Малышев
Недвижимость

Даже в идеально вымытой ванной комнате один нюанс способен испортить всё впечатление — чёрные швы между плиткой. Плесень в межплиточных соединениях выглядит неопрятно, быстро возвращается и может влиять на самочувствие жильцов. При этом избавиться от неё можно без агрессивной химии и долгой уборки. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Ванная комната
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ванная комната

Почему чёрная плесень в швах — не просто эстетическая проблема

Грибок в межплиточных швах появляется не случайно. Ванная комната, душевая или кухня создают для него почти идеальные условия: повышенная влажность, перепады температур и ограниченная вентиляция. Затирка между плиткой пористая, поэтому легко впитывает влагу и загрязнения, а значит — становится благоприятной средой для роста грибка.

Опасность плесени заключается не только во внешнем виде. Её микроскопические споры легко распространяются по воздуху, особенно при нагреве и высокой влажности. При регулярном контакте они могут провоцировать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей, головные боли и обострение хронических заболеваний. Именно поэтому важно не маскировать проблему, а устранять её полностью. Об этом рассказал специалист по бытовой гигиене Данила Малышев.

Почему магазинные средства не всегда лучший вариант

Многие в первую очередь тянутся к специализированным чистящим средствам с хлором. Они действительно дают быстрый визуальный эффект, но имеют и существенные минусы. Агрессивная химия может повреждать затирку, вызывать раздражение кожи и дыхательных путей, а при регулярном использовании — ухудшать микроклимат в помещении.

Кроме того, такие средства часто убирают только верхний слой плесени, не проникая глубоко в структуру шва. В результате через несколько недель тёмные пятна появляются снова. Именно поэтому всё больше людей ищут альтернативы — простые, доступные и безопасные для дома.

Сода и уксус: почему этот дуэт работает

По словам Данилы Малышева, один из самых эффективных способов борьбы с плесенью основан на сочетании двух привычных продуктов — пищевой соды и столового уксуса. Их действие дополняет друг друга и позволяет справиться даже с застарелыми загрязнениями.

Пищевая сода работает как мягкий абразив. Она аккуратно очищает поверхность швов, разрушает верхний слой грибницы и "открывает" поры затирки. Уксус, в свою очередь, благодаря содержанию уксусной кислоты, проникает глубже и уничтожает микроспоры, которые не видны глазу. В результате плесень удаляется не только с поверхности, но и изнутри.

Как избавиться от плесени за 15 минут: пошаговая инструкция

Процедура не требует специальных навыков и подходит для большинства типов плитки и затирки. Весь процесс занимает около четверти часа.

  1. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния густой пасты.

  2. Нанесите смесь на поражённые швы, используя щётку, старую зубную щётку или губку.

  3. Оставьте пасту на 15 минут, чтобы сода начала размягчать налёт и грибок.

  4. Распылите сверху обычный столовый уксус из пульверизатора. Начнётся активная реакция с образованием пены.

  5. Через несколько минут тщательно промойте обработанные участки тёплой водой.

  6. Насухо вытрите плитку и обеспечьте хорошее проветривание помещения.

Именно этап сушки играет ключевую роль. Если оставить влагу в швах, плесень может вернуться значительно быстрее.

Где этот способ особенно эффективен

Метод с содой и уксусом подходит для помещений с повышенной влажностью. Его успешно применяют в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетах и на кухонных фартуках. Он не повреждает керамическую плитку, подходит для большинства видов затирки и не оставляет резкого химического запаха.

Важно лишь учитывать, что для натурального камня и некоторых видов декоративной плитки с кислоточувствительной поверхностью уксус использовать стоит с осторожностью. В таких случаях лучше предварительно протестировать средство на незаметном участке.

Сравнение: сода и уксус против бытовой химии

Если сравнивать этот способ с магазинными средствами, разница становится очевидной. Химические очистители действуют быстро, но часто агрессивны и требуют средств защиты. Сода и уксус работают мягче, но при этом глубже, особенно при регулярном применении.

Кроме того, натуральный метод выигрывает по доступности и стоимости. Эти продукты есть почти в каждом доме, а их использование не требует дополнительных затрат. Для семей с детьми или домашними животными это особенно важный аргумент.

Советы для профилактики плесени

  1. После душа или уборки всегда проветривайте ванную комнату.

  2. Раз в месяц обрабатывайте швы содой и уксусом в профилактическом режиме.

  3. Используйте вытяжку или осушитель воздуха, если влажность постоянно высокая.

  4. Насухо вытирайте плитку в местах, где чаще всего скапливается вода.

  5. Следите за состоянием затирки и при необходимости обновляйте её.

Популярные вопросы о плесени в швах плитки

Можно ли использовать этот метод регулярно?

Да, при профилактическом применении он безопасен и помогает поддерживать чистоту без вреда для поверхности.

Поможет ли сода и уксус от старой чёрной плесени?

В большинстве случаев да, но может потребоваться повторная обработка и более тщательная механическая чистка.

Нужно ли надевать перчатки?

Желательно, особенно если кожа чувствительная, хотя метод считается мягким и неагрессивным.

Почему плесень возвращается снова?

Основная причина — влажность и плохая вентиляция. Без устранения этих факторов даже эффективная чистка даст временный результат.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом уборка ванная комната
