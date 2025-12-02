Какие ваши доказательства?

Обвинители по делу "Гермес" – "Бест Вей" так и не смогли обосновать свои претензии

Скоро уже два года, как в Приморском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается резонансное уголовное дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей". В суде заканчивается допрос свидетелей обвинения, вскоре суд преступит к допросу свидетелей защиты. Адвокаты подсудимых подводят итоги первому этапу суда.

Фото: Пресс-служба Бест Вей Рассмотрение дела в Приморском районном суде Санкт-Петербурга

Как отмечают адвокаты подсудимых, допрос свидетелей обвинения судом завершается, но обвинение, поддерживаемое Прокуратурой Санкт-Петербурга, яснее не становится. Оно связано прежде всего с деятельностью австрийско-белизской инвестиционно-образовательной компании "Гермес": компания, по утверждению обвинителей, не возвращает вложения своих клиентов, обучавшихся инвестициям под руководством консультантов компании, и делает это якобы намеренно. Хотя, насколько известно, она, несмотря на западные санкции, осуществляет выплаты.

Парадокс в том, отмечают адвокаты, что финансовые претензии предъявляются не самому "Гермесу" — например, в лице сотрудника "Гермеса", администратора российской платежной системы этой компании Евгения Набойченко, — а российским организациям, якобы аффилированным с "Гермесом" и якобы входившим с ним в некий виртуальный холдинг, о котором постоянно говорят следствие и прокуратура.

Претензии переадресованы следствием кооперативу "Бест Вей" — крупнейшему кооперативу, дававшему возможность приобретать квартиры по всей стране без ипотеки, без процентов и с минимальной переплатой, с более чем 20 тыс. пайщиков по всей России на 2022 год и 16-миллиардными активами.

Маркетинговая фирма "Лайф-из-Гуд", продвигавшая продукты "Гермеса" и кооператив, который вообще не был с ним связан, были объявлены аффилированными с "Гермесом" организациями, на их имущество и имущество директора "Лайф-из-Гуд" и основателя "Бест Вей" Романа Василенко был наложен арест.

Чем подтверждены хищения?

Следствие признало потерпевшими 221 гражданина, есть также свидетели обвинения, не признанные потерпевшими; большинство тех и других выступило в суде, но, как отмечают адвокаты, ни один не может подтвердить заявленные суммы невозврата средств компанией "Гермес":

нет документов, подтверждающих, что средства зачислялись на счет;

нет документов, свидетельствующих, что средства не были выведены;

нет документов, доказывающих, что средства, размещенные на счете, — именно собственные, а не заемные, предоставленные компанией "Гермес" для создания так называемого инвестиционного плеча.

Кроме того, всякий раз признанные потерпевшими взаимодействовали с инвестиционными консультантами, которые участвовали в управлении их счетами, имели к ним доступ, так как помогали управлять инвестициями.

Более десятка потерпевших и свидетелей обвинения на суде отказались от своих показаний, данных во время предварительного расследования, — они заявили, что вынуждены были подписать документы под жестким давлением следствия. Это многочасовые допросы пожилых людей, в ходе которых их не отпускали в туалет и не давали воды. Один из признанных потерпевшими умер после допроса от сердечного приступа.

Следствие опирается прежде всего на показания нескольких ключевых свидетелей — людей, скорее всего связанных с заказчиками преследования "Лайф-из-Гуд", Hermes и "Бест Вей".

Не является в суд

Адвокаты сообщают, что ключевой свидетель обвинения Евгений Набойченко, бывший сисадмин российского сегмента платежной системы компании "Гермес", упорно не является в суд. Адвокаты требуют допроса Набойченко, но прокуратура ходатайствует об оглашении показаний, так как он на СВО.

Нахождение на СВО с конца прошлого года, как подчеркивают адвокаты, не мешает ему почти каждый день размешать сообщения в чатах, в том числе аудио в измененной состоянии сознания. Именно Набойченко предоставил следствию распечатки по счетам российских клиентов, которые были использованы следствием и представлены в суд, хотя достоверность этой информации ничем не доказана.

Компания не могла совершать выплаты, так как ее платежная система была длительное время дезорганизована.

Пожаловался на забывчивость

Еще один важный, по словам адвокатов свидетель, Комаров — экс-водитель "Лайф-из-Гуд". Большинство своих подробных показаний против подсудимых, данных следствию, он не подтвердил в суде, сославшись на то, что переболел коронавирусом и многое забыл.

При этом, как подчеркивают адвокаты, Комаров заявил в суде, что забирал и доставлял деньги некоторым из подсудимых. Он не объяснил, как он мог передавать деньги в тесном кабинете на двоих с другим сотрудником, при этом другой сотрудник ничего не видел.

Кроме того, говорят адвокаты, Комаров не смог объяснить, каким телепатическим способом связывался с другим подсудимым, у которого якобы забирал деньги, если подсудимый не был записан в контактах. Комаров не знал, как его зовут, и в распечатках ни его телефонов, ни телефонов подсудимого нет и звонков друг другу.

