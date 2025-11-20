Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как уменьшить платежи за отопление в 2025 году: реальные шаги для квартир в старых домах

Ввод приборов учёта возможен только при наличии ОДПУ — УК
5:27
Недвижимость

Оплачивая отопление, многие жильцы многоквартирных домов в Москве и регионах сталкиваются с высокой платой — особенно в старых домах, где система отопления изношена, нет индивидуальных приборов учёта и нормативы заложены с запасом. Ниже — конкретные действия, которые помогут уменьшить затраты на отопительный сезон текущего года.

Батарея отопления
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Батарея отопления

Проверка начислений и передача показаний счётчиков

Начните с квитанций. Если показания ваших приборов учёта не были переданы или были поданы с опозданием, УК или ТСЖ автоматически начислит плату по нормативу, который почти всегда выше реального потребления.

Передавайте показания в установленные сроки — укажите дату, сделайте фото счётчика с видимой датой и числом.

Если срок пропущен — направьте письмо или заявление в управляющую компанию с просьбой учесть реальные показания. Фото с датой будет весомым доказательством.

При отсутствии ответа — можно инициировать перерасчёт.

"Одним из основных способов снизить затраты являются индивидуальные счётчики — они позволяют не только контролировать объёмы потребления тепла, но и снижать его при необходимости", — рассказывает эксперт в сфере ЖКХ.

Как оформить перерасчёт, если вы отсутствовали

Если вы были в отпуске, командировке или временно не проживали по адресу регистрации, закон позволяет требовать перерасчёт оплаты за отопление за период отсутствия. Основание — пункт 93 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление ПП № 354).

Подходящие документы:

  • авиабилеты или билеты на поезд;
  • справка о временном месте пребывания;
  • командировочное удостоверение или отметка о пересечении границы.

УК обязана рассмотреть заявление и сделать перерасчёт в течение 30 дней.

Что делать, если отопление работает не по норме

Если батареи еле тёплые или температура горячей воды ниже стандарта (например, ниже 60 °C), это нарушение качества услуги. В таком случае:

зафиксируйте температуру термометром;
сделайте фото;
попросите представителя УК или ТСЖ составить акт о нарушении.
Без акта перерасчёт не будет проведён. После подтверждения несоответствия вам обязаны уменьшить плату за дни, когда услуга была предоставлена некачественно.

Как проверить расходы на общедомовые нужды (ОДН)

ОДН — это расходы на освещение подъездов, насосы, работу общих систем. В старых домах часто суммы завышены.

Вы вправе запросить расчёты у УК и проверить:

  • каким образом рассчитан ОДН;
  • соответствует ли распределение долей площади и расхода.

Если найдёте неточности — направьте письменную претензию. Можно также обратиться в региональную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Установка приборов учета и энергоэффективные меры

Индивидуальные приборы учёта — лучший способ платить за реальное потребление, а не по нормативу. Однако в старых домах с вертикальной разводкой отопления их установка часто невозможна. Как отмечает эксперт:

"…установить такие устройства можно только в домах с соответствующей технической инфраструктурой."

Если установка счётчиков невозможна — рассмотрите распределители или вычислители тепла. Они измеряют температуру поверхности радиатора, устанавливаются без вмешательства в систему отопления.

Для их ввода необходимо:

  • наличие общедомового прибора учёта тепла;
  • решение общего собрания собственников о введении такого режима;
  • установка приборов в достаточном количестве квартир (часто более 50%).

Дополнительно со слов экспертов: установка энергоэффективных окон с многокамерными стеклопакетами и заменой входных дверей значительно снижает теплопотери — "…умные" окна могут уменьшить расход тепла на 40-50%.

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами: "…помогают направить тепло внутрь помещения, а не на наружные стены."

Автоматизированные системы погодного регулирования: "…оборудование автоматически отслеживает температуру и регулирует подачу тепла в зависимости от погодных условий. Такой подход позволяет избежать перегрева помещений и избыточного потребления энергии."

Льготы и субсидии

Если расходы на отопление и коммунальные услуги превышают 22 % от совокупного дохода семьи, есть возможность получить субсидию. Компенсации доступны для пенсионеров, членов многодетных семей, инвалидов, а также ветеранов труда и участников боевых действий. Заявление подаётся в МФЦ или на портале Госуслуг.

Сократить платежи за отопление в старом многоквартирном доме в 2025 году реально — если действовать системно: проверка начислений, своевременная передача показаний, перерасчёты в случаях отсутствия или нарушения качества услуги, установка приборов учёта или альтернативных устройств, энергоэффективные меры и использование льгот. Комплексный подход приносит результат — даже если дом не в новом ЖК.

