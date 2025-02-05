Как получить новое жилье в 2025 году: льготы, субсидии и программы поддержки

Как стать обладателем нового дома в 2025 году без крупных накоплений?

Иметь собственное жилье – мечта многих, но не у всех есть возможность сразу приобрести дом или квартиру. Высокие цены на недвижимость, наличие ипотечных обязательств или отсутствие значительных накоплений могут стать серьезными препятствиями. Однако в России существуют программы поддержки, позволяющие улучшить жилищные условия даже без крупных вложений.

Фото: unsplash.com by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окна многоэтажки

Для этого важно знать о нормах жилплощади, льготных категориях граждан и правилах постановки на жилищный учет.

🔹 Полезная информация об улучшении жилищных условий

📌 Учетная норма жилплощади на одного члена семьи

Чтобы понять, нуждается ли семья в улучшении жилищных условий, оценивается количество квадратных метров на человека.

Этот показатель определяется региональным законодательством и в среднем составляет 15–18 кв. м на человека.

и на человека. В Санкт-Петербурге – 18 кв. м. на члена семьи или 33 кв. м. для одиноко проживающего гражданина.

– на члена семьи или для одиноко проживающего гражданина. В Рязани – 12 кв. м. на человека.

Если ваша жилая площадь ниже установленной нормы, есть возможность подать заявку на получение нового жилья или улучшение условий.

📌 Стоимость участия в программе

Процесс постановки на жилищный учет и рассмотрение заявления – бесплатны. Однако если гражданину выделяется субсидия, он должен будет отчитаться перед государством о целевом использовании средств.

📌 Кто имеет право на внеочередное улучшение жилищных условий?

Согласно Жилищному кодексу РФ (ч. 2 ст. 57), некоторые категории граждан имеют право на внеочередное улучшение жилья. К ним относятся:

Люди, проживающие в непригодных для жизни условиях (например, аварийное жилье, отсутствие коммуникаций).

(например, аварийное жилье, отсутствие коммуникаций). Граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как туберкулез, эпилепсия с частыми припадками, кишечные свищи и другие заболевания, мешающие нормальному проживанию.

Если вы подпадаете под одну из этих категорий, шансы на получение нового жилья значительно возрастают.

🔹 Что такое жилищный учет и как на него встать?

Желания улучшить жилищные условия недостаточно – для участия в программе необходимо официально встать на жилищный учет. Это список граждан, которым положена государственная поддержка в виде предоставления нового жилья или помощи в обустройстве.

📌 Важно знать:

В Конституции РФ и Жилищном кодексе РФ прописано, что граждане имеют право на бесплатное жилье, если они признаны нуждающимися.

и прописано, что граждане на бесплатное жилье, если они признаны нуждающимися. Государственные и муниципальные фонды ежегодно выделяют квартиры для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

🔹 Кто может рассчитывать на улучшение жилищных условий?

Согласно Жилищному кодексу РФ (статья 51), государство предоставляет жилье бесплатно или на льготных условиях определенным категориям граждан.

К основным критериям относятся:

Отсутствие собственного жилья (ни в собственности, ни по договору социального найма).

(ни в собственности, ни по договору социального найма). Недостаточная площадь жилья (меньше учетной нормы на человека).

(меньше учетной нормы на человека). Проживание в непригодных условиях (аварийное жилье, отсутствие коммуникаций).

(аварийное жилье, отсутствие коммуникаций). Наличие тяжелых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с семьей невозможно (например, туберкулез с бактериовыделением, тяжелая форма эпилепсии, злокачественные новообразования).

Полный список требований можно найти в Постановлении Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 и Приказе Минздрава РФ № 987н от 29.11.2012.

🔹 Категории граждан, которые могут получить помощь

📌 В зависимости от даты постановки на учет, различают три группы граждан, имеющих право на помощь:

1️⃣ Нуждающиеся в улучшении жилищных условий – те, кто встал на учет до 1 марта 2005 года.

2️⃣ Нуждающиеся в жилых помещениях – граждане, вставшие на учет после 1 марта 2005 года и признанные малоимущими.

3️⃣ Нуждающиеся в помощи в приобретении жилья – те, кто встал на учет после 1 марта 2005 года, но не признан малоимущим.

Однако даже если человек попадает в одну из этих категорий, это не означает, что квартира или дом будут предоставлены сразу.

