Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Дом мёрзнет по сценарию, написанному в стенах: эти маленькие дефекты управляют климатом

Тепловизор помогает выявить источники холода в квартире
Недвижимость

Холод в квартире почти всегда начинается с мелочей: щель под подоконником, "гуляющая" входная дверь или голая наружная стена. Из-за таких потерь тепло уходит быстрее, чем успевают нагреть батареи, и дома становится неуютно даже при включённом отоплении. Хорошая новость в том, что большую часть причин можно найти и устранить без капитального ремонта. Об этом сообщает Домклик.

Девушка мёрзнет дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка мёрзнет дома

Окна: где чаще всего утекает тепло

Пластиковые окна сами по себе не гарантируют тепла, если есть ошибки монтажа или изношены уплотнители. Начните с простого осмотра: проверьте, нет ли под подоконником пустот, трещин и щелей. Даже небольшие зазоры способны дать ощутимый сквозняк, особенно в ветреную погоду. Такие места обычно заполняют монтажной пеной, а после аккуратно закрывают отделкой.

Ещё один важный момент — сезонная регулировка прижима створок. Перед холодами окна переводят на зимний режим, а в тёплые месяцы возвращают на стандартный или летний. Это помогает створке плотнее прилегать к раме и уменьшает продувание. Если режим не менять годами, уплотнитель быстрее изнашивается, и с каждым сезоном помещение может становиться прохладнее.

Чтобы окна оставались герметичными, раз в несколько лет имеет смысл проверять фурнитуру: механизмы со временем стираются, ослабляют прижим, створка начинает "поддувать" по периметру. Если в квартире холодно при нормальных батареях, именно окно часто оказывается первым виновником.

Входная дверь: не делитесь теплом с подъездом

Даже идеально тёплая комната будет быстро остывать, если входная дверь закрывается неплотно. Простой тест — провести рукой по контуру двери и понять, чувствуется ли движение воздуха. Сквозняки и слабое примыкание обычно решаются установкой резинового уплотнителя: он стоит недорого, продаётся в хозяйственных магазинах и держится несколько сезонов.

Если дверь "гуляет" из-за перекоса, бывает полезно отрегулировать петли или замок, чтобы полотно прижималось равномерно. Важно и состояние порога: через нижнюю часть двери часто тянет сильнее всего, особенно если в подъезде прохладно или гуляет ветер.

Стены: трещины, пустоты и холодные углы

Когда квартира остывает, а окна и дверь в порядке, стоит присмотреться к стенам. Трещины и пустоты могут появляться из-за усадки дома и мелких дефектов отделки. Они работают как "каналы" для холода, а также ухудшают ощущение комфорта рядом со стеной. Такие участки обычно запенивают, но перед этим приходится добраться до основания, сняв часть обоев и штукатурки.

В угловых и торцевых квартирах нередко встречаются "холодные" стены. Если не хочется начинать большой ремонт, можно усилить теплоизоляцию более мягкими решениями: ковром на стене, пробковыми или шерстяными панелями. Это не заменит полноценного утепления, но помогает снизить ощущение холода и сделать комнату уютнее. Более серьёзный вариант — гипсокартонная конструкция с утеплителем, однако это уже заметное вмешательство в отделку и площадь помещения.

Радиаторы и отражатели: направьте тепло в комнату

Частая проблема — батарея греет, но часть тепла уходит в наружную стену за радиатором. Исправить это можно с помощью отражающего экрана. Панель из рулонного вспененного полиэтилена или листа пенопласта, установленная за радиатором, помогает направить тепло внутрь помещения. Материал обычно продаётся в строительных магазинах и ставится без сложных работ.

Если после установки экрана комната стала прогреваться быстрее, значит, до этого значительная часть энергии действительно уходила "в стену". Это особенно заметно в комнатах, где радиатор расположен под окном или на внешней стене.

Шторы и ковры: простая "домашняя" теплоизоляция

Иногда дело не в том, что отопление слабое, а в том, что тепло слишком быстро рассеивается. Плотные шторы помогают уменьшить холодный "обдув" от окна и делают комнату комфортнее вечером и ночью. Теплее станет и от напольных покрытий с ворсом — ковров, ковриков, ковролина. Да, они требуют более внимательной уборки, но по ощущениям разница с холодным ламинатом или плиткой может быть большой.

Эти меры особенно полезны в спальне и детской, где важна не только температура воздуха, но и "тепло контакта", когда ногам и телу не холодно при касании поверхностей.

Тепловизор: быстрый способ найти источник потерь

Бывает, что всё вроде бы сделано правильно — окна без щелей, дверь плотная, батареи горячие, а дома всё равно прохладно. В таком случае помогает тепловизор. Он показывает, откуда именно уходит тепло: по откосам, швам, углам, зоне под подоконником, вокруг двери или через "мостики холода" в стенах. Прибор можно купить или взять в аренду, а результат часто экономит время и деньги: вы устраняете причину, а не пробуете всё подряд.

Если в квартире холоднее нормы: что делать официально

Комфортная температура в жилых комнатах обычно находится в диапазоне 18-24 °C. В многоквартирных домах отопительный сезон начинается, когда на улице устанавливается температура ниже +8 °C. Если в квартире стабильно меньше 18 °C, стоит обратиться в управляющую компанию с заявлением. По правилам проверка проводится в течение суток, по итогам составляют акт.

