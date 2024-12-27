Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: потерпевшие продолжают отказываться от этого статуса

20:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть четырнадцатая

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Судейский молоток на столе

18 и 19 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел последние в 2024 году ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Очередной признанный потерпевшим — Иерон — публично отказался от этого статуса, заявив, что не предъявляет исковых требований в рамках уголовного процесса.

Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"От иска к "Гермесу" и подсудимым отказываюсь"

Признанный следствием потерпевшим Иерон из Удмуртии был клиентом компании "Гермес" (хотя почти до самого конца допроса не мог вспомнить, с какой компанией у него договор). С некоторыми подсудимыми "знаком, но не лично": видел в видеороликах.

"Я затрудняюсь назвать компанию, в которую вложился. Я переводил деньги известному мне человеку якобы на счет компании, чтобы получать процент. Это был мой друг Панов — мы дружили 10 лет. В августе 2020 года он предложил вложиться в компанию, которая занимается операциями с ценными бумагами. Это меня заинтересовало. Компания, говорил он, беспроигрышная, невозможно потерять деньги. Он мой друг, показывал презентации, где счастливые люди имеют процент и ничего не делают. Я доверился и некритически подошел к вопросу", — рассказал Иерон.

Панов настаивал на том, что является финансовым консультантом "Лайф-из-Гуд", "Гермеса" и кооператива "Бест Вей", предлагал переводить деньги на его карту банка, чтобы избежать платы процентов. Разными частями через разные банки переводились средства.

"Панов рассказывал, что эти деньги поступают на мой счет в "Гермесе". Личный кабинет со счетом на мое имя в этой компании открывался. В личном кабинете отображался баланс и мои ФИО, баланс был в евро. Он примерно соответствовал переданной мной сумме. Прибыль также отображалась. Снять всю сумму я не пробовал, деньги не выводил. Самостоятельно я не мог это сделать — не знал о существовании таких инструментов. В личный кабинет могли зайти я и Панов. Изначально он говорил, что за каждого привлеченного клиента будет иметь 100 евро вознаграждения. Он предоставлял мне договор, я его подписал, изучил его подробно — он был на оказание образовательных услуг. Панов пояснил, что это не страшно, так компания уходит от ответственности. В 2021 году он сказал, что у компании начались проблемы. Я и еще несколько клиентов пришли к нему в офис, он попросил нас сдать телефоны и провел беседу о том, в чем заключаются эти проблемы. Он говорил, что проблемы временные, но компания иностранная. Из-за СВО что-то произошло с движением денег. Нас объяснения не устроили, и мы пообещали обратиться в полицию — что и сделали", — добавляет Иерон.

Иерону показывали чат-обменник — он, по его словам, в нем не состоял. Чат принадлежал Измайлову — это рассказал Панов. "Я видел в роликах Измайлова, он там себя презентовал гарантом этого чата", — говорит Иерон. Панов представлялся консультантом "Бест Вей", "Лайф-из-Гуд", "Гермеса".

С гражданским иском к Панову обратился в Глазовский районный суд — результата пока нет, никаких подробностей по рассмотрению дела рассказать не смог. По Панову сообщил, что тот находится в состоянии банкротства.

Первоначально в возбуждении уголовного дела было отказано — было заявлено, что выяснять отношения нужно в гражданско-правовом порядке. Позднее заявление было принято.

Ущерб оценивает в 364 329 руб. В завершение допроса Иерон сделал официальное заявление, что отказывается от предъявления финансовых требований в рамках данного процесса, так как в ходе судебного заседания пришел к выводу, что финансовые отношения у него с Пановым, а не с подсудимыми или с "Гермесом".

"Признанный потерпевшим вполне рационально отказался от статуса потерпевшего в судебном заседании, — говорят адвокаты. — Отношения были с его финансовым консультантом и другом, который имел доступ к управлению счетов, сейчас спор между ними находится в гражданском суде. Логики в том, чтобы обвинять в отношениях с финансовым консультантом подсудимых — 10 человек, которые вообще не имели никакого отношения к данным сделкам, нет никакой".

