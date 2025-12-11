Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цены стоят, спрос растёт: Свердловская область переживает неожиданный скачок интереса к ипотеке

На Урале оформлено 60 процентов ипотек по семейной программе
В Свердловской области зафиксирован заметный подъём ипотечной активности, что связано с постепенным снижением ключевой ставки. Как следует из декабрьского обзора Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", в третьем квартале 2025 года жители региона оформили около 9,4 тыс. жилищных кредитов — примерно на треть больше, чем кварталом ранее.

Доля льготных программ остаётся высокой

Основной вклад в динамику по-прежнему вносят государственные программы. На "Семейную ипотеку" приходится порядка 60% всех оформленных на Урале займов. Одновременно растёт интерес к стандартным продуктам: объём рыночных ипотек увеличился почти на 40% за квартал.

Девелоперы активизируют новые проекты

Повышенная активность покупателей поддержала строительный сектор. Девелоперы продолжили запуск объектов в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Один из крупнейших игроков объявил о строительстве масштабного жилого района на месте бывшего "Уралмаша". Ещё одна компания совместно с крупным банком планирует возвести три новых дома в районе Уктуса.

Цены остаются стабильными

Несмотря на замедление темпов спроса, ценовая ситуация остаётся устойчивой. На первичном и вторичном рынках фиксируется замедление роста стоимости жилья. По данным Росстата, одновременно снижаются цены производителей на ключевые строительные материалы, что частично снижает нагрузку на себестоимость проектов.

Аналитики прогнозируют постепенное охлаждение рынка

Экономисты отмечают, что при сохранении текущей динамики рынок может перейти в стадию более умеренной активности. По их оценкам, высокие значения ставки в течение предыдущих месяцев могли сформировать отложенный спрос, который сейчас постепенно реализуется. В дальнейшем темпы выдачи кредитов могут стабилизироваться, однако значительного снижения интереса к ипотеке не ожидают, сообщает tagilcity.ru.

Ввод жилья может ускориться в начале следующего года

Застройщики предполагают, что при сохранении стабильных цен и постепенной адаптации к новым условиям спроса темпы ввода жилья могут вырасти в первом полугодии 2026 года. Планируется увеличение предложения в крупных городах области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил, чтобы сбалансировать рынок и избежать локального дефицита новостроек.