🏠 Жилье выделяется в порядке очередности, но некоторые категории граждан могут получить его вне очереди.

🔹 Кто имеет право на жилье в первую очередь?

Согласно части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, вне очереди жилье предоставляется:

Гражданам, чье жилье признано непригодным и не подлежит ремонту .

и . Гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, из списка, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 47 от 28.01.2006.

🏢 Постановка на жилищный учет осуществляется в администрации города или района – именно местные органы власти принимают решения о признании граждан нуждающимися в новом жилье.

🔹 Государственные программы поддержки

Нехватка жилой площади – основной, но не единственный критерий, по которому можно претендовать на помощь в улучшении жилищных условий.

Государство разрабатывает специальные программы для определенных категорий граждан.

🔹 Программа «Молодая семья»: как получить субсидию на жилье?

Государство заинтересовано в улучшении демографической ситуации, поэтому помогает молодым семьям получить достойные условия для жизни. В рамках федеральной программы «Молодая семья», которая действует до 2025 года, государство предоставляет субсидии на покупку жилья.

📌 Как работает программа?

Суть программы в том, что государство оплачивает часть стоимости жилья в виде субсидии.

📜 Основные требования к участникам (указаны в п.6 Приложения №1 к постановлению Правительства РФ №1050 от 17.12.2010):

✔️ Возраст супругов – не старше 35 лет.

✔️ Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

✔️ Доход семьи должен позволять взять ипотеку и выплачивать ее в дальнейшем.

Размер субсидии – 30–35% от стоимости жилья.

📌 Как оплатить оставшуюся часть?

Собственные накопления .

. Ипотека (для участия в программе необходимо подтвердить платежеспособность).

(для участия в программе необходимо подтвердить платежеспособность). Материнский (семейный) капитал , который можно использовать на: покупку жилья; оплату строительства дома; первоначальный взнос по ипотеке; погашение основного долга по ипотеке.

, который можно использовать на:

📌 Важно: право на участие в программе предоставляется только один раз.

🔹 Дополнительные региональные выплаты

Некоторые регионы предоставляют дополнительные выплаты для участников программы.

💡 Например:

Если один из супругов работает в муниципальном предприятии , семья может получить дополнительную субсидию из городского бюджета .

, семья может получить . В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрены региональные программы поддержки, которые помогают с покупкой жилья.

🔹 Льготы для многодетных семей

Помощь в улучшении жилищных условий доступна не только молодым семьям, но и многодетным родителям (имеющим троих и более детей).

📜 Программы для многодетных семей разрабатываются на уровне регионов. Например:

✔️ В Санкт-Петербурге (постановление №522 от 14.06.2022):

многодетные семьи могут получить жилье по договору социального найма ;

; возможна субсидия на покупку или строительство дома.

✔️ Во многих регионах России многодетным семьям предоставляется бесплатный земельный участок.

📌 Что делать?

Обратиться в службу социальной поддержки своего муниципалитета .

. Узнать региональные условия – в некоторых субъектах РФ земельный участок не предоставляется, но можно получить денежную выплату.

🔹 Льготы на жилье для инвалидов и пенсионеров

Государство предоставляет жилищную помощь инвалидам и пенсионерам, но условия получения поддержки зависят от конкретных обстоятельств.

📌 Жилье для инвалидов

Согласно Федеральному закону №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ст. 17), инвалиды и семьи с детьми-инвалидами могут быть поставлены на жилищный учет, если они официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

🔹 Ключевые особенности:

✔ Группа инвалидности не имеет значения – закон не делает ограничений, каждый случай рассматривается индивидуально.

✔ Основной критерий – время постановки на учет:

Инвалиды, вставшие на учет до 1 января 2005 года могут получить выплату на жилье из бюджетных средств. Однако сегодня этот порядок действует только для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны .

могут получить из бюджетных средств. Однако сегодня . Инвалиды, вставшие на учет после 1 января 2005 года, ждут очереди на получение жилья, согласно статье 57 ЖК РФ.

📌 Важно!

Граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями могут получить жилье вне очереди – это право закреплено Жилищным кодексом РФ.

📌 Жилье для пенсионеров

❗ Для пенсионеров не предусмотрена отдельная программа по улучшению жилищных условий. Однако они могут претендовать на новое жилье на общих основаниях.

