Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса

4:48
Недвижимость » Ремонт

Осенью воздух становится влажнее, а дома — холоднее, и многие это уже почувствовали. В квартирах и частных домах чаще появляются запотевшие окна, влажные углы и неприятный запах сырости. Такая идеальная среда для плесени способна не только испортить интерьер, но и навредить здоровью.

Конденсат и плесень в углу окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Конденсат и плесень в углу окна

Эксперты по благоустройству жилья рассказали, как распознать первые признаки проблемы и какие меры помогут защитить дом от грибка до наступления зимы.

Почему осенью появляется сырость

Осенью температура за окном резко падает и на холодных стенах оседает влага. Конденсат образуется на окнах, откосах и в углах комнат. Если к этому добавить слабую вентиляцию и отопление "по графику", влага быстро превращается в грибок.

"Плесень не появляется внезапно — она любит тёплые, влажные и плохо проветриваемые места. Как только появляется затхлый запах и тёмные пятна, действовать нужно сразу", — объясняет эксперт по ремонту Сергей Малышев.

Главные очаги проблемы — кухня, ванная, углы северных стен, балконы и подоконники.

Чем опасна плесень в доме

Плесень — не просто косметический дефект. Она выделяет споры, которые легко распространяются по воздуху. Они могут вызывать кашель, аллергию, раздражение глаз и кожи.

"Для людей с ослабленным иммунитетом грибок особенно опасен: он может спровоцировать хронические воспаления дыхательных путей", — отмечают специалисты.

Кроме того, грибок разрушает штукатурку и бетон, портит мебель и обои.

Первая помощь при появлении плесени

Если на стене или откосах появились серые или чёрные пятна, важно не просто замаскировать их краской, а уничтожить источник.

Что делать?

  1. Протрите поражённое место раствором уксуса или хлорсодержащего средства.
  2. Дайте стене полностью высохнуть.
  3. Обработайте участок специальным антисептиком или грунтовкой с противогрибковым эффектом.
  4. Проверьте, нет ли утечек — часто грибок появляется из-за протечки труб или окон.

Для профилактики можно использовать натуральное средство — смесь воды и масла чайного дерева (десять капель на стакан воды). Распылите состав на стену — он препятствует росту грибка.

Как предотвратить появление плесени

Главное правило — контролировать влажность. Если она превышает 60%, грибок обязательно появится.

Простые меры:

  • проветривайте комнаты утром и вечером, даже при холодной погоде;
  • не сушите одежду в квартире — водяной пар оседает на стенах и окнах;
  • следите за отоплением — если радиаторы едва тёплые, сообщите в управляющую компанию;
  • используйте вытяжку на кухне и в ванной;
  • утеплите холодные углы и откосы — особенно в угловых комнатах.

"Даже простое проветривание способно снизить уровень влажности в квартире на 10-15%. Осенью это самый доступный способ защиты от грибка", — поясняет эксперт Лариса Ковалёва.

Народные и современные средства

Если специальных антисептиков под рукой нет, можно воспользоваться домашними средствами:

  • раствор уксуса и соды — убивает грибок на плитке и пластиковых окнах;
  • лимонная кислота — подходит для обработки швов в ванной;
  • нашатырный спирт — помогает от плесени на кафеле, но требует проветривания помещения.

Современные решения — бытовые осушители воздуха. Они поддерживают комфортный уровень влажности, избавляют от запотевших окон и затхлого запаха. Регулярное использование осушителя снижает риск появления грибка почти на 90%, говорят специалисты.

Профилактика — дешевле ремонта

Плесень легче предотвратить, чем вывести. Раз в сезон стоит проверять герметичность окон, состояние вентиляции и утепление стен. Если в квартире стабильно сыро, специалисты советуют установить гигрометр — прибор для измерения влажности воздуха.

"Если влажность держится выше 65%, это тревожный сигнал. Нужно искать источник влаги: неисправный вентканал, промерзающую стену или подтекающую трубу", — подчёркивает инженер-строитель Игорь Титов.

Осенняя сырость — это не просто неприятность, а предвестник больших проблем. Несколько простых действий: проветривание, чистка, обработка антисептиком и контроль влажности, — помогут сохранить дом сухим, здоровым и тёплым.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
