Сергей Крючек: Уверен, мы справимся, переживем пору лихолетья, восстановим работу кооператива

27:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Потребительский кооператив "Бест Вей" — крупнейший в России кооператив, работающий в сфере недвижимости. В этом году ему исполнится 11 лет. До начала кризиса, связанного с расследованием уголовного дела, связываемого с кооперативом, в нем было более 20 тыс. пайщиков из всех регионов России (сейчас — более 13 тыс.).

Фото: Фото из личного архива Сергея Крючека Председатель Совета потребительского кооператива Бест Вей Сергей Крючек

Сложности начались три года назад — когда уголовное дело, возбужденное первоначально по признакам пирамиды в деятельности в России австрийской инвестиционной компании "Гермес", коснулось кооператива "Бест Вей", который был объявлен правоохранительными органами аффилированной с "Гермесом" организацией.

На пике кризиса — в марте 2022 года — новым председателем Совета кооператива стал депутат Государственной думы VII созыва Сергей Крючек, полностью обновились Совет кооператива и ревизионная комиссия. В связи с уголовным делом Совет кооператива объявил мораторий на прием новых членов и приобретение недвижимости, счета кооператива почти три года были арестованы.

Уголовное дело уже год рассматривается по существу. И с осени 2024 года кооператив постепенно восстанавливает работу. В начале 2024 года удалось добиться снятия ареста с недвижимости кооператива; в конце прошлого года был частично снят арест со счетов.

О том, как кооператив восстанавливает свою деятельность, с какими вызовами он сталкивается, рассказывает председатель Совета потребительского кооператива "Бест Вей" Сергей Крючек.

Год суда

— Сергей Иванович, вам приходится встречать трехлетие в должности председателя совета кооператива на судебных заседаниях по уголовному делу?

— Да — участвовать в защите интересов кооператива в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, взаимодействовать с судом и прокуратурой, это необходимая часть работы. Суд идет более года, сейчас проводится по два заседания в неделю — и все равно завершения суда пока не видно, он еще на год как минимум.

Рассматривается уголовное дело, в которое оказался вовлечен кооператив — причем вовлечен незаконно и необоснованно. Дело расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — дело о мошенничестве, создании пирамиды, организации преступного сообщества. Оно связано с австрийской инвестиционной компанией "Гермес".

Эта компания, работавшая с российскими клиентами с 2014 года, на какое-то время с февраля 2022 года перестала осуществлять выплаты из-за того, что российский сегмент платежной системы был заблокирован. И потом, насколько я знаю, долго восстанавливала каналы пополнения счетов и вывода средств с них из-за заблокированного бывшим системным администратором российского сегмента платежной системы Евгением Набойченко, который, как я слышал, сотрудничал с органами внутренних дел, начавшейся СВО и разрыва отношений с Западом, переводила платежи в криптовалюты и т. д.

Следствие объявило "Гермес" пирамидой, а тех, кто реализовал программы продвижения в России — сотрудников маркетинговой фирмы "Лайф-из-Гуд", организованным преступным сообществом.

При этом на скамье подсудимых оказались буквально технические сотрудники "Лайф-из-Гуд" — помощница бывшего руководителя этой компании и основателя нашего кооператива Романа Василенко, один из бухгалтеров компании, менеджер корпоративных конференций и сайта, индивидуальные предприниматели, сотрудничавшие с "Лайф-из-Гуд", а также 83-летний отец Романа Василенко — Виктор Иванович Василенко.

Кооператив же объявили организацией, находящейся с "Гермесом" под единым брендом, — на том основании, что "Лайф-из-Гуд" продвигала продукты и "Гермеса", и кооператива, хотя кооператив не имел никаких ни организационных, ни финансовых связей с компанией "Гермес". И руководитель следственной группы своим постановлением признал кооператив гражданским ответчиком в уголовном деле — то есть следствие требует, чтобы именно кооператив заплатил по обязательствам 221 гражданина, признанного следствием потерпевшими, на сумму (согласно обвинительному заключению) 282 млн рублей. При этом кооператив был признан гражданским ответчиком на 16 млрд рублей — сумму, во много раз большую. Ответчиком на всю сумму его активов: как денежных средств, так и недвижимости!

Еще один способ привязать кооператив к уголовному делу — лжепотерпевшие от кооператива: их очень небольшой процент из общего числа потерпевших — львиная доля потерпевших никак не связана с кооперативом и никаких претензий к нему не предъявляет. Лжепотерпевшими я их называю потому, что они требуют у кооператива свои паевые взносы в уголовном суде, даже не представив нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива, как они должны были это сделать по договору — то есть мы даже не знали, что они хотят выйти из кооператива.

