Мария Круглова

Цвет 2026 года уже объявлен: ретро-оттенок, который дизайнеры называют душой новых интерьеров

Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость

В моду возвращается тепло и уют ретро-эпохи: в 2026 году дизайнеры прогнозируют лидерство оттенка, который называют "новым красным". Это глубокий жжёно-оранжевый цвет, в котором соединяются энергия, ностальгия и современный стиль. Об этом сообщает Revistaoeste.

Гостиная
Фото: unsplash.com by POOJAN THANEKAR is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гостиная

Цвет, рожденный из 70-х

Новый тренд — не случайное возвращение прошлого, а закономерный ответ на стремление к комфорту. Семидесятые годы славились мягкими тонами, наполненными светом и теплом. Сегодня дизайнеры заново открывают этот спектр: насыщенные янтарные и золотисто-красные оттенки становятся доминирующими в интерьерах.

"Жжёный оранжевый объединяет ностальгию и современность, придавая пространству ощущение дома, где хочется остаться", — отмечают эксперты в области интерьерного дизайна.

Этот цвет воспринимается как эмоционально насыщенный, но не агрессивный. Он добавляет помещению глубину и уют, что делает его особенно актуальным в эпоху, когда людям важно чувствовать тепло даже в урбанистичных пространствах.

Почему новый красный стал символом 2026 года

Популярность оттенка объясняется его универсальностью. Он одинаково хорошо смотрится в минималистичных и классических интерьерах, а также в стилях ретро, скандинавском или современном эко-дизайне.

Жжёный оранжевый способен менять настроение помещения в зависимости от освещения. При дневном свете он выглядит динамично и энергично, а в вечернем — становится мягким, уютным и даже немного романтичным.

"Этот цвет — как живое пламя камина: в нём нет агрессии, только тепло и уверенность", — говорят дизайнеры.

Кроме того, "новый красный" сочетается с популярными оттенками последнего десятилетия — песочными, сливочными, оливковыми и серыми, что делает его лёгким для интеграции в уже существующий интерьер.

Как использовать оттенок в гостиной

Гостиная — лучшее пространство, чтобы раскрыть потенциал "нового красного". Этот цвет отлично работает в качестве акцента, не требуя радикальных изменений в интерьере.

  • Центральный элемент — диван из оранжевого или терракотового бархата. Он станет точкой притяжения комнаты.
  • Светлые стены и нейтральные полы подчеркнут глубину оттенка.
  • Добавьте ретро-элементы: лампы с латунными основаниями, деревянные столики и кресла в духе 70-х.

"Всё решает баланс: одно выразительное пятно цвета способно задать настроение всему пространству", — отмечают эксперты студий интерьерного оформления.

Для гармонии достаточно пары текстильных элементов — подушек, штор или пледа. Они свяжут композицию, придавая помещению уют и завершённость.

Практические советы по применению

Чтобы оттенок заиграл в полную силу, важно учесть несколько простых правил:

  • Освещение: тёплые лампы усиливают насыщенность цвета, создавая эффект "закатного света".
  • Фактура: бархат, замша, дерево и шерсть подчёркивают природное происхождение оттенка.
  • Пропорции: используйте "новый красный" дозированно — как акцент, а не как фон.
  • Соседние цвета: наилучшие пары — кремовый, серо-бежевый, оливковый и песочный.
  • Металлические детали: медь, латунь и бронза делают композицию благородной.

Эти нюансы помогают достичь гармонии, когда даже смелый цвет выглядит естественно и элегантно.

Новый красный против других трендовых оттенков

В 2026 году ожидается целая палитра природных и ностальгических цветов, но именно этот оттенок получил признание как "центр тепла" интерьера.

  • В отличие от холодного терракотового, "новый красный" имеет больше золота и меньше коричневого.
  • От классического бордового его отличает мягкость и жизнерадостность.
  • По сравнению с коралловым он выглядит более взрослым и сдержанным, лучше подходит для жилых и рабочих пространств.

Советы по оформлению интерьера в тёплой палитре

  • Начинайте с мелких акцентов — подушек, керамических ваз, картин.
  • Если хотите обновить комнату без ремонта, замените текстиль в пользу оранжево-красных оттенков.
  • При покраске стен используйте матовую краску — она делает цвет мягче.
  • Для офисов или коворкингов выбирайте приглушённые варианты, ближе к цвету кирпича.
  • Добавляйте растения с крупной зелёной листвой — они визуально освежают тёплую палитру.

Популярные вопросы

Подходит ли этот оттенок для маленьких помещений

Да, если использовать его дозированно — как акцент или в деталях. Светлый фон и зеркальные поверхности компенсируют насыщенность цвета.

Можно ли сочетать новый красный с холодными тонами

Да, но лучше выбирать сложные оттенки серого, синего или графитового, которые не создают резкого контраста.

Где цвет будет смотреться особенно выигрышно

В гостиных, кухнях-столовых и офисных зонах отдыха — там, где важно ощущение уюта и энергии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
