Дело Лайф-из-Гуд – Гермес – Бест Вей: свидетели обвинения не приводят доказательств

15:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть пятнадцатая

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

16 и 22 января с. г. Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", возобновил в 2025 году ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — они приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Бывшая жена выводила активы с моего счета"

Признанный следствием потерпевшим Путятин из Воронежа, пенсионер, был клиентом "Гермеса". С подсудимыми не знаком.

Узнал о "Гермесе" от бывшей жены Путятиной Зинаиды (развелись в 2022 году). "Она поставила передо мной условия разделить все материальные средства, она их вложила в "Гермес", я сначала отказался. А она начала работать с "Гермесом", — сказал он.

В 2017 году супруги переехали в Воронеж из Читы, жена открыла офис как консультант "Бест Вей" и "Гермеса". "Восемь месяцев в году она ездила по семинарам, Кипр, Турция, поэтому отсутствовала. Мне стало тяжело финансово по уходу за матерью, нужны были деньги. В 2018 году была продана квартира в Чите и появились деньги, она меня уговорила вложить в "Гермес". Договор был заключен в 2019 году. Первый транш по ее указанию был совершен на имя мужа консультанта Щербаковой — Щербакова. В 2020 году отдал 1 млн рублей наличными, так как карты консультанта Рябухи и Щербаковой оказались заблокированы — бывшая жена брала расписки. В 2021 году 3800 евро передал. Бывшая жена изредка снимала и передавала мне средства. Она меня уговорила снятые проценты снова внести на счет в "Гермесе". Хотя это было невыгодно — на ажио я терял деньги. Бывшая жена завела мне личный кабинет — я мог им лишь пользоваться, только смотреть движение по счету. Операции проводила она по причине того, что существовал такой обменный отдел, где рубли переводились на евро. Когда я все это выяснил в 2021 году, я поставил вопрос о возврате всех вложенных денег. Но уже начался обвал, она меня уговаривала отложить. Она отказалась возвращать деньги. В декабре 2021 года все это выяснилось, у нас пошли серьезные конфликты", — рассказал Путягин.

В январе 2022 года Путятин стал свидетелем разговора бывшей жены по скайпу с Рябухой. Он ей поставил задачу вычистить все документы в офисе и компьютер, то есть удалить всю информации по "Гермесу" и "Лайф-из-Гуд". Причину не слышал.

"Она мне сказала, что мои деньги не брала, велела обращаться к Василенко и команде. Я был вынужден написать заявление в органы внутренних дел", — добавил Путягин.

"Все суммы, которые передавал, были видны в личном кабинете, — пояснил Путятин. — Бывшая жена мне давала расписки о получении, но в январе 2022 года она заявила, что выкрала у меня все документы — договор и расписки. После написания заявления в органы внутренних дел я поехал в офис к ней, решил предъявить претензии и записать разговор. Но когда я потом проверил запись, выяснилось, что ничего не записалось, так как бывшая жена включила глушилки".

Процент по счету Путятин получал — 750 тыс. Этот процент бывшая жена заставила вложить, они лежали на счете в Россельхозбанке, и потом накопленное вложил на счет в "Гермесе". Вывел 1,5 млн и потом еще 270 тыс. рублей. "И еще бывшая жена выводила с моего счета", — говорит он.

Просит взыскать более 3 млн 420 тыс. рублей.

"Какое отношение эта семейная драма с элементами детектива имеет к подсудимым? — удивляются адвокаты. — Подтверждений перечисления средств нет, подтверждений того, что деньги не снимались со счета, тоже нет, оказывается, еще и бывшая жена могла выводить средства со счета. Бывшая жена подсудимой не является, в суде не выступает. Как можно определить, сколько признанному потерпевшим должна компания "Гермес" и должна ли вообще? Это вопросы для разбирательства в гражданском суде, а не в уголовном — тем более идущим по обвинению людей, не имевших вообще никакого отношения к этой паре бывших супругов".

