Онлайн-ипотека становится ловушкой: одна цифровая уловка рушит жизни — вот где прячется опасность

В России фиксируется рост мошеннических схем, связанных с оформлением ипотечных кредитов и сделок с жильём. Эксперты отмечают, что цифровизация банковских услуг облегчила процесс получения кредитов, но одновременно открыла мошенникам новые возможности.
По данным юристов, количество обращений граждан, столкнувшихся с мошенничеством при оформлении ипотеки, за последние два года значительно выросло. Наибольший всплеск пришёлся на период массового оформления льготных программ.
"Чем больше денег и субсидированных программ — тем выше риск злоупотреблений", — отмечает адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
Замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова уточняет, что сегодня рост жалоб связан не столько с новыми схемами, сколько с выявлением уже существовавших. В то же время появляются и новые способы обмана, адаптированные под цифровые сервисы.
Одна из самых распространённых схем — оформление ипотеки на человека с "чистой" кредитной историей, часто за вознаграждение.
Мошенники:
Подставное лицо остаётся с долгом.
Чтобы защитить себя, важно проверять документы всех участников сделки, тщательно изучать договоры и право собственности.
Самый опасный и растущий способ обмана. Мошенники получают доступ к личным данным через "Госуслуги", фишинговые письма или продажу слитых баз.
После этого:
Человек узнаёт об ипотеке только после звонка службы взыскания.
"Для банка всё выглядит идеально — корректные данные и действующая УКЭП, отменить такую сделку крайне сложно", — поясняет Гавришев.
Распространённый вариант: покупателю показывают одну квартиру, а в договор вписывают другую — с обременением, арестом или юридическими проблемами.
Чтобы избежать подмены:
Юрист Альбина Молодчикова отмечает, что часто злоумышленники подделывают документы о доходах или трудоустройстве. Также встречаются:
Главное правило: никаких посредников без офиса и юридического лица.
Особо привлекательны для злоумышленников — IT-ипотека, семейная ипотека, ипотека для участников СВО.
Схемы:
Итогом для покупателя становится повышение процентной ставки и требование вернуть субсидии государству, либо вообще риск потери недвижимости.
Проблемы чаще всего возникают при строительстве домов по льготным программам. Есть два типичных сценария:
Покупатель остаётся без дома и с риском повышения ставки.
Эксперты дают универсальные советы:
Все справки, сведения о доходах, документы на объект.
Брокер получает оплату только после результата — это главный критерий легальности.
Это уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (до 10 лет лишения свободы).
Смотрите судебную историю, связанные фирмы, наличие текущих объектов.
Не отдавайте подрядчику полную сумму до выполнения работ.
Спешка, навязывание, "последний шанс" — классические признаки мошенничества.
Юристы рекомендуют немедленно обратиться полицию и уведомить банк. Далее необходимо заблокировать УКЭП и подать заявление о мошенничестве. Так же модно получить консультацию юриста по недвижимости, чтобы сделать все остальные шаги верно.
