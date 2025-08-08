В России начнут строить дома и торговые центры по международным стандартам. Что изменится? Оценка Станислава Марковича

Инженер с опытом реализации крупных международных проектов рассказал, как новые строительные стандарты повлияют на качество и безопасность строительства в стране.

Фото: Фото из личного архива Станислава Марковича Инженер Станислав Маркович

В 2025 году в России вступили в силу новые национальные ГОСТы, регулирующие применение современных материалов и технологий. Их задача — приблизить качество строительства к международным стандартам. Однако объявить требования для изменения ситуации не достаточно, нужны специалисты, которые разбираются в новых технологиях и обладают опытом их применения. Как фактически новые стандарты изменят качества строительства жилых комплексов и объектов инфраструктуры и когда эти изменения заметят россияне — об этом поговорили со Станиславом Марковичем, ведущим инженером, который управлял возведением объектов в России для крупных международных брендов, в числе которых IKEA и Hyatt, и соблюдал высокие требования к строительству еще до их широкого распространения в стране. Опыт применения новейших технологий он также получил в ведущих канадских строительных компаниях. А в этом году бизнес-премия "Строительство, инфраструктура, финансы 2025” назвала его "Инженером года в области строительства и недвижимости”.

— Станислав, в этом году в России начали внедрять новые строительные ГОСТы. Что это даст практически — станут ли дома и здания действительно качественнее и безопаснее?

— Это означает, что дома будут строиться с использованием новых, более качественных материалов и современных технологий, которые помогают лучше сохранять тепло внутри помещений. Благодаря этому в квартире или доме будет теплее зимой и прохладнее летом, что сделает проживание комфортнее и позволит меньше тратить на отопление и кондиционирование. Кроме того, новые стандарты требуют более надёжных инженерных систем — например, водопровод и отопление будут работать стабильнее, а риск протечек и поломок значительно снизится. Это значит, что жителям не придётся часто сталкиваться с ремонтами и неудобствами, связанными с авариями в доме. В целом такие изменения должны сделать жильё более удобным и долговечным, а технологии, которые применяются при строительстве, помогают создавать комфортную и безопасную среду для жизни.

— Вы более 20 лет работаете с разными строительными проектами — от жилых комплексов до коммерческих объектов. Что именно нового появится на стройках — материалы и технологии? И как эти изменения повлияют на людей, которые будут жить в новых домах и посещать современные торговые центры?

— Требования предполагают появление умных и экологичных материалов, которые делают здания теплее и долговечнее — это значит, что в домах будет комфортнее и теплее, а расходы на отопление снизятся. Технологии, такие как 3D-печать и модульное строительство, позволят возводить здания быстрее и с меньшими затратами, при этом качество останется на высоком уровне. Для людей, которые будут жить в новых домах или посещать современные торговые центры, эти изменения означают комфорт, надёжность и безопасность. Предполагается, что дома станут теплее и экономичнее, инженерные системы — стабильнее и долговечнее, а современные ТЦ — удобнее за счёт точного планирования и использования новых технологий, обеспечивающих безопасность и комфорт.

— А как скоро мы можем увидеть все эти изменения с учетом текущих реалий российского рынка строительства?

— Всё зависит от темпов внедрения технологий и готовности самих компаний меняться. В крупных городах, например, сдвиги происходят быстрее — автоматизация и цифровизация идут быстрее. В регионах обычно нужно больше времени, но в целом рынок движется в сторону повышения эффективности, и перемены могут стать заметными уже в ближайшие 2-3 года. Практика показывает, что прогрессивные компании часто сами стараются повышать стандарты, ориентируясь на лучшие мировые практики, еще до того, как их объявляют обязательными в стране.

— Вы из тех, кто начал использовать международные подходы в строительстве до появления новых стандартов — например, занимались строительством торгового центра IKEA и отеля Hyatt Regency. Какие решения, использованные тогда, до сих пор считаются передовыми?

— В то время, когда мы работали над этими проектами, многие технологии и стандарты в российском строительстве только начинали развиваться. Мы стали использовать современные способы планирования и контроля, которые помогали точно следить за ходом работ и качеством на каждом шаге. Тогда же начали применять новые материалы и технологии — например, специальные системы для более быстрой и качественной заливки бетона. Это позволяло строить быстрее и надёжнее, особенно на больших и сложных объектах. Этот опыт показал, что успех в строительстве зависит от правильного сочетания технологий и внимательного контроля.

— Скажите, с внедрением новых технологий в России строить будут дольше и дороже или наоборот современные решения помогают экономить? У вас ведь есть опыт параллельной работы над проектами в ведущих канадских компаниях S. G. Cunningham и JD Development, где стандарты и подходы к строительству сильно отличаются от наших.

— В Канаде требования к безопасности и качеству строительства очень строгие, что влияет на сроки реализации проектов и их бюджет — здесь необходимо более детальное планирование и тщательный контроль на всех этапах. В России с внедрением новых стандартов ситуация постепенно приближается к этому уровню: сроки иногда увеличиваются из-за необходимости глубокой проработки деталей и использования современных технологий, а затраты растут из-за применения инновационных материалов и цифровых решений. Тем не менее, такие изменения помогают минимизировать ошибки и переделки, которые в конечном итоге обходятся значительно дороже. Для сохранения баланса между высоким качеством и экономической эффективностью важно комплексно подходить к проектам — применять BIM-моделирование, автоматизировать рабочие процессы, повышать квалификацию команды и грамотно управлять ресурсами.

— Мировые стандарты предполагают внедрение технологий "умного дома” уже на этапе строительства. Вы в свое время один из первых разработали автоматизированную систему доставки до последнего этажа в высотках — Skyscraper Parcels, которая заинтересовала крупные строительные компании. Почему это решение стало актуальным?

— Сейчас я как раз веду переговоры с компаниями, которые хотят внедрить мою разработку. В высотных зданиях вопрос организации доставки особенно остро стоит из-за их специфической архитектуры и большого числа жильцов или сотрудников. Традиционные методы доставки здесь часто оказываются недостаточно эффективными — возникают задержки, переполненность общих зон и повышенная нагрузка на обслуживающий персонал. Внедрение автоматизированных систем, способных доставлять посылки и грузы непосредственно на нужный этаж, позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать ошибки или повреждения. Это повышает удобство для пользователей здания, сокращает время ожидания и оптимизирует внутренние логистические операции. С учётом роста объёмов онлайн-заказов и увеличения количества доставок, подобные технологии становятся неотъемлемой частью современных высотных комплексов, обеспечивая комфорт и безопасность для всех жителей и работников.

— Жюри бизнес-премии "Строительство, инфраструктура, финансы 2025” признало вас инженером года — это высокая оценка вашего подхода. С позиции лучшего в отрасли скажите, что бы вы хотели изменить или усилить в российском строительстве в ближайшие годы?

— На мой взгляд, в строительстве сейчас важно сделать главный акцент на качестве и современных технологиях, которые уже зарекомендовали себя в мире как эффективные. Хочется, чтобы у нас дома строились по международным стандартам — с тёплыми стенами, надёжными коммуникациями и эффективным использованием энергии. Очень важно повысить контроль на стройках: чтобы каждый этап работы проверялся тщательно и без спешки. Это поможет избежать проблем и сделает жильё действительно комфортным и долговечным. Кроме того, надо активнее внедрять цифровые технологии и автоматизацию, чтобы строить быстрее, безопаснее и с меньшими затратами для будущих жителей.

