Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Праздничные акции на недвижимость кажутся выгодными — но настоящий секрет кроется в деталях

Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы
4:19
Недвижимость » Аналитика

В преддверии новогодних праздников многие застройщики запускают яркие акции, обещая покупателям "минус 15%" и даже больше, нулевые ставки по ипотеке и подарки при покупке квартиры. Однако большая часть таких предложений является маркетинговым ходом, а реальные выгоды встречаются значительно реже, чем кажется.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Миф 1. Под Новый год скидки действительно выше

Декабрь традиционно считается периодом активных продаж, ведь сами застройщики стремятся закрыть годовые планы, поэтому акции действительно появляются. Однако, по словам специалистов рынка, реальные скидки редко превышают 2-5%, а рекламируемые "до -15 %" чаще всего формируются за счёт предварительного повышения стоимости.

Эксперт по рынку недвижимости отмечает: "Настоящие скидки встречаются, но они редко превышают 5%. Всё, что выше — это чаще всего игра с ценником или ограничение на конкретные квартиры с неудачной планировкой".

Миф 2. Новогодняя ипотека дешевле обычной

Многие застройщики предлагают нулевые или сниженные ставки, но при внимательном изучении условий выясняется, что льготная ставка действует только ограниченный срок — обычно 1-3 года. После окончания периода промо ставка переходит в стандартную, а разница компенсируется более высокой стоимостью жилья или дополнительной комиссией.

Также "ипотека 0 %" чаще всего доступна только при покупке конкретных квартир или при увеличении первоначального взноса.

Миф 3. В декабре нужно торопиться — выгодные квартиры разберут

Риелторы отмечают, что декабрь действительно активный месяц на рынке, однако в январе и феврале спрос традиционно снижается. После праздников застройщики часто пересматривают цены и могут снижать стоимость на нереализованные квартиры или запускать новые корпуса с более доступными условиями.

То есть часть выгодных предложений появляется уже после Нового года, а не до него.

Миф 4. Покупать квартиру выгоднее именно в декабре

Эксперты подчеркивают, что выгодность покупки зависит не от месяца, а от конкретного объекта, стадии готовности дома, темпов продаж и ипотечного предложения. Иногда лучшие цены появляются в марте или апреле — в период планового обновления прайс-листов или перед запуском новых очередей строительства.

Миф 5. Подарки от застройщиков — реальная экономия

Парковочное место, кладовка, отделка и бытовая техника, заявленные как бонус, почти всегда включены в итоговую стоимость. Это стандартный маркетинговый подход, когда застройщик делает предложение более привлекательным визуально, но покупатель в конечном счёте оплачивает стоимость подарка.

Как отмечает один из риелторов столичного рынка: "Ни один застройщик не раздаёт подарки бесплатно — их стоимость всегда заложена в квадратный метр".

Когда новогодние скидки бывают действительно выгодными

Эксперты называют несколько ситуаций, когда предложение действительно может быть экономически оправданным:

  • завершаются продажи последнего корпуса, и застройщик стремится закрыть объект;
    квартира имеет особенности — низкий этаж, ограниченный вид из окон, удалённость от инфраструктуры;
  • покупатель оплачивает стоимость полностью без привлечения ипотеки;
  • застройщик работает по эскроу и заинтересован в улучшении финансовых показателей до конца года.

В таких случаях возможно снижение стоимости на 5-10 %, однако это не массовая практика, а скорее исключения.

Как не попасться на маркетинговые уловки

Специалисты рекомендуют сравнивать цену квартиры с аналогичными объектами в районе и изучать историю изменения стоимости — она открыта на крупных порталах недвижимости. Кроме того, важно считать итоговую стоимость сделки с учётом ипотеки, страховок и комиссии застройщика, а еще проверять репутацию девелопера и темпы строительства по проекту.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы ипотека недвижимость покупка квартиры
Новости Все >
Забудьте про крышку: этот способ варки супа раскроет его вкус на 100%
Система подготовки кадров для туризма обновлена по данным экспертов
Гель из алоэ вера снижает отёчность и тёмные круги под глазами
Повредили товар в магазине: вот что грозит — юрист Ксенофонтов
Сода эффективна при воспалениях ЖКТ у животных — ветеринары
Экс-жена Галустяна дала советы по борьбе с осенней хандрой
Дик Ван Дайк отказался от роли Джеймса Бонда в 1960-х
Листовая мульча способствует размножению улиток и прыгающих червей
Удаление 50 крупных объектов снижает риск на 50% — инженер Даррен Макнайт
Сроки допустимой активности во время беременности — уточнили гинекологи
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Гель из алоэ вера снижает отёчность и тёмные круги под глазами
Повредили товар в магазине: вот что грозит — юрист Ксенофонтов
Сода эффективна при воспалениях ЖКТ у животных — ветеринары
Листовая мульча способствует размножению улиток и прыгающих червей
Дик Ван Дайк отказался от роли Джеймса Бонда в 1960-х
Экс-жена Галустяна дала советы по борьбе с осенней хандрой
Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы
Удаление 50 крупных объектов снижает риск на 50% — инженер Даррен Макнайт
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Сроки допустимой активности во время беременности — уточнили гинекологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.