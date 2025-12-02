Какие ваши доказательства?

Скоро уже два года, как в Приморском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается резонансное уголовное дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей". В суде заканчивается допрос свидетелей обвинения, вскоре суд преступит к допросу свидетелей защиты. Адвокаты подсудимых подводят итоги первому этапу суда.
Как отмечают адвокаты подсудимых, допрос свидетелей обвинения судом завершается, но обвинение, поддерживаемое Прокуратурой Санкт-Петербурга, яснее не становится. Оно связано прежде всего с деятельностью австрийско-белизской инвестиционно-образовательной компании "Гермес": компания, по утверждению обвинителей, не возвращает вложения своих клиентов, обучавшихся инвестициям под руководством консультантов компании, и делает это якобы намеренно. Хотя, насколько известно, она, несмотря на западные санкции, осуществляет выплаты.
Парадокс в том, отмечают адвокаты, что финансовые претензии предъявляются не самому "Гермесу" — например, в лице сотрудника "Гермеса", администратора российской платежной системы этой компании Евгения Набойченко, — а российским организациям, якобы аффилированным с "Гермесом" и якобы входившим с ним в некий виртуальный холдинг, о котором постоянно говорят следствие и прокуратура.
Претензии переадресованы следствием кооперативу "Бест Вей" — крупнейшему кооперативу, дававшему возможность приобретать квартиры по всей стране без ипотеки, без процентов и с минимальной переплатой, с более чем 20 тыс. пайщиков по всей России на 2022 год и 16-миллиардными активами.
Маркетинговая фирма "Лайф-из-Гуд", продвигавшая продукты "Гермеса" и кооператив, который вообще не был с ним связан, были объявлены аффилированными с "Гермесом" организациями, на их имущество и имущество директора "Лайф-из-Гуд" и основателя "Бест Вей" Романа Василенко был наложен арест.
Следствие признало потерпевшими 221 гражданина, есть также свидетели обвинения, не признанные потерпевшими; большинство тех и других выступило в суде, но, как отмечают адвокаты, ни один не может подтвердить заявленные суммы невозврата средств компанией "Гермес":
Кроме того, всякий раз признанные потерпевшими взаимодействовали с инвестиционными консультантами, которые участвовали в управлении их счетами, имели к ним доступ, так как помогали управлять инвестициями.
Более десятка потерпевших и свидетелей обвинения на суде отказались от своих показаний, данных во время предварительного расследования, — они заявили, что вынуждены были подписать документы под жестким давлением следствия. Это многочасовые допросы пожилых людей, в ходе которых их не отпускали в туалет и не давали воды. Один из признанных потерпевшими умер после допроса от сердечного приступа.
Следствие опирается прежде всего на показания нескольких ключевых свидетелей — людей, скорее всего связанных с заказчиками преследования "Лайф-из-Гуд", Hermes и "Бест Вей".
Адвокаты сообщают, что ключевой свидетель обвинения Евгений Набойченко, бывший сисадмин российского сегмента платежной системы компании "Гермес", упорно не является в суд. Адвокаты требуют допроса Набойченко, но прокуратура ходатайствует об оглашении показаний, так как он на СВО.
Нахождение на СВО с конца прошлого года, как подчеркивают адвокаты, не мешает ему почти каждый день размешать сообщения в чатах, в том числе аудио в измененной состоянии сознания. Именно Набойченко предоставил следствию распечатки по счетам российских клиентов, которые были использованы следствием и представлены в суд, хотя достоверность этой информации ничем не доказана.
Компания не могла совершать выплаты, так как ее платежная система была длительное время дезорганизована.
Еще один важный, по словам адвокатов свидетель, Комаров — экс-водитель "Лайф-из-Гуд". Большинство своих подробных показаний против подсудимых, данных следствию, он не подтвердил в суде, сославшись на то, что переболел коронавирусом и многое забыл.
При этом, как подчеркивают адвокаты, Комаров заявил в суде, что забирал и доставлял деньги некоторым из подсудимых. Он не объяснил, как он мог передавать деньги в тесном кабинете на двоих с другим сотрудником, при этом другой сотрудник ничего не видел.
Кроме того, говорят адвокаты, Комаров не смог объяснить, каким телепатическим способом связывался с другим подсудимым, у которого якобы забирал деньги, если подсудимый не был записан в контактах. Комаров не знал, как его зовут, и в распечатках ни его телефонов, ни телефонов подсудимого нет и звонков друг другу.
Комаров не смог ответить на вопрос прокурора, откуда он знает, что в запечатанных толстых непромокаемых, с несколькими слоями упаковки, пакетах именно деньги, и если деньги, то в какой валюте. При этом работодателю стало известно, что он возил деньги в рамках собственных P2P-операций для своих клиентов как инвестконсультант "Гермеса". Формально он, устроившись на работу в "Лайф-из-Гуд", передал клиентов жене, а фактически, по некоторым данным, продолжал вести сам.
