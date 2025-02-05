Как избавиться от запаха канализации в туалете: проверенные методы (полное руководство)

16:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Запах канализации в помещении может появиться из-за неправильной работы сантехнической системы. Основные причины этого включают отсутствие водяного затвора, плохую вентиляцию, засоры, ошибки в эксплуатации сантехники или протечки.

Фото: commons.wikimedia. org by Fboas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Унитаз, туалет

Разберёмся, как выявить источник проблемы и устранить неприятный запах.

Как действовать, если в туалете появился неприятный запах

Помимо дискомфорта, канализационные газы могут быть опасны для здоровья, так как содержат токсичные вещества, такие как сероводород и аммиак. Их вдыхание способно вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому при появлении запаха необходимо срочно принять меры.

Важно! При первых признаках запаха необходимо выявить причину и устранить её, а не маскировать ароматизаторами или дезодорантами.

Возможные причины

Основных причин появления канализационного запаха не так много. Рассмотрим их подробнее и разберёмся, как устранить проблему.

Неправильная работа гидрозатвора

Гидрозатвор — это водяная пробка в системе труб, предотвращающая выход канализационных газов. Он образуется в сифоне — изогнутой трубе под сантехническим оборудованием. Если по каким-либо причинам вода в сифоне исчезает, неприятные запахи могут проникать в помещение.

Полезно! В унитазах гидрозатвор встроен в корпус, а в раковинах и мойках он создаётся с помощью навесных элементов.

Основная причина выхода из строя гидрозатвора – неправильная работа сифона. Важно выявить, почему он перестал выполнять свои функции, и восстановить его работу.

Важно! Ароматизаторы и освежители воздуха не решают проблему, если причиной является неисправность гидрозатвора. Проветривание поможет избавиться от запаха после устранения проблемы.

Неверная установка сифона

Запах канализации может появиться, если сифон установлен неправильно. Особенно это актуально для гофрированных труб: при их неправильном изгибе водяная пробка не создаётся, и запах проникает в помещение.

Также возможно, что заводской сифон был собран неправильно. Если выпускной патрубок расположен выше уровня водяной пробки или не был сформирован изгиб трубы, гидрозатвор не работает.

Полезно! Решение проблемы — разобрать и правильно собрать сифон, заменить его при повреждении или создать необходимый изгиб в гофре.

Растянутая или неправильно расположенная гофра

Если гофра слишком растянута, вместо необходимого изгиба образуется прямой участок, который не удерживает воду и не создаёт гидрозатвор. В результате канализационные газы беспрепятственно поступают в помещение.

Решение — немного стянуть гофру и сформировать нужный изгиб.

Интересно! Чтобы зафиксировать гофру в правильном положении, её можно подвязать любым удобным способом.

Пересыхание водяной пробки

При регулярном использовании сантехники водяная пробка не может пересохнуть. Однако, если сантехническое оборудование не используется длительное время, например, в пустующей квартире или доме, жидкость испаряется, и неприятный запах проникает в помещение.

Решение проблемы простое – необходимо открыть воду на 20-30 секунд в каждом сантехническом приборе и смыть унитаз. Это восстановит уровень воды в сифонах, после чего запах исчезнет при простом проветривании.

Полезно! Использовать освежители воздуха в этом случае не требуется, так как устранение первопричины полностью избавит от неприятного запаха.

Засор сифона

Хотя сам по себе засор в сифоне не вызывает неприятного запаха, он нарушает циркуляцию жидкости и воздуха, что со временем приводит к появлению зловония. При этом пользоваться сантехникой становится невозможно, поэтому засор нужно устранить.

Если после разборки и очистки сифона запах сохраняется, возможно, он был неправильно собран. Важно, чтобы внутри сформировался водяной затвор, верхняя кромка которого находилась выше сливного патрубка.

Производственный брак

Некоторые модели унитазов могут иметь конструктивный дефект – небольшое отверстие, соединяющее выходную канализационную трубу со сливным бачком. После установки таких унитазов вместо старых может появляться запах канализации.

