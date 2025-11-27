Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Тарифы ЖКХ снова перепишут: решение о переносе индексации изменит бюджет каждой семьи

Индексацию тарифов ЖКХ перенесут на 1 октября 2026 — минэкономразвития
5:29
Недвижимость » Аналитика

В России пересмотрят сроки и темпы индексации коммунальных тарифов. Начиная с 2026 года повышение стоимости услуг ЖКХ, газа и электроэнергии будет происходить не летом, как в предыдущие годы, а с 1 октября. Об этом говорится в макропрогнозе на 2025-2028 годы, подготовленном Министерством экономического развития и представленном на заседании правительства.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

Перенос сроков индексации — ключевое изменение, которое коснётся всех категорий потребителей. Ниже — подробный анализ того, как вырастут тарифы в ближайшие годы и что это означает для граждан.

Почему индексацию переносят на октябрь

В 2024 и 2025 годах повышение тарифов происходило в середине года — с 1 июля. Однако в 2026 году правительство планирует провести индексацию с 1 октября, что должно смягчить нагрузку на население в период летних расходов и отпусков.

Экономисты отмечают, что перенос сроков связан с корректировкой макропрогноза и необходимостью распределить рост платежей более равномерно.

Как изменятся тарифы на газ

Минэкономразвития представило обновлённый график индексации оптовых цен на газ. Рост будет постепенно снижаться, но останется двузначным в ближайшие годы.

Оптовые цены на газ (для всех категорий потребителей):

  • 2024: +11,2% (с 1 июля);
  • 2025: +10,3% (для электроэнергетики и ЖКХ +21,3%);
  • 2026: +9,6% (с 1 октября);
  • 2027: +9,1% (с 1 июля);
  • 2028: +7,0% (с 1 июля).

Транспортировка газа:

  • 2024: +10,2%;
  • 2025: +11,3%;
  • 2026: +11,6% (с 1 октября);
  • 2027: +11,1%;
  • 2028: +7%.

Эксперты отмечают, что рост стоимости транспортировки газа будет опережать общие темпы индексации, что может дополнительно увеличить платежи в отдельных регионах.

Что будет с ценами на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию также продолжат расти темпами выше инфляции. Основной скачок прогнозируется в 2026 году.
Передача электроэнергии по сетям ЕНЭС:

  • 2024: +8%;
  • 2025: +14%;
  • 2026: +16% (с 1 октября);
  • 2027: +14,7%;
  • 2028: +12%.

Тарифы для населения:

  • 2024: +8,9%;
  • 2025: +12,6%;
  • 2026: +11,3% (с 1 октября);
  • 2027: +8,6%;
  • 2028: +9,1%.

По данным аналитиков, основная нагрузка на домохозяйства придётся именно на октябрь 2026 года, когда одновременно вырастут и коммунальные, и энергетические тарифы.

Рост платежей за ЖКУ: что увидят граждане

Индексация совокупного платежа за ЖКХ составит:

  • 2024: +9,8%;
  • 2025: +11,9%;
  • 2026: +9,9% (с 1 октября);
  • 2027: +8,7%;
  • 2028: +7,1%. 

Таким образом, рост коммуналки в 2025 году станет максимальным за рассматриваемый период, а затем начнёт снижаться.

Эксперты предупреждают: хотя повышение будет происходить раз в год, перенос индексации на осень означает, что уже в холодный сезон гражданам придётся оплачивать выросшие счета.

Что будет с железнодорожными тарифами?

В 2026 году индексации тарифов на железнодорожные перевозки не будет. Но, начиная с 2027 года, индексация вернётся — с 1 января, что отражено в макропрогнозе.

Это касается:

  • пассажирских перевозок;
  • грузовых перевозок; 
  • услуг железнодорожной инфраструктуры.

Что это значит для россиян

  1. Все повышения тарифов в 2026 году смещены на осень.
  2. Нагрузка на семейный бюджет вырастет в отопительный период.
  3. Роста тарифов избежать не удастся, но темпы индексации постепенно будут снижаться до 2028 года.
  4. Гражданам стоит учитывать новые сроки при планировании расходов.

Экономисты также рекомендуют проверять возможность получения субсидий на оплату ЖКХ для семей с высокой долей коммунальных затрат.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
