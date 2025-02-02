5 популярных видов жалюзи, которые преобразят вашу кухню

5:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня — это сердце любого дома, место, где встречаются семья и друзья, а уютная атмосфера становится залогом приятного общения. Одним из важных аспектов создания гармоничного интерьера является правильный выбор текстиля. Современные жалюзи для кухни и шторы не только защищают от яркого солнечного света, но и служат стильным акцентом, преображающим пространство. С учетом разнообразия стилей, материалов и технологий, выбрать идеальные текстиль может быть непросто.

Фото: unsplash.com by Steinar Engeland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жалюзи

В статье обсудим последние тенденции в дизайне, функциональность и практичность, чтобы помочь вам создать идеальную атмосферу.

Виды жалюзи и штор для кухни

Выбор текстиля — это важный аспект оформления интерьера. Кухня является помещением с особыми условиями, где постоянно меняется влажность и температура, скапливаются загрязнения. Поэтому важно выбирать модели, которые легко чистятся и долго сохраняют свой вид.

Рулонные шторы

Один из самых популярных вариантов. Они представляют собой тканевое полотно, которое наматывается на валик, закрепленный в верхней части окна. Их основное преимущество — это простота ухода, поскольку многие модели изготавливаются из тканей с водо- и пылеотталкивающими свойствами. Подробнее о рулонных шторах читайте в статье Как выбрать рулонные шторы для кухни.

Горизонтальные жалюзи

Этот тип текстиля особенно популярен из-за своей практичности. Ламели изготавливаются из алюминия или пластика, что делает их устойчивыми к влаге и загрязнениям, а также легкими в уходе. Подробнее о выборе горизонтальных жалюзи читайте здесь.

Римские шторы

Тканевые полотна, которые при подъеме складываются в аккуратные горизонтальные складки. Они придают пространству уют и стиль. Подробнее о римских шторах узнайте в статье Римские шторы: стильное решение для кухни.

Вертикальные жалюзи

Состоят из широких вертикальных ламелей, которые выполняются из ткани, пластика или металла. Этот тип позволяет легко регулировать уровень освещенности и вентиляции в помещении, поворачивая ламели под нужным углом.

Шторы-кафе

Короткие занавески, которые крепятся на карниз, расположенный на середине окна. Популярны благодаря своей простоте и уюту. Прикрывают нижнюю часть окна, оставляя верхнюю открытой для естественного света.

Плиссированные шторы

Тканевые полотна, собранные в равномерные складки по всей высоте. Отличаются компактностью: занимают мало места в сложенном виде и регулируются как сверху вниз, так и снизу вверх.

Бамбуковые роллеты

Представляют собой полотно, собранное из тонких бамбуковых палочек. Придают комнате естественность и экологичность, создавая теплую и уютную атмосферу.

Тюлевые модели

Легкие, полупрозрачные занавески, которые создают ощущение легкости и воздушности. Используются в сочетании с более плотными занавесками или ламелями.

Рольставни "день-ночь"

Инновационное решение, которое сочетает функции ламелей и штор. Представляют собой чередующиеся полосы из прозрачной и непрозрачной ткани.

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Научная литература по теме

Smith, J. (2020). Interior Textiles: Design and Functionality. Oxford University Press. Brown, L. (2018). Home Décor Trends: Balancing Style and Practicality. HarperCollins. Jones, R. (2019). Modern Window Treatments: A Comprehensive Guide. Routledge. Thompson, K. (2021). Sustainable Materials for Home Interiors. Cambridge University Press.

Уточнения

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.



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