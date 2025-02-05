Как выбрать насосную станцию, если в доме низкое давление воды

5:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Насосная станция – это эффективное решение для обеспечения водоснабжения в частном доме, позволяющее пользоваться водой с привычным городским комфортом. Она используется для забора воды из различных источников, включая колодцы, скважины, водоёмы и резервуары. Такое оборудование обладает рядом преимуществ:

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lamb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Насосная станция

Компактность, позволяющая установить станцию в одном помещении с отопительным котлом.

Малый вес большинства моделей, облегчающий монтаж и демонтаж.

Простота установки и эксплуатации.

Доступная стоимость при грамотном выборе модели.

Лёгкость обслуживания благодаря удобному доступу к элементам конструкции.

Однако у насосных станций есть и некоторые недостатки:

Чувствительность к качеству воды: наличие примесей может снижать срок службы.

Ограниченный ресурс работы по сравнению с погружными насосами.

Достаточно высокий уровень шума при эксплуатации.

Ограниченная производительность в определённых условиях.

Несмотря на эти нюансы, насосные станции отлично справляются с задачей подачи воды в частных домах, обеспечивая стабильное водоснабжение.

Состав насосной станции

Конструкция станции включает следующие основные компоненты:

Поверхностный насос – отвечает за подачу воды из источника. Электродвигатель – приводит в действие насос, обеспечивая его работу. Гидроаккумулятор – поддерживает давление в системе и снижает износ двигателя. Блок автоматического управления – контролирует работу системы, включая и выключая насос при необходимости.

Дополнительно в состав станции могут входить эжекторы, которые увеличивают глубину забора воды, что особенно актуально при необходимости подъёма жидкости с глубины более 8 метров.

Основные технические характеристики

Современные насосные станции представлены в широком ассортименте, и их выбор требует учёта ключевых параметров:

1. Высота подъёма воды

Насосная станция должна обеспечивать достаточное давление для подачи воды на второй и третий этажи дома. При расчётах важно учитывать:

Вертикальный подъём воды.

Горизонтальное расстояние от источника до дома.

Запас мощности в 10–15%.

Пример: если глубина источника составляет 6 метров, а расстояние до дома – 100 метров, то станция должна обеспечивать напор не менее 18–20 метров.

2. Глубина подъёма воды

В зависимости от глубины водозабора подбирают разные виды насосных станций:

Стандартные модели работают с глубиной до 8 метров .

работают с глубиной . Модели с эжектором могут поднимать воду до 30 метров , но стоят дороже и работают шумнее.

могут поднимать воду , но стоят дороже и работают шумнее. С выносным эжектором – более тихий вариант, но требующий чистой воды.

– более тихий вариант, но требующий чистой воды. Погружные насосные станции (скважинные или вибрационные) применяют для подъёма воды с глубины более 30 метров.

3. Производительность

Производительность определяется мощностью двигателя и количеством потребляемой воды:

200–250 литров в сутки на одного человека – стандартное потребление.

– стандартное потребление. Оценка количества водоразборных точек в доме поможет определить необходимую мощность.

Рекомендуемые параметры мощности:

Тип объекта Рекомендуемая мощность насоса Примерное водопотребление Дача (редкое использование) 600 Вт 100-150 л/сутки на человека Частный дом (маленький, 1-2 человека) 750-1000 Вт 200-300 л/сутки на человека Частный дом (средний, 3-5 человек) 1-1.2 кВт 250-400 л/сутки на человека Коттедж (большая семья, 5+ человек) 1.6 кВт и выше 400-600 л/сутки на человека

Выбор насосной станции требует тщательного анализа условий эксплуатации, чтобы оборудование обеспечивало стабильное водоснабжение и работало без перебоев.

Гидроаккумулятор: назначение и параметры выбора

Гидроаккумулятор — важная часть насосной станции, обеспечивающая постоянный запас воды под давлением. Эта система выполняет несколько функций:

Создаёт резерв воды на случай отключения электроэнергии. Однако реальный объем доступной жидкости составляет около 50% от общей ёмкости бака. Например, если его номинальный объем — 12 литров, то в случае отключения электричества можно использовать только 6 литров.

Снижает нагрузку на насос, уменьшая количество его включений и продлевая срок службы оборудования.

Материал корпуса гидроаккумулятора бывает двух типов:

Нержавеющая сталь — долговечна, устойчива к перепадам температуры и влажности. Однако такие модели дороже. Окрашенная сталь — более доступный вариант, но менее устойчив к внешним воздействиям.

Внутри бака размещена специальная мембрана (груша), в которой хранится вода. Пространство между ней и корпусом заполнено сжатым воздухом, поддерживающим необходимый уровень давления. Когда насос включается, вода поступает внутрь мембраны, а воздух в баке сжимается. Как только давление достигает заданного уровня, реле отключает подачу воды.

Выбор объёма гидроаккумулятора зависит от числа пользователей:

18-24 литра — для 1 человека.

— для 1 человека. 50-80 литров — для семьи из 2-3 человек.

— для семьи из 2-3 человек. 80+ литров — если в доме проживает 4-6 человек.

Если предполагается интенсивное потребление воды (например, для наполнения ванны, полива сада), стоит выбирать модель с увеличенным объемом.

Давление в гидроаккумуляторе зависит от этажности дома:

2 бара — для небольшой дачи.

