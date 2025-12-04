Высокая ставка неожиданно меняет рынок недвижимости — покупатели готовы к удивительному повороту

Вложения в недвижимость в России остаются одним из самых обсуждаемых способов сохранить капитал, только вот в условиях высокой ключевой ставки и предстоящих налоговых изменений покупатели всё чаще задумываются — стоит ли игра свеч? Об этом в подкасте "Smarent Pro недвижимость" рассказала экономист, профессор и декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.
Эксперт оценила текущие макроэкономические условия, перспективы ипотечного рынка, влияние цифрового рубля и риски глобальной экономики. Главное — инвестиции в жильё оправданы, но только в горизонте ближайших двух-трёх лет.
По словам Юлии Вымятниной, высокая ключевая ставка закономерно сдерживает покупки жилья и автомобилей — но это лишь временный эффект. В истории уже был аналогичный период: в 2016–2018 годах ипотека стоила 12-13%, спрос был слабым, но сразу после снижения ставки до 4-4,5% цены резко выросли.
"В 2025 году мы видим, что денежные доходы россиян растут каждый квартал на 7-7,8%, а потребительские расходы увеличиваются. Это означает, что формируется запас сбережений, который позже выйдет на рынок при снижении ставки", — пояснила эксперт.
Дополнительным триггером станет увеличение НДС до 22% в 2026 году — оно может вызвать разовый скачок цен, после чего спрос начнёт постепенно восстанавливаться.
Несмотря на высокие ставки, часть россиян уже возвращается к покупкам недвижимости. Причина проста — депозиты хоть и доходны, но не дают возможности "зафиксировать" стоимость будущего актива.
"На ближайшие 2-3 года инвестиция в недвижимость выгоднее банковского вклада. В обозримом будущем цены будут расти, а вот на горизонте 10-15 лет всё менее предсказуемо: население стареет, структура спроса меняется", — отметила Юлия Вымятнина.
Эксперт уточняет, что ключевым риском остаётся способность населения накопить на первый взнос. Сегодня для этого нужно действительно много — около 14 среднемесячных зарплат, а 40% россиян вовсе не имеют сбережений.
Юлия Вымятнина обращает внимание на важный социальный сдвиг: молодёжь предпочитает аренду владению. Это означает:
"Молодые люди активнее выбирают модель "пользования”, а не владения. Жильё, автомобили, инструменты — всё чаще берут в аренду. Это изменит рынок в ближайшие годы", — пояснила она.
Экономист подчеркнула, что цифровые валюты — это логичное продолжение глобальной финансовой инфраструктуры.
Позволяет контролировать оборот денег, который частично уходит в безналичные банковские платежи. Может заменить наличные, сохранив возможность регулирования.
Дает возможность маркировать деньги — видеть, куда они уходят и как используются. Это усиливает прозрачность госрасходов.
Ускоряет платежи, упрощает переводы, снижает комиссионные издержки. Но важно понимать, что цифровой рубль — средство расчёта, а не инструмент накопления. На него не начисляются проценты, и он не будет конкурировать с банковскими вкладами.
Криптовалюта остаётся спекулятивным активом, отмечает Вымятнина. Но появляется новая форма — стейблкоины, обеспеченные реальными активами. Они уже используются в Кыргызстане, а Visa объявила о выпуске собственного стейблкоина, который должен стать альтернативой SWIFT.
Эксперт считает, что стейблкоины могут замедлить глобальное доминирование доллара — но только если станут массовым инструментом.
Центробанк допускает четыре сценария развития экономики, включая "рисковый", при котором возможен глобальный кризис. Однако вероятность низкая.
"Внутри России предпосылок для кризиса сейчас нет. Госдолг всего 16-18%, это один из самых низких показателей среди крупных экономик", — отмечает Юлия Вымятнина.
Повышение НДС в 2026 году эксперт считает мягкой мерой, которая поможет удержать госдолг в безопасных пределах.
Итог: вкладываться в недвижимость можно, но с горизонтом 2-3 года
Инвестиции в жильё будут оправданы в ближайшие годы — пока цены продолжают расти, а ставки сохраняются высокими. Но в долгосрочном периоде рынок ждут структурные изменения: старение населения, рост аренды и переход части сделок в цифровой формат.
По словам эксперта, в ближайшие 2-3 года недвижимость станет реально выгоднее вклада, только вот прогнозировать на 10-15 лет вперед трудно — слишком много неизвестного и быстроменяющегося.