"Ничто не вызвало сомнений"

Признанная потерпевшей Долгарева из Красноярска была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"Узнала о "Гермесе" от близкой знакомой Евданской в мае 2021 года. "У меня были наличные около 1 млн, она предложила увеличить доход и поучаствовать в компании под 20% годовых. Она расписала все, мы ходили на презентацию, ничто не вызвало сомнений. Согласилась стать клиентом. Это европейская инвестиционная компания. На презентациях рассказывали Сураев и Шапченова. Мы ездили в офис этих консультантов. Я увидела свой личный счет по сайте "Гермеса" — все транзакции там фиксировались. Я давала деньги, Евданская через своих знакомых заводила на наши счета. Взнос 100 евро, комиссия 7%. Можно было взять в долг у инвестиционной компании, и за счет инвестиционного плеча шла прибыль. Денежные средства я передавала лично знакомой, подтверждающих документов нет, но у меня есть скриншоты из личного кабинета. У меня было два счета. Внесла на два счета чуть более 1 млн рублей. Средства со счетов выводила. Один счет я закрыла и забрала деньги — 6 тыс. евро. Через полгода вывод со счетов был прекращен. Обращаться в компанию было бесполезно — я поняла, что это пирамида: дело нечистое, раз столько недовольных", — отмечает Долгарева.

Предъявляет ущерб на сумму более 480 тыс. рублей. По ее словам, подруга, Евданская, также написала заявление в правоохранительные органы.

"Доказательств наличия долга нет никаких, — подчеркивают адвокаты. — Нет ни доказательств объема собственных средств, внесенных на счет, ни того, что именно эти средства, а не, например, средства, предоставленные в качестве инвестиционного плеча самой компанией "Гермес", отображаются на счете, ни того, что со второго, незакрытого, счета, деньги не выводились. То есть никакие обстоятельства невыплаты долга компанией "Гермес" (если долг есть, не выяснены. С самой компанией Долгарева урегулировать отношения не пыталась — сразу пошла в правоохранительные органы, чтобы поучаствовать в кампании претензий к "Гермесу", очевидно, надеясь, что в уголовном суде удастся получить деньги, не заморачиваясь с доказательствами, которые были бы необходимы в гражданском суде. Ничего из этого не выйдет: признанная потерпевшей — очередная жертва агитационной кампании следствия МВД, которое стремилось собрать максимальное количество потерпевших, чтобы давить на суд количеством".

"Ничего делать не надо, все сделают за тебя"

Признанный потерпевшим Баландин из Самары был клиентом компании "Гермес". Никого из подсудимых не знает лично — хотя некоторых видел в социальных сетях.

Внес на счет в "Гермес" 589 547 руб. — передавал наличные лично в руки консультанту Зиновьеву.

"Приехала в гости знакомая и начала рассказывать про инвестиции. Она приехала на новой машине дорогой, я удивился: откуда? Она рассказала мне про "Гермес". Мол, можно заработать: вкладываешь деньги — и в тебя могут инвестировать. Ничего делать не надо, компания все сделает за тебя. Ежемесячно доход. Я внес 6750 евро — потому что сказали Зиновьеву передавать в евро. Это были кредитные деньги. Мой консультант — Наставина — уговорила взять кредит для инвестиций. Она подруга нашей семьи и родственница Зиновьева. Мне обещали: сколько бы я внес, ежемесячно будет хватать на платеж по кредиту. Платеж был 20 тыс. рублей, все было быстро, я не подумал о договоре и расписках. Как только я передал деньги, через час спросила паспортные данные для заключения договора. 307 тыс. 155 рублей мне заплатили переводом. Я не вышел вовремя из этой деятельности, и в феврале 2022 года на сайте "Гермеса" появилась заставка с Буратино. Позвонил консультанту, сказали ждать. Потом сказали перейти на биржу "Бинанс" — якобы деньги на сервере там. Наставина постоянно говорила: потерпите. Но я узнал, что возбуждено уголовное дело, и написал заявление" — рассказал Баландин.

Сообщил, что до появления Буратино проценты получал ежемесячно срок в срок.

Фактический ущерб заявляет 282 390,67 руб. "Мне возвращено 307 155 руб., по переводам от разных банков", — добавляет он.

Признанный потерпевшим Челышев из Краснодарского края был клиентом "Гермеса". Подсудимых не знает.