— для небольшой дачи. 4 бара — для стандартного частного дома.

— для стандартного частного дома. 6 бар и выше — для больших коттеджей.

Виды реле давления

Для регулировки давления в системе используются реле. Они бывают механическими и электронными.

Механическое реле работает на основе двух пружин:

Большая пружина отвечает за включение насоса при падении давления.

Маленькая пружина отключает его при достижении нормального уровня.

Такое реле отличается надежностью, простотой конструкции и доступной ценой. Однако оно отключает насос мгновенно, без плавного снижения давления, и не защищает систему от "сухого хода".

Электронное реле оснащено датчиками, фиксирующими давление воды. Оно работает точнее, снижает количество включений насоса, продлевая срок его службы, и предотвращает гидроудары. Современные насосные станции оснащены такими реле, а также дисплеем, отображающим параметры работы и возможные неисправности.

Как подобрать мощность станции?

При выборе насосной станции важно учитывать количество пользователей и особенности потребления воды. В стандартных условиях оптимальной считается мощность:

500 Вт — для семьи из 3-4 человек.

— для семьи из 3-4 человек. Производительность до 4000 л/ч — достаточна для комфортного водоснабжения.

— достаточна для комфортного водоснабжения. Гидроаккумулятор 50-80 литров — если в доме случаются перебои с электричеством, можно увеличить объем до 100 литров и более.

Материалы корпуса

Корпус насосных станций изготавливается из следующих материалов:

Чугун — прочный и долговечный, но подвержен коррозии. Чтобы избежать ржавчины, некоторые производители наносят антикоррозийное покрытие.

— прочный и долговечный, но подвержен коррозии. Чтобы избежать ржавчины, некоторые производители наносят антикоррозийное покрытие. Нержавеющая сталь — не взаимодействует с водой, но шумная в работе и дорогая.

— не взаимодействует с водой, но шумная в работе и дорогая. Пластик — легкий и устойчивый к ржавчине, но менее прочный, чем чугун и сталь.

Материалы других элементов

При выборе насосной станции стоит учитывать и материалы её внутренних деталей:

Рабочее колесо (отвечает за подачу воды) — оптимально из нержавеющей стали или технополимеров.

(отвечает за подачу воды) — оптимально из нержавеющей стали или технополимеров. Уплотнения — лучшим вариантом будет асбестовая нить с медной или латунной проволокой, что обеспечит долговечность.

Система защиты насосной станции

1. Защита от сухого хода

Насос охлаждается потоком воды, и если он работает «всухую», двигатель перегревается и быстро выходит из строя. Поэтому важно выбирать модели с автоматической защитой от сухого хода.

2. Защита от перегрева

Для предотвращения перегрева многие современные насосные станции оснащены встроенной системой отключения при перегреве. В случае перегрева двигатель останавливается до полного остывания.

3. Пыле- и влагозащита

При выборе станции нужно учитывать уровень защиты корпуса от пыли и влаги (IP-класс).

IP54 — достаточная защита для установки в сухом подвале.

— достаточная защита для установки в сухом подвале. IP67 — необходима, если насосная станция размещается под навесом или на улице.

Основные рекомендации по установке

Размещение Насосную станцию лучше устанавливать в отдельном техническом помещении, подвале или хозблоке, чтобы снизить уровень шума. Не рекомендуется размещение станции рядом со спальнями или гостиной, так как работающий насос может мешать отдыху.

Температурные условия Помещение с насосной станцией должно быть утеплено и защищено от промерзания. Важно предусмотреть вентиляцию, чтобы избежать избыточного конденсата и повышенной влажности.

Трубопровод Наружные трубы должны быть уложены ниже глубины промерзания грунта или иметь термоизоляцию. Если трубы проложены выше зоны промерзания, их нужно утеплить специальными греющими кабелями или теплоизоляционными материалами.

Виброизоляция Чтобы уменьшить вибрацию, насос устанавливают на резиновый коврик или специальные демпферы.

Электропитание В регионах с нестабильным напряжением рекомендуется установка стабилизатора напряжения , который защитит электронику от скачков.

Запуск системы Перед первым запуском необходимо заполнить гидроаккумулятор водой , чтобы исключить воздушные пробки. Если давление воды в системе недостаточное, можно подкорректировать его воздушным насосом .

Фильтрация воды На входе в систему подачи воды обязательно устанавливается фильтр грубой очистки для защиты от песка и крупных частиц. Можно приобрести насосную станцию с уже встроенным фильтром, что упростит эксплуатацию.



Список научной литературы по теме насосных станций

Гольцберг, Ю. Д. "Автономные системы водоснабжения: проектирование и эксплуатация". – М.: Стройинформ, 2021. Куликов, А. В. "Насосные установки: принципы работы и подбор оборудования". – СПб.: ЭнергоИздат, 2019. Дьяков, С. В. "Системы водоснабжения частного дома". – Новосибирск: Инженерная книга, 2020. Сидоров, П. И. "Современные насосные станции: конструкция и обслуживание". – Екатеринбург: ТехноПресс, 2022.

Уточнения

Насосная станция — комплексная система для перекачки жидкостей из одного места в другое, включает в себя здание и оборудование: насосные агрегаты (рабочие и резервные) — насосы, трубопроводы и вспомогательные устройства (например, трубопроводную арматуру).



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