И отдельная категория — те, кто заявляет претензии на вступительный и членские взносы — которые по договорам с кооперативом не подлежат возврату, так как идут на организационные и маркетинговые нужды, на развитие кооператива. Они признаются прямо в суде, под протокол, что именно следствие их убедило написать это противозаконное заявление — мол, кооператив незаконный, потому он должен вернуть в том числе и то, что по договору не подлежит возврату.

Кооперативу в этом году будет 11 лет, ни одна из его сделок не была оспорена, он не признавался незаконным! А вот действия следствия по признанию потерпевшими лиц, права которых либо нарушены самим следствием, не допускавшим выплат со счетов, либо не нарушены вообще, — как раз незаконные.

Активы кооператива были еще весной 2022 года арестованы следствием — на все 16 млрд рублей: счета плюс недвижимость. При этом новый Совет кооператива, избранный в марте 2022 года, учитывая уголовное разбирательство, в которое оказался вовлечен кооператив, принял решение приостановить прием новых членов — я стал последним пайщиком, вступившим в кооператив, а также приостановить приобретение недвижимости.

Тотальный арест

— То есть все активы кооператива были арестованы?

— Да. Арест продолжался два года — почти тотальный. Периодически удавалось добиваться снятия ареста с недвижимости, но он накладывался снова вплоть до осени 2023 года.

Для того чтобы кооператив хоть как-то мог работать, в 2023–2024 годах активистами, юристами и советом кооператива был создан механизм цессии. Пайщики, которые накапливали средства на приобретение жилья или стояли в очереди далеко от ее конца, передавали свои средства пайщикам, которым уже была приобретена недвижимость, чтобы те погашали свои долги перед кооперативом и переводили квартиры в личную собственность — взамен они получают от пайщиков, выкупивших квартиру, живые деньги. Таким способом получили свои паевые средства сотни пайщиков, желавших выйти из кооператива, — и сотни пайщиков с помощью цессии стали собственниками жилья.

В начале 2024 года рассматривающая уголовное дело зампред Приморского районного суда Екатерина Богданова сняла арест с недвижимости кооператива, и больше он не восстанавливался. Но под арестом оставались 4 млрд на счетах кооператива, причем без права платить налоги, заработную плату примерно двум десяткам сотрудников аппарата кооператива и выплачивать паевые средства по исполнительным листам пайщикам, которые приняли решение выйти из кооператива и подали нотариально заверенное заявление: кооператив по договору обязан им вернуть паевые взносы в двухмесячный срок. Адвокаты кооператива поддерживали в судах иски к кооперативу по возврату средств и даже призывали подавать такие иски — но выплаты даже по судебным решениям не производились.

Огромные проблемы возникли с уплатой налогов, которые следствие буквально запрещало платить со счетов кооператива. Пайщикам кооператива пришлось создавать специальные фонды из своих текущих платежей — паевых (за приобретенную для них недвижимость) и членских взносов, чтобы заплатить налоговую задолженность кооператива, и налоговая инспекция не могла признать "Бест Вей" банкротом за неуплату налогов — что она пыталась сделать.

Сбербанк начал платить

— Выплаты со счетов, насколько я знаю, начались?

— Да, в октябре прошлого года рассматривающая уголовное дело судья Екатерина Богданова приняла решение снять арест со всех новых поступлений на счета кооператива и разрешить с арестованных 4 млрд рублей выплаты налогов, заработной платы и выплаты по исполнительным листам. Потом была апелляция Прокуратуры Санкт-Петербурга, которую прокуратура проиграла: решение устояло и было недавно подтверждено еще на три месяца — уже без новой апелляции со стороны прокуратуры.

При этом выплаты проводил с декабря фактически только банк "Санкт-Петербург": Сбербанк выплаты не проводил. При этом банк "Санкт-Петербург" не делает более 15 проводок в день — потому что каждая проводка должна быть подкреплена комплектом документов по ФЗ № 115. Огромная работа для нашей бухгалтерии!

Дело в том, что в производстве ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находятся еще два уголовных дела, к которым пытаются пристегнуть кооператив. Одно из них связано с выплатами за рубеж — по статье 174 УК: "теме" Росфинмониторинга (при этом кооператив никаких перечислений за рубеж не делал), другое — с еще одной группой якобы потерпевших от компании "Гермес".

