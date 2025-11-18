Подключено всё — а счёт за свет вырос? Проверьте эти пять устройств дома

Зимой счета за электричество традиционно растут, даже если тарифы остаются прежними. Главная причина — не только морозы и короткий световой день, но и бытовые приборы-"энергопожиратели", работающие дольше или интенсивнее, чем летом. Эксперты напоминают, что часть затрат можно сократить без ущерба для комфорта, если знаешь, какие устройства тянут электроэнергию даже в режиме покоя.
Когда на улице холодно, дома включаются обогреватели, водонагреватели, активнее пользуются электронагревательной техникой. Приборы с нагревательными элементами потребляют значительно больше, чем остальные. По данным СМИ, осенью и зимой расходы на электроэнергию увеличивает обогреватель и это при том, что обычная индукционная варочная панель потребляет 300-400 Вт/ч, электрическая плита с четырьмя конфорками — до 3,5 кВт/ч.
Когда одновременно работают несколько конфорок и духовка, мощность может достигать 6-8 кВт.
"Наиболее высоким энергопотреблением отличается бытовая электроплита: если использовать все конфорки одновременно, её мощность может достигать 8 кВт", — рассказал доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.
Хотя мощность компрессора невелика, холодильник работает круглосуточно. Один эксперт отметил: "Самый главный "прожорливый" элемент нашего дома … холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа"
Локальные электрообогреватели при отсутствии нормальной системы отопления становятся серьёзным источником перерасходов.
Даже без активного использования они продолжают "потреблять" — по подсчётам, каждая розетка с таким устройством тратит 4-6 Вт/ч, что в сумме влияет на счёт.
Таким образом, экономия на электричестве не требует радикальных мер: стоит лишь отказаться от бессознательного включения техники, обратить внимание на её "фоновую" работу и контролировать мощную нагревательную технику. Зимой, когда нагрузка на сеть максимальна, каждый лишний киловатт отражается на семейном бюджете.
Важно, если вы замечаете резкий скачок потребления электроэнергии без очевидных причин, стоит проверить исправность счётчика и состояние электропроводки. Иногда причиной перерасхода становится повреждённый кабель или утечка тока в старых розетках.
