Не дайте подвалу стать очагом проблем: что нужно знать жильцам в холодное время года

Зимой подвалы многоквартирных домов переживают скрытые изменения, которые далеко не всегда заметны жильцам. Пока на улице стоят морозы, в технических помещениях образуются условия, способные вызвать проблемы для всего здания.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallbones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подвал

Повышенная влажность, нарушение воздухообмена и появление грызунов — три наиболее частые причины жалоб, которые поступают в управляющие компании в холодный сезон. Специалисты подчёркивают, что подвал — это не склад и не забытое помещение, а важная часть инженерной инфраструктуры.

Повышенная влажность в подвале

Основная проблема зимнего периода — накопление влажного воздуха. Тёплые трубы отопления проходят через подвал, нагревая окружающее пространство. Когда тёплый воздух контактирует с холодными поверхностями пола и стен, образуется конденсат. Он впитывается в бетон, делает помещение сырым и провоцирует развитие грибка. Если несколько лет подряд не контролировать влажность, материал начинает крошиться, а металлические элементы постепенно ржавеют, ускоряя износ конструкций.

Нарушение воздухообмена в подвале

Работа вентиляции в подвале зимой осложняется по той же причине. В регионах с низкими температурами некоторые управляющие компании перекрывают продухи, пытаясь сэкономить тепло. Однако фактический результат оказывается обратным: воздух застаивается, температура внутри растёт, а влажность достигает критических значений. Жильцы на нижних этажах начинают ощущать запах затхлости, а в самых запущенных случаях — видят тёмные пятна на стыках стен.

Эксперты считают, что полноценный воздухообмен — единственный способ удерживать влажность в безопасных пределах.

Появление в подвале грызунов

Дополнительную угрозу зимой представляют мыши. Грызуны стремятся найти тёплые места, и подвал подходит идеально, ведь там всегда стабильно, нет ветра, а в коммуникационных шахтах легко перемещаться.

В отличие от тёплого сезона, когда мыши живут на улице, зимой они активно проникают в жилые дома. По данным специалистов по дератизации, в этот период увеличивается количество заявок на установку ловушек и профилактических барьеров. Грызуны способны повреждать кабели, изоляцию и упаковку хранимых вещей, что превращает локальную проблему в техническую.

Что нужно сделать, чтобы из подвала не пришла беда

Чтобы понять, как корректно реагировать на такие ситуации, мы обратились к инженеру-эксперту в сфере эксплуатации зданий Андрею Мальцеву. Он отмечает, что подвал должен проходить плановый осмотр минимум раз в квартал.

Специалист уделяет особое внимание состоянию гидроизоляции и системам вентиляции. По его словам, при первых признаках сырости нужно измерить уровень влажности и проверить, не перекрыты ли вентиляционные каналы.

Грызуны, по мнению эксперта, появляются там, где нарушена герметичность доступа, то есть где достаточно небольших отверстий вокруг труб, чтобы мыши смогли поселиться внутри.

Жильцы могут косвенно определить проблемы по нескольким признакам:

в подъезде появляется холодный влажный воздух, на нижних этажах усиливается запах земли или плесени, в кладовых видны следы грызунов.

Если такие сигналы игнорировать, подвал постепенно превращается в очаг санитарных нарушений. Для многоквартирного дома это опасно из-за спор грибка, которые легко поднимаются вверх по шахтам и ухудшают качество воздуха.

Работа с микроклиматом подвала требует системных мер. Управляющие компании проводят регулировку вентиляции, осмотр гидроизоляционных покрытий и герметизацию технических вводов. В отдельных случаях устанавливаются автоматические вентиляционные клапаны, позволяющие поддерживать стабильный воздухообмен без теплопотерь.

Для борьбы с мышами специалисты используют комбинированный подход: перекрывают доступ через щели, ставят приманочные станции и проводят механическую очистку пространства.

Жильцам важно помнить, что подвал — это не чужая зона здания. Его состояние влияет на качество воздуха, долговечность конструкций и работоспособность коммунальных систем. При обнаружении неприятных запахов или посторонних звуков стоит незамедлительно обращаться в управляющую организацию. Чем раньше начнётся работа по устранению причин, тем дешевле и безопаснее будет решение для всего дома. К тому же многие хранят в подвалах свои вещи, а также продукты, в том числе картофель с огорода.

Отметим, что каждый дом имеет уникальные инженерные особенности. При подозрении на повреждения гидроизоляции или распространение плесени необходимо получить консультацию профильного специалиста или обратиться в региональную жилищную инспекцию.