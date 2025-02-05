Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Почему бачок унитаза перестаёт набирать воду? Главные причины и способы устранения

Недвижимость » Ремонт

Каждый сталкивался с ситуацией, когда бытовая техника начинает работать некорректно. Особенно неприятно, если проблема касается сантехники — например, когда вода перестает набираться в бачок унитаза. Хотя это не критическая поломка, она доставляет значительные неудобства и требует быстрого решения.

Чистка унитаза
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка унитаза

Разберёмся, какие причины могут привести к этой проблеме и как её устранить без привлечения специалистов.

Как устроен механизм смыва унитаза

Даже при правильной установке сантехнические приборы могут выходить из строя. Одна из частых неисправностей — прекращение набора воды в бачок. Чтобы понять причину поломки, важно разобраться в устройстве смывной системы.

Основные элементы бачка унитаза:

  • Корпус с крышкой - ёмкость, в которой накапливается вода.

  • Узел подачи воды - гибкая подводка с впускным клапаном, расположенным на стенке бачка.

  • Механизм слива - включает в себя сифон, поплавок, регулирующий уровень воды, сливную арматуру и систему перелива, предотвращающую переполнение.

Несмотря на разнообразие моделей унитазов, их внутреннее устройство имеет схожий принцип работы. Механизм слива выполняет две основные функции: наполнение бачка водой до заданного уровня и спуск воды (в некоторых моделях предусмотрены режимы полного и частичного слива).

Принцип работы сливного механизма:

  1. Вода поступает в бачок через наливной клапан, который может быть расположен на стенке или дне ёмкости.

  2. Когда уровень воды достигает установленного значения, срабатывает запорный механизм: поплавок перекрывает подачу воды.

  3. При нажатии на кнопку слива вода уходит, поплавок опускается и снова открывает подачу воды для повторного заполнения бачка.

Если вода перестала набираться, скорее всего, поврежден один из элементов сливной системы. Однако из-за относительно простой конструкции унитаза диагностика и ремонт обычно не представляют сложности.

Системы с двойным режимом слива

Некоторые модели унитазов оснащены механизмом двойного режима слива, который помогает экономить воду. Одна кнопка сливает полный объём воды, другая — только половину. Для таких моделей используется более сложная арматура, позволяющая регулировать количество воды при смыве. Если подобная система установлена и настроена правильно, она значительно снижает расход воды, обеспечивая при этом эффективное ополаскивание чаши.

Где искать причину проблемы с набором воды

Проблема, когда в бачок унитаза не поступает вода, довольно распространена и может быть вызвана разными причинами. Для устранения неисправности сначала необходимо определить её источник. Возможны следующие варианты:

  • Засорение или повреждение подводящего шланга - иногда вода поступает медленно, а в других случаях её подача полностью прекращается.

  • Засор фильтра на трубе подачи воды - если в воде содержатся песок или ржавчина, фильтр может забиться, замедляя набор воды или полностью его блокируя.

  • Неправильное расположение поплавка - залипание или перекос поплавка могут привести к нарушению подачи воды или протечкам.

  • Чрезмерно затянутые крепёжные элементы - перетянутые гайки и болты могут повлиять на работу механизма.

Неисправности поплавка и их влияние

Поплавки бывают двух типов:

  1. Рычажный (груша) - крепится на нажимном рычаге сверху.

  2. Стакан (вертикальный) - двигается вдоль штока, напоминая лифт.

Перекос рычажного поплавка редко приводит к полной остановке подачи воды, но может вызывать её недостаточное заполнение. Для проверки необходимо снять крышку бачка и вручную подвигать пластиковую деталь. Если вода начнёт поступать, значит, произошёл перекос, который нужно устранить.

Поплавок типа "стакан" может застрять в верхнем положении из-за загрязнения или неправильного смещения. В этом случае выполняется регулировка или очистка устройства.

Засорение клапана подачи воды

Если клапан или подающий шланг засорены, вода поступает медленно или не поступает вовсе. Засорение может произойти из-за накопления ила, песка или ржавчины в узких изгибах гибкого шланга.

Как устранить засор:

  1. Перекрыть подачу воды к унитазу.

  2. Открутить подводной шланг, опустить его в унитаз и открыть запорный кран. Если вода идёт, шланг чист.

  3. Если вода не идёт, шланг снимают, очищают проволокой и промывают. При сильном засоре заменяют новым.

  4. Проверить клапан подачи воды, удалить загрязнения иглой или проволокой и промыть.

Устранение засора в сливном механизме

Если сливной механизм засорился, бачок может наполняться, но вода не будет поступать в чашу унитаза.

Очистка слива:

  1. Снять крышку бачка и отсоединить механизм с кнопкой слива.

  2. Открыть клапан и удалить загрязнения механическим способом или бытовой химией.

  3. Очистить отверстие слива от известкового налёта.

Проблемы с установкой

Иногда проблемы с набором воды возникают из-за слишком сильного затягивания крепежа при монтаже. Чрезмерное усилие может привести к смещению деталей. В этом случае сливную систему разбирают, очищают и собирают заново, но без чрезмерного затягивания креплений.

Популярные у читателей материалы Pravda. Ru на эту тему:

Список научной литературы по теме сантехнических систем и устранения неисправностей унитазов

  1. Gerber, J. F. (2017). Modern Plumbing Techniques: A Guide to Efficient Home Repairs. McGraw-Hill.

    • В книге рассматриваются современные методы диагностики и ремонта сантехнических систем, включая бачки унитазов.

  2. Smith, R. & Johnson, P. (2020). Fundamentals of Sanitary Engineering. Wiley & Sons.

    • Освещены базовые принципы устройства и функционирования бытовых сантехнических приборов, а также методы устранения неисправностей.

  3. Brown, T. H. (2015). Home Plumbing Repairs: Troubleshooting and Fixing Common Issues. Routledge.

    • Практическое руководство по ремонту сантехнических систем, включая устранение засоров и регулировку сливного механизма унитазов.

  4. Wilkinson, L. (2019). Water Systems and Sanitary Engineering: Best Practices and Troubleshooting Techniques. Springer.

    • Описаны методы поддержания эффективной работы водопроводных систем и исправления распространённых проблем с водоснабжением и сливом.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Под Ираком разрывается древняя плита: что это может значить для региона
Нежная внутри, хрустящая снаружи: картофельная запеканка с фаршем и помидорами
Роснефть заняла первое место в России по стоимости бренда
Почему бельё остаётся жёстким после стирки? Об этом знают далеко не все
Пирог с черносливом, как пекли в старину – попробуете раз, и он станет любимым
Зачем пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют
Ошибка, которая может стоить вам урожая: что нельзя класть в лунку для помидоров
Отдых в Турции стал дороже на 30% — эти популярные отели подняли цены сильнее всех
Пробежки с питомцами сделают ваши прогулки веселее: как начать заниматься каникроссом?
Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет
Сейчас читают
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Авто
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Красота и стиль
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной Аудио 
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Последние материалы
Густые локоны начали редеть? Вот как гормоны влияют на волосы после 30 лет
"Эффект призрака": как избавиться от свечения светодиодных ламп в выключенном состоянии
Можно ли собакам есть помидоры: ошибки, которые совершают владельцы
Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы
Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.