Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Весной вы не узнаете свой участок: эти 6 вещей зима сожрёт ржавчиной, плесенью и морозными трещинами

Холод и снег вызывают коррозию и деформацию садовых предметов
Недвижимость

Зимой многие предметы на садовом участке оказываются под угрозой повреждения, хотя внешне кажется, что они способны пережить холод без последствий. Мороз, влажность и перепады температуры незаметно разрушают материалы, оставляя трещины, ржавчину или следы плесени. Об этом сообщает "Новый очаг".

Дачный дом зимой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Дачный дом зимой

Почему важно убирать вещи с участка перед зимовкой

Открытые пространства зимой становятся неблагоприятной средой для большинства предметов. Дерево, металл, керамика и текстиль по-разному реагируют на влажность и заморозки, но итог одинаков: предмет теряет прочность и долговечность. Инструменты, элементы декора и садовая мебель часто оказываются под слоем снега, что ускоряет разрушение.
Такое поведение материалов напоминает, как садовый декор теряет эффективность из-за неправильного расположения.

Садовые инструменты, шланги, мебель и аксессуары требуют правильного хранения. Некоторые предметы достаточно просто убрать в сухой сарай, другие нуждаются в подготовке перед зимовкой. Понимание того, какие материалы наиболее чувствительны к холоду, помогает организовать участок так, чтобы весной все вещи были в рабочем состоянии.

Садовые инструменты и шланги

Инструменты и шланги — одни из первых предметов, которые могут пострадать от зимних условий. Металлические поверхности склонны к появлению ржавчины, особенно при контакте с остаточной влагой и холодным воздухом. Деревянные ручки также страдают: древесина набирает влагу, расширяется, а затем растрескивается при замерзании. Это делает инструмент небезопасным и требует замены отдельных деталей.

Перед тем как перенести шланги в помещение, важно удалить всю воду. Остатки влаги внутри трубки быстро замерзают и расширяются, что приводит к разрыву стенок. Хранение шлангов в сухом и теплом месте значительно продлевает срок их службы и предотвращает появление деформаций.

Штыковые лопаты, грабли, секаторы и скребки лучше размещать в сарае или гараже, защищённом от осадков. Даже если инструмент кажется неуязвимым, длительное воздействие низких температур неизбежно ухудшает его состояние.

Металлическая садовая мебель

Металлическая мебель, установленная на улице, подвержена быстрому разрушению. Сталь и железо при контакте с влагой и морозом становятся уязвимыми к коррозии, а ржавчина разрушает несущие элементы конструкции. Со временем столы, лавки и стулья теряют устойчивость и могут деформироваться.

Перенос мебели в гараж или садовый домик предотвращает разрушение покрытия и металлического каркаса. Весной изделия сохранят форму, и их не придётся восстанавливать. Защитные чехлы могут помочь на короткий срок, но для зимы они недостаточны, особенно если материал мебели активно реагирует на влагу.

Плетёная мебель

Плетёная садовая мебель выглядит лёгкой и уютной, но именно её структура делает изделие уязвимым. Материал, из которого выполнены такие предметы — натуральная лоза, дерево или синтетические волокна — впитывает влагу, а затем трескается, когда температура опускается ниже нуля. В результате плетение деформируется, теряет форму и может разорваться в самых нагруженных местах.

Оптимальным решением станет хранение плетёной мебели в сухом помещении. Если места недостаточно, можно использовать влагозащитные чехлы, которые уменьшают воздействие снега и дождя. Однако такая мера эффективна лишь частично: перепады температуры всё равно могут нанести ущерб.

Подушки и текстильные элементы

Текстильные аксессуары — подушки, покрывала, сиденья — создают уютную атмосферу на участке, но зимой становятся источником проблем. Ткани, особенно натуральные, активно впитывают влагу. Это создаёт условия для развития плесени и грибка. Даже если подушка выглядит сухой, внутренний наполнитель может оставаться влажным, что приводит к неприятному запаху и потере формы.

Хранить такие изделия лучше в помещении или в герметичных контейнерах, куда не попадёт снег и талая вода. Весной текстиль будет чистым и пригодным к использованию, а риск появления вредных микроорганизмов сведён к минимуму.

