Почему падает давление в газовом котле? Разбираем все причины и способы устранения

Работа газокотельного оборудования в частном доме отличается высокой эффективностью и экономичностью. Однако в процессе эксплуатации владельцы часто сталкиваются с изменениями давления в системе отопления, которые могут привести к серьезным последствиям: выходу из строя отдельных элементов котла, снижению эффективности обогрева или даже полной остановке оборудования.

Фото: commons.wikimedia.org by Duribass, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёл газовый

Разберем, почему падает давление в газовом котле, каковы его нормы, какие способы диагностики существуют и какие методы устранения неполадок можно применить.

Виды давления в газовом котле

Прежде чем понять, почему падает давление в системе отопления, важно разобраться в его видах:

Статическое давление – возникает за счет массы теплоносителя в системе. На каждый 1 метр высоты давление увеличивается на 0,1 бар. Это значение особенно важно для систем с естественной циркуляцией. Динамическое давление – формируется за счет работы циркуляционного насоса, расширения теплоносителя при нагреве и герметичности системы. Рабочее давление – суммарный показатель статического и динамического давления. Нормальный диапазон: 1,5-2 бар. Максимальное давление – предельное значение, при котором может произойти разрыв системы отопления. Производители указывают этот параметр в технической документации, обычно он составляет 2,5-3 бар.

Способы проверки давления

Для диагностики давления в системе отопления применяются различные методы:

Штатный манометр , установленный на котле – показывает текущее давление в системе.

Дополнительный манометр , установленный на подающем контуре – позволяет отслеживать изменения в разных точках.

Косвенные признаки: работа теплых полов, наполнение бойлера косвенного нагрева, циркуляция теплоносителя в радиаторах.

Важно! Минимально допустимое давление – 0,5-0,8 бар. При его падении ниже 0,5 бар котел может отключиться, а в теплообменнике появятся воздушные пробки, что чревато перегревом.

Причины падения давления в газовом котле

Существует несколько наиболее распространенных причин снижения давления:

1. Утечка теплоносителя

Утечка может происходить в следующих местах:

Стыки трубопроводов.

Соединение котла с отопительной системой.

Радиаторы отопления (особенно алюминиевые, подверженные коррозии).

Места установки фитингов и прокладок.

Как устранить:

Осмотрите трубы, радиаторы, соединения – наличие подтеков будет заметно визуально. При небольших протечках замените уплотнители. Если утечка значительная, потребуется герметизация или замена поврежденного элемента. Заправьте систему теплоносителем, предварительно устранив причину утечки.

2. Завоздушивание системы

Воздушные пробки могут образоваться в результате:

Разгерметизации системы.

Некорректной заливки теплоносителя.

Микроразрывов в радиаторах или трубах.

Как устранить:

Проверьте систему на герметичность. Откройте автоматические или ручные воздухоотводчики. В случае сильного завоздушивания выполните повторную заправку системы.

3. Неисправность расширительного бака

Расширительный бачок компенсирует изменения объема теплоносителя при нагреве. В его конструкции имеется мембрана, разделяющая воздух и жидкость. Если мембрана повреждена или сбрасывается воздух через ниппель, давление падает.

Как устранить:

Проверьте давление в воздушной камере бачка (норма – 0,8-1 бар). При необходимости подкачайте его автомобильным насосом. Если мембрана повреждена, расширительный бачок потребуется заменить.

4. Разгерметизация теплообменника

Теплообменник котла со временем может повреждаться из-за:

Перепадов температур.

Накипи и коррозии.

Заводского брака.

Как устранить:

Отключите котел и демонтируйте теплообменник. Проверьте его на наличие трещин. При незначительных повреждениях возможна герметизация специальными средствами. Если повреждения значительны – замените теплообменник.

5. Поломка крана подпитки

Кран подпитки нужен для восполнения объема теплоносителя. В бюджетных моделях котлов (например, Baxi) этот элемент часто выполнен из пластика и со временем разрушается.

Как устранить:

Если кран дает течь – его необходимо заменить.

Временно можно перекрыть его с помощью заглушки.

6. Сбои в работе предохранительного клапана

Клапан сброса защищает систему от избыточного давления, однако после нескольких срабатываний он может выйти из строя.

Как устранить:

Проверьте клапан на наличие течей. Если он травит воду – замените его.

7. Сбой измерительных приборов

Иногда падение давления в системе обусловлено некорректной работой манометра.

Как устранить:

Проверьте показания при помощи дополнительного манометра.

Если разница значительная – замените неисправный прибор.

8. Перепады при первом запуске

При первом запуске котла давление может колебаться из-за наличия воздуха в системе.

Как устранить:

Стравите воздух через воздухоотводчики.

Дайте системе прогреться и стабилизироваться.

9. Остывание теплоносителя

Если котел долго не работает, теплоноситель остывает, а его объем уменьшается, что приводит к падению давления.

Как устранить:

Запустите котел в работу, давление восстановится самостоятельно.

Коротко о главном

Нормальное давление в газовом котле – 1,5-2 бар.

Минимально допустимое – 0,5-0,8 бар.

Причины падения давления: утечки, завоздушивание, неисправность расширительного бачка, разгерметизация теплообменника, поломка крана подпитки, сбои клапана сброса, неисправность измерительных приборов.

Методы устранения: осмотр системы, удаление воздуха, замена неисправных элементов.

Контроль за давлением в котле – важная часть эксплуатации отопительной системы. Если вы заметили резкие скачки или стабильное падение давления, важно как можно быстрее выявить и устранить проблему, чтобы избежать дорогостоящего ремонта или аварийных ситуаций.

Список научной литературы по теме

Котельные установки и тепловые сети: учебник / В. И. Чернявский, И. В. Тютиков. – Москва: Академия, 2020. – 432 с. Теплоэнергетика и теплотехника: справочник / А. В. Карпов, Ю. Н. Гаврилов. – Санкт-Петербург: Политехпресс, 2019. – 516 с. Современные технологии отопления: теория и практика / С. М. Власов. – Москва: Техносфера, 2021. – 368 с. Энергоэффективные системы отопления / В. Г. Лебедев, Н. В. Киселев. – Екатеринбург: УГТУ, 2022. – 284 с.

Уточнения

Газовый котёл — устройство для получения тепловой энергии в целях, главным образом, отопления помещений (объектов) различного назначения, нагрева воды для хозяйственных и иных целей, путём сжигания газообразного топлива.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.