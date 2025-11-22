Повышение тарифов ЖКХ — всего лишь часть сюрприза: что в 2026 году изменится для каждой семьи

Тарифы ЖКХ вырастут на 9,8% в 2026 году — представитель Госдумы Роман Лябихов

С 2026 года россиян ждут масштабные изменения в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Помимо традиционной ежегодной индексации тарифов, меняются сроки оплаты и получения платежных документов, вводятся новые требования к работе управляющих компаний, а отдельные категории граждан могут быть полностью освобождены от коммунальных платежей. Разбираемся, какие ключевые нововведения вступят в силу и чего ожидать семьям в новом году.

Тарифы на ЖКХ вырастут почти на 10%

По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году тарифы на коммунальные услуги — отопление, холодную и горячую воду, электроэнергию, газ, канализацию и вывоз ТКО — увеличатся в среднем на 9,8-9,9%. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

Парламентарий подчеркнул, что растущие тарифы всё сильнее бьют по домохозяйствам, доходы которых не успевают за ростом цен:

"Траты на коммуналку не должны превышать 10% доходов семьи. На практике же рост тарифов опережает реальные доходы граждан".

Эксперты ожидают удорожание не только коммунальных, но и смежных услуг: консьержей, домофонов, платежей за содержание жилья и капитальный ремонт. Юрист Сергей Сергеев уточняет, что такие расходы не регулируются государственным индексом изменения платы, поэтому их рост определяется решениями собственников или региональных операторов. Обычно он находится в пределах инфляции или чуть выше.

При этом прогноз Минэкономразвития остаётся усреднённым. По словам эксперта Дмитрия Бондаря, в ряде регионов повышение составит 7-8%, а в других может превысить 15%, особенно там, где требуются масштабные вложения в обновление коммунальных сетей.

Единая отчётность УК: прозрачность под контролем ГИС ЖКХ

С первого квартала 2026 года все управляющие компании обязаны будут предоставлять отчётность в ГИС ЖКХ по единой форме. Это требование вводится для того, чтобы усилить контроль за деятельностью УК и сделать её максимально прозрачной для собственников.

Новая отчётность должна включать:

доходы и расходы УК;

сведения о долгах жильцов и самой компании;

перечень выполненных работ;

состояние дома и инженерных систем.

Ранее каждая компания подавала отчёты в произвольном формате, что мешало сравнивать эффективность управляющих организаций. Унификация должна устранить эти проблемы.

Срок оплаты коммунальных услуг перенесут на 15-е число

С 1 марта 2026 года россияне будут оплачивать коммунальные услуги до 15-го числа каждого месяца, вместо нынешнего 10-го. Это изменение связано с частыми обращениями граждан, которые просили учитывать реальные даты получения заработной платы.

По мнению законодателей, перенос срока поможет снизить число просрочек и необоснованных штрафов. Особенно это актуально для семей, которые получают выплаты после 10-го числа.

Штрафы за просрочку останутся прежними

Неустойка продолжит начисляться автоматически:

1/300 ключевой ставки ЦБ — за каждый день просрочки;

при долге свыше 90 дней — 1/130 ключевой ставки.

Если задолженность превышает 10 000 рублей, управляющая компания вправе обратиться в суд. После вынесения судебного приказа приставы могут арестовать счёт должника, удерживать до 50% зарплаты и ограничивать выезд за границу. Длительные долги также лишают права на субсидии и льготы.

Квитанции будут приходить позже — до 5-го числа

С марта изменится и дата получения платёжных документов. Теперь квитанции должны поступать до 5-го числа, а не до 1-го. По словам депутата Александра Якубовского, это позволит УК корректнее производить расчёты и уменьшит число ошибок и перерасчётов.

Дополнительное время для подготовки платёжек должно снизить количество конфликтов и повысить точность начислений.

Матери-героини могут быть освобождены от оплаты ЖКУ

В Госдуме рассматривается законопроект о расширении льгот для женщин, удостоенных звания "мать-героиня". Их предлагается приравнять по объёму господдержки к Героям России и Героям Труда.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отметила, что одна из потенциальных мер — полное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Инициатива пока рассматривается, но имеет высокую общественную поддержку.

Так, 2026 год станет одним из наиболее насыщенных на изменения в сфере ЖКХ. Семьи столкнутся с ростом расходов, но одновременно получат более удобные сроки оплаты, более понятные квитанции и прозрачность в работе управляющих компаний. В отдельных регионах повышение тарифов может оказаться существенным, поэтому эксперты рекомендуют заранее планировать бюджет и следить за региональными решениями по индексации.