Все платежи кооператива — под четверным контролем: службы безопасности банка, Росфинмониторинга, прокуратуры и суда, на заседаниях которого мы регулярно отчитываемся. Выплачено около 300 млн рублей, более 300 пайщиков, написавших заявления о выходе из кооператива в мае — июне 2022 года, получили свои средства, переходим к более поздним периодам. Всего написали заявление о выходе около 2,5 тыс. пайщиков — это приблизительно каждый восьмой от общей численности пайщиков кооператива, которая была в 2022 году. Очередность пайщиков на выход размещена в личных кабинетах.

Мы только в феврале смогли с помощью суда добиться выплат с главного нашего счета, где аккумулировались паевые взносы — счета в Сбербанке. Вопиющее игнорирование судебного решения! Кстати, большую поддержку в том, что платежи пошли, оказала Прокуратура Санкт-Петербурга. Благодаря ее вмешательству суду не пришлось выносить частного определения в адрес банка. Это первый пример конструктивного взаимодействия с ней — надеюсь, не последний.

При этом Сбербанк установил высокую комиссию — 10% при сумме от 8 млн рублей. Потому мы переводим средства в банк "Санкт-Петербург", который выплачивает без комиссии.

В общей сложности нам нужно будет выплатить примерно 1,5 млрд рублей. Полмиллиарда на эти выплаты у нас есть из новых поступлений — сверх тех 4 млрд, которые остаются под арестом, но еще миллиард мы вряд ли сможем набрать за счет новых поступлений. При этом просроченная дебиторская задолженность пайщиков — более 600 млн рублей. Многие пайщики просто боялись платить на арестованные счета, копили выплаты в кооператив на своих счетах и сейчас переводят кооперативу эти средства.

Но есть и недобросовестные неплательщики — причем даже такие, которые не платят коммунальные платежи за кооперативные квартиры, в которых живут, хотя обязаны это делать по договору с кооперативом, — в результате коммунальные организации предъявляют иски к кооперативу. Мы будем ужесточать работу с должниками — но быстро миллиард не наберем. Потому ставим вопрос перед судом о выплатах с арестованных 4 млрд рублей.

Мы готовимся возобновить работу, которую остановили весной 2022 года, — приобретать недвижимость пайщикам. Для этого нужно актуализировать очередь на приобретение недвижимости; оценить, на какие объекты в соответствующем городе или регионе сейчас хватает средств и сколько нужно доплатить для приобретения (или пайщик готов приобрести квартиру меньшего метража); привлечь специалистов для анализа юридической чистоты и оценки объектов недвижимости — ведь за три года, пока кооператив не приобретал недвижимость, специалисты, которые у нас работали, ушли в другие организации.

250 апелляционных жалоб

— Одновременно идет гражданское дело по иску Прокуратуры Санкт-Петербурга против кооператива — о признании "организации деятельности" кооператива незаконной в связи с "признаками финансовой пирамиды".

— Очень долго шло разбирательство в первой инстанции, судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга по гражданским делам Анна Малиновская первоначально приняла решение не рассматривать иск, так как он заявлен в интересах неопределенного круга лиц, а круг лиц, связанных с кооперативом, вполне определенный — это пайщики кооператива.

Однако Санкт-Петербургский городской суд обязал ее иск рассмотреть — после этого решение об удовлетворении было ожидаемо. Тем не менее суд, как я сказал, шел очень долго, прежде всего из-за того, что Прокуратура Санкт-Петербурга уточняла и корректировала исковые требования.

И решение Приморского районного суда по этому гражданскому делу — удивительное. Это калька с многократно перерабатывавшегося иска прокуратуры, но из него не понятно ничего. Признана незаконной "организация деятельности" кооператива — что это означает? "Запрещено привлечение средств граждан" — привлечение новых пайщиков или оплаты паевых и членских взносов уже имеющимися в кооперативе пайщиками? Не разъяснено.

Основание решения — обнаруженные признаки финансовой пирамиды со ссылкой на решение Арбитражного суда города Москвы, устоявшего в апелляционной и кассационной инстанциях, о том, что ЦБ, включив кооператив в свой предупредительный список из-за обнаруженных его экспертами признаков финансовой пирамиды, действовал по закону и не нарушил права кооператива.

Мы не согласны с решением арбитражного суда, но арбитражный суд не решал, есть признаки пирамиды или их нет. Он решал, обоснованно ли применен нормативный акт ЦБ, — и решил, что обоснованно, что, на наш взгляд, неверно. Мы рассматриваем возможность оспорить сами нормативные документы ЦБ, на основании которых происходит включение в предупредительный список, — они, на наш взгляд, не соответствуют законодательству.

ЦБ и другими организациями для определения признаков финансовой пирамиды применяются какие-то методички, неизвестно кем написанные, в которых выдумываются критерии, позволяющие максимально расширительное толкование.

