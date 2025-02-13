Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: свидетели обвинения требуют то, что им не принадлежит

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Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть шестнадцатая

Фото: Openverse by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

23 января и 6 февраля с. г. Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", возобновил в 2025 году ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее). В очередной раз выступил гражданин, представляющий сторону обвинения, который требует с кооператива "Бест Вей" вступительный и членские взносы — по договору с кооперативом невозвратные: на следствии его убедили, что добьются возврата, так как кооператив (по мнению следствия) незаконный.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — они приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Кроме того, сторона защиты подняла вопрос о незаконных действиях со стороны Сбербанка, блокирующего платежи пайщикам, выходящим из кооператива (сейчас выплаты де-факто осуществляет только банк "Санкт-Петербург", а средств на счете кооператива в этом банке недостаточно, чтобы расплатиться со всеми выходящими из кооператива пайщиками, притом что средств, с которых суд снял арест, достаточно для выплат). Адвокаты кооператива ходатайствовали перед судом о вынесении частного постановления в отношении Сбербанка.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Паевые средства вернул"

Свидетель, приглашенный обвинением, Осипов, пенсионер из Красноярска, бывший пайщик кооператива "Бест Вей", вышедший из кооператива в 2022 году, — возврат пая ему осуществлен, подписал документы об отсутствии претензий. Был также клиентом "Гермеса". Слышал про Выдрина, Высоцкую, Григорьеву, Измайлова и Соловьеву, лично с ними не знаком и не взаимодействовал.

"Я и в кооперативе состоял, и в "Гермесе". Вступил и туда, и туда в 2019 году. Меня пригласили в программу по недвижимости, сказали, что лучше через "Гермес" гасить паевые платежи. Вошел в кооператив, внес паевый взнос для покупки двухкомнатной квартиры. Через год начался шум с казахстанским кооперативом, — рассказывает Осипов. — Я решил выйти из российского "Бест Вей". Паевые средства вернул, остальное осталось в кооперативе — вступительный и членские взносы. Почему-то я свидетель, хотя писал заявление как потерпевший".

В "Гермес" Осипов внес 800 евро, потом увеличил сумму. "Меня обрабатывал консультант Федоров. Он помогал мне выводить деньги со счета. "Гермес" мне не вернул 512 тыс., а кооператив — 200 с лишним тысяч членских взносов. Паевые взносы кооператив мне выплатил", — добавляет он.

"Свидетель не был включен в состав потерпевших — может быть, по недосмотру, а может быть, потому, что дает очень уж странные интерпретации — и в отношении кооператива, и в отношении "Гермеса", — подчеркивают адвокаты. - Но само то, что он предъявляет претензии к кооперативу за то, что кооператив не вернул ему невозвратные членские взносы, свидетельствует о попытке обработки со стороны следствия. Свидетель, выходя из кооператива в 2022 году, подписал документы, что претензий к кооперативу не имеет. Ему было разъяснено, что вступительный и членские взносы не подлежат возврату — это средства, которые идут на организацию деятельности кооператива. Возвращаются только паевые взносы, за счет которых финансируется покупка квартиры конкретному пайщику. Пайщик отказался от покупки квартиры — паевые средства были ему возвращены до копейки. Следствие МВД вещало на всех углах, что кооператив незаконный, потому и членские взносы незаконные. Однако законность договоров кооператива многократно подтверждена судами. Нескольким вышедшим из кооператива следствие объяснило, что они могут претендовать на вступительный и членские взносы, и предоставило статус потерпевших, что абсолютно незаконно: никаких законных оснований требовать то, что по договору не подлежит возврату, у них нет. Непонятны рассуждения Осипова о том, что ему не вернул деньги "Гермес", хотя он подтвердил, что возвратные платежи ему делались".

"Мне удобнее было наличными"

Признанная следствием потерпевшей Ярославцева из Красноярского края по ВКС с Красноярском рассказала суду, что была клиентом "Гермеса". Подсудимых не знает.