"Знакомые рассказали про австрийский банк "Гермес", сказали, что получают дивиденды, мне стало интересно, предложили открыть счет — Лицин и его супруга. У меня был договор с "Гермесом", я прикладывал к делу. Собрал нужную сумму на открытие счета. В течение полугода мне приходили дивиденды. Помогали выводить друзья, проходила передача денег в офисе консультанта наличкой. Мог следить по личному кабинету, но не мог делать операции. Какие-то сложности начались, может быть, в связи с санкциями. Предложили работать через криптокошелек. Для меня это было сложно. Решил дать время. Но со временем лучше не стало", — говорит Челышев.

С претензией в компанию не обращался — сразу написал заявление в правоохранительные органы. Предъявляет требования на 105 тыс. рублей.

Признанный потерпевшим Шабеддинов из Нефтеюганска был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"Пригласила в "Гермес" жена, она познакомилась с консультантом Морозовой, та завела ей личный кабинет в "Гермесе". Жена предложила и мне вложиться. Я передал ей наличными 650 тыс., она перевела их Морозовой. Вся переписка была у жены с Морозовой. По ее просьбе надо было переводить еще и другим людям. Обещали процент больше, чем в банке, примерно 25%. Но я прибыли не получил, так как личный кабинет проработал совсем недолго и закрылся", — рассказывает Шабеддинов.

Просит взыскать свои 650 тыс. рублей и 150 тыс. рублей жены. С претензией в "Гермес" не обращался — сразу написал заявление в правоохранительные органы.

Признанная потерпевшей Родионова — общественный деятель в Нефтеюганске. Была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"О "Гермесе" рассказала инвестиционный консультант Шангареева. Я ей говорила, что у меня есть 250 тыс. и я хочу положить в банк. Она предложила мне вложить эти деньги в "Гермес". Я передала деньги наличными — при другом консультанте, Лушницкой. У меня появился личный кабинет в "Гермесе", сумма там была за вычетом комиссии (ажио). В декабре 2021 года я попыталась снять часть денег и столкнулась с препятствиями. Консультант Бунтовских сообщила мне: приведите еще кого-то, чтобы снять свои деньги. Я пригласила адвоката, вызвала полицию и телевидение. Бунтовских убежала", — сказала Родионова.

Требует вернуть 250 тыс. рублей.

"Эти четверо признанных следствием потерпевшими предъявляют требования на относительно небольшие суммы — уровень мирового суда, — подчеркивают адвокаты. — При этом с самой организацией они решить вопрос не пытались, а с подтверждением долга компании "Гермес" у всех троих трудности: все трое предлагают суду поверить им на слово: нет никаких подтверждений, что деньги поступили на счет, что те или иные суммы не снимались со счета. Но зато много эмоций, громкой риторики. Им, возможно, кажется, что одно то, что они подали заявления в качестве потерпевших, являются членами большого пула потерпевших, решит дело без их участия. Но там не будет. Суду нужны доказательства".

"Управлял кабинетом не я, подозреваю"

Признанный следствием потерпевшим Новосельский из Тульской области — генеральный директор ООО. Был клиентом компании "Гермес" и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых знаком с Наливаном.

О "Гермесе" узнал в 2020 году от консультанта Зиновьева, он предложил вложиться в инвестиционную деятельность. "Минимальный доход озвучен от 20% в валюте. Минимальный взнос был 1100 евро, я отдавал наличные денежные средства, через пару часов появлялся в личном кабинете средства на счете. Договор был на оказание образовательных услуг, я спросил почему, мне ответили: так надо. Личный кабинет открыл мне Зиновьев. Управлял кабинетом не я, подозреваю. Доходность видел в личном кабинете ежемесячно в виде процентов и инвестиционного заработка, но не выводил ее. Счет можно было пополнить через Зиновьева, иные методы может и были: я слышал о них, но ими никто никогда не пользовался, потому что предполагалась комиссия и платеж шел долго. Зиновьев призывал меня привлекать других. Я свою гражданскую жену и сына привлек: открыл им счет на свои же деньги. Мы с Зиновьевым изначально знали друг друга, потом отношения были партнерско-дружеские. Изначально Зиновьев и Пандырев обещали в течение нескольких часов по требованию вывести деньги. Когда появилась информация о внесении "Гермеса" в предупредительный список ЦБ, Зиновьев сказал, что не брал у меня денег и не знает, что за компания такая. Разные суммы вносил на счет, всего внес около 3 млн руб., с учетом паевого взноса еще и в кооператив "Бест Вей", — поведал Новосельский.