Если замер подтверждает нарушение, коммунальным службам дают время на устранение проблемы. Затем проводится повторная проверка и оформляется новый акт. На основании документов можно требовать перерасчёта, если услуга отопления оказана некачественно.

Теплее не только квартира: почему важен дом целиком

Утепление изнутри и локальные решения помогают, но иногда причина холода — состояние всего здания: изношенная система отопления, проблемные фасады, разрушенные швы и стыки. В таких ситуациях полезно быть активным собственником: участвовать в собраниях жильцов, задавать вопросы управляющей компании о работах и расходах, контролировать сроки капитального ремонта.

Есть и фактор соседей. Незаконные перепланировки могут нарушать тепловой контур дома. Например, если кто-то объединяет лоджию с комнатой и переносит радиаторы, система начинает работать иначе, и у других жильцов в квартирах может стать заметно холоднее. Если есть основания подозревать такую ситуацию, можно обращаться в жилищную инспекцию.

Сравнение: быстрые меры, средний ремонт и "тяжёлая артиллерия"

Быстрые меры — это уплотнитель на дверь, плотные шторы, ковры, проверка режимов окон, установка отражателя за радиатором. Они дают самый быстрый эффект и почти не требуют вмешательства в отделку.

Средний уровень — работа с проблемными местами: запенивание щелей под подоконником, устранение трещин в стенах, замена или настройка фурнитуры. Тут уже важна аккуратность и понимание, где именно происходит утечка тепла.

Тяжёлая артиллерия — утепление холодной стены гипсокартоном, замена входной двери, комплексные работы по дому и системе отопления. Эти решения дороже и требуют времени, но они нужны, если простые меры не дают результата.

Плюсы и минусы популярных способов утепления

Плюсы

  • Уплотнители, шторы и ковры дают быстрый эффект без ремонта.
  • Отражатель за батареей помогает направить тепло в комнату.
  • Тепловизор позволяет точно найти источник проблемы.
  • Регулировка оконного прижима продлевает жизнь уплотнителям.

Минусы

  • Монтажная пена и работы со стенами требуют аккуратной отделки после.
  • Утепление стен гипсокартоном "съедает" немного площади и тянет ремонт.
  • Без устранения проблем в доме локальные меры могут работать слабее.
  • Неправильные "самодельные" решения могут ухудшить вентиляцию и создать сырость.

Как сделать квартиру теплее без крайностей

  1. Проведите быстрый аудит: окна, дверь, зона под подоконником, углы, откосы.
  2. Закройте явные щели: уплотнитель на дверь, устранение продувания по окнам.
  3. Переведите окна на зимний режим, если он предусмотрен конструкцией.
  4. Поставьте отражающий экран за радиатором на наружной стене.
  5. Добавьте "тёплые" элементы интерьера: плотные шторы и покрытия с ворсом.
  6. Если непонятно, откуда тянет холодом, используйте тепловизор.
  7. При температуре ниже нормы оформляйте обращение в управляющую компанию и фиксируйте замеры актом.

Популярные вопросы о том, как сделать квартиру теплее

Можно ли просто сильнее "греть батареи", чтобы стало теплее?

Если тепло уходит через щели и холодные зоны, повышение нагрева не всегда помогает: вы будете отапливать улицу. Обычно эффективнее сначала устранить утечки.

Что даёт зимний режим пластиковых окон?

Он усиливает прижим створки к раме, уменьшая продувание. Это особенно заметно в ветреную погоду и при перепадах температуры.

Что лучше для холодной стены: ковёр или гипсокартон?

Ковёр и панели — быстрый и мягкий вариант без ремонта, который улучшает ощущения. Гипсокартон с утеплением работает сильнее, но требует более серьёзных работ.

Когда стоит брать тепловизор?

Когда очевидных щелей нет, а в квартире всё равно холодно. Прибор помогает найти точку утечки и не тратить деньги на лишние меры.

Куда обращаться, если в комнате меньше 18 °C?

В управляющую компанию с заявлением на проверку температуры и составление акта. Если отклонение подтвердится, можно требовать устранения проблемы и перерасчёта.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом зима квартира недвижимость
Новости Все >
Метаанализ показал отсутствие прироста мышечных волокон у людей — IronMan
Первые символы VIN-кода помогают определить страну производства авто — actualno
Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
Сейчас читают
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Туризм
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Последние материалы
Исследователи объяснили исчезновение хоббитов
В отелях номера без окон снова становятся трендом — Metro
Быстрый соус болоньезе готовят за 20 минут по технике софрито
Палеонтологи обнаружили хищника Kostensuchus atrox в Патагонии — данные Earth
Глюкоза сменила имидж из-за внутреннего кризиса — психоаналитик Смолярчук
Мелкие собаки быстрее теряют тепло из-за тонкого подшерстка — эксперты
Тепловизор помогает выявить источники холода в квартире
У берегов Александрии нашли "царскую лодку", пролежавшую под водой 2000 лет
Определены топ-3 отрасли Приморья по “шестизначным” зарплатам — "Авито Работа"
Лишнюю влагу из творога удаляют под прессом несколько часов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.