Почему падает давление в газовом котле? Разбираем все причины и способы устранения

Работа газокотельного оборудования в частном доме отличается высокой эффективностью и экономичностью. Однако в процессе эксплуатации владельцы часто сталкиваются с изменениями давления в системе отопления, которые могут привести к серьезным последствиям: выходу из строя отдельных элементов котла, снижению эффективности обогрева или даже полной остановке оборудования.
Разберем, почему падает давление в газовом котле, каковы его нормы, какие способы диагностики существуют и какие методы устранения неполадок можно применить.
Прежде чем понять, почему падает давление в системе отопления, важно разобраться в его видах:
Статическое давление – возникает за счет массы теплоносителя в системе. На каждый 1 метр высоты давление увеличивается на 0,1 бар. Это значение особенно важно для систем с естественной циркуляцией.
Динамическое давление – формируется за счет работы циркуляционного насоса, расширения теплоносителя при нагреве и герметичности системы.
Рабочее давление – суммарный показатель статического и динамического давления. Нормальный диапазон: 1,5-2 бар.
Максимальное давление – предельное значение, при котором может произойти разрыв системы отопления. Производители указывают этот параметр в технической документации, обычно он составляет 2,5-3 бар.
Для диагностики давления в системе отопления применяются различные методы:
Штатный манометр, установленный на котле – показывает текущее давление в системе.
Дополнительный манометр, установленный на подающем контуре – позволяет отслеживать изменения в разных точках.
Косвенные признаки: работа теплых полов, наполнение бойлера косвенного нагрева, циркуляция теплоносителя в радиаторах.
Важно! Минимально допустимое давление – 0,5-0,8 бар. При его падении ниже 0,5 бар котел может отключиться, а в теплообменнике появятся воздушные пробки, что чревато перегревом.
Существует несколько наиболее распространенных причин снижения давления:
Утечка может происходить в следующих местах:
Стыки трубопроводов.
Соединение котла с отопительной системой.
Радиаторы отопления (особенно алюминиевые, подверженные коррозии).
Места установки фитингов и прокладок.
Как устранить:
Осмотрите трубы, радиаторы, соединения – наличие подтеков будет заметно визуально.
При небольших протечках замените уплотнители.
Если утечка значительная, потребуется герметизация или замена поврежденного элемента.
Заправьте систему теплоносителем, предварительно устранив причину утечки.
Воздушные пробки могут образоваться в результате:
Разгерметизации системы.
Некорректной заливки теплоносителя.
Микроразрывов в радиаторах или трубах.
Как устранить:
Проверьте систему на герметичность.
Откройте автоматические или ручные воздухоотводчики.
В случае сильного завоздушивания выполните повторную заправку системы.
Расширительный бачок компенсирует изменения объема теплоносителя при нагреве. В его конструкции имеется мембрана, разделяющая воздух и жидкость. Если мембрана повреждена или сбрасывается воздух через ниппель, давление падает.
Как устранить:
Проверьте давление в воздушной камере бачка (норма – 0,8-1 бар).
При необходимости подкачайте его автомобильным насосом.
Если мембрана повреждена, расширительный бачок потребуется заменить.
Теплообменник котла со временем может повреждаться из-за:
Перепадов температур.
Накипи и коррозии.
Заводского брака.
Как устранить:
Отключите котел и демонтируйте теплообменник.
Проверьте его на наличие трещин.
При незначительных повреждениях возможна герметизация специальными средствами.
Если повреждения значительны – замените теплообменник.
Кран подпитки нужен для восполнения объема теплоносителя. В бюджетных моделях котлов (например, Baxi) этот элемент часто выполнен из пластика и со временем разрушается.
Как устранить:
Если кран дает течь – его необходимо заменить.
Временно можно перекрыть его с помощью заглушки.
Клапан сброса защищает систему от избыточного давления, однако после нескольких срабатываний он может выйти из строя.
Как устранить:
Проверьте клапан на наличие течей.
Если он травит воду – замените его.
Иногда падение давления в системе обусловлено некорректной работой манометра.
Как устранить:
Проверьте показания при помощи дополнительного манометра.
Если разница значительная – замените неисправный прибор.
При первом запуске котла давление может колебаться из-за наличия воздуха в системе.
Как устранить:
Стравите воздух через воздухоотводчики.
Дайте системе прогреться и стабилизироваться.
Если котел долго не работает, теплоноситель остывает, а его объем уменьшается, что приводит к падению давления.
Как устранить:
Запустите котел в работу, давление восстановится самостоятельно.
Нормальное давление в газовом котле – 1,5-2 бар.
Минимально допустимое – 0,5-0,8 бар.
Причины падения давления: утечки, завоздушивание, неисправность расширительного бачка, разгерметизация теплообменника, поломка крана подпитки, сбои клапана сброса, неисправность измерительных приборов.
Методы устранения: осмотр системы, удаление воздуха, замена неисправных элементов.
Контроль за давлением в котле – важная часть эксплуатации отопительной системы. Если вы заметили резкие скачки или стабильное падение давления, важно как можно быстрее выявить и устранить проблему, чтобы избежать дорогостоящего ремонта или аварийных ситуаций.
Газовый котёл — устройство для получения тепловой энергии в целях, главным образом, отопления помещений (объектов) различного назначения, нагрева воды для хозяйственных и иных целей, путём сжигания газообразного топлива.
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