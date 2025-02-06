Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы

9:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как грамотно оформить дарение квартиры и не остаться без жилья

Дарение недвижимости — процедура, которая кажется простой, но имеет ряд нюансов. Важно учитывать все детали, чтобы избежать проблем в будущем. Многие считают, что нотариальное заверение требуется в любом случае, но это не так.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ квартира

Рассмотрим, когда необходимо обращаться к нотариусу, кого закон считает близкими родственниками и какие шаги нужно выполнить для оформления дарения квартиры.

Когда требуется нотариус при дарении квартиры

В большинстве случаев заверение сделки у нотариуса не является обязательным, если даритель единолично владеет квартирой и передает ее одному близкому родственнику.

Однако в ряде ситуаций нотариус необходим:

Дарение доли в квартире Например, если владелец недвижимости хочет подарить половину квартиры одному родственнику, а вторую — другому, сделку необходимо удостоверить у нотариуса. Если даритель — несовершеннолетний или недееспособный гражданин В таких случаях требуется не только участие нотариуса, но и разрешение органов опеки и попечительства.

Юристы отмечают, что если человек полностью владеет квартирой и передает ее одному близкому родственнику, заверение не требуется.

Кто считается близким родственником по закону

Часто люди считают близкими даже дальних родственников, однако законодательство четко определяет этот список.

Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, близкими родственниками являются:

родители,

дети,

бабушки и дедушки,

внуки,

родные братья и сестры (даже если общий только один родитель).

Двоюродные братья/сестры, племянники, дяди и тети не входят в этот перечень.

Пошаговая инструкция по оформлению дарения

Шаг 1. Выбор места подачи документов

Документы можно подать:

в МФЦ (предварительная запись позволит избежать долгого ожидания),

(предварительная запись позволит избежать долгого ожидания), через Портал госуслуг (онлайн-регистрация дает скидку 30% на госпошлину),

(онлайн-регистрация дает скидку 30% на госпошлину), лично в Росреестр.

Шаг 2. Подготовка документов

Список необходимых документов:

паспорта дарителя и одаряемого,

три экземпляра договора дарения (для каждой стороны и Росреестра),

оригинал и копия свидетельства о собственности или выписка из ЕГРН,

нотариально удостоверенное согласие супруга (если квартира была приобретена в браке),

квитанция об уплате госпошлины (2000 рублей, при онлайн-подаче через Госуслуги — 1400 рублей).

Если оформляется дарение доли в квартире, дополнительно потребуется:

нотариально заверенный договор,

оплата нотариального тарифа (0,5% от кадастровой стоимости доли, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей).

Шаг 3. Оплата госпошлины

Размер госпошлины:

2000 рублей — при подаче документов в МФЦ или Росреестре,

1400 рублей — при подаче заявления через Госуслуги.

Оплатить можно в банке, через терминал или онлайн.

Шаг 4. Подача документов

Процесс подачи включает несколько этапов:

личное посещение МФЦ,

подача заявления и получение расписки,

ожидание регистрации сделки (обычно 7 дней).

Также документы можно подать онлайн через Портал Росреестра или отправить по почте в территориальное управление Росреестра.

Особенности дарения доли в квартире

Если передается не вся квартира, а только ее часть, сделка требует обязательного нотариального заверения.

Дополнительные расходы:

0,5% от кадастровой стоимости доли (от 300 рублей до 20 000 рублей),

оплата услуг нотариуса (от 6000 до 12 000 рублей в зависимости от региона).

Юристы советуют заранее уточнить все финансовые нюансы, поскольку в разных регионах стоимость нотариального сопровождения может значительно отличаться.

Даритель и одаряемый могут самостоятельно договориться, кто оплатит услуги нотариуса, либо прописать это в договоре.

Что делать, если даритель не может лично явиться в МФЦ?

В ситуациях, когда человек не может лично подать документы (например, из-за болезни), возможны два варианта:

Оформление доверенности Нотариус может удостоверить доверенность на представителя, который сможет действовать от имени дарителя. Нотариальное оформление дарения на дому Нотариус может сам оформить договор, а затем документы подаются почтой или в электронном виде.

Налоги при дарении квартиры родственнику

При оформлении дарения может возникнуть налоговая обязанность. По закону одаряемый должен уплатить 13% от кадастровой стоимости недвижимости.

Юристы подчеркивают, что дарение требует согласия обеих сторон, поскольку не каждый человек может позволить себе оплату налога. Если в подарок передается доля в квартире, налог рассчитывается пропорционально ее стоимости.

Сроки уплаты налогов

Одаряемый должен:

до 30 апреля следующего года подать налоговую декларацию (3-НДФЛ),

подать налоговую декларацию (3-НДФЛ), до 15 июля уплатить налог.

При просрочке подачи декларации взимается штраф 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% от общей суммы. Если налог не уплачен в срок, с 16 июля начисляются пени.

Кто освобождается от уплаты налога?

Близкие родственники освобождаются от налога при дарении недвижимости.

Это касается сделок между:

родителями и детьми,

бабушками и внуками,

родными братьями и сестрами.

В таких случаях не требуется подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Однако налоговая инспекция может направить запрос о необходимости отчета о доходах. В этом случае следует направить письменный ответ с разъяснением, что квартира получена в дар от близкого родственника, приложив документы, подтверждающие родство.

Почему юристы не рекомендуют дарить единственное жилье?

Юристы предостерегают пожилых людей от передачи единственного жилья даже близким родственникам. В практике встречаются ситуации, когда после получения квартиры в дар одаряемые отдаляются от дарителя, и у пожилого человека остается без жилья.

Вместо дарения специалисты рекомендуют договор ренты, который предполагает передачу жилья родственнику только после смерти владельца, при этом предусматривая обязательство заботы о нем. В договоре можно детально прописать условия содержания, включая регулярность финансовой помощи и обязательные визиты.

Юристы напоминают, что даритель вправе расторгнуть договор через суд, если его жизненные обстоятельства изменились настолько, что он бы не принял решение о дарении, зная их заранее.

Также дарение может быть отменено, если одаряемый совершил преступление против жизни дарителя или его семьи (статья 578 ГК РФ).

Оформление дарения квартиры — это ответственная сделка, которая требует тщательной подготовки. Важно учитывать налоговые нюансы, возможность оспаривания договора и риски для дарителя. Чтобы избежать проблем, рекомендуется консультироваться с юристами и тщательно изучать все условия договора.

Список необходимой литературы

Серебряков В.В. «Гражданско-правовые аспекты дарения недвижимости». Издательство «Юрайт», 2021. Миронова И.П. «Налоговые последствия сделок дарения недвижимости». М., 2020. Рыжова А.Н. «Оспаривание договоров дарения: судебная практика». СПб, 2022. Кузнецов П.С. «Гражданский кодекс РФ: комментарии и правоприменительная практика». Издательство «Статут», 2023. Статья 14 Семейного кодекса Российской Федерации (в ред. от 04.08.2022). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/8671 Как оформить недвижимость в дар. Официальный сайт Росреестра. URL: https://rosreestr.gov.ru/press/archive/kak-oformit-nedvizhimost-v-dar/ Тариф на удостоверение договора дарения недвижимости. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты URL: https://notariat.ru/sovety/statiy/nedvizhimost/darenie-nedvizhimosti/statya/tarif-na-udostoverenie-dogovora-dareniia-nedvizhim/ Статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. от 21.11.2022) URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/12755

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