Бумажные обои уходят в прошлое: новый материал живёт 20 лет и клеится быстрее, чем вскипает чайник

Обновлять интерьер стало гораздо проще благодаря материалу, который уверенно вытесняет привычные бумажные обои. Современные покрытия позволяют экономить время, силы и бюджет, одновременно обеспечивая впечатляющую долговечность. Они не боятся влаги, солнечного света и сохраняют аккуратный вид десятилетиями. Об этом сообщает Наша газета Новороссийск.
Долгое время бумажные обои считались базовым решением для большинства квартир, но их очевидные недостатки стали особенно заметны в эпоху быстрых и практичных ремонтов. Материал легко рвётся, сложен в монтаже, впитывает запахи и теряет вид уже через несколько лет. В условиях активного использования пространство требует покрытия, способного выдерживать нагрузку, сохранить цвет и форму. Именно поэтому на первый план выходят флизелиновые обои, которые полностью меняют подход к обновлению стен.
Их главная особенность — стабильная структура, не склонная к растяжению или усадке. Это избавляет от сложной подгонки и даёт гарантированный результат вне зависимости от опыта мастера. Поверхности с незначительными неровностями скрываются за фактурой, что упрощает работу и сокращает время ремонта.
Монтаж флизелиновых обоев стал одним из ключевых факторов их популярности. В отличие от бумажных полотен, не требуется наносить клей на сами обои. Основание покрывается клеевым слоем, а сухое полотно просто прикладывается к поверхности. Это исключает размокание, сократит риск разрывов и позволяет без труда корректировать положение.
Структура флизелина обеспечивает идеальное совпадение стыков. Полотно не "уезжает" при разравнивании, что особенно важно при работе с рисунком. На отделку стены средней площади уходит около 15-20 минут, и процесс можно выполнить самостоятельно, без дополнительной помощи.
Флизелин — нетканый материал на основе целлюлозных волокон. Он сочетает гибкость текстиля и устойчивость к внешним воздействиям. К числу преимуществ относятся:
Средний срок службы качественных флизелиновых обоев составляет 15-20 лет. При этом внешний вид остаётся неизменным, без необходимости регулярного обновления. Такой ресурс позволяет пережить не одну смену интерьерных тенденций, сохранив аккуратность и глубину фактуры.
Главная инновация, которую предлагают современные флизелиновые покрытия, — многократная перекраска. Многие модели специально создаются как основа под краску. Благодаря этому:
Этот подход делает интерьерный апгрейд быстрым и бюджетным. Не нужно демонтировать старые слои, тратить время на подготовку и переживать из-за пыли. Смена цветового решения превращается в простой сезонный ритуал обновления пространства.
Плотность. Для жилых комнат рекомендуется выбирать покрытия от 100 г/м². Чем плотнее полотно, тем лучше оно скрывает неровности и выглядит более аккуратно.
Фактура. Доступны гладкие и рельефные модели, а также специализированные варианты под покраску. Фактура создаёт нужное визуальное настроение.
Производитель. У известных европейских и российских брендов стабильное качество и подробные инструкции, что снижает риск ошибок в монтаже.
Плюсы:
Минусы:
Однако затраты полностью компенсируются долговечностью и универсальностью покрытия.
Используйте клей, предназначенный специально для флизелина.
Наносите клей тонким ровным слоем только на стену.
Разравнивайте полотна сухим шпателем от центра.
Работайте при нормальной влажности и без сквозняков.
Дайте покрытию полностью высохнуть до покраски.
Если планируется многократное обновление цвета, выбирайте обои с выраженной фактурой.
Можно ли перекрашивать любые флизелиновые обои?
Нет, лучше выбирать специализированные модели под покраску с подходящей фактурой.
Подходят ли они для кухни?
Да, особенно гладкие варианты, которые легко очищаются от загрязнений.
Нужно ли грунтовать стены?
Да, грунтовка помогает укрепить основание и улучшить сцепление клея.
Можно ли клеить на неровные стены?
Да, но значительные неровности необходимо предварительно выровнять.
