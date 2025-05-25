На этой неделе руководство кооператива Бест Вей провело пресс-конференцию в Москве

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На этой неделе в пресс-центре на Воздвиженке (Москва, Россия) прошла пресс-конференция ПК "Бест Вей", приуроченная к 11-летию кооператива.

Пресс-конференция ПК "Бест Вей", приуроченная к 11-летию кооператива

Помимо достижений в постепенном восстановлении работы кооператива, который является гражданским ответчиком в уголовном деле, связанном с компанией "Гермес", рассматриваемом Приморским районным судом Санкт-Петербурга, на ней говорилось о рисках захвата средств пайщиков кооператива со стороны появившегося в апреле самозванного руководства кооператива.

В пресс-конференции приняли участие председатель Совета кооператива Салтанат Салимянова, председатель правления кооператива Екатерина Скибо, адвокат кооператива Евгения Голец, пайщик и официальный представитель кооператива Татьяна Богданова, пайщик, юрист, официальный представитель кооператива Алена Магистратова.

"Мы близки к тому, чтобы разблокировать деятельность кооператива"

В своих выступлениях председатель Совета кооператива Салтанат Салимянова, возглавившая кооператив в конце марта с. г. после смерти прежнего председателя — Сергея Ивановича Крючека, и председатель правления кооператива Екатерина Скибо, работающая в кооперативе девять лет, возглавляющая правление с 2021 года, рассказали о достижениях, с которыми пришел кооператив к своему 11-летию — оно будет отмечаться 29 мая.

Председатель совета ПК "Бест Вей" Салтанат Салимянова

"Мы на практике смогли доказать, что звучавшие в последние три года обвинения в том, что мы финансовая пирамида, беспочвенны, — заметила Салтанат, — ПК "Бест Вей" остается самым большим в России. Весной 2022 года кооператив оказался вовлечен в уголовное дело в статусе гражданского ответчика. На тот момент в кооперативе было более 20 тысяч пайщиков. Около трех лет мы не могли полноценно функционировать. Были наложены аресты на все счета и объекты недвижимости, но мы все равно продолжали работать: выдавали справки о полной выплате пая, вели бухгалтерию, оказывали пайщикам всяческое содействие и оставались на связи. Именно поэтому пайщики, проживая вместе с нами все сложности, не прекратили исполнять свои обязательства. Большинство продолжают расплачиваться за приобретенные квартиры, сохраняют за собой место в очереди на покупку недвижимости, понимая, что наш кооператив — это самый выгодный способ приобретения квартиры. Сейчас в кооперативе более 15 тыс. пайщиков и лишь 2 тыс. из них приняли решение по тем или иным причинам написать заявление на выход, а многие, видя, что ситуация стала налаживаться, уже передумали выходить и решили остаться в кооперативе. Таким образом в кооперативе останется более 13 тыс. пайщиков из 72 регионов страны — "Бест Вей" по-прежнему будет самым большим потребительским кооперативом в России. Это 13 тыс. — пайщики, которые расплачиваются за приобретенную квартиру или находятся в очереди на покупку жилья".

"Судом разблокированы все вновь поступающие средства на счета кооператива, — заметила Салтанат, — при этом разрешаются выплаты налогов, зарплаты и выплаты с по-прежнему арестованных на счетах 4 млрд рублей. В январе 2025 года решение суда о частичном снятии ареста вступило в законную силу. На данный момент выходящим из кооператива пайщикам в количестве 580 человек уже выплачено более 415 млн. рублей. Важно отметить, что все возвраты паевых средств, все выплаты осуществляются под четким контролем суда и прокуратуры. Каждую неделю мы отчитываемся за каждую транзакцию".