"В банках маленький процент — в "Гермесе" процент больше"

Признанная следствием потерпевшей Карабанова из Удмуртии была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает, кроме Измайлова, которого видела ранее в видеопрезентации.

Ее консультантом была Панова — сестра вышеупомянутого Панова. Панова работала риелтором. "Давно ее знала, показалось, что человек говорит правду. Она пояснила, как через кооператив "Бест Вей" с помощью накопления средств в "Гермес" вносить паевые средства в кооператив — и таким образом с помощью двух продуктов покупать жилье. Но меня не заинтересовала недвижимость. Потом со мной связался Панов и предложил открыть счет "Виста". Сказал, что в банках маленький процент, а в "Гермесе" процент больше и он находится под британской юрисдикцией, что дает гарантии от нестабильности российского рынка. Говорил о прибыли 20-40% годовых. Настаивал на том, что передать ему деньги нужно наличными, так как он официальный представитель иностранной компании "Гермес" через "Лайф-из-Гуд", к тому же при таком способе не нужно будет платить комиссию за перечисление. Он настаивал, что только через него можно стать партнером "Гермеса". Ему в руки я передала 620 тыс. рублей 22 декабря 2020 в года в Глазове. Пановым мне был предоставлен доступ к счету компании "Гермес", где можно отследить состояние счета в "Гермесе". В январе 2022 года он сообщил мне, что у компании временные трудности. Когда я потребовала вернуть деньги, Панов отдал мне 58 705 руб. — возвращал именно он, а не юрлицо", — рассказала Карабанова.

Заявляет сумму ущерба 561 295 руб. Подавала иск на Панова в гражданский суд: "Панов ушел в банкротство, я в процессе не участвую, за делом следят юристы".

"Если претензии к Панову — при чем здесь подсудимые и "Гермес"? — задаются вопросом адвокаты. — Не говоря уже о том, что средства в другой юрисдикции размещаются якобы для большей безопасности. Для большей доходности — наверное, для того, чтобы не платить налоги — вполне возможно, но о какой большей безопасности может идти речь, особенно учитывая сложности в расчетах с зарубежными странами, которые были и раньше? Люди идут на очевидные значительные финансовые риски, а когда эти риски реализуются, пытаются свалить вину на третьих лиц — в данном случае обвиняемых и кооператив "Бест Вей", который руководитель следственной группы "назначил" гражданским ответчиком по данному уголовному делу. Это незаконно и необоснованно".

"Я взяла кредит и перевела деньги своей сестре"

Признанная следствием потерпевшей Землянова из Подмосковья была клиентом "Гермеса". Ни с кем из подсудимых лично не знакома, хотя многих видела в презентационных видеороликах.

Двоюродная сестра Светлана Капитонова в октябре 2021 года рассказала, что есть "Лайф-из-Гуд", которая предлагает или открыть счет "Виста" в компании "Гермес", или стать пайщиком кооператива "Бест Вей". Кооператив не был интересен, а счет заинтересовал, тем более что сестра с "Гермесом" работала.

"Я попросила прямые контакты консультантов — Дробышева и Дробышевой, мужа и жены, мы поговорили с Дробышевой, она меня убедила. И я поверила интервью Познера с Василенко. Я взяла кредит, перевела деньги своей сестре, на Алтай в Барнаул. Дробышевы категорически не хотели, чтобы деньги напрямую переводили на счет "Виста". После возбуждения уголовного дела моя сестра с консультантом переговорила, чтобы засвидетельствовать, что они получили мои 1,5 млн. Я уже ничего не выводила, это был январь-февраль 2022 года — тем более что доходность в это время была маленькая: они говорили, что маленькая доходность в связи с новогодними праздниками. Они объяснили, что компания зарегистрирована в Лондоне, значит, даже проблемы в России не повлияют, они торгуются на рынке, получают доходность. Деньги мне никто не вернул, которые, я считаю, никто на счет и не заводил. Их присвоили скорее всего. Сестра Светлана Капитонова тоже имеет в деле статус потерпевшей. Объясняли, что счет открывается в Лондоне, деньги крутят на фондовом рынке, а вы получаете прибыль", — рассказала Землянова.

