Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: сомнительные потерпевшие и Моисеев

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В Приморском районном суде Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение так называемого уголовного дела "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей" — продолжается допрос признанных следствием потерпевшими и свидетелей обвинения.

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Например, на одном из летних заседаний выступал некто Голубев — водитель из Удмуртии, который был пайщиком кооператива и клиентом компании "Гермес". Как рассказали протоколирующие заседания адвокаты, Голубев сообщил, что еще до событий начала 2022 года — активной фазы расследования уголовного дела, вышел из компании "Гермес", а также написал нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива "Бест Вей". Из "Гермеса" получил через деньги через схему p2p — так, мол, консультант "Гермеса" ему рекомендовал, "чтобы не платить комиссию". При выводе средств Голубев получил больше, чем ранее положил на счет.

Голубев решил выйти также из кооператива, так как написал заявление — но деньги получил из-за ареста счетов только в этом году. Предъявляет претензии к тому, что денег пришлось ждать три года, хотя они не выплачивались из-за ареста счетов и позиции следствия и прокуратуры, состоящей в том, что выплаты должны быть запрещены даже пайщикам, выходящим из кооператива: арест счета — не препятствие для таких выплат, если оно санкционировано следствием и прокуратурой. Голубев при этом требует вернуть вступительный и членские взносы, так как "кооператив нарушил условия соглашения". При этом изначально ему был присвоен статус потерпевшего, в суде же он выступал уже в статусе свидетеля.

Таких "потерпевших", как Голубев, немало, отмечают адвокаты: так, одна из пайщиц на недавнем заседании обвинила кооператив в том, что он ей не выплатил средства по заявлению о выходе, в то время как она сама систематически отказывается подтвердить реквизиты для перечисления средств, получает письма из кооператива, отправляет уведомления о прочтении, но не отвечает на них.

Состоялось долгожданное разбирательство по апелляционному представлению Прокуратуры Санкт-Петербурга на решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга полностью снять арест с одного из трех счетов кооператива, на которых почти 4 млрд рублей.

Сейчас кооператив распоряжается только вновь поступившими на эти счета средствами — за счет этих средств происходят выплаты пайщикам, написавшим заявление о выходе из кооператива, при этом темп выплат крайне низкий из-за проверок каждого платежа Росфинмониторингом и банками. Кроме того, по решению суда происходят выплаты с арестованных средств по исполнительным листам тем пайщикам, кто решил не ждать выплат, а предъявил и выиграл иски к кооперативу о возврате средств, а также налогов кооператива и зарплаты его персоналу.

Кооператив ходатайствовал перед судом о полном снятии ареста с одного из счетов кооператива — самых маленьких, в банке ПСБ, на более чем 600 млн рублей, чтобы гарантированно рассчитаться со всеми примерно 2000 пайщиков, которые подали заявление о выходе из кооператива, — не зависеть от возвратных платежей в кооператив, которые из-за ареста счетов были затруднены и сейчас осуществляются с задержками — с которыми кооператив борется, но быстро эти платежи в нужном объеме вряд ли сможет получить.

Решение суда первой инстанции о снятии ареста было в апреле, назначение рассмотрения апелляции в Санкт-Петербургском городском суде крайне затянулось из-за того, что прокуратура добавила к основному апелляционному представлению дополнительное — рассмотрение состоялось только в начале июля.

При этом уже в самом заседании прокуратура добавила новые доводы, заявив, что в реестре выплат, представленном кооперативом еще в начале 2025 года, из 773 строк по пайщикам, которым произведены выплаты, имеются 14 строк, в которых фигурирует один из подсудимых — Выдрин, а также 13 лиц, которые назывались лицами, признанными потерпевшими, в рамках уголовного процесса как лица, которым передавались деньги для компании "Гермес". Прокуратуру возмутило то, что лица, которые, возможно, виновны в хищениях, получили средства раньше лиц, признанных потерпевшими. При этом Выдрин написал заявление о выходе из кооператива еще до того, как был привлечен в уголовное дело, и ни на какие его активы арест не накладывался.

Санкт-Петербургский городской суд согласился с доводами прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции в части снятия ареста со счета — при этом он не подверг сомнению тезис, на котором было основано это решение Приморского районного суда: несоразмерность общей суммы ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей и общей суммы арестованных средств только кооператива как гражданского ответчика по данному уголовному делу — почти 4 млрд рублей (при этом есть еще аресты средств других лиц).

В самом конце июля Приморским районным судом будет уже рассматриваться продление или непродление арестов средств на счетах на новый трехмесячный срок — и кооператив опять будет ходатайствовать о снятии ареста со счета в банке ПСБ.

В Приморском районном суде началось также новое гражданское дело — по иску пайщицы кооператива Дорониной к пайщику кооператива, объявляющему себя его альтернативным председателем, Георгию Моисееву, ранее активисту кооператива и координатору программы по проведению региональных митингов в поддержку кооператива. Судебное разбирательство по существу начнется в сентябре, судья потребовал от представителей Моисеева представить первичные документы о якобы проведенном (без решения совета кооператива) голосовании по выборам новых уполномоченных, так как его юрист сообщил, что документы — на кооперативных участках.

Председателям самочинных комиссий по перевыборам, якобы прошедшим весной на 13 из 14 кооперативных участков, придется представить первичные документы, бюллетени для голосования, при этом общее число голосовавших должно быть не менее 7,5 тыс., так как в кооперативе — 15 тыс. пайщиков. (На одном из участков — кооперативном участке (КУ) № 7: иркутско-бурятско-забайкальском — группа Моисеева проводить голосование не решилась, так как еще в начале года одна из пайщиц подала против Моисеева иск о незаконных действиях в иркутский суд, который сейчас активно рассматривается.)

В суд с первичными документами, как подчеркивают адвокаты, придется явиться председателям "комиссий по проведению голосований на кооперативных участках":

на КУ № 1 — Атрохиной Н. А.;

на КУ № 2 — Жакун В. В.,

на КУ № 3 — Моисееву Г. В.;

на КУ № 4 — Веселкову А. В.;

на КУ № 5 — Седаковой Г. Ф. (интересно, что она не является пайщиком);

на КУ № 8 — Арефьевой Л. А.;

на КУ № 9 — Федоровой В. В.;

на КУ № 10 — Скворцовой Л. Н.;

на КУ № 11 — Ходоровской Д. В.;

на КУ № 12 — Турышеву С. Р.;

на КУ № 13 — Рязаповой Р. В.;

на КУ № 14 — Городчиковой О. В.

Конец июля, август и сентябрь обещают быть жаркими от судебных баталий.

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