— Чтобы организацией с признаками пирамиды можно было объявить любую нежелательную организацию?

— Именно так. Например, на одном из недавних заседаний Приморского районного суда по уголовному делу представлено заключение экспертизы, выполненной СпбГУ, о том, что кооператив "соответствует четырем критериям финансовой пирамиды из восьми". Среди этих четырех — МЛМ и широкая реклама. Это означает, что у нас все розничные банки соответствуют критериям финансовой пирамиды и их нужно вносить в предупредительный список ЦБ? Я уже не говорю о том, что кооператив вообще не размещал прямой рекламы.

При этом в законе есть четкий маркер пирамиды (в УК, больше это понятие нигде не прописано) — он один: оплата обязательств перед теми, кто внес финансовые средства раньше исключительно или преимущественно за счет тех, кто внес их позже.

Этого в кооперативе не было: было два финансовых потока — от новых пайщиков и от пайщиков, которым была приобретена недвижимость. Причем с осени 2021 года, после внесения кооператива в предупредительный список ЦБ, поступления от новых пайщиков уменьшались и, наоборот, росли поступления от пайщиков, которые стремились поскорее расплатиться с кооперативом и перевести недвижимость в личную собственность. С февраля 2022 года кооператив получает только возвратные паевые взносы и членские взносы пайщиков, которые вступили в кооператив до февраля — новых пайщиков не принимает.

Никаких других признаков финансовой пирамиды в законодательстве нет. Все экспертизы, которые нам приносит следствие или обвинение по обнаружению признаков финансовой пирамиды, — от лукавого по определению.

Кооператив вел абсолютно здоровую финансовую деятельность. В материалах бухгалтерской экспертизы, имеющейся в уголовном деле, есть упоминание о том, что 80% денежных средств кооператива были расходованы по целевому назначению: на приобретение жилья, 80% всех средств кооператива — это 100% средств паевого фонда. 20% приходятся на фонды по обеспечению деятельности и развитию кооператива.

Кроме того, признать ту или иную организацию финансовой пирамидой может только уголовный суд — этого не могут сделать ни арбитражный, ни гражданский суд. По этой причине мы обращались с ходатайством приостановить дело до завершения уголовного суда — но ходатайство не было удовлетворено. Однако любое решение гражданского суда о том, что кооператив не может привлекать пайщиков, потому что у него есть какие-то подозрительные признаки, которые могут намекать на то, что он может быть пирамидой, окажется незаконным.

— На решение гражданского суда подана апелляционная жалоба кооператива и, насколько известно, около 200 апелляционных жалоб действующих и бывших пайщиков?

— Уже более 250. Жалобы пока обрабатываются Приморским районным судом, Рассмотрение в апелляционной инстанции — Санкт-Петербургском городском суде — пока не назначено.

В поисках незаконности

— Насколько известно, иску прокуратуры предшествовала прокурорская проверка?

— Заявляется о двух проверках. Первая была проведена прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга — в ней изменение устава кооператива с 2021 года, в котором он переименовывается из жилищного в потребительский, оценивается как необоснованная смена организационно-правовой формы и выдвигается требование вернуться к прежнему статусу. Хотя, согласно закону, жилищный кооператив — вид потребительского, и переименование кооператива по новому уставу из жилищного в потребительский было связано с отказом от самоограничения: работы только с жильем, в пользу работы в том числе и с другими имущественными объектами — в частности, автомобилями.

Смена наименования произошла по прямому требованию контролирующего органа — налоговой инспекции — переименоваться из жилищного кооператива в потребительский в связи с тем, что кооператив приобретает квартиры не в одном МКД, а в домах по всей России, содержавшемуся в письме от декабря 2020 года. Так что это не кооператив придумал.

И никаких вопросов к переименованию не возникало: согласно другому письму из налоговой — от 9 апреля 2021 года № 012219/ЗГ: "По произведенному переименованию от 20 февраля 2021 года регистрирующим органом на основании принятого решения внесена запись. Сведения об организационно-правовой форме кооператива не менялись".

Вторая проверка — Прокуратуры Санкт-Петербурга: она вообще, судя по всему, как таковая не проводилась. О ней в документах говорится только то, что по ее результатам было вынесено решение о нарушении законодательства: кооператив, зарегистрированный как потребительский, работает на условиях возвратности, срочности и платности, то есть как кредитный.

Это очередная ложная трактовка содержания деятельности кооператива — уже не первая. На этапе предварительного расследования мы читали утверждения следователей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о том, что кооператив на самом деле был жилищно-накопительным, а действовал как потребительский, теперь говорится, что он на самом деле был кредитным. И в том, и в другом случае он должен был контролироваться ЦБ — для этого и придумываются данные теории.