В личном кабинете были ФИО, баланс 32 789 евро, заем — 23 170 евро. "Это какое-то плечо, которое они кредитуют, и с него идет доходность, плюс залог 3100. Хотела с Дробышевым переговорить, чтобы понять, что это, но мы до этого момента не дошли. Я поняла, что по тому курсу, который они считают, 300 тыс. у меня не досчитываются, потерялись. Он сказал, что там при переводе они потерялись, я написала в службу поддержки, ждала недели две-три. Стало понятно, что деньги не вернут, когда началась СВО, а потом когда заблокировался личный кабинет. Предлагали деньги вывести через криптовалюту", — говорит она.

Консультанты также рассказывали про кооператив. Говорили, что предлагают два продукта: счет "Виста" и пай в кооперативе — как ипотека. С помощью двух продуктов можно одновременно инвестировать и приобретать квартиру.

Предъявляет требования на 1,5 млн рублей.

В ответах на вопросы пояснила, что договор заключала с компанией "Гермес", в офисе не была, так как он, насколько она знает, в Лондоне. С консультантами встречалась онлайн, сестра встречалась с ними лично. Дробышевы официальных документов, что они сотрудники "Гермеса", не показывали. Договор она прочитала, у нее были вопросы. То, что рассказывали сестра и Дробышева, договору не соответствовало, но Землянова доверилась. Когда переводила деньги сестре, не помнит, каким образом деньги перешли на счет организации, сказать не может. Доступ в ее личный кабинет имел еще и Дробышев. Активы в личном кабинете появлялись частями, так как Дробышев сообщил, что менял деньги по выгодному курсу. Выгода сестры была в том, что она получила бонус в качестве консультанта, который привлек Землянову.

С Дробышевым связывалась лично и писала сообщения. Сама деньги со счета снять не пыталась, так как Дробышев сказал, что все откроется и он будет выдавать средства.

"Если Землянова утверждает, что средства скорее всего были присвоены Дробышевыми, почему она не подала заявления на них, а выступает в качестве потерпевшей в данном уголовном деле? — удивляются адвокаты. — Дробышевых на скамье подсудимых нет, сотрудниками "Гермеса" она не являлись — только продвигали компанию за процент. С компанией "Гермес" она связаться не пыталась. Доказательств того, что компания ей должна 1,5 млн, нет, тем более Землянова сама говорит, что пользовалась инвестиционным плечом. Доказательств у нее нет — есть голословные утверждения, которые нуждаются в подтверждении документами и свидетельскими показаниями, выяснения роли Дробышевых. К подсудимым все это все опять-таки никакого отношения не имеет".

"На сегодняшний день ничего не вернули"

Признанная следствием потерпевшей Чебан из Новосибирска, пенсионерка, была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

Работала с консультантом Гражданкиной, с ней заключала договор — договор при себе имеется: он подписан за рубежом неким иностранцем. В договоре живая синяя печать — из этого Чебан сделала вывод, что Гражданкина была сотрудницей "Гермеса". Расписки нет, кассового ордера тоже. В личный кабинет на сайте сама Чебан не заходила, как он выглядит, не знает.

Гражданкина каждый месяц показывала, как ей и другим консультантам капают проценты. Другие консультанты "Гермеса", как и ранее Чебан, работали в поликлинике, Гражданкина вообще нигде не работала.

На счет "Виста" были положены 100 тыс. рублей, обещанный доход — 5 тыс. в месяц. Сама в личный кабинет не заходила ни разу. По поводу самостоятельного снятия денег ей говорили, что это невозможно.