🔹 Исключения:

Некоторые категории пенсионеров могут получить сертификат на жилье:

✔ Ветераны Великой Отечественной войны.

✔ Участники боевых действий и военных конфликтов.

✔ Инвалиды детства, получившие ранение во время блокады Ленинграда.

✔ Люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

✔ Члены антифашистских отрядов.

✔ Одинокие вдовы ветеранов.

📌 Что делать?

Пенсионерам, имеющим право на льготы, необходимо обратиться в службу социальной поддержки по месту жительства, чтобы узнать о региональных программах.

🔹 Как встать в очередь на улучшение жилищных условий?

Большинство граждан получают новое жилье через очередь, но прежде чем подать заявку, важно разобраться в процессе и требованиях.

📌 Шаги для постановки на жилищный учет

Шаг 1. Подготовка документов

Перед подачей заявки необходимо собрать все необходимые документы, подтверждающие, что заявитель нуждается в улучшении жилищных условий.

📌 Основные документы:

✔ Паспорт заявителя и членов семьи.

✔ Документы на имеющееся жилье (если есть).

✔ Справка о доходах – для подтверждения статуса малоимущего (если требуется).

✔ Выписка из домовой книги (подтверждение состава семьи).

✔ Документы, подтверждающие льготный статус (если заявитель относится к льготной категории).

✔ Заключение о непригодности жилья (если жилье признано аварийным).

Шаг 2. Подача документов

📌 Где подать заявление?

✔ Лично в администрацию города или района.

✔ Через МФЦ (многофункциональный центр).

✔ В электронном виде через Портал госуслуг – нужно выбрать услугу «Встать на очередь на получение жилого помещения» и следовать инструкциям.

Шаг 3. Рассмотрение заявки

После подачи документов жилищная комиссия в течение 30 дней рассматривает заявление.

📌 Если оснований для отказа нет, заявителя ставят на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий.

⏳ Срок ожидания:

Желающих получить новое жилье очень много, поэтому процесс может занять несколько лет. Рекомендуется регулярно проверять свою позицию в очереди.

🔹 Популярные вопросы и ответы

Можно ли использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий?

✔ Да. Средства маткапитала можно направить на:

Покупку или строительство (реконструкцию) жилья .

. Погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке (это можно сделать сразу после рождения ребенка).

📌 Важно!

Недвижимость должна быть оформлена в общую собственность матери, отца и детей.

Как узнать свое место в очереди?

✔ Узнать, какое место в очереди занимает заявитель, можно:

Лично в местной администрации .

. Через Портал госуслуг, указав номер заявки.

🔹 Как узнать номер заявки и проверить статус в очереди?

Чтобы узнать идентификационный номер заявки, необходимо обратиться в территориальный отдел распределения жилой площади.

📌 Что нужно для запроса?

✔ Паспорт или другое удостоверение личности.

✔ Запрос на получение информации по заявке.

После получения идентификационного номера можно проверить статус заявки через администрацию или на Портале госуслуг.

🔹 В каких случаях могут отказать в улучшении жилищных условий?

📜 Перечень оснований для отказа закреплен в части 1 статьи 54 ЖК РФ.

🚫 В постановке на учет могут отказать, если:

✔ Не представлены все необходимые документы.

✔ Документы не подтверждают факт нуждаемости.

✔ Заявитель намеренно ухудшил жилищные условия за последние 5 лет (например, продал квартиру и прописался в меньшей жилплощади, чтобы получить помощь от государства).

🔹 Что делать, если семья утратила статус малоимущей?

📌 Можно ли обжаловать решение?

✔ Да, но шансы минимальны. Условия прописаны в Жилищном кодексе, и если доходы семьи выросли, государство считает, что она уже не нуждается в жилье.

🔹 Что делать, если отказали в признании нуждающимся?

📌 Если вам безосновательно отказали, можно обжаловать решение в суде.

Как действовать?

✔ Подать иск к органу местного самоуправления, который принял решение об отказе.

✔ Собрать доказательства, подтверждающие вашу нуждаемость в жилье.

✔ Если суд примет вашу сторону, администрация обязана поставить вас на учет.

📌 Важно!

Рассмотрение дела может занять несколько месяцев, но если отказ был неправомерным, суд может обязать местные власти внести заявителя в очередь на жилье.

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