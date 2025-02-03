Как сплести стильное кашпо из ротанга: простой мастер-класс для начинающих

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Плетение из ротанга — это искусство, которое позволяет создать красивые и практичные изделия для дома и сада. Даже если вы только начинаете осваивать этот вид рукоделия, изготовление кашпо не потребует от вас сложных навыков. Этот процесс не только увлекателен, но и позволяет получить уникальное украшение для вашего интерьера или приусадебного участка.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кашпо из ротанга

В данной статье мы подробно рассмотрим, как сделать кашпо из ротанга своими руками, начиная от подготовки каркаса и заканчивая закреплением плетения.

Подготовка каркаса для кашпо из ротанга

Выбор основы

Для основы кашпо удобнее всего использовать пластиковое ведро. Оно выполняет сразу две функции:

служит каркасом, придающим изделию форму;

делает конструкцию устойчивой и надежной.

Можно взять старое ведро с небольшими повреждениями — трещинами или пробоинами, поскольку они не будут видны под плетением. Идеальным вариантом станет черное строительное ведро, так как оно более прочное.

Разметка отверстий

Перед началом работы необходимо нанести разметку на ведро. Это поможет правильно расположить стойки, которые будут основой для плетения:

Определите центральные точки на дне ведра — там обычно есть выступающие линии, пересекающиеся под прямым углом. Проведите разметку, нанося точки между этими линиями. По окружности дна отметьте 12 мест для будущих отверстий. На бортике ведра тоже сделайте отметки на расстоянии 2,5-4 см от края. Это будут точки для крепления стоек.

После разметки просверлите отверстия в намеченных местах, используя дрель. Чтобы облегчить дальнейшую работу, края отверстий можно обработать наждачной бумагой или ножом.

Установка стоек

Способы крепления стоек

Стойки — это вертикальные направляющие, которые будут определять прочность и внешний вид изделия. Их можно закрепить двумя способами:

Раздельные стойки. Этот способ подразумевает использование отдельных кусков ротанга длиной, примерно в два раза превышающей высоту ведра. Каждая стойка закрепляется отдельно: Вставьте конец ленты в нижнее отверстие и завяжите узел с внутренней стороны ведра.

Протяните стойку вверх и заведите через верхнее отверстие.

Зафиксируйте второй узел снаружи. Сплошная стойка. В этом случае стойки делаются из одной длинной ленты, что помогает сократить расход материала и ускорить работу: Закрепите конец ротанга узлом снаружи верхнего отверстия.

Проведите ленту через верхнее отверстие и опустите вниз.

Проденьте ее в отверстие на дне ведра и проведите через соседнее отверстие.

Поднимите стойку через верхнее отверстие напротив и снова проденьте через нижнее.

Закрепите конец узлом снаружи.

Проверка расстояния между стойками

После установки всех стоек убедитесь, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это важно для равномерного и красивого плетения. Если стойки наклоняются или находятся слишком близко, скорректируйте их положение.

Плетение основы кашпо из ротанга

Выбор схемы плетения

Для начинающих лучше всего подойдет простая схема, включающая два шнура. Первая лента пропускается попеременно за стойками и перед ними, а вторая — в обратном порядке. Такой метод позволяет легко контролировать процесс и минимизировать ошибки.

Фиксация первого ряда

Начинать плетение следует с закрепления первой ленты:

Конец ротанга заведите за стойку с внутренней стороны ведра. Пропустите ленту через 10-12 стоек, чередуя перед и за стойкой. Закрепите конец ленты, продев его под соседний ряд и спрятав за стойку.

Если стойки плохо натянуты и лента выскальзывает, попробуйте сделать конец чуть длиннее.

Продолжение плетения

После закрепления первого ряда приступайте к следующему:

Проденьте вторую ленту в противоположном порядке.

Следите за тем, чтобы ряды ложились плотно и не оставляли больших зазоров.

После каждого нового витка слегка утрамбовывайте плетение, чтобы добиться равномерной структуры.

Завершение работы

Скрытие концов

После завершения плетения необходимо аккуратно спрятать торчащие концы:

Подрежьте их, оставляя небольшой запас. Заведите их под соседние ряды и закрепите, пропуская под соседний ряд ротанга. Убедитесь, что концы не выступают наружу.

Дополнительный декоративный слой

При желании можно сплести второй слой ротанга для украшения кашпо. Это добавит изделию объемности и подчеркнет узор плетения.

Декоративные элементы для кашпо из ротанга

Окрашивание

Готовое кашпо можно покрасить в нужный цвет с помощью акриловых красок или морилки. Это придаст ему законченный вид и поможет защитить ротанг от влаги.

Украшение

Дополнительные декоративные элементы, такие как бусины, ленты или резные деревянные вставки, добавят изделию индивидуальности. Их можно прикрепить с помощью клея или вплести в узор.

Коротко о главном

Каркасом кашпо лучше всего использовать пластиковое ведро, которое обеспечит прочность конструкции.

Разметка отверстий помогает равномерно расположить стойки, обеспечивая симметричность плетения.

Плетение выполняется простыми рядами, используя две ленты ротанга для создания аккуратного рисунка.

Фиксация концов и скрытие узлов завершают процесс, придавая изделию эстетичный вид.

Дополнительное декорирование в виде окрашивания и украшений придаст кашпо индивидуальность и завершенность.

Теперь, следуя этой инструкции, вы сможете самостоятельно сплести красивое и практичное кашпо из ротанга, даже если у вас нет большого опыта в этом ремесле!

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Список научной литературы по теме

Гончаров В. П. "Современные технологии плетения из натуральных материалов". – М.: Изд. дом "Наука", 2019. – 320 с. Иванова А. Н. "Ротанг и его применение в производстве мебели и декора". – СПб.: ЛитРес, 2021. – 280 с. Сидоров К. Л. "Экологические аспекты использования ротанга в интерьерном дизайне". – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2020. – 200 с. Петрова Е. В. "Ремесленные техники плетения: от народных традиций до современных технологий". – Казань: Татиздат, 2018. – 250 с.

Уточнения

Кашпо́ (от фр. cache-pot, букв. «спрячь-горшок») — декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением.



Рота́нг также пишется как ратан (англ. rattan и «rotan» по-малайски) — натуральный материал для плетения родом из Юго-Восточной Азии.



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