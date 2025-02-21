Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: потерпевшие обвиняют друг друга

10:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть семнадцатая

Фото: flickr.com by Brian Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

12 и 13 февраля с. г. Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", возобновил в 2025 году ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее). В очередной раз выступил гражданин, представляющий сторону обвинения, который требует с кооператива "Бест Вей" вступительный и членские взносы — по договору с кооперативом невозвратные: на следствии его убедили, что добьются возврата, так как кооператив (по мнению следствия) незаконный.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — они приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Говорили, что можно спокойно пополнить бюджет"

Признанная следствием потерпевшей Смоленцева из Казани вносила средства в "Гермес" и кооператив "Бест Вей", но официально ее дочь была клиентом компании "Гермес", дочь была также пайщицей кооператива "Бест Вей". Из кооператива вышли, паевые взносы получили в полном объеме, из "Гермеса" не вышли. С подсудимыми не знакома.

"В "Гермес" я пришла от своей лучшей подруги, — рассказывает она, — у нее зять занимался, привел в "кооператив "Гермес". Я продала квартиру, подруга, узнав, что у меня есть деньги, передала зятю. Это Наконечный — он консультант "Гермеса". Он пришел и начал объяснять про эту компанию, где каждый месяц начисляются проценты и можно спокойно пополнить бюджет. Включилась также его жена Алия. Наконечный многих привлек в Казани, даже женщину с ребенком в инвалидной коляске. Я ему отдала в феврале 2021 года евро 4 млн 290 тыс. рублей. Меня сразу подвезли к Сбербанку, я сняла деньги, мы тут же в другом банке поменяли на евро. Отдала деньги в машине — есть свидетели. Личный кабинет был заведен на мою дочь. Первые три-четыре месяца получали деньги со счета, но с трудом. Также нас агитировали за вступление в кооператив — мы внесли деньги, но потом передумали, написали заявление, и нам вернули паевые средства. Членские взносы не вернули — хотя должны, учитывая, что это пирамида. Из "Гермеса" также решили выйти — нам вернули 1 млн рублей".

Заявляет ущерб 3 млн 921 тыс. — оставшиеся на счете средства плюс проценты.

"По "Гермесу" непонятно — какую сумму со счета мать и дочь Смоленцевы получили? — замечают адвокаты. — Сколько им вернули из того, что было на счете, и как получились почти 4 млн рублей, которые требует Смоленцева? Что касается кооператива "Бест Вей", непонятно, почему возникает вопрос о членских взносах в кооператив — если пайщица вышла из кооператива, подписав документ об отсутствии претензий, и членские взносы, согласно договору с кооперативом, не подлежали возврату, так как это деньги, которые идут на организационные нужды. Аргумент о том, что в прессе кооператив назвали пирамидой, значит, он должен деньги вернуть, не работает: на момент заключения и исполнения договора кооператив финансовой пирамидой не был признан, и само это признание может произойти только по решению уголовного суда, вступившего в законную силу".

"Моя сотрудница более полугода оказывала на меня влияние"

Признанная потерпевшей Кологреева из Татарстана была клиентом компании "Гермес". С подсудимыми не знакома.

"Я об этой компании знаю только от представителей — Яковлев и его мама, моя сотрудница. Зная, что я имею наличку, она говорила, что деньги должны работать, рассказывала про "Гермес". Более полгода оказывала на меня влияние. Рассказывала, что там все прозрачно. Обещали ежегодный доход 20%. В конце концов я согласилась, в 2021 году деньги передавала Яковлеву. Почти сразу засомневалась и потребовала закрыть счет — но мне было сказано, что закрыть можно через полгода. Но через полгода "Гермес" прекратил выплаты".

Требует вернуть 150 тыс. рублей.

"Очередная относительно небольшая сумма претензий представлена на рассмотрение федерального, а не мирового суда, — замечают адвокаты. — Это результат гонки следствия за количеством потерпевшим. Но, учитывая, что у потерпевшей нет доказательств утверждений, которые она сделала, подобные выступления ведут только к затягиванию суда".

"Четыре месяца мне выплачивалась сумма для погашения кредита"

Признанная следствием потерпевшей Саттарова была клиентом компании "Гермес". С подсудимыми не знакома.

"Узнала про фирму, в который можно улучшить свою финансовое положение. Убедила вложиться близкая подруга — Яковлева. До этого я хотела брать кредит, но Яковлева рассказывала, как хорошо в "Гермесе". Я взяла в 2021 году 1,5 млн рублей в кредит — максимальную сумму, которую брать не планировала: меня уговорили Яковлева и ее сын. Ее сын прямо в телефоне создал мне личный кабинет. Передала 1,5 млн в рублях, расписки не получала. Четыре месяца подряд мне выплачивалась сумма для погашения процента по кредиту — 39 тыс. рублей. Через четыре месяца я попросила снять всю сумму — консультанты мне ответили, что это можно сделать только через полгода. А через полгода "Гермес" уже не работал", — рассказала Саттарова.

Заявляет сумму ущерба 1,5 млн рублей.

"Очередной рассказ без единого подтверждения, — подчеркивают адвокаты. — Полтора миллиона без расписок, точная сумма выведенных средств неизвестна. Почему потерпевшая требует 1,5 млн, хотя выводила средства, непонятно".

"Счет сестра не могла самостоятельно посмотреть личный кабинет на сайте"

Свидетель, приглашенный обвинением, Жернова из Татарстана. Подсудимых не знает, кроме Наливана, но его знает не лично, а по общению со знакомыми.

