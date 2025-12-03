Льготная ипотека закончилась, и рынок замер: что скрывается за ростом интереса к вторичке в 2026 году

В 2026 году российский рынок жилья входит в новый этап. Массовая льготная ипотека, которая с 2020 года поддерживала спрос на новостройки и фактически разогревала цены, завершилась 1 июля 2024 года.
На смену эпохе "дешёвых денег" приходит более классическая модель: без масштабных субсидий, с акцентом на рыночную ставку и реальную покупательскую способность. В этих условиях именно вторичный рынок в 2026 году может стать главным бенефициаром ипотечной "перезагрузки".
Программа льготной ипотеки под 6,5-8% на новостройки запускалась как антикризисная мера весной 2020 года и несколько раз продлевалась, в итоге её действие завершили 1 июля 2024 года.
За эти годы произошло несколько вещей:
В результате во многих крупных городах сложился ценовой разрыв между новостройками и вторичкой — до десятков процентов по отдельным локациям. При этом часть этой "надбавки" фактически была платежом не за качество или локацию, а за доступ к льготной ставке.
После сворачивания массовой господдержки драйверами спроса на новостройки остаются лишь адресные программы — семейная ипотека, ИТ-ипотека, сельская ипотека и др. Их доля в выдачах заметно растёт, но они не покрывают весь рынок и работают для ограниченных категорий заемщиков.
Это означает:
Формально цена "за квадрат" может остаться на бумаге прежней, но реальная итоговая стоимость для мотивированного покупателя станет ниже за счёт пакетных условий.
Для вторичного жилья ситуация иная. После того как новостройки потеряли главный козырь — массовую льготную ставку, у вторички снова проявляются сильные стороны:
По мере того как банки перестраиваются на классическую ипотеку и конкурируют уже не только по программам от застройщиков, а по собственным рыночным продуктам, вторичный рынок получает шанс на рост доли в сделках. Для многих семей в 2026 году именно "вторичка" станет рациональным выбором: меньше рисков по срокам, выше ликвидность, понятный уровень цен.
Разрыв в 30-40% между многими новостройками и сопоставимой вторичкой, который сформировался на пике действия льготных программ, в долгую не выглядит устойчивым.
На фоне охлаждения спроса на часть проектов, роста значимости факторов "качество дома здесь и сейчас", перенаправления ипотечных денег на вторичный рынок аналитически логично ожидать постепенного сближения цен:
Важно понимать, что речь не о мгновенном падении или росте, а о медленной перестройке баланса спроса и предложения в течение 2026-2027 годов.
Наибольший интерес, по прогнозам экспертов, будут представлять дома возрастом до 10-15 лет с современными планировками квартиры с готовым или лёгко обновляемым ремонтом, а также объекты в районах с уже сформированной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Именно такие квартиры дают покупателю ощущение "как в новостройке, но без переплаты и ожидания".
Панельные дома и старый фонд останутся входной точкой для покупателей с ограниченным бюджетом. Здесь в 2026 году вероятна относительная ценовая стабильность: спрос возвращается, но покупательская способность ограничена.
Для дорогого жилья динамика традиционно меньше зависит от ипотечных ставок и больше — от доходов состоятельных клиентов. В этом сегменте возможен плавный рост в пределах инфляции при сохранении спроса на уникальные локации и форматы.
Отмена массовой льготной ипотеки не означает "смерть" ипотеки как инструмента. Напротив, в 2026 году банки, вероятно, будут активнее конкурировать в классической нише, предлагая:
С учётом прогнозов о постепенном снижении ключевой ставки после периода жёсткой денежно-кредитной политики, многие эксперты рассматривают стратегию "взять ипотеку по текущей рыночной ставке, а через 1-2 года её рефинансировать" как рабочую, особенно если речь идёт о ликвидной вторичке в сильной локации.
При выборе квартиры в 2026 году имеет смысл особенно внимательно оценивать три блока:
2026 год для рынка жилья — это не "обрушение цен", а переход к более трезвой модели без массовой поддерживающей "подушки" в виде льготной ипотеки. Новостройки перестают быть безусловным фаворитом и начинают конкурировать с вторичкой на равных.
А сам вторичный рынок возвращает себе роль главного "рабочего" сегмента для семей, которым важны локация, готовность дома и реальная стоимость квадратного метра.
Для покупателей и продавцов наступает время не эмоций, а расчёта: выигрывает тот, кто смотрит не на громкие заголовки, а на конкретный объект, его ликвидность и собственный финансовый горизонт.