"На сегодня ничего не вернули, а у меня на таблетки денег нет. Мне процентов не надо, верните мои 100 тыс. рублей!" — говорит Чебан

Взыскать средства с Гражданкиной не может: "Она исчезла куда-то, где я ее буду искать? Подсудимые при заключении договора не присутствовали, мошенница одна — Гражданкина!"

"Если претензии к Гражданкиной, почему Чабан выступает в качестве потерпевшей в уголовном деле с совсем другими подсудимыми? — удивляются адвокаты. — Нужно подавать иск к Гражданкиной, при необходимости объявлять ее в розыск. Начинать именно с этого — потому что без выяснения отношений с консультантом невозможно понять, есть ли ответственность компании "Гермес" за неисполнение обязательств и были ли эти 100 тыс. на счете в этой компании".

"Консультант обещал, что я буду получать дивиденды"

Признанный следствием потерпевшим Верченко из Ростовской области был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"Консультант Ералёв пообещал, что если я внесу деньги, то буду получать дивиденды. Счет открыт в 2019 году. Я передал наличными, а Ералёв положил на счет. Были переданы 1,2 млн рублей — это кредитные деньги, взятые в трех банках, и эти деньги на счете сразу же отобразились. Договор на руки не получил. В личном кабинете были ФИО на английском, номер счета и сумма. Прибыль сам снять не мог, но получал суммы для погашения кредитных процентов. Консультант снимал средства и привозил наличными на кредит — каждый месяц. Платеж — 32 100 руб., в течение полутора лет получал эти средства. В 2022 году выплаты прекратились. По кредитам, взятым для того, чтобы положить средства на счет в "Гермесе", не расплатился. Нахожусь в процедуре банкротства — она должна завершиться в этом месяце", — говорит Верченко.

Претензии предъявляет на 1,2 млн рублей.

Прокурор зачитал материалы дела, согласно которым получены дивиденды с июля 2020-го до февраля 2022 года в размере 1 млн 347 тыс. рублей. Верченко пояснил, что 600 тыс. из них не учитывает, так как платил проценты по кредиту.

"Совершенно непонятно, как признанный потерпевшим рассчитал сумму ущерба и что стоит за этой суммой — его хотелки или реальные обязательства? — подчеркивают адвокаты. — Если он получил больше, чем вложил, каковы основания считать, что "Гермес" ему должен? Договоренности о процентах? Но они нигде в документах не зафиксированы: процент определялся рыночной конъюнктурой. И вот таких признанных потерпевшими, по которым следствие даже не удосужилось проанализировать, сопоставить имеющиеся у него данные, немало в уголовном деле. Не говоря уже о том, что совершенно непонятно, какое отношение все эти обстоятельства финансовой жизни потерпевшего и его контактов с финансовым консультантом, управления со стороны консультанта его счетом имеют к десяти подсудимым, среди которых его консультанта нет".

Резюме адвокатов

"Судебные заседания 2024 года, начавшиеся в феврале уходящего года, завершены — можно подвести некоторые итоги, — замечают адвокаты. — Практически все претензии касаются компании "Гермес", а не кооператива "Бест Вей". К кооперативу если и предъявляются претензии, то не соответствующие договору с кооперативом: например, вернуть членские взносы — невозвратные по договору. Некоторые требуют через уголовный суд вернуть паевые взносы — но их кооператив возвращал сам до ареста счетов, после ареста с помощью механизма цессии, а по вступившему в силу постановлению Приморского районного суда выплаты по исполнительным листам будут производиться с арестованных счетов".