"О "Лайф-из-Гуд" и "Гермес" услышала в 2019 году от сестры. Сестра — Вафина — говорила, что компания дает большой доход, мы собирались приобретать квартиру. Мне не понравилось. Как человек с высшим финансовым образованием я поняла, что речь идет об инвестициях и при этом у организации нет права в России работать с финансами, в частности с наличностью. Спросила консультанта Галиеву — что, если мне срочно понадобятся деньги? Она ответила, что даст в кредит. Я поняла, что это обман. Но сестра сказала, что готова вложить 600 тыс. Сестра через год вложила 823 тыс. — ее убедила консультант Гильфанова, у сестры есть расписки. Была еще консультант Салямова — старшая, она взаимодействовала с Наливаном. Они требовали от сестры привести нового вкладчика, говорили, что только после этого они выплатят ей деньги. Счет сестра не могла самостоятельно посмотреть — ходила к Гильфановой. Мы с сестрой обратились в полицию. Гильфанова с Галиевой напугались, пытались вернуть ей 350 тыс. и взамен получить расписку на всю сумму, но сестра на это не пошла. Мою сестру обманули Гильфанова, Галиева и Салямова", — рассказала Жернова.

"Если претензии к Гильфановой, Галиевой и Салямовой, почему свидетель выступает в суде, где совсем другие подсудимые — которых она даже не знает? — удивляются адвокаты. — О чем свидетельствуют ее показания? О том, что ее сестра даже не знает достоверно, вложила ли она средства в "Гермес" или ее деньги присвоены? В отношении "Гермеса" нет никаких доказательств. Что касается утверждения о том, что консультанты требовали привести нового вкладчика, чтобы вернуть деньги, — если нет доказательств утверждения (а их, судя по всему, нет) — это оговор конкретных лиц, которым оно приписывается".

"На конференции, возможно, проводила игру"

Признанная следствием потерпевшей Рускина из Тольятти, клиент компании "Гермес". Подсудимых не знает, кроме Анатолия Наливана, которого видела раньше, но лично с ним не знакома.

"О компании "Гермес" узнала в августе 2021 года на личной встрече с консультантом Кондратьевой: знаю ее давно, у нас вместе учились дети, — говорит Рускина. — Она рассказала про счет в "Гермес", что счет инвестиционный, за счет чего выплачиваются клиентам проценты в евро. Внесла средства в сентябре 2021 года в офисе консультанта в Тольятти — на счет частного лица, средства затем отразились в личном кабинете. Мне Кондратьева его показала на своем ноутбуке. Мне сказали, что можно было сделать свифт-платеж — но деньги идут долго и большая комиссия. Кондратьева представилась консультантом, я ей доверилась. Я была убеждена, что открываю счет в европейском банке. У меня три счета "Виста" открыты — два на мое имя и один на имя моего гражданского мужа. Внесла на них 1 966 471 руб. Сама консультантом не являлась. Доход не получала, денег не обналичивала. Все деньги я брала в кредит — и в 2022 году мне нечем стало оплачивать кредит, все деньги я брала в кредит. Стала обращаться к Кондратьевой — прошу вернуть все деньги для закрытия кредитов. На что получила ответ: "У меня твоих денег нет, обращайся к тому, кому переводила". Обращалась к вышестоящим консультантам — все меня постепенно заблокировали. Мне говорили, что нужно открывать новые счета в криптовалюте и переводить туда средства, чтобы продолжать работать с "Гермесом". Ни копейки мне не возвращено".

Свидетель, приглашенный обвинением, Кондратьева из Тольятти — бывший клиент компании "Гермес" и пайщик кооператива "Бест Вей".

"В 2018 году узнала про "Бест Вей" из телепередачи. Потом узнала в интернете, затем приехала на мероприятие. Сейчас я не пайщик — передала свои взносы по цессии внутри кооператива и вышла из кооператива. Сама лично создавала личный кабинет, переводила на счета паевые и членские взносы. Стоимость квартиры, которую я хотела купить, была 1,5 млн, я внесла 530 тыс. из этой суммы. Внесение было через Сбербанк на расчетный счет. Я открывала личный кабинет и по QR оплачивала все взносы. Про "Гермес" узнала тогда же, была клиентом компании, владела счетом. Я открыла там личный кабинет и сама вносила средства. Денежные средства через обмен суммами с другими клиентами с помощью чатов-обменников приходили на счет "Виста" в "Гермесе". Я вложила 1 млн рублей. Внеся этот миллион, я получала доход. Ежемесячно доход приходил, сейчас счета закрыты, и ничего не получаешь. Выводила средства через обменник. Можно было вводить и выводить через банк, но была комиссия. О получении средств от Рускиной ничего не помню. Сама консультантом не была, денег за это не получала — просто рассказывала знающим меня людям, о том, что у меня есть счет и я получаю доход", — рассказала Кондратьева.

На вопрос, что она делала на конференции в Тольятти, ответила, что, возможно, проводила игру.

"Приглашать подряд признанного потерпевшим и его консультанта — полезная практика, — подчеркивают адвокаты. — Это дает возможность сопоставить их показания. В данном случае лукавят и Кондратьева, и Рускина. Обе, скорее всего, говорят неправду, что не были консультантами "Гермеса" и не получали дохода. Кроме того, очень сомнительно звучат высказывания Рускиной о том, что никакого дохода она не получала. Звучат обвинения, не имеющие никакого отношения к подсудимым, документально не подтвержденные — ущерб, тем более нанесенный компанией "Гермес", нельзя считать доказанным. Эти же проблемы со всеми другими показания признанных потерпевшими и свидетелями обвинений — голословные утверждения, которые противоречат утверждениям других признанных потерпевшими и свидетелей".

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