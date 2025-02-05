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Петр Дерябин

Как выбрать насосную станцию, если в доме низкое давление воды

5:38
Недвижимость » Аналитика

Насосная станция – это эффективное решение для обеспечения водоснабжения в частном доме, позволяющее пользоваться водой с привычным городским комфортом. Она используется для забора воды из различных источников, включая колодцы, скважины, водоёмы и резервуары. Такое оборудование обладает рядом преимуществ:

Насосная станция
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Lamb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Насосная станция
  • Компактность, позволяющая установить станцию в одном помещении с отопительным котлом.
  • Малый вес большинства моделей, облегчающий монтаж и демонтаж.
  • Простота установки и эксплуатации.
  • Доступная стоимость при грамотном выборе модели.
  • Лёгкость обслуживания благодаря удобному доступу к элементам конструкции.

Однако у насосных станций есть и некоторые недостатки:

  • Чувствительность к качеству воды: наличие примесей может снижать срок службы.
  • Ограниченный ресурс работы по сравнению с погружными насосами.
  • Достаточно высокий уровень шума при эксплуатации.
  • Ограниченная производительность в определённых условиях.

Несмотря на эти нюансы, насосные станции отлично справляются с задачей подачи воды в частных домах, обеспечивая стабильное водоснабжение.

Состав насосной станции

Конструкция станции включает следующие основные компоненты:

  1. Поверхностный насос – отвечает за подачу воды из источника.
  2. Электродвигатель – приводит в действие насос, обеспечивая его работу.
  3. Гидроаккумулятор – поддерживает давление в системе и снижает износ двигателя.
  4. Блок автоматического управления – контролирует работу системы, включая и выключая насос при необходимости.

Дополнительно в состав станции могут входить эжекторы, которые увеличивают глубину забора воды, что особенно актуально при необходимости подъёма жидкости с глубины более 8 метров.

Основные технические характеристики

Современные насосные станции представлены в широком ассортименте, и их выбор требует учёта ключевых параметров:

1. Высота подъёма воды

Насосная станция должна обеспечивать достаточное давление для подачи воды на второй и третий этажи дома. При расчётах важно учитывать:

  • Вертикальный подъём воды.
  • Горизонтальное расстояние от источника до дома.
  • Запас мощности в 10–15%.

Пример: если глубина источника составляет 6 метров, а расстояние до дома – 100 метров, то станция должна обеспечивать напор не менее 18–20 метров.

2. Глубина подъёма воды

В зависимости от глубины водозабора подбирают разные виды насосных станций:

  • Стандартные модели работают с глубиной до 8 метров.
  • Модели с эжектором могут поднимать воду до 30 метров, но стоят дороже и работают шумнее.
  • С выносным эжектором – более тихий вариант, но требующий чистой воды.
  • Погружные насосные станции (скважинные или вибрационные) применяют для подъёма воды с глубины более 30 метров.

3. Производительность

Производительность определяется мощностью двигателя и количеством потребляемой воды:

  • 200–250 литров в сутки на одного человека – стандартное потребление.
  • Оценка количества водоразборных точек в доме поможет определить необходимую мощность.

Рекомендуемые параметры мощности:

Тип объекта Рекомендуемая мощность насоса Примерное водопотребление
Дача (редкое использование) 600 Вт 100-150 л/сутки на человека
Частный дом (маленький, 1-2 человека) 750-1000 Вт 200-300 л/сутки на человека
Частный дом (средний, 3-5 человек) 1-1.2 кВт 250-400 л/сутки на человека
Коттедж (большая семья, 5+ человек) 1.6 кВт и выше 400-600 л/сутки на человека

Выбор насосной станции требует тщательного анализа условий эксплуатации, чтобы оборудование обеспечивало стабильное водоснабжение и работало без перебоев.

Гидроаккумулятор: назначение и параметры выбора

Гидроаккумулятор — важная часть насосной станции, обеспечивающая постоянный запас воды под давлением. Эта система выполняет несколько функций:

  • Создаёт резерв воды на случай отключения электроэнергии. Однако реальный объем доступной жидкости составляет около 50% от общей ёмкости бака. Например, если его номинальный объем — 12 литров, то в случае отключения электричества можно использовать только 6 литров.
  • Снижает нагрузку на насос, уменьшая количество его включений и продлевая срок службы оборудования.

Материал корпуса гидроаккумулятора бывает двух типов:

  1. Нержавеющая сталь — долговечна, устойчива к перепадам температуры и влажности. Однако такие модели дороже.
  2. Окрашенная сталь — более доступный вариант, но менее устойчив к внешним воздействиям.

Внутри бака размещена специальная мембрана (груша), в которой хранится вода. Пространство между ней и корпусом заполнено сжатым воздухом, поддерживающим необходимый уровень давления. Когда насос включается, вода поступает внутрь мембраны, а воздух в баке сжимается. Как только давление достигает заданного уровня, реле отключает подачу воды.

Выбор объёма гидроаккумулятора зависит от числа пользователей:

  • 18-24 литра — для 1 человека.
  • 50-80 литров — для семьи из 2-3 человек.
  • 80+ литров — если в доме проживает 4-6 человек.

Если предполагается интенсивное потребление воды (например, для наполнения ванны, полива сада), стоит выбирать модель с увеличенным объемом.