Единоразово внес в кооператив 180 тыс., находился в накопительной программе, вносил еще средства. По "Бест Вей" вносил деньги через Сбербанк. Направлял заявление на выход из кооператива — ответа не было.

Заявляет суммы ущерба 2370 тыс. по компании "Гермес" и 463 тыс. по кооперативу "Бест Вей".

"Для начала следствию нужно было бы выяснить, кто имел доступ к счету Новосельского и что со счетом происходило, а не предъявлять претензии людям, которые никак во взаимоотношениях признанного потерпевшим и его инвестконсультанта не участвовали, — подчеркивают адвокаты. — Что же касается кооператива, признанный потерпевшим точно отправлял официально оформленное, нотариально заверенное — как предусмотрено договором — заявление о выходе из кооператива? Кооператив сейчас совершает выплаты всем тем, кто подал заявления с части средств на счетах, которые разблокированы судом. Если пайщик подал заявление и у него нет задолженности по членским взносам, он получает паевые средства назад в полном объеме".

"Я риски понимаю, так как занимаюсь бизнесом"

Признанный потерпевшим Летюшов из Тулы, предприниматель, был клиентом "Гермеса" и пайщиком кооператива "Бест Вей". Подсудимых не знает, кроме Наливана — фамилию его слышал, возможно, видел на мероприятиях.

В "Гермес" пригласила знакомая — Нечепурнова. Читала лекцию о "Гермесе", обещала доходность 20% в валюте. "Мне говорили, что фонд инвестиционный, гарантий нет, доходность плавающая, но за последние годы она высокая. Я риски понимаю всегда, так как занимаюсь бизнесом. Но, исходя из отзывов, я все рано пошел в этот проект — в 2021 году решил попробовать. Перевел Нечепурновой средства на счет в Сбербанке. Нечепурнова объяснила, что так быстрее — но можно и сразу на расчетный счет. Я открывал несколько счетов: как мне объяснила Нечепурнова — чем больше, тем выгоднее. Я открыл два счета на себя, на свою старшую дочь Елизавету и отца, также было два договора о паенакоплении с кооперативом. Деньги по "Гермесу" я передавал наличными, Нечепурнова говорила, что ей так удобнее. Всего внес 1 млн с копейками — в "Гермес" и в кооператив. С кооперативом помогал консультант Зиновьев" — рассказал Летюшов.

Просит взыскать в общей сложности 1 млн 140 тыс. рублей. При этом в кооператив заявление о выходе и возврате средств не написал, говорит, что пытался дозвониться, но не удалось.

"Если признанный потерпевшим понимает риски, он понимает и как разрешаются экономические споры — не на основе голословных утверждений в уголовном суде, а в рамках гражданского процесса, — подчеркивают адвокаты. — Еще более смешно слышать от предпринимателя заявления о том, что он не дозвонился: порядок выхода из кооператива описан в его договоре с кооперативом, там описано, в какой форме подается заявление. Оно отправляется заказным письмом — и никакой необходимости дозваниваться нет".

"Что-то осталось, но, думаю, это уже невозможно вывести"

Упоминавшаяся Летюшовым свидетель Нечепурнова, предприниматель — владелица отеля, с адвокатом Плотниковым из Тульской области — по ВКС с Тульским областным судом. Была клиентом "Гермеса", подсудимых не знает.

"У нас семейный бизнес, известный отель. К нам пришли люди представительной внешности с запросом аренды конференц-банкетного зала для проведения мероприятия. Это были Зиновьев и Пандырев. Я поняла, что это компания сетевого маркетинга. Такие фирмы у нас часто снимают залы для проведения своих мероприятий. В бизнес глубоко не вникала. Спросила о "Бест Вей" — они объяснили, что это своего рода альтернатива ипотеке. Рассказали также про "Гермес" — что это счета "Виста" за рубежом, размещение средств на которых приносит хороший процент", — сказала Нечепурнова.

Открыла счет в "Гермесе". "Несколько лет вносила деньги до того, как началась эта эпопея, какие-то деньги я выводила, но что-то осталось, думаю, это уже невозможно вывести", — добавила она.

