Ошибка, из-за которой в доме появляется плесень: куда нельзя ставить увлажнитель воздуха

Зимой увлажнитель кажется простым решением: включил — и дышится легче. Но именно в холодный сезон его чаще всего ставят "не туда", из-за чего прибор либо почти не работает, либо создаёт лишнюю сырость с конденсатом. Ниже — понятный ориентир, где ему место, какие настройки безопасны и что делать, чтобы увлажнение помогало, а не добавляло проблем. Об этом сообщает дзен-канал "Дом и уют".
современный увлажнитель на столе в гостиной
Где поставить увлажнитель зимой, чтобы он работал, а не мешал
Главная цель — равномерно повысить влажность в комнате, не направляя струю влаги на холодные поверхности и не "сдувая" её потоком воздуха.
Лучшее место:
внутри комнаты, ближе к центру, а не у окна и не в углу;
на устойчивой поверхности (тумба/стол), чтобы пар/туман поднимался и распределялся;
на расстоянии от стен и мебели, чтобы влага не оседала локально.
От чего держаться подальше:
вентиляционные решётки и приточные клапаны. Поток воздуха может уносить влагу и снижать эффект;
кровать. Когда прибор слишком близко, вы буквально "дышите паром" всю ночь — некоторым это раздражает дыхательные пути и ухудшает сон.
Минимальные расстояния, которые обычно спасают ситуацию:
не ближе 1 метра до кровати;
не ближе 1-1,5 метра до окна/холодной стены;
не ближе 0,5-1 метра до вентиляции/обогревателя.
Если у вас деревянный пол или рядом стоит деревянная мебель, под прибором лучше держать поддон/водонепроницаемый коврик — не из-за "страшилок", а потому что капли и микробрызги иногда всё равно появляются.
Какая влажность зимой считается нормой (и почему выше — не лучше)
Комфортный и безопасный диапазон для дома зимой — 30-50%. Внутри этих цифр обычно становится легче дышать, уменьшается сухость кожи и носа, а мебель и отделка меньше страдают от пересушенного отоплением воздуха.
Почему не стоит гнаться за "тропиками":
при высокой влажности проще получить конденсат на окнах;
влажные зоны в комнате — это прямой путь к грибку и плесени;
воздух может ощущаться "тяжёлым", особенно в спальне.