Секрет экономии: как правильно выбрать и установить счетчик воды

8:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Проекты

Рост тарифов на коммунальные услуги делает установку водосчетчиков актуальным решением для снижения расходов. Такие устройства позволяют платить только за фактически потребленный объем воды, а не по нормативам, что особенно выгодно для семей с низким уровнем водопотребления. Кроме того, наличие счетчиков стимулирует экономию, помогая владельцам жилья сокращать ежемесячные платежи.

Фото: commons.wikimedia.org by Луносвет, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Счётчик воды СГВ 15

Виды счетчиков воды

Современные приборы учета отличаются конструктивными особенностями и принципом работы. При выборе модели учитывают:

Состояние трубопровода;

Качество воды (наличие примесей, жесткость);

Бюджет;

Рабочую температуру жидкости;

Условия эксплуатации прибора.

В зависимости от характеристик водомеры делятся на несколько категорий.

По источнику питания:

Энергонезависимые – работают механически без подключения к электросети;

– работают механически без подключения к электросети; Энергозависимые – требуют питания для работы (чаще всего ультразвуковые модели).

По количеству обслуживаемых потоков:

Одноканальные – фиксируют расход в одной трубе (обычно для холодной или горячей воды отдельно);

– фиксируют расход в одной трубе (обычно для холодной или горячей воды отдельно); Двухканальные – контролируют оба водопровода;

– контролируют оба водопровода; Многоканальные – предназначены для учета воды в нескольких точках подачи.

По принципу действия:

Индукционные – измеряют электропроводность воды (используются преимущественно в промышленности).

– измеряют электропроводность воды (используются преимущественно в промышленности). Ультразвуковые – определяют скорость течения жидкости с помощью ультразвуковых волн.

– определяют скорость течения жидкости с помощью ультразвуковых волн. Вихревые – работают за счет фиксации вихревых потоков воды.

– работают за счет фиксации вихревых потоков воды. Тахеометрические – измеряют расход воды с помощью крыльчатки или турбины.

Особенности различных типов счетчиков воды

Индукционные

Этот тип оборудования использует способность воды проводить электричество. Однако из-за чувствительности к примесям и ржавчине они редко применяются в бытовых условиях и востребованы в промышленных предприятиях.

Ультразвуковые

Принцип работы основан на сравнении скорости распространения ультразвуковых волн в прямом и обратном направлениях потока. Они отличаются высокой точностью, но предъявляют строгие требования к чистоте воды. Такие устройства чаще всего устанавливаются на заводах для учета воды и стоков.

Вихревые

Измеряют объем расхода воды, фиксируя вихревые потоки, возникающие за специальным обтекаемым телом. Благодаря высокой точности эти приборы востребованы в технических процессах, но в жилых домах используются крайне редко.

Тахеометрические

Конструкция включает крыльчатку (расположенную перпендикулярно потоку) или турбину (параллельно течению воды). При движении жидкости лопасти вращаются, а количество оборотов фиксируется. Этот тип водомеров является самым распространенным в жилых домах благодаря надежности и доступной цене.

Температурные категории водосчетчиков

Согласно техническим характеристикам, приборы учета воды классифицируются по допустимой температуре:

Для холодной воды (до +30°C) – корпус окрашен в синий цвет.

(до +30°C) – корпус окрашен в синий цвет. Для горячей воды (до +130°C) – красный корпус.

(до +130°C) – красный корпус. Универсальные (до +90°C) – корпус оранжевого цвета.

Дополнительные параметры

По контактному механизму: Сухие – счетный механизм защищен от контакта с водой. Мокрые – деталь находится в постоянном контакте с жидкостью.

По структуре водного потока: Одноструйные – вода движется единым потоком. Многоструйные – жидкость разделяется на несколько мелких струй для повышения точности измерений.



Использование водосчетчиков позволяет контролировать расход ресурсов и уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. Выбор подходящего прибора зависит от условий эксплуатации, качества воды и бюджета владельца жилья.

Как установить счетчик воды

Перед установкой прибора учета необходимо правильно выбрать место монтажа, учитывая основные требования:

Достаточное освещение для удобного снятия показаний и проведения обслуживания;

Температура окружающей среды не должна опускаться ниже +5°C;

Обязательное наличие обратного клапана, фильтра грубой очистки, а также соединительных элементов (накидных гаек, «американок»).

