Тарифы ЖКХ снова перепишут: решение о переносе индексации изменит бюджет каждой семьи

В России пересмотрят сроки и темпы индексации коммунальных тарифов. Начиная с 2026 года повышение стоимости услуг ЖКХ, газа и электроэнергии будет происходить не летом, как в предыдущие годы, а с 1 октября. Об этом говорится в макропрогнозе на 2025-2028 годы, подготовленном Министерством экономического развития и представленном на заседании правительства.
Перенос сроков индексации — ключевое изменение, которое коснётся всех категорий потребителей. Ниже — подробный анализ того, как вырастут тарифы в ближайшие годы и что это означает для граждан.
В 2024 и 2025 годах повышение тарифов происходило в середине года — с 1 июля. Однако в 2026 году правительство планирует провести индексацию с 1 октября, что должно смягчить нагрузку на население в период летних расходов и отпусков.
Экономисты отмечают, что перенос сроков связан с корректировкой макропрогноза и необходимостью распределить рост платежей более равномерно.
Минэкономразвития представило обновлённый график индексации оптовых цен на газ. Рост будет постепенно снижаться, но останется двузначным в ближайшие годы.
Оптовые цены на газ (для всех категорий потребителей):
Транспортировка газа:
Эксперты отмечают, что рост стоимости транспортировки газа будет опережать общие темпы индексации, что может дополнительно увеличить платежи в отдельных регионах.
Тарифы на электроэнергию также продолжат расти темпами выше инфляции. Основной скачок прогнозируется в 2026 году.
Передача электроэнергии по сетям ЕНЭС:
Тарифы для населения:
По данным аналитиков, основная нагрузка на домохозяйства придётся именно на октябрь 2026 года, когда одновременно вырастут и коммунальные, и энергетические тарифы.
Индексация совокупного платежа за ЖКХ составит:
Таким образом, рост коммуналки в 2025 году станет максимальным за рассматриваемый период, а затем начнёт снижаться.
Эксперты предупреждают: хотя повышение будет происходить раз в год, перенос индексации на осень означает, что уже в холодный сезон гражданам придётся оплачивать выросшие счета.
В 2026 году индексации тарифов на железнодорожные перевозки не будет. Но, начиная с 2027 года, индексация вернётся — с 1 января, что отражено в макропрогнозе.
Это касается:
Экономисты также рекомендуют проверять возможность получения субсидий на оплату ЖКХ для семей с высокой долей коммунальных затрат.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.