Комаров, сообщают адвокаты, в последние годы работал по временным соглашениям, так как постоянно бегал от коллекторов: набрал кредитов и не платил.
Большое значение, по словам адвокатов, следствие и прокуратура отводит показаниям Логинова -- бывшего консультанта "Гермеса". Следствие заявило, что он подписывал ходатайства — хотя сам он об этом не смог вспомнить в суде. Логинов заявил моральный ущерб в 1 млрд (!) рублей, так как из-за возникшей ситуации якобы не смог купить квартиру и распалась его семья.
При этом показания Логинова в суде, по словам адвокатов, не "бьются" с документами. Например, он сообщил, что деньги со счета в "Гермесе" почти не снимал — однако, по документам, имеющимся у адвокатов, снимал 200-300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев.
Как отмечают адвокаты, сами обвинения компании "Гермес" выглядят очень сомнительно, учитывая, что она физически не могла платить клиентам в феврале 2022 года из-за обрушения российской платежной системы.
Кроме того, из-за начавшейся СВО компания лишена была возможности делать прямые выплаты. "Гермес" в конце 2022 — начале 2023 года создал систему постепенных выплат российским клиентам в криптовалюте, компания уже три года расплачивается по своим обязательствам.
Роман Василенко, работающий за границей еще со времен ковида, приложил максимум усилий для того, чтобы защитить интересы клиентов из России — и в ситуации, когда многие иностранные банки просто заморозили счета россиян, а российские заморозили инвестиционные счета, добился того, что "Гермес" отказался от исполнения западной политики финансовых санкций и производит выплаты.
Гражданским ответчиком по делу, как отмечают адвокаты, признан кооператив "Бест Вей", кроме того, следствие обвиняет его в том, что он сам являлся пирамидой. На данный момент на его счетах арестованы 4 млрд рублей.
При этом общий ущерб, согласно обвинительному заключению, составил 282 млн рублей. То есть сумма арестованный средств, подчеркивают адвокаты, явно неадекватна.
В конце прошлого года суд частично снял арест со счетов кооператива — не находятся под арестом новые поступающие в кооператив средства (возвратные платежи тем, кому купили квартиру). Также из арестованной денежной массы разрешается выплата по исполнительным листам тем, кто принял решение выйти из кооператива, а также уплата налогов и выплата зарплаты сотрудникам кооператива — раньше следствие и прокуратура запрещали эти платежи. Ранее были арестованы также объекты недвижимости на 12 млрд рублей — арест с них удалось снять в конце 2024 года.
Адвокаты отмечают, что 11 месяцев 2025 года, когда кооператив работал с частично разблокированными счетами показали, что "Бест Вей" может стабильно функционировать, его ликвидности ничто не угрожает, от вступления новых членов (они не принимаются с весны 2022 года) его возможности никак не зависят — сейчас он финансируется только за счет возвратных платежей за недвижимость, купленную для ранее принятых пайщиков, следовательно, обвинения в том, что он является финансовой пирамидой, беспочвенны.
Адвокаты отмечают, что 10 человек, находящихся на скамье подсудимых, — это технические сотрудники компании "Лайф-из-Гуд": помощник руководителя компании Романа Василенко, менеджер корпоративных конференций и сайта, один из бухгалтеров, несколько предпринимателей, сотрудничавших с компанией "Лайф-из-Гуд" по договорам. А также пожилой отец Романа Василенко.
Почти все выступавшие в суде заявили, по словам адвокатов, заявили, что с подсудимыми не только никак не взаимодействовали, но даже не знакомы, только некоторых видели в корпоративных видеороликах. Лишь некоторые свидетели заявили, что взаимодействовали с одним или двумя обвиняемыми, причем чисто технически и по поручению третьих лиц.
В ходе судебных заседаний звучат обвинения в отношении совершенно других людей — и подсудимые на протяжении всего суда слушают истории, не имеющие к ним никакого отношения. При этом один из подсудимых находится в СИЗО более 3,5 года, а четверо — с 2023 года: фактически отбывают срок без приговора суда.
Осенью прошлого года суд из гуманных соображений освободил трех женщин-подсудимых из тюрьмы: перевел под домашний арест, но четвертая подсудимая продолжает сидеть. Остальные освобождения под домашний арест блокирует прокуратура.
Адвокаты подчеркивают, что громкое дело, которое преподносилось органами внутренних дел Санкт-Петербурга как раскрытие крупнейшей в России пирамиды, на поверку оказалось составлено из спорных обвинений. При этом пайщики кооператива до сих пор лишены фактически возможности приобретать недвижимость и вынуждены месяцами ждать возврата своих средств из-за ограничений на выплаты кооператива.
По словам адвокатов, вскоре в суде начнется допрос свидетелей защиты — и есть шанс, что суд услышит их голос на фоне бездоказательных заявлений свидетелей обвинения.
