Дверь портит весь ремонт: как перекрасить её дома без опыта и лишних затрат

Меловая краска подходит для межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь может выбиваться из интерьера даже после удачного ремонта и портить общее впечатление от комнаты. Покупка новой конструкции — не единственный выход, гораздо проще и дешевле обновить дверь с помощью краски. Покраска в домашних условиях доступна даже новичкам, если соблюдать правильную последовательность действий. Об этом сообщает дзен-канал "Дом и уют".

Когда покраска двери — лучшее решение

Замена дверей часто требует дополнительных расходов, демонтажа коробки и подгонки проёмов. Покраска позволяет быстро адаптировать старую дверь под новый интерьер, изменить цвет, скрыть следы времени и освежить внешний вид помещения. Такой способ особенно актуален для межкомнатных дверей из массива, МДФ или шпона, которые конструктивно остаются прочными, но выглядят устаревшими.

Кроме эстетики, окрашивание решает и практические задачи. Новое покрытие защищает поверхность от влаги, загрязнений и мелких повреждений, продлевая срок службы двери без сложного ремонта.

Какой краской покрасить дверь

Для межкомнатных дверей подходят краски, предназначенные для мебели и деревянных поверхностей. Они хорошо сцепляются с основанием, не образуют потёков и устойчивы к повседневным нагрузкам. Такой подход часто выбирают при сравнении решений для отделки, где краска нередко оказывается практичнее альтернативных вариантов вроде обоев — особенно в зонах с повышенной нагрузкой, как и в случае с выбором между обоями и краской.

Одним из самых универсальных вариантов считается акриловая мебельная краска. Она почти не пахнет, быстро сохнет и подходит для работы в квартире без дополнительной вентиляции. Такое покрытие не желтеет со временем, выдерживает влажную уборку и мелкие механические воздействия.

Меловые краски также подходят для дверей, особенно если нужен матовый эффект или винтажный стиль. Они легко наносятся, но чаще требуют финишного лака для защиты поверхности. Алкидные эмали отличаются высокой прочностью, однако имеют резкий запах и более долгий период высыхания, что не всегда удобно для домашних условий.

Как выбрать цвет двери

Цвет двери играет важную роль в восприятии интерьера. Традиционный подход — подбирать оттенок в тон полу, плинтусам или мебели. Белые двери остаются универсальным вариантом и хорошо вписываются почти в любой стиль, от классики до минимализма.

При желании дверь можно сделать акцентом. Яркие или сложные оттенки — серый, кремовый, оливковый, вересковый, приглушённый жёлтый — добавляют характер комнате и визуально освежают пространство. Чтобы цвет смотрелся гармонично, его стоит поддержать деталями интерьера: текстилем, декором или небольшим предметом мебели. Такой приём хорошо работает в пространствах, где важны решения, не теряющие актуальности со временем, как и в случае с интерьерами вне сиюминутных трендов.

Фурнитура тоже влияет на общее впечатление. Ручки и петли можно обновить с помощью декоративных металлических красок, выбрав оттенки под золото, бронзу или сталь, чтобы подчеркнуть стиль двери.

Подготовка межкомнатной двери к покраске

Качество результата напрямую зависит от подготовки поверхности. Даже самая дорогая краска не ляжет ровно, если пренебречь этим этапом.

Перед началом работы дверь желательно снять с петель и разместить горизонтально. Это упрощает процесс и снижает риск подтёков. Вся фурнитура — ручки, замки, накладки — снимается заранее.

Поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, жира и бытовых загрязнений. При наличии трещин, сколов и неровностей их заделывают акриловой шпаклёвкой. После высыхания шпаклёвки дверь шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, добиваясь ровной и слегка матовой поверхности.

Завершающий этап подготовки — удаление пыли и нанесение грунта. Грунтовка улучшает сцепление краски с основанием и помогает сократить её расход. Пока дверь сохнет, стоит защитить пол, стены и мебель плёнкой или бумагой.

Как покрасить дверь своими руками

Процесс окрашивания не требует профессиональных навыков, но важна аккуратность и последовательность. Работать лучше в перчатках и при хорошем освещении.

Краску перед использованием тщательно перемешивают до однородной консистенции. Небольшое количество переливают в кювету. Сначала кистью прокрашивают углы, торцы и труднодоступные участки, затем валиком равномерно распределяют краску по полотну сверху вниз.

Первый слой должен быть тонким. После полного высыхания наносят второй, а при необходимости — третий. Большинство современных мебельных красок обладают высокой укрывистостью, поэтому избыточное количество слоёв не требуется. Для дополнительной защиты дверь можно покрыть прозрачным лаком после полного высыхания краски.

Финальный этап — установка фурнитуры и возвращение двери на место.

Как покрасить старую дверь

Старые двери иногда требуют более серьёзной подготовки. Если предыдущее покрытие держится прочно и не отслаивается, его можно не удалять полностью, ограничившись шлифовкой. Но если на двери есть обои, самоклеящаяся плёнка или многослойная эмаль с трещинами, старое покрытие лучше снять.

Обои легко размягчаются водой, а плёнку и плотную краску удобно удалять с помощью строительного фена и шпателя. После очистки поверхность выравнивают, грунтуют и окрашивают по стандартной схеме.

Сравнение покраски и замены двери

Покраска позволяет сэкономить бюджет, сохранить существующую коробку и избежать сложных монтажных работ. Этот вариант подходит, если дверь прочная и исправная. Замена оправдана в случаях, когда конструкция повреждена, деформирована или не соответствует современным требованиям по шумоизоляции и безопасности.

Плюсы и минусы покраски двери

Обновление двери с помощью краски имеет ряд особенностей. Такой способ даёт свободу в выборе цвета, позволяет быстро изменить интерьер и не требует крупных вложений. При этом процесс занимает время, требует аккуратности и правильной подготовки поверхности. Ошибки на этапе грунтовки или нанесения слоёв могут привести к неровностям и снижению долговечности покрытия.

Советы по покраске двери

Выберите краску, подходящую для мебели и внутренних работ. Подберите цвет с учётом интерьера и освещения. Тщательно подготовьте поверхность и не пропускайте этап грунтования. Наносите краску тонкими слоями, давая каждому полностью высохнуть. При необходимости используйте лак для дополнительной защиты.

Популярные вопросы о покраске дверей

Можно ли красить дверь, не снимая её с петель?

Можно, но это увеличивает риск подтёков и усложняет равномерное нанесение краски.

Сколько времени занимает покраска двери?

В среднем процесс занимает один-два дня с учётом сушки слоёв.

Нужно ли покрывать дверь лаком?

Лак не обязателен, но он повышает износостойкость и упрощает уход за поверхностью.