Цвет 2026 года уже объявлен: ретро-оттенок, который дизайнеры называют душой новых интерьеров

В моду возвращается тепло и уют ретро-эпохи: в 2026 году дизайнеры прогнозируют лидерство оттенка, который называют "новым красным". Это глубокий жжёно-оранжевый цвет, в котором соединяются энергия, ностальгия и современный стиль. Об этом сообщает Revistaoeste.
Новый тренд — не случайное возвращение прошлого, а закономерный ответ на стремление к комфорту. Семидесятые годы славились мягкими тонами, наполненными светом и теплом. Сегодня дизайнеры заново открывают этот спектр: насыщенные янтарные и золотисто-красные оттенки становятся доминирующими в интерьерах.
"Жжёный оранжевый объединяет ностальгию и современность, придавая пространству ощущение дома, где хочется остаться", — отмечают эксперты в области интерьерного дизайна.
Этот цвет воспринимается как эмоционально насыщенный, но не агрессивный. Он добавляет помещению глубину и уют, что делает его особенно актуальным в эпоху, когда людям важно чувствовать тепло даже в урбанистичных пространствах.
Популярность оттенка объясняется его универсальностью. Он одинаково хорошо смотрится в минималистичных и классических интерьерах, а также в стилях ретро, скандинавском или современном эко-дизайне.
Жжёный оранжевый способен менять настроение помещения в зависимости от освещения. При дневном свете он выглядит динамично и энергично, а в вечернем — становится мягким, уютным и даже немного романтичным.
"Этот цвет — как живое пламя камина: в нём нет агрессии, только тепло и уверенность", — говорят дизайнеры.
Кроме того, "новый красный" сочетается с популярными оттенками последнего десятилетия — песочными, сливочными, оливковыми и серыми, что делает его лёгким для интеграции в уже существующий интерьер.
Гостиная — лучшее пространство, чтобы раскрыть потенциал "нового красного". Этот цвет отлично работает в качестве акцента, не требуя радикальных изменений в интерьере.
"Всё решает баланс: одно выразительное пятно цвета способно задать настроение всему пространству", — отмечают эксперты студий интерьерного оформления.
Для гармонии достаточно пары текстильных элементов — подушек, штор или пледа. Они свяжут композицию, придавая помещению уют и завершённость.
Чтобы оттенок заиграл в полную силу, важно учесть несколько простых правил:
Эти нюансы помогают достичь гармонии, когда даже смелый цвет выглядит естественно и элегантно.
В 2026 году ожидается целая палитра природных и ностальгических цветов, но именно этот оттенок получил признание как "центр тепла" интерьера.
Да, если использовать его дозированно — как акцент или в деталях. Светлый фон и зеркальные поверхности компенсируют насыщенность цвета.
Да, но лучше выбирать сложные оттенки серого, синего или графитового, которые не создают резкого контраста.
В гостиных, кухнях-столовых и офисных зонах отдыха — там, где важно ощущение уюта и энергии.