"Через родственницу — консультанта "Гермеса" Останину — внесла 320 тыс. рублей. Деньги передавала наличными, Останина во всем помогала. В Красноярске старшим консультантом была Черноок — офис находился в здании торгового центра "Евразия". Я считала, что это офис "Гермеса". Там я подписала договор, и в этот же день появился личный кабинет на сайте "Гермеса" и перечисленная сумма. Мне распечатали договор. Я его подписала, прочитала, с условиями согласилась. Не вспомню, какой процент обещали устно, но в договоре сумма варьируется в зависимости от исхода, пакета, портфеля… Доходность по факту была небольшая — 20-30 евро. Не помню, как мне рекомендовали вносить. Говорили: "Как удобно". Мне удобно было наличными. Черноок говорили переводить на определенные счета. Когда началась ситуация невозвращения денег, я увидела репортажи по ТВ, сообщения в интернете и все поняла. Проблемы начались в декабре 2021 года. Считаю, что у меня похитила деньги компания "Гермес". К Черноок с требованием отдать деньги не обращалась. При этом наводила справки о ситуации: мне сказали, что надо ждать. Но ждать я не захотела", — отмечает Ярославцева.

Заявляет ущерб 320 тыс. рублей.

Признанная потерпевшей Ставер (Останина), юрист из Красноярска, была клиентом компании "Гермес".

"В октябре 2020 узнала о "Гермесе" от знакомой — консультанта Штерн Евангелины. Ее привел адвокат Вишневский, известный в Красноярске, и супруга его, тоже адвокат. Я открыла два счета — счета открывала консультант Черноок в своем офисе в ТЦ "Евразия". В ноябре 2020 года открыла счет на 1100 евро, второй счет открыла летом 2021 года — после большой конференции "Лайф-из-Гуд" в Москве. Меня опять пригласили в офис, там был Вишневский, он распечатал второй договор с "Гермесом". Куда переводить деньги, сказала Черноок — и в последующем всегда говорила Черноок, — рассказывает Ставер. — Я не Штерн переводила деньги, а тому, кому указывала Черноок. Там же, в кабинете, открыли личный кабинет на сайте "Гермеса". Мой пароль от кабинета не знал никто. Для второго счета брала кредит в банке, так как мне было обещано, что доходы — 2-4% в месяц — с лихвой покроют процент по кредиту".

Признанная потерпевшей сообщила, что, когда пошел негативный резонанс вокруг "Гермеса", вывести деньги уже не удалось. "Изначально я и не выводила — у меня не было необходимости. Потом ЦБ внес "Гермес" в предупредительный список. Попробовала вывести средства — у меня не получилось. Обратилась к Черноок, она сказала, что сейчас ЦБ проведет проверку и все откроет, надо подождать", — добавляет она.

В ответ на то, что ранее Останину выступающая перед ней Ярославцева назвала консультантом, сообщила, что "никого не привлекала, Ярославцева попросилась сама, я нисколько не заработала за привлечение".

Ущерб заявляет 100 тыс. рублей по первому счету и 2 млн рублей по второму. Про зафиксированные перечисления ей на карту пояснить не смогла. Заявила: "Я не рубля не выводила со счета!"

"Очередной допрос судом пары "клиент — консультант" показывает, насколько важно сопоставлять показания, — подчеркивают адвокаты. — К сожалению, это не было сделано следствием и теперь приходится этим заниматься суду в ходе судебного следствия. Кроме того, допросы показывают неубедительность доводов граждан, признанных потерпевшими. Например, утверждения Ярославцевой, что деньги у нее украла именно компания "Гермес", потому что она об этом слышала в прессе — хотя она сама вообще не взаимодействовала с компанией "Гермес", работала только через посредников. Или утверждения Останиной, что она вообще не выводила деньги со счета — при наличии многочисленных перечислений ей на карту со стороны лиц, с которыми она ранее участвовала в P2P-схемах. Подобные показания не могут вызывать доверия".

"Меня привлекали в качестве консультанта"

Признанная потерпевшей Тетюева из Красноярска, менеджер Сбербанка, была клиентом "Гермеса". Из подсудимых никого не знает.

