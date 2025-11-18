Подключено всё — а счёт за свет вырос? Проверьте эти пять устройств дома

Использование всех конфорок даёт 8 кВт мощности — эксперт Сергей Калачев

3:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой счета за электричество традиционно растут, даже если тарифы остаются прежними. Главная причина — не только морозы и короткий световой день, но и бытовые приборы-"энергопожиратели", работающие дольше или интенсивнее, чем летом. Эксперты напоминают, что часть затрат можно сократить без ущерба для комфорта, если знаешь, какие устройства тянут электроэнергию даже в режиме покоя.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

Почему именно зимой растёт потребление

Когда на улице холодно, дома включаются обогреватели, водонагреватели, активнее пользуются электронагревательной техникой. Приборы с нагревательными элементами потребляют значительно больше, чем остальные. По данным СМИ, осенью и зимой расходы на электроэнергию увеличивает обогреватель и это при том, что обычная индукционная варочная панель потребляет 300-400 Вт/ч, электрическая плита с четырьмя конфорками — до 3,5 кВт/ч.

Приборы, которые "тянут" больше всего

Электроплиты и духовки

Когда одновременно работают несколько конфорок и духовка, мощность может достигать 6-8 кВт.

"Наиболее высоким энергопотреблением отличается бытовая электроплита: если использовать все конфорки одновременно, её мощность может достигать 8 кВт", — рассказал доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.

Холодильники

Хотя мощность компрессора невелика, холодильник работает круглосуточно. Один эксперт отметил: "Самый главный "прожорливый" элемент нашего дома … холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа"

Обогреватели и нагреватели воздуха

Локальные электрообогреватели при отсутствии нормальной системы отопления становятся серьёзным источником перерасходов.

Приборы в режиме ожидания (телевизоры, приставки, зарядки)

Даже без активного использования они продолжают "потреблять" — по подсчётам, каждая розетка с таким устройством тратит 4-6 Вт/ч, что в сумме влияет на счёт.

Что можно сделать, чтобы платить меньше

Обеспечьте правильное расстояние для техники: холодильник не должен стоять вплотную к стене или батарее — тогда компрессор работает реже.

Уменьшите нагрузку на плиту: готовьте партиями, закрывайте крышку, используйте мелкие конфорки для малых порций.

Отключайте технику из сети, если она не используется — сетевой фильтр-выключатель может легко помочь.

Обратите внимание на обогреватели: используйте экономичные модели с термостатом, проверяйте состояние системы отопления дома.

Перейдите на светодиодные лампы и избегайте оставлять свет включённым там, где нет движения — зимой свет горит дольше.

Таким образом, экономия на электричестве не требует радикальных мер: стоит лишь отказаться от бессознательного включения техники, обратить внимание на её "фоновую" работу и контролировать мощную нагревательную технику. Зимой, когда нагрузка на сеть максимальна, каждый лишний киловатт отражается на семейном бюджете.

Важно, если вы замечаете резкий скачок потребления электроэнергии без очевидных причин, стоит проверить исправность счётчика и состояние электропроводки. Иногда причиной перерасхода становится повреждённый кабель или утечка тока в старых розетках.