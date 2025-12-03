Льготная ипотека закончилась, и рынок замер: что скрывается за ростом интереса к вторичке в 2026 году

Спрос на новостройки снижается после отмены льгот

В 2026 году российский рынок жилья входит в новый этап. Массовая льготная ипотека, которая с 2020 года поддерживала спрос на новостройки и фактически разогревала цены, завершилась 1 июля 2024 года.

На смену эпохе "дешёвых денег" приходит более классическая модель: без масштабных субсидий, с акцентом на рыночную ставку и реальную покупательскую способность. В этих условиях именно вторичный рынок в 2026 году может стать главным бенефициаром ипотечной "перезагрузки".

Как льготная ипотека "перекосила" цены

Программа льготной ипотеки под 6,5-8% на новостройки запускалась как антикризисная мера весной 2020 года и несколько раз продлевалась, в итоге её действие завершили 1 июля 2024 года.

За эти годы произошло несколько вещей:

значительная часть спроса ушла с вторички в новостройки, потому что именно к ним привязывали льготные ставки;

по оценкам аналитиков, государственные субсидии стали одним из ключевых факторов аномального роста цен на новое жильё, опережающего инфляцию;

вторичный рынок долгое время оставался "в тени": ставки по обычной ипотеке были существенно выше, а покупатели ориентировались в первую очередь на размер ежемесячного платежа, а не на итоговую цену объекта.

В результате во многих крупных городах сложился ценовой разрыв между новостройками и вторичкой — до десятков процентов по отдельным локациям. При этом часть этой "надбавки" фактически была платежом не за качество или локацию, а за доступ к льготной ставке.

Что изменится в 2026 году: три ключевых эффекта

1. Новостройки: охлаждение спроса и "скрытые скидки"

После сворачивания массовой господдержки драйверами спроса на новостройки остаются лишь адресные программы — семейная ипотека, ИТ-ипотека, сельская ипотека и др. Их доля в выдачах заметно растёт, но они не покрывают весь рынок и работают для ограниченных категорий заемщиков.

Это означает:

массовый поток покупателей, который приходил в новостройки только ради низкой ставки, сократится;

застройщикам придётся активнее бороться за клиента не только рекламой, но и условиями сделки;

прямого "обвала" прайсов ожидать не стоит — из-за высокой себестоимости строительства, проектного финансирования и требований банков девелоперы скорее будут использовать скрытые формы дисконта: субсидированные ставки на ограниченный срок, отделку и кладовые "в подарок", рассрочки.

Формально цена "за квадрат" может остаться на бумаге прежней, но реальная итоговая стоимость для мотивированного покупателя станет ниже за счёт пакетных условий.

2. Вторичный рынок: возвращение интереса

Для вторичного жилья ситуация иная. После того как новостройки потеряли главный козырь — массовую льготную ставку, у вторички снова проявляются сильные стороны:

готовый объект: ремонт, мебель, понятная эксплуатация дома;

инфраструктура здесь и сейчас: школы, детсады, поликлиники, транспорт уже работают, а не только планируются;

быстрое заселение: между сделкой и въездом — недели, а не годы ожидания ввода дома.

По мере того как банки перестраиваются на классическую ипотеку и конкурируют уже не только по программам от застройщиков, а по собственным рыночным продуктам, вторичный рынок получает шанс на рост доли в сделках. Для многих семей в 2026 году именно "вторичка" станет рациональным выбором: меньше рисков по срокам, выше ликвидность, понятный уровень цен.

Сокращение ценового разрыва: что будет с "ножницами" цен

Разрыв в 30-40% между многими новостройками и сопоставимой вторичкой, который сформировался на пике действия льготных программ, в долгую не выглядит устойчивым.