"В феврале 2021 года я была приглашена на мероприятие "Лайф-из-Гуд". Там я стала уже обладательницей счета на сумму 1100 евро. Меня пригласила знакомая, которая в 2022 году была признана потерпевшей. Открыла счет для сбережения и приумножения средств. Консультант Сураев договаривался, чтобы я перевела деньги физическому лицу, которое я не знаю, тогда мне откроют личный кабинет. Копию договора я приложила в материалы дела. Средства через пять минут после перевода отобразились в личном кабинете. Расчетный счет мне открыли день в день. Заходила через планшет одного из консультантов. После этого я заходила в свой кабинет и смотрела сама, — говорит Тетюева. — В последующем меня привлекала в качестве консультанта. Я приходила на встречи в нашем офисе, по четвергам было обучение, работа на бирже — у меня сложилось впечатление, что этой организации можно доверять. Я вложила около 1 млн 300 тыс. рублей, открыла два счета. Со счетов снимались ажио, комиссии, а также делались выплаты по инвестиционным кредитам, предоставляемым "Гермесом". В личном кабинете была возможность пополнения и выведения средств. Но консультанты не рекомендовали вносить самим или выводить самим, так как большая комиссия — лучше использовать P2P, "обмен" перечислений по карте между теми, кто заводит средства, и теми, кто выводит".

"Я открыла первый счет в феврале 2021 года, — пояснила Тетюева, — а в январе 2022-го начала бить тревогу: заявила консультантам, что мне необходимо вывести денежные средства. Консультанты сначала выдали мне 150 тыс., потом еще 220 тыс. — и на этом все. Возможностью самостоятельного вывода из личного кабинета я не воспользовалась. На сегодня остаток 888 680,40 коп., эту сумму требую вернуть".

"Как бы отнеслась Тетюева, если к ней в Сбербанк пришел клиент и потребовал вернуть средства, не имея буквально никаких подтверждений транзакций? Поверила ему на слово? — задаются вопросом адвокаты. — Но ведь ровно об этом просит суд сама Тетюева: взыскать со счетов российской организации, которую следствие объявило аффилированной с "Гермесом", некую ничем не подтвержденную сумму, якобы получившуюся в результате серии мутных и документально не подтвержденных операций; что ее обманули, хотя она сама являлась консультантом организации и является профессиональным финансистом".

"Возврат денег осуществить не удалось"

Признанная потерпевшей Темиркина из Ульяновской области была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"Знакомая на работе Вилкова, сказала, что можно заработать, рассказала о счетах "Виста". Договор заключала с консультантом Яниной. Вложила сначала 200-300 тыс. переводом. Потом вложила еще 300 тыс. Я должна была получить ежемесячный процент в зависимости, как сработают деньги. Какие-то проценты маленькие начислялись — 7-8 тыс., может быть, 20-30 тыс. в общей сложности получила. Когда начались события, попробовала вернуть деньги, но возврат денег осуществить не удалось, Янина пропала. В саму компанию "Гермес" не обращалась — сразу подала заявление в полицию. Самостоятельно выводить деньги не пыталась, да и как можно деньги, если сайт не работает?"

Заявляет ущерб 600 тыс.

"Опять суду предлагается поверить на слово гражданину, признанному потерпевшим, который даже не может точно сказать, какую сумму вывел со счета, и не имеет никаких документальных подтверждений своих транзакций, — подчеркивают адвокаты. — Темиркиной необходимо было в рамках гражданско-правового разбирательства представить доказательства, какие суммы и кому переводились, какие суммы снимались со счета и когда, кто имел доступ к счету, сколько точно оставалось на счете, какие способы вывода средств не работали и почему, поддержка компании "Гермес" не отвечала, и только после этого заявлять об ущербе в определенном объеме и требовать его возмещения. Ее попытки и попытки других признанных потерпевшими переложить всю эту работу на уголовную юстицию и даже на суд бесперспективны".

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