"В апреле 2025 года, — говорит г-жа Салимянова, — судом первой инстанции полностью снят арест с одного из трех счетов кооператива, на котором более 650 млн. рублей. Будем надеяться, что это решение устоит во второй инстанции — оно позволит кооперативу быстро рассчитаться с остальными выходящими пайщиками и начать наконец покупать долгожданные квартиры очередникам. Я председатель кооператива, но я еще и его пайщик. Я живу кооперативом, почти каждого пайщика знаю в лицо! За каждого пайщика я, все сотрудники кооператива и наши адвокаты стоим горой, потому что на кону — жизненно важные интересы тысяч семей! Мы стараемся донести до правоохранительных органов, что простых людей важно и нужно защищать".

"В самое тяжелое время некоторые пайщики, в том числе живущие в кооперативных квартирах, не совершали платежей в кооператив, так как боялись остаться и без денег, и без квартиры: недвижимость и счета кооператива почти три года находились под арестом. На сегодняшний день аресты с недвижимости "Бест Вей" уже более года сняты. Вопреки всем страхам и переживаниям, добросовестные пайщики сейчас стараются максимально быстро погасить накопившийся долг. После проведенной инвентаризации мы вынуждены были более чем 600 пайщикам направить претензии из-за большой задолженности перед кооперативом с их стороны — по сути, задолженности перед самими пайщиками. Если мы не получим никакой обратной связи, то следующим шагом, увы, будет их исключение из кооператива. То же самое касается нескольких злостных неплательщиков, которые, проживая в кооперативных квартирах, не собираются рассчитываться. Мы их тоже будем исключать с перераспределением квартир в пользу пайщиков, которые стоят в начале очереди на приобретение недвижимости".

"Если снятие ареста 650 млн будет подтверждено Санкт-Петебургским городским судом, мы сможем направить вновь поступающие средства на приобретение квартир, — подчеркнула Салтанат Камзиевна, — То есть мы возобновим приобретение квартир нашим пайщикам, стоящим в очереди на покупку недвижимости. Мы, Совет и правление кооператива, актуализировали очередь на покупку, все подготовлено для того, чтобы снова приобретать недвижимость".

Председатель кооператива отметила, что за последние три года кооператив выдал 850 справок о полной выплате пая — то есть 850 квартир были переведены пайщиками в свою личную собственность: "Для людей это большая радость! Более того, многие пайщики делятся этой радостью с другими пайщиками, кто еще ожидает свою очередь на покупку или находится в процессе расчета с кооперативом. Поддерживают и подбадривают друг друга. Это очень ценно! Все, что мы обещаем, мы выполняем".

Председатель правления ПК "Бест Вей" Екатерина Скибо

Екатерина Скибо заметила, что "за весь период работы кооперативом приобретено для пайщиков более 2600 объектов недвижимости, из них за все время работы кооператива перешло в собственность пайщиков 1172 объекта недвижимости. Мы после двух обысков с изъятием баз данных смогли восстановить информацию в полном объеме. Сохранили большую часть коллектива аппарата кооператива".

Екатерина обратила внимание журналистов, что кооперативу доверял Пенсионный фонд России "Вдумайтесь! Целых 574 раза ПФР перевел в кооператив материнские капиталы наших пайщиков. Это ведь о много говорит!"

"Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать людям, — подчеркнула г-жа Скибо, — Безусловно, верим в справедливость нашего правосудия и сделаем все возможное, чтобы каждый пайщик получил то, за чем пришел в кооператив "Бест Вей" — купил свое жилье!".

"Мы столкнулись с попыткой уничтожить все достижения кооператива"

Адвокат ПК "Бест Вей" Евгения Голец

Адвокат Евгения Голец предложила считать пресс-конференцию официальным обращением к генеральному прокурору и министру внутренних дел. "Мы столкнулись с попыткой захвата власти в кооперативе со стороны пайщика Моисеева из города Волжский Республики Марий Эл и группы его сторонников — Явдатовой, Щеглова, Панькиной, Балваковой, Ильиной, Архиповой, Шагивалиева, Федоровой, Михеевой, Сергеева, Кожиной, Соловьевой, Зубаирова и других, — сказала она. — Все действия этих лиц были спланированы под ухудшение состояния здоровья Сергея Ивановича Крючека, депутата Государственной думы VII созыва, известного экономиста, возглавлявшего кооператив с 2022 года. Так случилось, что в 2023 году Сергей Иванович тяжело заболел, а с осени 2024 года его состояние здоровья начало резко ухудшаться".