На фоне охлаждения спроса на часть проектов, роста значимости факторов "качество дома здесь и сейчас", перенаправления ипотечных денег на вторичный рынок аналитически логично ожидать постепенного сближения цен:

темпы роста на первичке будут замедляться;

наиболее ликвидная вторичка (современные дома 10-15-летней давности, удачные планировки, развитые районы) получит стимул к умеренному подорожанию;

разброс между ценами новостроек и вторичного жилья в похожих локациях может постепенно приблизиться к более "здоровым" 15-20%.

Важно понимать, что речь не о мгновенном падении или росте, а о медленной перестройке баланса спроса и предложения в течение 2026-2027 годов.

Кто выиграет на вторичном рынке в 2026 году

Наибольший интерес, по прогнозам экспертов, будут представлять дома возрастом до 10-15 лет с современными планировками квартиры с готовым или лёгко обновляемым ремонтом, а также объекты в районах с уже сформированной инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Именно такие квартиры дают покупателю ощущение "как в новостройке, но без переплаты и ожидания".

Бюджетный сегмент

Панельные дома и старый фонд останутся входной точкой для покупателей с ограниченным бюджетом. Здесь в 2026 году вероятна относительная ценовая стабильность: спрос возвращается, но покупательская способность ограничена.

Премиум-сегмент

Для дорогого жилья динамика традиционно меньше зависит от ипотечных ставок и больше — от доходов состоятельных клиентов. В этом сегменте возможен плавный рост в пределах инфляции при сохранении спроса на уникальные локации и форматы.

Ипотечная перезагрузка: стратегия покупателя

Отмена массовой льготной ипотеки не означает "смерть" ипотеки как инструмента. Напротив, в 2026 году банки, вероятно, будут активнее конкурировать в классической нише, предлагая:

программы с пониженной ставкой первые несколько лет;

продукты с возможностью последующего рефинансирования;

пакеты "банк + партнёр-застройщик / продавец" с частичным субсидированием.

С учётом прогнозов о постепенном снижении ключевой ставки после периода жёсткой денежно-кредитной политики, многие эксперты рассматривают стратегию "взять ипотеку по текущей рыночной ставке, а через 1-2 года её рефинансировать" как рабочую, особенно если речь идёт о ликвидной вторичке в сильной локации.

Что делать продавцу вторичного жилья в 2026 году

Трезво оценивать объект. Ориентироваться не на рекламные цены новостроек поблизости, а на реальные сделки по аналогам (по данным ЦИАН, Росреестра, крупных агентств).

Подготовить квартиру к показам. Небольшие доработки (свежая покраска, замена сломанных розеток, устранение протечек) часто повышают ликвидность сильнее, чем жёсткий торг.

Привести в порядок документы. Чистая юридическая история, актуальная выписка из ЕГРН, отсутствие "подводных камней" по наследству и долям сокращают срок экспозиции и делают объект интереснее ипотечным покупателям.

На что смотреть покупателю вторичного жилья

При выборе квартиры в 2026 году имеет смысл особенно внимательно оценивать три блока:

Локация и транспорт. Время в пути до работы и школ, планы по развитию района, наличие альтернатив (МЦД, метро, выезды на крупные магистрали).

Инженерия и состояние дома. Год постройки, ремонты по программе капремонта, состояние подъезда и коммуникаций — это влияет на последующие расходы.

Ликвидность. Насколько легко будет продать этот объект через 5-7 лет: типичные площади, популярные планировки, востребованный район играют в вашу пользу.

Итог: 2026-й — не обвал, а расстановка акцентов

2026 год для рынка жилья — это не "обрушение цен", а переход к более трезвой модели без массовой поддерживающей "подушки" в виде льготной ипотеки. Новостройки перестают быть безусловным фаворитом и начинают конкурировать с вторичкой на равных.

А сам вторичный рынок возвращает себе роль главного "рабочего" сегмента для семей, которым важны локация, готовность дома и реальная стоимость квадратного метра.

Для покупателей и продавцов наступает время не эмоций, а расчёта: выигрывает тот, кто смотрит не на громкие заголовки, а на конкретный объект, его ликвидность и собственный финансовый горизонт.