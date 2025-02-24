Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд разбирается со спамом от следствия

9:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть восемнадцатая

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

19 и 20 февраля с. г. Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседании наконец решился вопрос с платежами со счета кооператива "Бест Вей" в Сбербанке, который, в отличие от банка "Санкт-Петербург", отказывался проводить выплаты кооператива. Пробный платеж, выполненный в перерыве между заседаниями, прошел: таким образом, Сбербанк в конце концов начал выполнять судебное постановление о снятии ареста с части средств кооператива — благодаря активному содействию и суда, и Прокуратуры Санкт-Петербурга, которая хоть и не была согласна с решением суда, но после его вступления в законную силу также добивалась его выполнения Сбербанком.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство адвокатов о вызове в суд одного из ключевых экспертов, оценивавших деятельность кооператива "Бест Вей" для следствия.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — они приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Никто никого не обманывал!"

Свидетель, приглашенный обвинением, Крымгужина из Башкортостана, бухгалтер, была пайщицей кооператива "Бест Вей" и клиентом компании "Гермес". Из подсудимых знакома с Наливаном, Выдриным, Гильберт. Отношения с ними хорошие.

"В "Гермес" и "Бест Вей" пригласила консультант Гильберт. По "Гермесу" был обещан доход 2% в месяц. По кооперативу — выгодные условия, минимум переплат. Деньги в "Гермес" зачисляла через банк — была большая комиссия, и деньги шли семь дней, но дошли. Ежемесячно приходил процент. Я в основном накапливала проценты, чтобы сумма на счете становилась больше. Деньги со счета выводила сама — я профессиональный бухгалтер, хотя комиссия за вывод была довольно большая. Выводила на Альфа-Банк по платежной системе "Пей-про". Иногда использовала P2P-схему, — рассказала Крымгужина. — Организацию не рекламировала, но нескольким знакомым о ней рассказала, мои родственники открыли счета. Доход от привлечения я два-три раза получила по 100 долл. На допрос вызвали в марте 2023 года — следователь требовал от меня сказать, что я была в курсе, что это незаконная деятельность".

Что касается кооператива, сообщила, что "изучала кооператив, убедилась, что квартиры берут. Стала накапливать. Договоры были, квитанции платежные, все перечисляла по банку, как положено. Была несколько лет в накопительной программе, внесла в общей сложности 1,2 млн паевых взносов. Хотела квартиру приобрести, стояла в очереди уже. Хотела однокомнатную за 2,5-3 млн. Написала заявление о выходе и жду, когда вернут средства. По "Гермесу" — с удовольствием буду пользоваться снова, если счет заработает".

Пожаловалась на сильное давление на допросе со стороны следователя: "Угрожали, что посадят, не давали ни есть, ни пить. Следователь-девушка все время орала на меня. Была готова подписать любые показания, чтобы уйти".

Прокурор ходатайствовал об оглашении показаний на следствии в силу противоречий. После оглашения показаний Крымгужина заявила, что "с показаниями не согласна, такого не говорила, у меня выбивала показания следователь, 1000 раз заставляла подписывать что она там написала, я не понимала, что там написано. В рамках, что сейчас продиктовали, я не помню, чтобы такое говорила. Мне никто не говорил, что нужно обманывать, вводить граждан в заблуждение, чтобы получать доход. Никто никого не обманывал!"

"Консультант не мог пользоваться моим кабинетом"

Признанный потерпевшим Теплов из Башкортостана был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает — кроме Наливана, но и с ним не знаком лично.

"Консультанты Иванов и Южанинова меня долго обрабатывали, знаю их давно: друзья, доверял им. Говорили, что это инвестиции. Дали прочитать только 10-ю страницу договора. Обещали мне, что я буду погашать кредит этими средствами. Я взял кредит и передал им деньги — 650 тыс. рублей. Расписку не просил. Средства появились на счете, плюс предоставлялось так называемое инвестиционное плечо. Контролировал состояние счета с помощью приложения в мобильном телефоне, мог там поменять логин и пароль. Южанинова не могла пользоваться моим кабинетом. Потому что когда просила обновить данные и завести деньги, она просила меня. Но я не мог самостоятельно снять деньги, только она могла как администратор, — пояснил Теплов. -. Процент на внесенные средства начислялся разный — то 7, то 13%. Платеж по кредиту — 15 568 руб. Эту сумму мне обещали ежемесячно. Четыре раза мне перевели, последняя сумма была в апреле 2022 года. Они мне сказали: "СВО началась, заблокировали приложение, переводы затруднены".

Просит взыскать 850 тыс. (хотя во время следствия заявлял 650 тыс.): эта сумма включает как собственные средства, так и процент по кредиту, который приходится платить. Плюс заявляет иск о моральном ущербе на 1,5 млн рублей.

"Если компания "Гермес" предоставляла инвестиционное плечо, то есть кредит, каков объем собственных средств? — задаются вопросом адвокаты. — Где подтверждения сумм, которые выводились со счета? Без этих данных невозможно установить, какова в действительности сумма, которую компания "Гермес" должна клиенту".