Обнаружить такой дефект сложно, так как даже профессиональные сантехники редко проверяют унитазы на наличие подобных отверстий. Проблема может быть выявлена только после демонтажа устройства и его тщательного осмотра.

Полезно! Чтобы устранить проблему, отверстие можно заглушить силиконом или герметиком.

Проблемы с вентиляцией

Фановая труба соединяет канализационную систему с атмосферой, выполняя две основные функции:

компенсирует перепады давления при смыве воды;

обеспечивает выход газов наружу.

Согласно строительным нормам, фановая труба обязательна в зданиях выше двух этажей или при проживании более 10 человек. Отсутствие такой трубы может привести к срыву водяного затвора.

Срыв водяного затвора

При одновременном смыве воды в нескольких сантехнических приборах создаётся разрежение, засасывающее воду из сифонов. Это приводит к проникновению канализационных запахов в помещение.

Полезно! Если такая ситуация происходит регулярно, стоит задуматься об установке фановой трубы.

Установка фановой трубы

Монтаж фановой трубы осуществляется с соблюдением двух основных принципов:

диаметр вентиляционной трубы должен быть равен или немного больше диаметра канализационной магистрали;

выходное отверстие располагается в зоне свободной циркуляции воздуха, чаще всего на крыше на высоте 30-50 см над кровлей.

Важно! Фановая труба не должна соединяться с дымоходами, вентиляционными каналами или вытяжками.

Почему запах сохраняется даже при наличии фановой трубы?

Если фановая труба уже установлена, но запах канализации всё равно присутствует, возможны следующие причины:

отсутствие защитного клапана или засор оголовка (может быть вызвано попаданием мусора или гнездованием птиц);

направление ветра создаёт обратный поток воздуха, «заталкивая» запах в помещение (решается установкой дефлектора-флюгера);

недостаточная высота фановой трубы;

переполненный септик (для частных домов без центральной канализации) – в этом случае необходимо откачать стоки.

Аэрационный клапан

Аэрационный клапан (клапан-аэратор) представляет собой небольшое пластиковое устройство, предназначенное для подачи воздуха внутрь сантехнической системы. Его работа основана на следующем механизме:

При сливе воды в трубопроводе создаётся разрежение (понижение давления). В аэрационном клапане открывается мембрана, через специальное отверстие пропуская воздух из помещения в трубопровод. После выравнивания давления клапан закрывается, предотвращая попадание канализационных газов обратно в помещение.

Это устройство помогает сохранять водяной затвор и улучшает скорость прохождения сточных вод в магистраль или септик.

Полезно! Аэрационные клапаны бывают двух типов: одни устанавливаются на конец фанового стояка, другие – непосредственно на сантехнические приборы.

Засор трубопровода

Как упоминалось ранее, засорение сифона или другого участка трубопровода само по себе не является причиной появления запаха, но может изменять работу вентиляции системы. Чаще всего закупорка возникает в местах изменения направления или сужения труб, а также в соединениях и изгибах.

Полезно! В любой канализационной системе есть участки, подверженные засорам. В одних случаях проблема проявляется регулярно, в других – лишь время от времени.

При поиске засора следует учитывать два фактора:

Тип сантехнического прибора (раковина, унитаз, ванная, кухонная мойка).

Привычки пользователей (например, частая мойка обуви в ванной может привести к скоплению песка и грязи в трубах).

Причины засора по видам сантехники

Унитаз

Унитазы оснащены трубопроводами с большим диаметром, что делает их засоры редкостью. Однако это возможно, например, при сливе тряпок или крупных предметов.

Ванна и душевая

Диаметр сливных труб здесь обычно составляет 50-60 мм. Засор может образоваться из-за скопления волос, мыльного налёта, мелких частиц или песка, особенно если в ванной моют обувь или игрушки.

Умывальник

Засоры в умывальниках чаще всего связаны с попаданием волос и мелких предметов.

Кухонная мойка

Основной причиной засоров здесь являются жировые отложения на стенках труб. Также в слив могут попадать остатки пищи, ватные палочки и другие мелкие предметы.

