Всего один поворот — и тишина: изобретение, которое спасает семьи от вечных скандалов с соседями

Шведский винт уменьшает передачу шума через стены
Недвижимость

Громкие шаги на верхнем этаже, звук работающей техники и голоса за стеной давно стали фоном жизни в городских домах, где стены не всегда справляются со своей задачей. Чем плотнее застройка, тем острее стоит вопрос защиты личного пространства от посторонних звуков. Новые технологии стремятся изменить ситуацию, предлагая решения, не требующие капитального ремонта и больших вложений. Об этом сообщает okdiario.

Квартира

Почему проблема соседского шума до сих пор остаётся нерешённой

В многоквартирных домах именно шум чаще всего становится источником конфликтов. Он влияет на сон, рабочий график, психологический комфорт и отношения между соседями. Люди стараются бороться с этим разными способами: утепляют стены, выбирают плотные ковры, используют декоративные панели, но такие методы не всегда дают ощутимый результат или требуют серьёзных затрат.

Особенно сложная ситуация возникает в домах с деревянными перекрытиями. Древесина отличается высокой проводимостью звука, из-за чего вибрации распространяются быстрее и заметнее. Даже обычная бытовая деятельность — стирка, работа телевизора, перенос мебели — становится слышимой в соседних комнатах и квартирах.

На фоне таких бытовых сложностей особое внимание привлекает изобретение исследователей Университета Мальме — звуковой винт. Простая конструкция, объединяющая крепёж и амортизирующий механизм, предлагает способ уменьшить шум без сложных работ и профессионального монтажа.

Как работает звуковой винт и чем он отличается от обычного крепежа

Главная особенность устройства — внутренняя пружина, встроенная в корпус винта. В деревянных домах именно крепёж часто становится своеобразным "проводником" вибраций: панели и рейки крепятся к каркасу напрямую, создавая жёсткое соединение. Винт нового типа нарушает этот процесс — пружина гасит вибрацию, не позволяя ей распространяться по стене.

Такой подход делает крепёж не только функциональным, но и акустически эффективным. Разработчики отмечают, что система была протестирована в лабораторных условиях, где показала снижение шума примерно на девять децибел по сравнению с традиционной стеной.

Одним из важных преимуществ является компактность: устройство не занимает дополнительного пространства, как, например, пробковые или деревянные панели. Установку можно выполнить самостоятельно, что делает технологию доступной даже тем, кто никогда не занимался монтажными работами.

Изобретение, получившее признание и одобренное экспертами

Исследование, проведённое Университетом Мальме, привлекло внимание инженерного сообщества. Технология была одобрена Шведской королевской академией инженерных наук. Это подтверждает перспективность метода и его возможное применение в модернизации старого жилого фонда.

Изобретатели создали компанию Akoustos, чтобы вывести систему на рынок. Несмотря на то что массовых продаж ещё нет, технология уже обсуждается как потенциальное решение для домов с выраженными акустическими проблемами.

В одном из выступлений автор разработки подчёркивает ценность возможности экономить пространство:

"С помощью нашего шурупа гипсокартон можно крепить непосредственно к стенам, освобождая пространство на полу, а квадратный метр площади на полу может стоить тысячи евро", — объясняет Хокан Вернерссон, ведущий автор исследования и профессор кафедры материаловедения и прикладной математики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Где звуковой винт работает лучше всего

Технология ориентирована на деревянные конструкции: каркасные дома, чердачные помещения, старые здания с деревянными перекрытиями. В бетонных домах проблема вибраций проявляется меньше, но в жилых комплексах исторического типа устройство может стать полезным инструментом для точечной модернизации.

Наибольший эффект достигается при использовании винтов в местах, где вибрации передаются сильнее всего:

  • межквартирные стены;
  • потолочные соединения;
  • деревянные перегородки;
  • панели из гипсокартона.

Так как система не требует демонтажа существующих материалов, она хорошо подходит для ремонта без значительных расходов.

Идеи доступной звукоизоляции: что можно сделать своими силами

Помимо звукового винта существуют и другие решения, которые можно применять вместе с ним или отдельно. Они не требуют больших вложений, но помогают заметно снизить шум.

Обшивка стен массивной древесиной

Толстые деревянные панели способны гасить звук до 20 децибел. Это хорошее решение для помещений с повышенной шумовой нагрузкой, например гостиных или детских комнат.

Пробковое покрытие

Пробка — природный звукопоглотитель. Листы легко монтируются и подходят под любой интерьер. Снижение шума может достигать 35 децибел.

Краски с микросферами

В состав таких красок входят керамические пузырьки, образующие дополнительный барьер. Несколько слоёв создают микрокамеру, уменьшающую проникновение шума.

Ковры и текстиль

Два плотных ковра, уложенные друг на друга, помогают бороться с ударным и разговорным шумом. Подходят комнатам с большим количеством твёрдых поверхностей.

Стеллажи от пола до потолка

Мебель становится дополнительным барьером. Книги создают воздушный слой, заметно смягчающий вибрации.

Уплотнители для дверей

Недорогие ленты предотвращают прохождение звука из коридора и между комнатами.

Звуковой винт против традиционных методов

  1. Традиционные панели занимают пространство; винт — нет.

  2. Панели требуют профессионального монтажа; винт можно установить самостоятельно.

  3. Дерево и пробка улучшают акустику, но не устраняют вибрации; винт работает именно с вибрационными нагрузками.

  4. Краски и текстиль глушат звук, но не влияют на конструкционные шумы; винт уменьшает передачу вибраций по каркасу.

Такое сопоставление демонстрирует, что винт не заменяет все методы, а дополняет их, решая именно конструкционную часть проблемы.

Советы по уменьшению шума в квартире

  1. Определите источник шума — это помогает выбрать метод изоляции.

  2. При деревянных конструкциях сочетайте винт с панелями или плотными коврами.

  3. Устанавливайте мебель на проблемные стены — это усиливает эффект.

  4. Начинайте с недорогих мер, оценивая результат постепенно.

Осознанный подход позволяет добиться тишины без избыточных затрат.

Популярные вопросы о звуковом винте

Подходит ли устройство для бетонных домов?
Оно создавалось для деревянных конструкций, но может частично работать и в других типах стен.

Нужно ли снимать отделку для установки?
Нет, в большинстве случаев достаточно заменить обычные винты.

Насколько долговечна система?
Пружинный механизм рассчитан на длительное использование, так как не испытывает чрезмерных нагрузок.

дом ремонт технологии