Комаров не смог ответить на вопрос прокурора, откуда он знает, что в запечатанных толстых непромокаемых, с несколькими слоями упаковки, пакетах именно деньги, и если деньги, то в какой валюте. При этом работодателю стало известно, что он возил деньги в рамках собственных P2P-операций для своих клиентов как инвестконсультант "Гермеса". Формально он, устроившись на работу в "Лайф-из-Гуд", передал клиентов жене, а фактически, по некоторым данным, продолжал вести сам.

Комаров, сообщают адвокаты, в последние годы работал по временным соглашениям, так как постоянно бегал от коллекторов: набрал кредитов и не платил.

Заявил моральный ущерб

Большое значение, по словам адвокатов, следствие и прокуратура отводит показаниям Логинова -- бывшего консультанта "Гермеса". Следствие заявило, что он подписывал ходатайства — хотя сам он об этом не смог вспомнить в суде. Логинов заявил моральный ущерб в 1 млрд (!) рублей, так как из-за возникшей ситуации якобы не смог купить квартиру и распалась его семья.

При этом показания Логинова в суде, по словам адвокатов, не "бьются" с документами. Например, он сообщил, что деньги со счета в "Гермесе" почти не снимал — однако, по документам, имеющимся у адвокатов, снимал 200-300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев.

Спорные обвинения

Как отмечают адвокаты, сами обвинения компании "Гермес" выглядят очень сомнительно, учитывая, что она физически не могла платить клиентам в феврале 2022 года из-за обрушения российской платежной системы.

Кроме того, из-за начавшейся СВО компания лишена была возможности делать прямые выплаты. "Гермес" в конце 2022 — начале 2023 года создал систему постепенных выплат российским клиентам в криптовалюте, компания уже три года расплачивается по своим обязательствам.

Роман Василенко, работающий за границей еще со времен ковида, приложил максимум усилий для того, чтобы защитить интересы клиентов из России — и в ситуации, когда многие иностранные банки просто заморозили счета россиян, а российские заморозили инвестиционные счета, добился того, что "Гермес" отказался от исполнения западной политики финансовых санкций и производит выплаты.

Неадекватные суммы

Гражданским ответчиком по делу, как отмечают адвокаты, признан кооператив "Бест Вей", кроме того, следствие обвиняет его в том, что он сам являлся пирамидой. На данный момент на его счетах арестованы 4 млрд рублей.

При этом общий ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 282 млн рублей. То есть сумма арестованный средств, подчеркивают адвокаты, явно неадекватна.

В конце прошлого года суд частично снял арест со счетов кооператива — не находятся под арестом новые поступающие в кооператив средства (возвратные платежи тем, кому купили квартиру). Также из арестованной денежной массы разрешается выплата по исполнительным листам тем, кто принял решение выйти из кооператива, а также уплата налогов и выплата зарплаты сотрудникам кооператива — раньше следствие и прокуратура запрещали эти платежи. Ранее были арестованы также объекты недвижимости на 12 млрд рублей — арест с них удалось снять в конце 2024 года.

Адвокаты отмечают, что 11 месяцев 2025 года, когда кооператив работал с частично разблокированными счетами показали, что "Бест Вей" может стабильно функционировать, его ликвидности ничто не угрожает, от вступления новых членов (они не принимаются с весны 2022 года) его возможности никак не зависят — сейчас он финансируется только за счет возвратных платежей за недвижимость, купленную для ранее принятых пайщиков, следовательно, обвинения в том, что он является финансовой пирамидой, беспочвенны.

Стрелочники?

Адвокаты отмечают, что 10 человек, находящихся на скамье подсудимых, — это технические сотрудники компании "Лайф-из-Гуд": помощник руководителя компании Романа Василенко, менеджер корпоративных конференций и сайта, один из бухгалтеров, несколько предпринимателей, сотрудничавших с компанией "Лайф-из-Гуд" по договорам. А также пожилой отец Романа Василенко.

Почти все выступавшие в суде заявили, по словам адвокатов, заявили, что с подсудимыми не только никак не взаимодействовали, но даже не знакомы, только некоторых видели в корпоративных видеороликах. Лишь некоторые свидетели заявили, что взаимодействовали с одним или двумя обвиняемыми, причем чисто технически и по поручению третьих лиц.

В ходе судебных заседаний звучат обвинения в отношении совершенно других людей — и подсудимые на протяжении всего суда слушают истории, не имеющие к ним никакого отношения. При этом один из подсудимых находится в СИЗО более 3,5 года, а четверо — с 2023 года: фактически отбывают срок без приговора суда.

Осенью прошлого года суд из гуманных соображений освободил трех женщин-подсудимых из тюрьмы: перевел под домашний арест, но четвертая подсудимая продолжает сидеть. Остальные освобождения под домашний арест блокирует прокуратура.

Кто пострадавший?

Адвокаты подчеркивают, что громкое дело, которое преподносилось органами внутренних дел Санкт-Петербурга как раскрытие крупнейшей в России пирамиды, на поверку оказалось составлено из спорных обвинений. При этом пайщики кооператива до сих пор лишены фактически возможности приобретать недвижимость и вынуждены месяцами ждать возврата своих средств из-за ограничений на выплаты кооператива.

По словам адвокатов, вскоре в суде начнется допрос свидетелей защиты — и есть шанс, что суд услышит их голос на фоне бездоказательных заявлений свидетелей обвинения.