Что касается компании "Гермес", то адвокаты подчеркивают, что по показаниям лиц, признанных потерпевшими, и свидетелей она успешно функционировала на российском рынке несколько лет, выплачивала средства. "В ней была вполне средняя по рынку доходность, но имелась возможность использовать более рискованные инвестиционные схемы инвестиционного плеча — с кредитными средствами со стороны "Гермеса", предоставляющие высокую доходность. Компания стабильно выполняла свои обязательства, никаких черт пирамиды у нее не проявлялось. Возникли некоторые трудности накануне 2022 года, так как многие использовали "обмен" при выводе и внесении средств, чтобы не платить комиссию за перевод, а после включения в предупредительный список ЦБ количество тех, кто вносил средства, сократилось. При этом возможности внесения средств и их вывода с комиссией сохранялись. Более серьезные трудности возникли в 2022 году из-за того, что полицейским агентом Набойченко была разгромлена российская платежная система компании, а затем началась СВО, крайне затруднившая платежи с зарубежными организациями. Тем не менее компания, насколько известно, восстановила расчеты", — отмечают адвокаты.

Следствие, подчеркивают они, тщетно пыталось доказать, что "Гермес" и кооператив "Бест Вей" были частью одной группы компаний, и, следовательно, кооператив должен заплатить 282 млн рублей материального ущерба, которые предъявляются в обвинительном заключении. Однако никаких прямых финансовых или организационных отношений у кооператива с "Гермесом" не было. Интересно, что к маркетинговой компании "Лайф-из-Гуд", которая имела контрактные отношения с "Гермесом" по продвижению его продуктов в России, такие претензии не предъявляются.

"Наверное, — рассуждают адвокаты, — "Гермес" был заинтересован в привлечении пайщиков кооператива, так как открывал им по инициативе консультантов (пустые) счета "Виста". Но фактически единственное общее, что было у кооператива и "Гермеса", — только то, что нередко одни и те же консультанты продвигали продукты и одной организации, и другой и получали за это бонусы от компании "Лайф-из-Гуд", которая имела маркетинговые контракты с обеими организациями. При этом сами продукты — в высокой степени конкурирующие между собой: в одном случае это вложения в финансовые активы, в другом — в недвижимость. В силу этого по крайней мере часть консультантов работала преимущественно либо с кооперативом, либо с "Гермесом".

"Добросовестность многих потерпевших и свидетелей обвинения вызывает вопросы, — подчеркивают адвокаты. — Мало того, что у них нет полного комплекта документальных подтверждений того, что "Гермес" им должен ту или иную сумму, само обвинение неоднократно ловило их на умалчивании об объеме выведенных со счетов средств. Ни одна из заявленных сумм без полного комплекта документов и свидетельских показаний не может считаться достоверной — именно поэтому они либо не подавали в гражданский суд, либо проиграли в гражданском суде. При этом мы видели отказы свидетелей от показаний с обвинением следствия в грубом давлении и фактически фальсификации показаний; отказы от статуса потерпевшего — в частности, со стороны "нулевой" потерпевшей — Школьник".

"Все клиенты "Гермеса" взаимодействовали с консультантами — частными лицами, которые имели доступ к управлению их счетами, — подчеркивают адвокаты. — Именно консультантов они чаще всего обвиняют в том, что не смогли получить назад вложенные в "Гермес" деньги. Рассматривать претензии потерпевших без участия консультантов невозможно. Потому что прямой взаимосвязи между лицами, признанными потерпевшими, и подсудимыми, а также компанией "Лайф-из-Гуд" просто нет".

"Прямых обвинений против обвиняемых не существует, — акцентируют внимание адвокаты. — Один из свидетелей, на которого рассчитывало обвинение, — Комаров — дал невнятные показания, сославшись на коронавирус, второй свидетель — Набойченко — пока так и не явился в суд, он скрывается. Просто возмутительно, что 10 человек — функционеров компании "Лайф-из-Гуд" среднего и нижнего звена, решавших обеспечивающие задачи, оказались на скамье подсудимых, а несколько из них — в СИЗО при отсутствии каких бы то ни было доказательств их вины. Надеемся, суд, выпустивший троих подсудимых после 2,8 месяца в СИЗО под домашний арест и частично снявший арест со счетов кооператива, а также отказавшийся накладывать арест на его недвижимость, в 2025 году окончательно расставит точки над i в этом сомнительном деле".