Глиняные и керамические горшки

Глиняные горшки и кашпо выдерживают летний зной, но оказываются чрезвычайно уязвимыми зимой. Пористая структура глины впитывает влагу, которая при замерзании расширяется и создаёт давление на стенки. От этого появляются трещины, а иногда горшок распадается на части.

Подобная проблема характерна и для других материалов, чувствительных к влаге, например когда зимний конденсат разрушает окна и стены.

Повреждаются и изделия из керамики, включая декоративные элементы и мозаичные емкости. Чтобы сохранить растения, многие пересаживают их в пластиковые или металлические контейнеры, а терракотовые горшки убирают до весны. Если же горшок достаточно лёгкий, можно перенести его вместе с растением в помещение.

Принадлежности для домашних животных

Лежанки, миски и игрушки домашних питомцев тоже нуждаются в зимнем хранении. Тканевые лежанки быстро впитывают влагу и становятся рассадником плесени. Металлические миски могут покрываться коррозией, а пластиковые — менять цвет и структуру под воздействием холода. Даже игрушки из плотных материалов теряют свои свойства, если долго находятся в снегу.

Хранение аксессуаров питомца в помещении снижает риск появления неприятных запахов и продлевает срок их службы. Весной такие предметы не потребуют замены и будут безопасны для животного.

Сравнение материалов по устойчивости к зимним условиям

Различные материалы по-разному реагируют на холод и влажность.

  • Металл устойчив к нагрузкам, но резко реагирует на влагу и температуру.
  • Дерево легко впитывает воду и растрескивается при замерзании.
  • Керамика прочна, но разрушается из-за расширения воды в порах.
  • Текстиль и волокна подвержены плесени и гниению.

Плюсы и минусы зимнего хранения в помещении

У зимнего хранения есть очевидные преимущества:

  • защита от влаги;
  • сохранение прочности материалов;
  • продление срока службы предметов;
  • уменьшение затрат на ремонт и замену.

Однако этот способ требует пространства и правильной организации:

  • необходимо выделить место в сарае или гараже;
  • некоторые предметы нужно предварительно сушить;
  • текстиль требует герметичных контейнеров;
  • крупные изделия могут занимать значительный объём.

Советы по подготовке участка к зиме

Чтобы вещи сохранились до весны в хорошем состоянии, специалисты рекомендуют:

  • тщательно высушивать инструменты перед хранением;
  • использовать чехлы только как временную защиту;
  • проверять горшки и керамику на наличие трещин;
  • не оставлять текстиль в полиэтиленовых пакетах, где образуется конденсат;
  • размещать предметы так, чтобы они не соприкасались с холодным полом.

Популярные вопросы

Какие предметы наиболее уязвимы зимой

Текстиль, керамика, плетёные изделия и металл при контакте с влагой.

Можно ли оставить мебель под навесом

Частично да, но сильные морозы и влажность всё равно могут повредить материалы.

Как хранить крупные инструменты

Лучше всего в сухом сарае или гараже, предварительно очистив их от влаги и грязи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом сад зима дача советы мебель защита хранение
Новости Все >
Инстасамка собирается снять сериал и мультфильм
Историю ежедневного бокала вина объяснил владелец Scarpa Евгений Стржалковский
Просушка картофеля улучшает образование хрустящей корочки — Белновости
Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology
В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile
После 65 лет организму нужно больше белка — Яси Ансари
Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина
Киркоров заявил, что благодарен своим генам за внешность
Сейчас читают
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Новости спорта
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Последние материалы
Пять шагов к спокойному разводу представил юрист Юрий Левин
Собаки убегают на прогулке из-за охотничьих инстинктов — Питомцы Mail
Переувлажнение субстрата вызывает повреждение корней у цикламена — Malatec
Гигантизм у сельдевых акул сдвинули на 15 млн лет назад — Communications Biology
В России работают 559 компаний с французскими учредителями — Rusprofile
После 65 лет организму нужно больше белка — Яси Ансари
Щадящий уход за волосами детям до трёх лет рекомендовала трихолог Сюракшина
Киркоров заявил, что благодарен своим генам за внешность
Денежный маникюр на январь 2026 усиливают шесть оттенков — Woman
Орехи и семена помогают сохранять эластичность тканей — Фитнес с GoodLooker
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.