"Фамилию консультанта не знаю"

Признанная потерпевшей Саляхова из Башкортостана была клиентом компании "Гермес".

Требует возврата 100 тыс. рублей. Была знакома с неким Муратом (фамилию его не знает), который пригласил ее в "Гермес". Клиентом компании стала в октябре 2018 года. Мурат открыл ей счет "Виста". Деньги для зачисления туда перечислила другому человеку. Расписок нет. Доступ к личному кабинету имела сама — Мурат не знал кодов.

"Перед тем как операции закрыли, я видела на счете эквивалент 800 тыс. рублей. Хотела вывести деньги, чтобы закрыть кредит в 2022 году, но не смогла", — говорит она.

"Загадочная история — потерпевшая передавала деньги человеку, даже фамилии которого не знает, — удивляются адвокаты. — Расписок нет, свидетелей нет. Не знает, какая сумма у нее была на счете. Но при этом признана следствием потерпевшей и приглашена давать показания в суде. Просто удивительно, насколько непроверенной и недоказанной информацией следствие вынуждает заниматься суд".

"Доходность была обещана 2%"

Признанная следствием потерпевшей Соломатина из Воронежа была клиентом компании "Гермес", ранее была также членом кооператива "Бест Вей", но из кооператива вышла. С подсудимыми не знакома.

"Меня заинтересовал "Гермес", я внесла 150 тыс. в сентябре 2021 года. Консультанты Кострюкова и Новиков говорили, что для вступления в "Бест Вей" нужно вложить деньги в "Гермес". Доходность была обещана 2% в хорошие месяцы, но может быть и небольшая, например, в январе. Сначала я хотела только в кооператив вступить, но потом заинтересовал и счет "Виста". В "Гермесе" минимум был 100 тыс., но я внесла 150 тыс. В октябре 2021 года я взяла в "Хоум кредит" кредит и его весь перевела в "Гермес". Дохода не получила ни разу, снять деньги со счета Кострюкова мне не дала. В общей сложности внесла в "Гермес" 1 млн 100 тыс. рублей. У меня два счета "Виста". Переводы в "Гермес" делала наличными, расписок мне не предоставляли. В кооператив внесла 500 тыс., а также вносила членские взносы. Сказала Кострюковой, что мне надо оплачивать кредит, а она ответила, что из личных денег мне заплатит, если я приведу двух знакомых. Но я не смогла никого привести. Из кооператива вышла еще до того, как закончила вносить деньги в "Гермес", — мне вернули 500 тыс. рублей", — рассказала Соломатина.

Просит взыскать 1 млн 150 тыс. рублей — говорит, что "это деньги из маминого наследства", и 970 тыс. рублей — кредит.

"Можно ли поверить в то, что, положив на счет кредит, признанная потерпевшей не снимала процент для оплаты кредита? — удивляются адвокаты. — Это по крайней мере очень странно. Никаких доказательств того, что деньги со счета не выводились, нет — суду предложено поверить Соломатиной на слово".

"Мама предложила мне сделать подушку безопасности"

Признанная следствием потерпевшей Ангел из Красноярска была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"О "Гермесе" узнала от мамы — Евангелины Феликсовны Штерн, а она от — семьи Вишневских и Владимировых. Мама предложила мне сделать копилку, подушку безопасности, чтобы копить и пользоваться. Нужно вложить любую сумму, 800 евро — несгораемая сумма за выступление и открытие, доход обещан ежемесячный, определенный процент, их можно снимать и выводить. Деньги были с продажи дома с участком. Личный кабинет мне завел Вишневский. Я подписала договор, внесла деньги — и тут же сумма в евро отразилась на счете. Главным консультантом в Красноярске была Черноок. Лично ей в руки я ей передала более 2 млн рублей. Расписок нет, но деньги я передавала при свидетелях. В последующем переводила с карты на карту людям, которых называла Черноок. Деньги ни разу не выводила, — говорит Ангел. — Вернуть сумму пыталась мама — у нее тоже были вложения там. Пыталась вывести и свои деньги, и мои. Нам ничего не вернули. Нам говорили, что все это какие-то санкции, временно вывести денег нельзя. А потом все заглохло. В саму компанию "Гермес" не обращалась — сразу пошла в полицию".

Заявляет ущерб 3 млн 290 тыс. рублей.

"Мама потерпевшей — Штерн — называлась в качество одного из консультантов, — подчеркивают адвокаты. — В связи с этим очень сомнительно выглядят утверждения ее дочери о том, что со счета ничего не выводилось. Называются какие-то цифры, не подтвержденные данными о переводах, не соответствующие даже тем сомнительным цифрам, которые называются в суде. Ничего не известно: ни сколько денег было зачислено, ни сколько денег было предоставлено самим "Гермесом" в качестве инвестиционного плеча, ни сколько средств было выведено. Пока эти факты не установлены, рассматривать показания лиц, призванных потерпевшими, невозможно, и суд напрасно пытается выполнить работу, которую должны были выполнить следствие и сами граждане в рамках гражданско-правового спора".

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