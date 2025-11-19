Праздничные акции на недвижимость кажутся выгодными — но настоящий секрет кроется в деталях

Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы

В преддверии новогодних праздников многие застройщики запускают яркие акции, обещая покупателям "минус 15%" и даже больше, нулевые ставки по ипотеке и подарки при покупке квартиры. Однако большая часть таких предложений является маркетинговым ходом, а реальные выгоды встречаются значительно реже, чем кажется.

Миф 1. Под Новый год скидки действительно выше

Декабрь традиционно считается периодом активных продаж, ведь сами застройщики стремятся закрыть годовые планы, поэтому акции действительно появляются. Однако, по словам специалистов рынка, реальные скидки редко превышают 2-5%, а рекламируемые "до -15 %" чаще всего формируются за счёт предварительного повышения стоимости.

Эксперт по рынку недвижимости отмечает: "Настоящие скидки встречаются, но они редко превышают 5%. Всё, что выше — это чаще всего игра с ценником или ограничение на конкретные квартиры с неудачной планировкой".

Миф 2. Новогодняя ипотека дешевле обычной

Многие застройщики предлагают нулевые или сниженные ставки, но при внимательном изучении условий выясняется, что льготная ставка действует только ограниченный срок — обычно 1-3 года. После окончания периода промо ставка переходит в стандартную, а разница компенсируется более высокой стоимостью жилья или дополнительной комиссией.

Также "ипотека 0 %" чаще всего доступна только при покупке конкретных квартир или при увеличении первоначального взноса.

Миф 3. В декабре нужно торопиться — выгодные квартиры разберут

Риелторы отмечают, что декабрь действительно активный месяц на рынке, однако в январе и феврале спрос традиционно снижается. После праздников застройщики часто пересматривают цены и могут снижать стоимость на нереализованные квартиры или запускать новые корпуса с более доступными условиями.

То есть часть выгодных предложений появляется уже после Нового года, а не до него.

Миф 4. Покупать квартиру выгоднее именно в декабре

Эксперты подчеркивают, что выгодность покупки зависит не от месяца, а от конкретного объекта, стадии готовности дома, темпов продаж и ипотечного предложения. Иногда лучшие цены появляются в марте или апреле — в период планового обновления прайс-листов или перед запуском новых очередей строительства.

Миф 5. Подарки от застройщиков — реальная экономия

Парковочное место, кладовка, отделка и бытовая техника, заявленные как бонус, почти всегда включены в итоговую стоимость. Это стандартный маркетинговый подход, когда застройщик делает предложение более привлекательным визуально, но покупатель в конечном счёте оплачивает стоимость подарка.

Как отмечает один из риелторов столичного рынка: "Ни один застройщик не раздаёт подарки бесплатно — их стоимость всегда заложена в квадратный метр".

Когда новогодние скидки бывают действительно выгодными

Эксперты называют несколько ситуаций, когда предложение действительно может быть экономически оправданным:

завершаются продажи последнего корпуса, и застройщик стремится закрыть объект;

квартира имеет особенности — низкий этаж, ограниченный вид из окон, удалённость от инфраструктуры;

застройщик работает по эскроу и заинтересован в улучшении финансовых показателей до конца года.

В таких случаях возможно снижение стоимости на 5-10 %, однако это не массовая практика, а скорее исключения.

Как не попасться на маркетинговые уловки

Специалисты рекомендуют сравнивать цену квартиры с аналогичными объектами в районе и изучать историю изменения стоимости — она открыта на крупных порталах недвижимости. Кроме того, важно считать итоговую стоимость сделки с учётом ипотеки, страховок и комиссии застройщика, а еще проверять репутацию девелопера и темпы строительства по проекту.