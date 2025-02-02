Причины неровностей линолеума: ошибки при укладке и способы их устранения

7:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Популярный напольный отделочный материал — линолеум, всегда считался одним из самых простых в укладке. Это побуждало многих домашних мастеров выполнять монтаж самостоятельно. Однако нередко их ожидало разочарование: через несколько дней поверхность пола покрывалась волнами, пузырями и другими дефектами. Причиной этого становятся допущенные ошибки при укладке. Разберёмся, как правильно разгладить линолеум, устранить вздутия и избежать подобных проблем.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Линолеум

Особенности линолеума

Линолеум производится из поливинилхлорида, что делает его эластичным и мягким. Это облегчает процесс монтажа, но в то же время делает его уязвимым к внешним воздействиям:

Если на покрытие падает тяжёлый или острый предмет, остаются вмятины и повреждения.

Двигаемая по полу мебель может оставить заметные следы и деформации.

Перепады температуры вызывают расширение и сжатие материала, так как его коэффициент линейного расширения составляет 80x10⁻⁶ (1/°С), в то время как у бетона этот показатель всего 10x10⁻⁶ (1/°С).

Влага сама по себе не разрушает линолеум, но если вода просочится под покрытие, появляются вздутия и плесень.

Линолеум продаётся в рулонах шириной от 50 см до 5 м. Из-за скрученного хранения на нём могут образовываться волны и заломы. Поэтому перед монтажом рекомендуется раскатать его и оставить на несколько дней. Если после этого остаются неровности, можно попробовать растянуть полотно вручную и прижать дефектные места тяжёлыми предметами, например, стопками книг.

Основные виды дефектов линолеума

Неровности линолеума бывают нескольких типов, и каждый из них требует особого подхода:

1. Волны

Самый распространённый дефект, вызванный долгим хранением рулона в горизонтальном положении. Часто встречается при самостоятельной укладке без предварительной подготовки материала.

2. Вздутия

Возникают при использовании клеевого метода укладки. Причины:

Неровное или влажное основание.

Некачественный или неправильно нанесённый клеевой состав.

Укладка при низкой температуре, что препятствует нормальному высыханию мастики.

3. Наплывы

Появляются из-за резких температурных колебаний. Линолеум то растягивается, то сжимается, что приводит к образованию складок и наплывов.

Важно! Чтобы избежать большинства дефектов, подрезку линолеума под нужный размер проводят спустя 3-4 дня после его раскладки, когда материал полностью адаптируется к условиям помещения.

Как устранить дефекты линолеума

Выравнивание волн

Если после нескольких дней отлежки волны не исчезли, можно воспользоваться одним из способов:

Обратное скручивание. Снова сверните линолеум в рулон, но теперь лицевой стороной наружу. Оставьте в таком положении на 1-2 дня. Держать дольше не стоит, иначе дефект может повториться. Переворот и выдержка. Разложите покрытие лицевой стороной вниз и оставьте на 48 часов. Затем переверните обратно. Пол должен быть идеально чистым, чтобы не повредить поверхность линолеума.

Устранение вздутий

Если пузырь появился после укладки, его можно удалить следующим образом:

Сделайте небольшой разрез в центре вздутия.

Через разрез впрысните небольшое количество клея.

Разгладьте материал и прижмите грузом (например, книгами) на 24 часа.

Борьба с наплывами

Если из-за резких перепадов температуры на линолеуме образовались наплывы, исправить ситуацию можно с помощью прогрева:

Используйте строительный фен или утюг через ткань.

Подогретый участок прижмите валиком или грузом.

Оставьте материал в таком состоянии до полного остывания.

Дополнительные советы по уходу за линолеумом

Чтобы линолеум прослужил долго и не терял внешний вид, следуйте следующим рекомендациям:

Регулярно очищайте поверхность от пыли и грязи мягкой влажной тряпкой.

Не используйте агрессивные моющие средства, содержащие абразивные частицы.

Избегайте длительного контакта покрытия с водой, особенно в местах стыков.

Под ножки мебели подкладывайте специальные накладки, чтобы избежать продавливания и вмятин.

Раз в несколько месяцев проводите обработку линолеума специальными полирующими средствами для продления его срока службы.

Линолеум — удобное и практичное покрытие, но его укладка требует соблюдения технологии. Чтобы избежать волн, вздутий и наплывов, важно правильно хранить, подготавливать и монтировать материал. Также регулярный уход за покрытием поможет продлить его срок службы и сохранить эстетический вид. Соблюдение этих рекомендаций позволит наслаждаться ровным и красивым полом на долгие годы.

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Список научной литературы по теме

Андреев В.Н., Иванов А.С. Технология укладки напольных покрытий. – М.: Стройиздат, 2019. Петров Г.Л. Полимерные покрытия: свойства, применение, технология монтажа. – СПб.: Наука, 2021. Сидоров А.В. Влияние температурных колебаний на линейное расширение ПВХ-материалов. // Журнал строительных технологий, 2020. – №4, С. 45-52. Кузнецов И.П. Напольные покрытия: принципы укладки и устранение дефектов. – Екатеринбург: УрО РАН, 2022.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.



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