Началось все с того, пояснила она, что "Моисеев объявил о сборе доверенностей на представление интересов пайщиков в судах — однако в них сразу обнаружился пункт, дающий ему право участвовать в выборах представительных органов кооператива от имени пайщиков, хотя никакие выборы не планировались, полномочия всех 14 уполномоченных, избранных в 2021 году, истекают только летом 2026 года, никто из уполномоченных из кооператива не вышел и свои полномочия не сложил. Кстати, ни в какие суды от имени пайщиков по полученным на его имя доверенностям Моисеев так и не обратился, что само по себе указывало на иные цели его действий".

"Параллельно Моисеев начал "предвыборную кампанию", заключавшуюся в огульной критике буквально каждого действия руководства кооператива и адвокатов, — рассказала Евгения. — А также предложениях изменить устав кооператива якобы в интересах пайщиков. В феврале 2025 года начали использоваться поддельные адреса электронной почты, созвучные по написанию с подлинным адресом официального имейла кооператива, с которых осуществлялась рассылка якобы от имени кооператива. Используя эти фейковые почтовые ящики, Моисеев и действующие с ним совместно лица объявили о проведении выборов новых уполномоченных, сами себя именуя "группа инициативных пайщиков". И это при том, что, согласно уставу, любые собрания и голосования может назначать только Совет кооператива. Одновременно "инициативная группа пайщиков" во главе с Моисеевым грубо нарушила Закон о персональных данных, используя каким-то образом оказавшуюся в их руках базу из нескольких тысяч пайщиков кооператива, причем устаревшую, потому что рассылки делались даже вышедшим из кооператива пайщикам. Апофеозом явилось то, что Моисеев объявил, что все, кто не принял участия в перевыборах уполномоченных, считаются проголосовавшими "за" по всем вопросам повестки дня, которые он предложил. Это произошло еще в марте, при жизни Сергея Ивановича. Совет кооператива сразу же объявил, что никаких выборов не объявлял и выборы являются незаконными. Адвокаты кооператива обратились в МВД с заявлением о готовящемся преступлении. Однако "инициативную группу" это не остановило. На все же состоявшемся "квазиголосовании", по нашим данным, реально приняло участие не более 1,5-2% списочного состава пайщиков — не только сторонников Моисеева, но и людей, введенных в заблуждение. И это при том, что по уставу кворумом признается участие в голосовании не менее 50% от всех пайщиков кооператива, а это не менее 7 тыс. человек! И вот уже после этих лжевыборов лжеуполномоченных в марте в первый раз состоялись лжевыборы Моисеева председателем".

"Характерно, — отмечает Евгения Голец, — что Моисеев не решился проводить "выборы" на кооперативном участке, объединяющем пайщиков Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края — потому что пайщик кооператива из Иркутска, юрист Оксана Петровна Гилязова, подала на него и на его кандидата в уполномоченные иск в суд, иск сейчас рассматривается судом".

Сразу после кончины Сергея Ивановича 23 марта, рассказала Евгения, было проведено собрание уполномоченных кооператива в заочной форме (предусмотрена регламентом), в котором приняли участие 12 из 14 уполномоченных, и председателем кооператива единогласно была избрана Салтанат Камзиевна Салимянова, уполномоченный одного из кооперативных участков. 30 марта она как новый председатель зафиксирована в ЕГРЮЛ. Моисеев же в апреле провел вторые лжевыборы самого себя председателем и подал в налоговую заявление на изменения в ЕГРЮЛ.

"При этом ни один из петербургских нотариусов не согласился заверить документы Моисеева, — подчеркивает Евгения, — потому что мы заранее предупредили Нотариальную палату Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, что может быть предпринята такая попытка. Однако Моисеев нашел нотариуса в Москве, заверил у него документы — и подал на регистрацию в ЕГРЮЛ".