Давление в гидроаккумуляторе зависит от этажности дома:

  • 2 бара — для небольшой дачи.
  • 4 бара — для стандартного частного дома.
  • 6 бар и выше — для больших коттеджей.

Виды реле давления

Для регулировки давления в системе используются реле. Они бывают механическими и электронными.

Механическое реле работает на основе двух пружин:

  • Большая пружина отвечает за включение насоса при падении давления.
  • Маленькая пружина отключает его при достижении нормального уровня.

Такое реле отличается надежностью, простотой конструкции и доступной ценой. Однако оно отключает насос мгновенно, без плавного снижения давления, и не защищает систему от "сухого хода".

Электронное реле оснащено датчиками, фиксирующими давление воды. Оно работает точнее, снижает количество включений насоса, продлевая срок его службы, и предотвращает гидроудары. Современные насосные станции оснащены такими реле, а также дисплеем, отображающим параметры работы и возможные неисправности.

Как подобрать мощность станции?

При выборе насосной станции важно учитывать количество пользователей и особенности потребления воды. В стандартных условиях оптимальной считается мощность:

  • 500 Вт — для семьи из 3-4 человек.
  • Производительность до 4000 л/ч — достаточна для комфортного водоснабжения.
  • Гидроаккумулятор 50-80 литров — если в доме случаются перебои с электричеством, можно увеличить объем до 100 литров и более.

Материалы корпуса

Корпус насосных станций изготавливается из следующих материалов:

  • Чугун — прочный и долговечный, но подвержен коррозии. Чтобы избежать ржавчины, некоторые производители наносят антикоррозийное покрытие.
  • Нержавеющая сталь — не взаимодействует с водой, но шумная в работе и дорогая.
  • Пластик — легкий и устойчивый к ржавчине, но менее прочный, чем чугун и сталь.

Материалы других элементов

При выборе насосной станции стоит учитывать и материалы её внутренних деталей:

  • Рабочее колесо (отвечает за подачу воды) — оптимально из нержавеющей стали или технополимеров.
  • Уплотнения — лучшим вариантом будет асбестовая нить с медной или латунной проволокой, что обеспечит долговечность.

Система защиты насосной станции

1. Защита от сухого хода
Насос охлаждается потоком воды, и если он работает «всухую», двигатель перегревается и быстро выходит из строя. Поэтому важно выбирать модели с автоматической защитой от сухого хода.

2. Защита от перегрева
Для предотвращения перегрева многие современные насосные станции оснащены встроенной системой отключения при перегреве. В случае перегрева двигатель останавливается до полного остывания.

3. Пыле- и влагозащита
При выборе станции нужно учитывать уровень защиты корпуса от пыли и влаги (IP-класс).

  • IP54 — достаточная защита для установки в сухом подвале.
  • IP67 — необходима, если насосная станция размещается под навесом или на улице.

Основные рекомендации по установке

  • Размещение

    • Насосную станцию лучше устанавливать в отдельном техническом помещении, подвале или хозблоке, чтобы снизить уровень шума.
    • Не рекомендуется размещение станции рядом со спальнями или гостиной, так как работающий насос может мешать отдыху.

  • Температурные условия

    • Помещение с насосной станцией должно быть утеплено и защищено от промерзания.
    • Важно предусмотреть вентиляцию, чтобы избежать избыточного конденсата и повышенной влажности.

  • Трубопровод

    • Наружные трубы должны быть уложены ниже глубины промерзания грунта или иметь термоизоляцию.
    • Если трубы проложены выше зоны промерзания, их нужно утеплить специальными греющими кабелями или теплоизоляционными материалами.

  • Виброизоляция

    • Чтобы уменьшить вибрацию, насос устанавливают на резиновый коврик или специальные демпферы.

  • Электропитание

    • В регионах с нестабильным напряжением рекомендуется установка стабилизатора напряжения, который защитит электронику от скачков.

  • Запуск системы

    • Перед первым запуском необходимо заполнить гидроаккумулятор водой, чтобы исключить воздушные пробки.
    • Если давление воды в системе недостаточное, можно подкорректировать его воздушным насосом.

  • Фильтрация воды

    • На входе в систему подачи воды обязательно устанавливается фильтр грубой очистки для защиты от песка и крупных частиц.
    • Можно приобрести насосную станцию с уже встроенным фильтром, что упростит эксплуатацию.

Список научной литературы по теме насосных станций

  1. Гольцберг, Ю. Д. "Автономные системы водоснабжения: проектирование и эксплуатация". – М.: Стройинформ, 2021.
  2. Куликов, А. В. "Насосные установки: принципы работы и подбор оборудования". – СПб.: ЭнергоИздат, 2019.
  3. Дьяков, С. В. "Системы водоснабжения частного дома". – Новосибирск: Инженерная книга, 2020.
  4. Сидоров, П. И. "Современные насосные станции: конструкция и обслуживание". – Екатеринбург: ТехноПресс, 2022.

Уточнения

Насосная станция — комплексная система для перекачки жидкостей из одного места в другое, включает в себя здание и оборудование: насосные агрегаты (рабочие и резервные) — насосы, трубопроводы и вспомогательные устройства (например, трубопроводную арматуру).

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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