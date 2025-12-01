Онлайн-ипотека становится ловушкой: одна цифровая уловка рушит жизни — вот где прячется опасность

Выросло число сделок с подменой объекта недвижимости — эксперт Татьяна Решетникова

5:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с оформлением ипотечных кредитов и сделок с жильём. Эксперты отмечают, что цифровизация банковских услуг облегчила процесс получения кредитов, но одновременно открыла мошенникам новые возможности.

Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек

По данным юристов, количество обращений граждан, столкнувшихся с мошенничеством при оформлении ипотеки, за последние два года значительно выросло. Наибольший всплеск пришёлся на период массового оформления льготных программ.

"Чем больше денег и субсидированных программ — тем выше риск злоупотреблений", — отмечает адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова уточняет, что сегодня рост жалоб связан не столько с новыми схемами, сколько с выявлением уже существовавших. В то же время появляются и новые способы обмана, адаптированные под цифровые сервисы.

Основные мошеннические схемы с ипотекой

1. Оформление кредита на подставное лицо

Одна из самых распространённых схем — оформление ипотеки на человека с "чистой" кредитной историей, часто за вознаграждение.

Мошенники:

подделывают документы;

оформляют кредит;

выводят деньги через фиктивного продавца;

исчезают.

Подставное лицо остаётся с долгом.

Чтобы защитить себя, важно проверять документы всех участников сделки, тщательно изучать договоры и право собственности.

2. Мошенничество с онлайн-ипотекой и электронной подписью

Самый опасный и растущий способ обмана. Мошенники получают доступ к личным данным через "Госуслуги", фишинговые письма или продажу слитых баз.

После этого:

· оформляют усиленную электронную подпись (УКЭП);

· запускают онлайн-ипотеку в банке;

· деньги уходят на подставного продавца.

Человек узнаёт об ипотеке только после звонка службы взыскания.

"Для банка всё выглядит идеально — корректные данные и действующая УКЭП, отменить такую сделку крайне сложно", — поясняет Гавришев.

3. Подмена объекта недвижимости

Распространённый вариант: покупателю показывают одну квартиру, а в договор вписывают другую — с обременением, арестом или юридическими проблемами.

Чтобы избежать подмены:

сверять адрес, кадастровый номер, данные ЕГРН;

подписывать договоры только в аккредитованном банке или МФЦ.

4. Липовые документы и мошенники-брокеры

Юрист Альбина Молодчикова отмечает, что часто злоумышленники подделывают документы о доходах или трудоустройстве. Также встречаются:

"очистка" кредитной истории за деньги;

ложные брокеры, которые берут предоплату и исчезают;

навязывание заведомо невыгодных кредитных продуктов.

Главное правило: никаких посредников без офиса и юридического лица.

5. Махинации с льготными программами

Особо привлекательны для злоумышленников — IT-ипотека, семейная ипотека, ипотека для участников СВО.

Схемы:

поддельные справки о работе в IT-компании ради получения ставки 3-5%;

"донорские" созаемщики, которые участвуют в нескольких сделках одновременно;

незаконное использование льгот участника СВО за деньги.

Итогом для покупателя становится повышение процентной ставки и требование вернуть субсидии государству, либо вообще риск потери недвижимости.

6. Мошенничество и финансовые провалы в ИЖС

Проблемы чаще всего возникают при строительстве домов по льготным программам. Есть два типичных сценария:

фирма-однодневка собирает деньги за строительство, возводит фундамент — и пропадает;

подрядчик хотел строить, но не рассчитал бюджет и не может завершить работу.

Покупатель остаётся без дома и с риском повышения ставки.

Как россиянам защитить себя от мошенников

Эксперты дают универсальные советы:

1. Проверяйте документы

Все справки, сведения о доходах, документы на объект.

2. Работайте только с проверенными брокерами

Брокер получает оплату только после результата — это главный критерий легальности.

3. Никогда не соглашайтесь оформлять ипотеку "за вознаграждение"

Это уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (до 10 лет лишения свободы).

4. Проверяйте строительную компанию

Смотрите судебную историю, связанные фирмы, наличие текущих объектов.

5. Контролируйте каждую стадию строительства в ИЖС

Не отдавайте подрядчику полную сумму до выполнения работ.

6. Не поддавайтесь давлению

Спешка, навязывание, "последний шанс" — классические признаки мошенничества.

Что делать, если вы стали жертвой схемы

Юристы рекомендуют немедленно обратиться полицию и уведомить банк. Далее необходимо заблокировать УКЭП и подать заявление о мошенничестве. Так же модно получить консультацию юриста по недвижимости, чтобы сделать все остальные шаги верно.