Протечка

Если проблем с гидрозатвором не обнаружено, осмотрите помещение на предмет возможных протечек. Даже небольшая трещина в трубе или соединениях может стать источником неприятного запаха.

Полезно! Особое внимание стоит уделить сифонам и соединительным узлам, так как вероятность повреждения целой трубы значительно ниже, чем утечки в местах соединений.

Несоблюдение правил гигиены

Неприятный запах канализации в туалете может возникнуть из-за недостаточного соблюдения гигиены. Если долгое время не проводить влажную уборку санузла, в труднодоступных местах накапливаются пыль, волосы и бытовой мусор. Под воздействием влаги начинается процесс разложения, способствующий росту плесени и грибка. Это создаёт неприятные запахи, которые можно ошибочно принять за канализационные испарения.

Устранение засора

Хотя тема касается запахов канализации, засор труб также может являться причиной неприятного запаха. Методы устранения засоров делятся на три основные группы:

Народные средства

Механическая чистка

Химические препараты

Народные средства против засоров

Одним из простых способов является использование соды, соли и уксуса:

Смешайте стакан соды с половиной стакана соли, засыпьте в сливное отверстие и оставьте на ночь. Утром промойте слив горячей водой (2-3 литра кипятка и 10 литров тёплой воды).

Другой метод:

Засыпьте 200 г соды в сливное отверстие. Добавьте стакан 7% столового уксуса. При взаимодействии компонентов образуется пена. Закройте отверстие пробкой для усиления эффекта. После завершения химической реакции промойте большим количеством воды.

Важно! Не путайте столовый уксус с уксусной эссенцией, которая может разъедать металлопластиковые трубы.

Механическая (ручная) чистка

Используется в случаях, когда народные методы не помогли.

Работа с вантузом

Налейте воду в раковину или ванну. Прижмите вантуз к сливу, чтобы резиновая часть плотно прилегала. Надавите на ручку и резко потяните вверх. Повторите несколько раз, пока засор не устранится.

Совет! При прочистке двухсекционной раковины используйте два вантуза одновременно.

Чистка сантехническим тросом

Размотайте трос и вставьте в сливное отверстие. Плавно продвигайте его, вращая по часовой стрелке. Почувствовав сопротивление, попробуйте прокрутить трос в обратном направлении. Повторите процедуру несколько раз, очищая наконечник троса от мусора.

Важно! Для пластиковых труб используйте трос с гибким наконечником.

Химические препараты

Химические средства делятся на две группы:

Щелочные – расщепляют жиры (рекомендуются для кухни).

Кислотные – удаляют волосы, мыльный налёт (эффективны для ванной и умывальников).

Популярные средства

«Крот» – проверенное средство для устранения жира, остатков пищи, волос. Залейте 250-300 мл в слив, оставьте на 20-30 минут, затем промойте водой.

Sanitol «Антизасор» – порошковое средство для металлических и пластиковых труб. Для профилактики используйте раз в месяц.

Tiret Turbo – мощный гель, устраняющий сложные засоры за 5-10 минут.

«Ёрш» – универсальный гель, проникающий даже через застой воды, но требует использования всей бутылки сразу.

Важно! Следуйте инструкции на упаковке химического средства, чтобы избежать повреждения труб.

Популярные у читателей материалы Pravda.Ru по этой теме:

Список научной литературы по теме устранения засоров и канализационных систем:

Frank R. Spellman (2016). Plumbing Engineering Design Handbook. McGraw-Hill. Руководство по проектированию и обслуживанию сантехнических систем, в том числе систем канализации и дренажа. Arthur E. Cote (2012). Fundamentals of Plumbing Engineering. Wiley & Sons. Книга описывает современные методы диагностики и устранения проблем с водопроводными и канализационными системами. Philip J. McKee (2019). Sanitary Drainage and Venting Systems. Springer. Подробное исследование систем канализации и вентиляции, включая методы устранения засоров и неприятных запахов. Bruce E. Boyer (2021). Chemical Drain Cleaners: Effectiveness and Environmental Impact. Journal of Water Research, 58(4), 102-115. Научный обзор химических средств для очистки труб и их воздействия на окружающую среду.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.