"Как выяснилось, московский нотариус не затребовал оригиналы — довольствовался только "выписками из протоколов" никогда не проводившихся собраний, об избрании 13 уполномоченных, — подчеркивает Евгения Голец. — Самих протоколов у Моисеева нет и быть не может. По нашим ходатайствам его регистрация была приостановлена налоговой инспекцией на 30 дней. Этот срок скоро истекает. Если не вмешаются правоохранительные органы, в которые мы, пока безуспешно, обращаемся, регистрация ложных данных может произойти. А если это случится, мы, разумеется, продолжим добиваться отмены регистрационных действий в судебном порядке. У нас, с одной стороны, появятся дополнительные основания для того, чтобы подать заявления об оконченном преступлении, но, с другой, мы вынуждены будем ходатайствовать перед судом о блокировке счетов, чтобы защитить средства пайщиков от Моисеева и Ко".

Параллельно Моисеев, по словам Евгении, изготовил поддельную печать кооператива, создал фишинговый телеграм-канал кооператива — в котором вещает как председатель кооператива, а также лично требует от сотрудников кооператива отчитываться ему и выполнять его указания — причем пишет на личную почту и звонит по номерам телефонов, которые неизвестно откуда взял.

"Здесь очевиден целый букет преступлений и правонарушений, но адекватной реакции ни органов полиции, ни прокуратуры мы не видим, — сетует Евгения. — УВД по Приморскому району Санкт-Петербурга порекомендовало нам просто внести Моисеева в черный список. И это в ситуации, когда речь идет о защите средств тысяч пайщиков! Правоохранительные органы в 2022 году просто по навету арестовали счета и активы кооператива — в реальности пайщикам ничего не угрожало. А сейчас угроза более чем реальна — и никаких действий!"

Салтанат Салимянова прокомментировала ситуацию в отношении Моисеева: "Это пайщик с небольшим паевым взносом. Я считаю, что с его стороны предпринимается попытка получить доступ к денежным средствам наших пайщиков. Важно понимать, что у НКО нет понятия крупной сделки, поэтому одной транзакцией можно просто все средства перевести на любой счет. Люди, которые помогают Моисееву — пайщики с большими долгами перед ПК. Есть ли у них истинное желание помочь кооперативу, даже просто накапливая долги перед другими пайщиками, это большой вопрос".

"Я — пайщик с купленным объектом недвижимости в 2020 году, поэтому я благодарна "Бест Вей" за все! — подчеркнула Татьяна Богданова, — В 2022–2023 годах мы с пайщиками пережили обыски — мы были напуганы, но решили бороться за кооператив, написали более 17 тыс. жалоб в различные инстанции. В какой-то момент казалось, что нас никто не слышит! Еще и представители СМИ, подхватили волну хейта: начали выпускать статьи о том, что у нас более 12 000 потерпевших и ущерб более 16 млрд. рублей, хотя, согласно материалам уголовного дела, потерпевших 221 человек, а общая сумма ущерба — 282 млн рублей. Очень жаль, что порой пресса позволяют себе не проверять информацию. А ведь СМИ — четвертая власть, она имеет большое влияние на умы людей, которые могут оказать негативное влияние на репутацию организации".

"Кооператив для нас — родной"

Пайщик и официальный представитель кооператива Татьяна Богданова, пайщик, юрист, официальный представитель кооператива Алена Магистратова

"Ядро пайщиков у нас сплоченное, кооператив для нас — родной, — заметила Татьяна Богданова, — Когда у нас были арестованы все активы, и нам даже не разрешали платить налоги, пайщики кооператива собрали несколько десятков миллионов рублей — заплатили за кооператив налоги, чтобы кооператив не был признан банкротом!"