Устав кооператива многократно проверялся контролирующими органами. Кооператив же не сам регистрировал свой устав 2021 года! Этот устав, как и все предыдущие версии устава с 2014 года, был зарегистрирован уполномоченным государственным органом — налоговой инспекцией.

Кооператив не является ни ЖНК, ни кредитным кооперативом. ЖНК позволяет накапливать средства на счете в кооперативе для приобретения жилья — кооператив "Бест Вей" имеет накопительную программу, но она подразумевает не абстрактное накопление средств, а внесение средств в рассрочку, в течение того или иного периода времени, для оплаты первоначального взноса на приобретение конкретного, заявляемого при вступлении в кооператив объекта недвижимости. Это дополнительная возможность для пайщика — внести первоначальный взнос частями, а не целиком, при этом процент на внесенные средства кооператив не платит, то есть никак не стимулирует подобное внесение.

Стимулом является членство в кооперативе, участие в принятии решений — с уплатой разового и членских взносов. Кто-то накопительной программой пользуется, а кто-то накапливает средства, например, на банковском счете и вносит сразу первоначальный паевый взнос целиком.

Что касается утверждения о том, что "Бест Вей" — на самом деле кредитный кооператив, мы представили суду исчерпывающие доказательства, что кооператив не работает на условиях срочности, возвратности, платности. Он не выдает займов из своего паевого фонда ни физическим, ни юридическим лицам. Нам тычут одним-единственным беспроцентным займом, выданным из фонда развития — но это был внутренний заем сотруднику кооператива в связи с трудной жизненной ситуацией.

Кооператив не оказывает финансовые услуги — он занимается куплей-продажей имущества в интересах своих пайщиков. "Бест Вей" приобретает ликвидное жилье (а с 2021 года еще и автомобили) в интересах того или иного своего пайщика, чья очередь на приобретение подошла вскладчину с этим пайщиком (пайщик вносит 35-50% от стоимости имущества) в свою собственность, передает ее пайщику для бесплатного проживания — не в аренду! А затем, после возврата предоставленных кооперативом средств из паевого фонда, причем без процентов, передает пайщику имущество в личную собственность этого пайщика.

В кооперативе есть разовый и членские взносы. Разовый взнос — около 200 тыс. рублей, членские взносы — 2 тыс. рублей в месяц. Это деньги, которые идут на организационные и маркетинговые задачи. Если пайщик выплачивает средства раньше срока, он экономит на членских взносах. То есть ни о какой скрытой платности за счет членских взносов не может идти речи.

Как и положено потребительскому кооперативу, "Бест Вей" действует для удовлетворения материальных потребностей своих членов, а не финансовых потребностей — как кредитные кооперативы.

На заседаниях суда по гражданскому делу адвокаты спрашивали представителей прокуратуры: "Какие конкретно пункты устава кооператива не устраивают? Мы готовы их исправить". Кооператив всегда был законопослушным и конструктивным в отношениях с контролирующими органами, он всегда принимал как руководство к действию даже спорные требования.

Ответ был: "Все неправильно, и это неисправимо". Как так может быть? И за что идет борьба со стороны правоохранительных органов — за соблюдение закона или за то, чтобы не дать работать кооперативу, не считаясь с законом? Будем добиваться соблюдения прав кооператива.

Налаживать диалог

— При этом вы готовы к диалогу с надзорными органами, с прокуратурой?

— Безусловно. Готовы пояснять свою позицию и слышать их позицию, основанную на законе. Сотрудничество с Приморским районным судом и Прокуратурой Санкт-Петербурга по решению проблемы выплат Сбербанка показало, что взаимопонимание и взаимодействие возможно.

Мое еженедельное присутствие в суде позволяет защищать интересы кооператива, налаживать диалог с прокуратурой и судом — результаты налицо. Выстраивается также диалог с налоговыми органами и даже с ЦБ — в том числе с помощью депутатов, сенаторов, которые поддерживают наш кооператив, а таких немало, и по мере того, как ситуация развивается в нашу пользу, они более открыто выражают свою позицию в защиту кооперации и выражают готовность к участию в диалоге.

Возрождение кооператива зависит от нас самих. Мы объединились в кооперативе, чтобы жить — так гласит лозунг "Бест Вей". Уверен, что мы справимся со всеми вызовами, преодолеем пору лихолетья. Кооператив будет жить и работать, улучшать жилищные условия граждан без участия государства — за счет совместных усилий самих этих граждан.

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