Фильтр грубой очистки предотвращает попадание в прибор механических примесей (песка, ржавчины), способных вывести его из строя. Обычно используют косые фильтры, которые монтируются перед счетчиком. Обратный клапан предотвращает обратное движение воды, защищая систему от неправильных показаний и упрощая возможную замену счетчика в будущем. Для дополнительной защиты рекомендуется установить запорный вентиль и редуктор давления.

Подготовительные работы перед установкой

Перед тем как начать установку водосчетчика, необходимо выполнить следующие шаги:

Перекрыть подачу воды в стояке. Если в доме нет запорного крана, необходимо подать заявку в управляющую компанию. Определить схему установки, учитывая итоговое расположение прибора (горизонтальное или вертикальное). Подготовить узел – соединить запорный вентиль с фильтром грубой очистки, расположив патрубок фильтра вниз. Разобрать фильтр, после чего собрать весь узел, используя герметизирующую ленту или сантехническую мастику. Контролировать направление воды – стрелки на корпусе всех элементов должны соответствовать направлению потока воды. Проверить взаимное расположение элементов – последовательность установки следующая: Запорный вентиль

Фильтр грубой очистки

Водомер

Обратный клапан

Монтаж прибора учета

После сборки узла необходимо подготовить трубопровод. Длина собранной конструкции должна максимально точно соответствовать отрезку трубы, который будет удален.

Для металлических труб – требуется нарезка резьбы.

– требуется нарезка резьбы. Для полипропиленовых труб – понадобятся фитинги и сварочный аппарат для соединения.

Затем выполняется подключение счетчика к системе с использованием фум-ленты или льняного уплотнителя. Важно контролировать степень затяжки резьбовых соединений: чрезмерное усилие может привести к образованию микротрещин и утечек.

После завершения монтажа проводится тестовое включение воды, позволяющее проверить отсутствие протечек.

Пломбирование и ввод в эксплуатацию

Для начала официального учета воды необходимо провести пломбирование прибора.

Вызывается специалист водоканала. Проводится проверка правильности установки и соответствия паспорта счетчика. Составляется акт ввода оборудования в эксплуатацию с фиксацией начальных показаний.

После этого пломба закрепляется на приборе, и пользователь начинает оплачивать воду по фактическому расходу.

Возможные проблемы при эксплуатации

Во время работы счетчика могут возникнуть следующие неисправности:

Плохой напор воды – возможно, засорился фильтр грубой очистки. В этом случае требуется его очистка, но перед этим необходимо вызвать представителя водоканала для повторного пломбирования.

– возможно, засорился фильтр грубой очистки. В этом случае требуется его очистка, но перед этим необходимо вызвать представителя водоканала для повторного пломбирования. Срыв пломбы – нужно сразу же сообщить об этом в водоканал. Сотрудник проверит причину, убедится в отсутствии незаконных манипуляций и установит новую пломбу.

– нужно сразу же сообщить об этом в водоканал. Сотрудник проверит причину, убедится в отсутствии незаконных манипуляций и установит новую пломбу. Прибор не фиксирует расход воды – может выйти из строя крыльчатка или счетный механизм. В таком случае потребуется замена устройства.

Соблюдение всех правил монтажа и эксплуатации позволит продлить срок службы прибора учета и избежать лишних расходов.

Список научной литературы по теме

Иванов А. П., Сидоров В. Н. "Системы водоснабжения и канализации" – Москва, Стройиздат, 2020. Петров Г. Л. "Энергоэффективность водопроводных сетей" – Санкт-Петербург, Наука, 2019. Смирнов И. В. "Современные приборы учета воды" – Екатеринбург, УрФУ, 2021. Кузнецов Д. А. "Монтаж и эксплуатация водосчетчиков" – Новосибирск, Техносфера, 2018.

Уточнения

Счётчик воды (водяной счётчик, водомер) — контрольный аппарат (прибор, счётчик, изделие), предназначенный для измерения и учёта объёма воды, проходящего по водопроводу в месте его установки, то есть расхода воды.



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