"Что касается ситуации с Моисеевым, могу сказать следующее, — подчеркнула Татьяна Богданова, — Это человек, с которым я лично почти три года бок о бок защищала кооператив. Он действительно помогал, но что-то с ним случилось — мне трудно понять, что. Мы находимся в одном шаге от возобновления покупки квартир, а он устраивает какие-то лжевыборы, пишет жалобы на руководство кооператива, адвокатов и просто мелко пакостит кооперативу. Мне грустно от того, что человек хочет решить свои личные вопросы ценой интересов тысяч пайщиков. Это просто не по-человечески. Так же, как мы боролись за свой кооператив три года, мы будем бороться и против любых попыток сместить законное руководство кооператива Моисеевым и его пособниками, которые, используя смерть нашего председателя Сергея Ивановича Крючека, попытались сами себя объявить "властью" и прибрать к рукам имущество пайщиков".

"Я тоже пайщик кооператива "Бест Вей", но не успела приобрести квартиру, — рассказала в своем выступлении Алена Магистратова, — Однако это не мешает мне отстаивать честное имя нашего кооператива. В жизни есть люди — потребители, а есть те, кто могут делать что-то за идею, стараясь улучшить жизнь друг другу. В этом уникальность пайщиков нашего потребительского кооператива. Мы радуемся каждому выигранному суду, каждому снятому аресту! А сам кооператив всячески, всесторонне содействует пайщикам. Например, когда были наложены аресты на объекты недвижимости кооператива, наши юристы помогали пайщикам составить иски в суд, чтобы через решение суда пайщики смогли перевести квартиры в собственность. Где это видано, чтобы ответчик помогал истцу составлять иск?!"

"На сегодняшний день, — заметила Алена, — у нас есть все для того, чтобы начать покупать квартиры, но мы столкнулись с риском захвата кооператива и вынуждены на него реагировать. Мне жаль, что я два года ошибалась в господине Моисееве. При этом замечу, что во многом действует не своими руками. Сначала он нашел 26 человек, которые согласились поставить свои подписи на документах лжесобрания, избрали лжеуполномоченных, которые также расписались в лжепротоколах избрания Моисеева председателем. Сам же он расписался единственный раз — подтвердил, что со своей новой должностью ознакомлен. Сначала мы считали, что эти люди заблуждаются, но теперь понимаем, что они четко осознают, что делают. В частности, сознательно занимаются фальсификацией документов — потому что кворум для выборов они не в состоянии собрать".

"Кооператив — крупнейший налогоплательщик среди некоммерческих организаций России, — отметила Алена Магистратова. — При этом последние три года кооператив не привлекает новых пайщиков — и продолжал функционировать, его ликвидность не вызывает никаких вопросов, в том числе у суда и прокуратуры. Недавно Моисеев и Ко выдвинули идею досрочно передать квартиры, за которые пайщики не расплатились, в собственность пайщиков. Учитывая, что некоторые адепты Моисеева — это хронические должники, которые спят и видят, как бы не возвращать кооперативу деньги за квартиры, оставив их за собой, всем думающим людям стали очевидны реальные замыслы "инициативной группы пайщиков" и причины их мотивации, при которой их не смущает даже перспектива уголовного преследования. Мало того, что передавать в собственность до полного погашения долга попросту незаконно, так как кооператив в итоге лишится возвратных платежей от пайщиков за приобретенную для них недвижимость, лишится львиной доли финансовых поступлений и будет полностью зависеть от одного источника поступлений — платежей пайщиков, которым не была приобретена квартира, — то есть превратится в пирамиду, которой сейчас не является. Это не что иное, как попытка уничтожить кооператив, с этим мы будем бороться всеми законными способами!"

Резюмируя пресс-конференцию, Салтанат Салимянова заметила: "Мы все знаем, как сложно сегодня покупать жилье. Наш инструмент доступен многим. Именно поэтому большинство пайщиков остаются с нами. Мы — единая команда. Мы, безусловно, отстоим свои права. И наш девиз остается неизменным с 2014 года: "Объединиться, чтобы жить!"

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