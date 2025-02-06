Дарение квартиры в 2025 году: пошаговая инструкция и важные нюансы

Дарение недвижимости — процедура, которая кажется простой, но имеет ряд нюансов. Важно учитывать все детали, чтобы избежать проблем в будущем. Многие считают, что нотариальное заверение требуется в любом случае, но это не так.
Рассмотрим, когда необходимо обращаться к нотариусу, кого закон считает близкими родственниками и какие шаги нужно выполнить для оформления дарения квартиры.
В большинстве случаев заверение сделки у нотариуса не является обязательным, если даритель единолично владеет квартирой и передает ее одному близкому родственнику.
Однако в ряде ситуаций нотариус необходим:
Дарение доли в квартире
Если даритель — несовершеннолетний или недееспособный гражданин
Юристы отмечают, что если человек полностью владеет квартирой и передает ее одному близкому родственнику, заверение не требуется.
Часто люди считают близкими даже дальних родственников, однако законодательство четко определяет этот список.
Согласно статье 14 Семейного кодекса РФ, близкими родственниками являются:
Двоюродные братья/сестры, племянники, дяди и тети не входят в этот перечень.
Документы можно подать:
Список необходимых документов:
Если оформляется дарение доли в квартире, дополнительно потребуется:
Размер госпошлины:
Оплатить можно в банке, через терминал или онлайн.
Процесс подачи включает несколько этапов:
Также документы можно подать онлайн через Портал Росреестра или отправить по почте в территориальное управление Росреестра.
Если передается не вся квартира, а только ее часть, сделка требует обязательного нотариального заверения.
Дополнительные расходы:
Юристы советуют заранее уточнить все финансовые нюансы, поскольку в разных регионах стоимость нотариального сопровождения может значительно отличаться.
Даритель и одаряемый могут самостоятельно договориться, кто оплатит услуги нотариуса, либо прописать это в договоре.
В ситуациях, когда человек не может лично подать документы (например, из-за болезни), возможны два варианта:
Оформление доверенности
Нотариальное оформление дарения на дому
При оформлении дарения может возникнуть налоговая обязанность. По закону одаряемый должен уплатить 13% от кадастровой стоимости недвижимости.
Юристы подчеркивают, что дарение требует согласия обеих сторон, поскольку не каждый человек может позволить себе оплату налога. Если в подарок передается доля в квартире, налог рассчитывается пропорционально ее стоимости.
Одаряемый должен:
При просрочке подачи декларации взимается штраф 5% от суммы налога за каждый месяц, но не более 30% от общей суммы. Если налог не уплачен в срок, с 16 июля начисляются пени.
Близкие родственники освобождаются от налога при дарении недвижимости.
Это касается сделок между:
В таких случаях не требуется подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ.
Однако налоговая инспекция может направить запрос о необходимости отчета о доходах. В этом случае следует направить письменный ответ с разъяснением, что квартира получена в дар от близкого родственника, приложив документы, подтверждающие родство.
Юристы предостерегают пожилых людей от передачи единственного жилья даже близким родственникам. В практике встречаются ситуации, когда после получения квартиры в дар одаряемые отдаляются от дарителя, и у пожилого человека остается без жилья.
Вместо дарения специалисты рекомендуют договор ренты, который предполагает передачу жилья родственнику только после смерти владельца, при этом предусматривая обязательство заботы о нем. В договоре можно детально прописать условия содержания, включая регулярность финансовой помощи и обязательные визиты.
Юристы напоминают, что даритель вправе расторгнуть договор через суд, если его жизненные обстоятельства изменились настолько, что он бы не принял решение о дарении, зная их заранее.
Также дарение может быть отменено, если одаряемый совершил преступление против жизни дарителя или его семьи (статья 578 ГК РФ).
Оформление дарения квартиры — это ответственная сделка, которая требует тщательной подготовки. Важно учитывать налоговые нюансы, возможность оспаривания договора и риски для дарителя. Чтобы избежать проблем, рекомендуется консультироваться с юристами и тщательно изучать все условия договора.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.