На вопрос о том, читала ли она лекции о "Гермесе", сообщила, что она, возможно, делилась опытом, но никого как консультант не привлекала. "Летюшова не привлекала. Он давний приятель моего отца, часто приезжал в ресторан, мог увидеть Зиновьева, Пандырева, мог с ними познакомиться. Личный кабинет ему не открывала: каждый человек делает это самостоятельно. Летюшову 50 лет, он не очень подкован в технических моментах, я могла просто помочь прикрепить документ, как это делать. Денежные средства мог мне переводить, он был постоянным клиентом ресторана, мог есть несколько раз и потом что-то приобрести. Если деньги могли передаваться на счет, владельцы всех счетов могли друг другу перечислять деньги, обмениваться между собой", — отметила Нечепурнова.

"Допрос в суде подряд потерпевшего и свидетеля, являющегося консультантом, показывает, насколько зыбкие основания дает опора на то, как сами потерпевшие описывают происходившие события, — подчеркивают адвокаты. — Обязательно нужно выяснять позицию всех сторон, чтобы получить объективную картину".

"Членские взносы сейчас не плачу"

Антуганова, уроженка Краснокаменска Краснодарского края, выступила по ВКС из Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, заявлена как потерпевшая, хотя по материалам уголовного дела она свидетель. Пайщик кооператива "Бест Вей".

Суд разобрался, что она все-таки свидетель — статуса потерпевшей лишена в июне 2023 года.

"В 2019 году хотели взять ипотеку, — рассказала она, — на "Авито" нашли квартиру и поехали смотреть. Там женщина-риелтор сказала: не берите ипотеку, возьмите кооператив. Она нас заинтересовала, потом подключился еще один мужчина — Симон Иван, они помогли вступить в кооператив".

После этого внесли первоначальный взнос 146 тыс. рублей — материнский капитал, встали в очередь на приобретение квартиры. Ежемесячно еще вносили паевые и членские взносы — по 10 и 2 тыс. рублей соответственно. "В основном мне муж помогал, он развивался в системе кооператива, но все оформлено на меня. Хотели двухкомнатную квартиру за 2,2 млн. Когда обратилась в МВД, личный кабинет в кооперативе был закрыт, к нему не было доступа", — говорит Антуганова.

Деньги вносила через банк на счет "Бест Вей". "Прошел год после заключения договора. После того как подошла очередь, мы выбрали квартиру. В юридическую систему отправляли документы, через неделю пришел ответ, что отказано по причинам: не было управляющей компании, не было отопления. Второй раз выбрали жилье — но опять отказали: что-то с балконом — переделано не по документам. Я не считаю это проблемой -- можно было исправить! Месяца четыре было между вариантами жилья. И после этого счета кооператива заблокировали. Написала заявление о выходе, пыталась забрать деньги. Ответ был — счета заблокированы, пока возврат невозможен. Сумма 1 млн 219 тыс. рублей", — добавила Антуганова.

Однако сейчас свидетель может заходить в личный кабинет, видит свой счет в кооперативе. "Членские сейчас не плачу — после блокировки счетов перестала, — заявила она. — Вернуть деньги обещают, когда разблокируют счета. До сих пор пишу на почту "Бест Вей", и пока получаю ответы: ждите".

"Кооператив всегда декларировал, что очень жестко подходит к юридической чистоте приобретаемой квартиры и перепланировкам — потому что приобретаемая квартира должна быть абсолютно ликвидной, — подчеркивают адвокаты. — Чтобы в случае выхода пайщика из кооператива "Бест Вей" мог гарантированно вернуть ему средства, продав объект недвижимости. Готовы покупать квартиру с перепланировкой — покупайте за свои деньги, а не за деньги кооператива. Предъявлять кооперативу претензии за то, что он не потратил свои деньги на приобретение сильно понравившейся пайщице квартиры с перепланировкой, — это странно. Как и требовать назад внесенные паевые взносы, когда есть значительная задолженность по членским взносам. Нужно самому исполнить обязательства перед кооперативом — и тогда требовать от него выполнения его обязательств: выплаты паевых средств по договору. А не приходить в уголовный суд и не обвинять ни в чем неповинных людей, чтобы самим не выполнять обязательства".