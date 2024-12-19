Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: важный свидетель обвинения полностью опроверг свои показания

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть тринадцатая

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судейский молоток

5 и 12 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело №1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. В частности, показания Зои Семеновой, которая отказалась от своих показаний, данных во время предварительного расследования, и обвинила следствие в противоправных методах получения показаний.

Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Якобы мои показания — фантазии следователя"

Свидетель, приглашенный следствием, Зоя Магомедовна Семенова из Самары, пенсионерка (75 лет), владелица ресторана, является пайщиком кооператива "Бест Вей" и была клиентом компании "Гермес". Подсудимых знает всех, почти всех лично.

"Я была участником и кооператива, и "Гермеса", меня никто не обидел, я никого не обидела. Вначале я в кооперативе была. У меня три кооперативные квартиры, одна из них на внука. В "Гермес" немножко вкладывала. Была консультантом — предлагала и "Бест Вей", и "Гермес", но в моем кругу больший интерес вызывал "Бест Вей". Бонусы были за каждого клиента отдельно. Про "Гермес", про кооператив я знаю на 100% одно: нам никто не говорил — идите берите чужие деньги, завлекайте людей, — рассказывает Семенова. — Наша задача была рассказать человеку, а решение принимал он сам, никто никого не заставлял. У меня есть клиенты, имеющие шесть-семь детей, которые приобрели кооперативную квартиру и сейчас живут в кооперативе. Есть детдомовские, которые в съемных квартирах жили, они приобрели кооперативные квартиры и живут в этих квартирах. Многие участники СВО приобрели квартиры с помощью "Бест Вей". Но многие не успели купить из-за ареста счетов".

"В кооперативе пай накапливаешь — 35%, кооператив добавляет 65%, а потом 10 лет эти средства возвращаются. Мне кажется, "Бест Вей" не связан с "Гермесом" — это две разные организации. Про "Гермес" мало что могу сказать — практически ничего не знаю о нем, — добавляет она. — Об обнаружении признаков пирамиды у кооператива мне стало известно осенью 2021 года. Мне это было удивительно. С 2014 года кооператив успешно работал, все всё видели, никаких нареканий не было".

Прокурор попросил огласить показания, данные на следствии. Согласно им, Зоя Магомедовна имеет претензии из-за того, что не получила квартиры, кооператив занимался агрессивной рекламой, граждан вводили в заблуждение, в кооперативе все было непрозрачно — ни движение очереди, ни остатки на счетах. Якобы сообщила, что была обязанность вступить и в кооператив, и в "Гермес" и за счет средств со счета в "Гермесе" оплачивать взносы в кооперативе. Якобы утверждала, что изначально не понимала, что это пирамида, но потом понимание пришло. Когда увидела в 2021 году, что возбуждено уголовное дело, поняла, что все направлено на обман. Вывод со счета в "Гермесе" не работал. Якобы заметила, что деньги за "Гермес", которые передавались консультантам, шли потом Роману Василенко. Якобы сообщила следствию телефон консультанта Ахметдинова.

Зоя Магомедовна заявила суду, что оглашенные показания отвергает, и рассказала об обстоятельствах допроса: "Мы, несколько пайщиков из Самары, приехали в Санкт-Петербург на один из судов по кооперативу — поддержать кооператив. На утро взяли билет на самолет — на 4.30. И тут из дома звонит соседка, говорит: в твоем доме разбили окна, двери, люди в масках. У соседки муж — афганец: он вышел, его оттолкнули. И после этого звонка в аэропорту нас задержали. Не говорили, куда везут, не давали пить".

Согласно протоколу допроса, явилась в ГСУ питерского главка МВД добровольно: "Это не так. Меня четверо задержали в аэропорту, посадили в машину".

"Весь день провела на допросе — с 10 часов утра до 21 часа вечера. У меня было давление 200, но меня не отпускали. Показания следователю помню лишь частично. Следователь Сапетова разговаривала спокойно, а следователь Мальцев кричал на меня, угрожал, что посадит в подвал. Я была без адвоката. Допрос продолжался с 10 часов утра до 21 часа вечера, у меня огромное давление! Мне было все равно, что подписываю, лишь бы уехать уже", — отмечает Семенова.

"Не согласна с зачитанными показаниями, — подчеркнула Зоя Семенова. — Про пирамиду не согласна. Вывод со счета в "Гермесе" работал — через платежную систему "Пей про". Номер телефона Ахметдинова я не сообщала. Если следователь все это написала — это ее фантазии. Не знаю, откуда она эти сведения взяла. Не знаю, для чего она мне это приписывает".

"Я никого не обманывала, когда привлекала в кооператив, я никому рубля не должна, — резюмировала Зоя Семенова. — Представители кооператива, "Гермеса" гражданам недостоверную информацию не сообщали. Я человек верующий, мне не надо обманывать". Расплакалась — и на этом допрос был окончен.

"Показания, якобы данные Зоей Магомедовной во время предварительного расследования, — очередной случай вопиющих нарушений следственными органами, допущенных во время предварительного расследования данного дела, — подчеркивают адвокаты. — Для того чтобы подтвердить у допрашиваемых нарисованные самими следователями показания, они прибегали к грубому давлению, фактически пыткам. Таких случаев уже несколько, и мы будем требовать от прокуратуры и суда дать оценку подобным действиям следствия и наказания виновных. Это нечетко прозвучало во время судебного допроса — но, насколько известно, три квартиры оформлены на Зою Магомедовну и ее внука, то есть все три квартиры она получила. Ее показания, которые должны были, по замыслу организаторов процесса, стать одними из важнейших в обвинении кооператива "Бест Вей", на деле дали суду дополнительные аргументы в его защиту".

"Доверился бывшим сослуживцам"

Признанный следствием потерпевшим Панков из Читы, пенсионер МВД, ныне начальник административно-хозяйственной части больницы, был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"В 2019 году мне бывший сослуживец — Ефимов из наркоконтроля, рассказал про такую компанию, что можно вложить деньги и получать доход. Два года рассказывал, я и верил, и не верил. Он просил 350 тыс. сразу вложить. Но я до конца не верил. Потом появился еще один сослуживец — Былков, тоже из наркоконтроля, рассказал, что можно вложить и меньше. У меня было 100 тыс., и я вложил. Получается, доверился бывшим сослуживцам. Дал Былкову эти деньги, он куда-то поехал, где-то меня зарегистрировал, появился личный кабинет, я видел, что там у меня деньги. Потом я вложил еще 250 тыс., затем еще 100 тыс. Он сказал, что к свадьбе внучке можно накопить хороший подарок. Первую сумму передал в марте 2021 года, до сих пор в телефоне есть эмблема приложения. В личном кабинете были личные данные — фамилия, имя, баланс. В начале каждого месяца Былков сообщал, что доход составляет столько-то, поздравляю тебя", — говорит он.

Рассказывали также про кооператив "Бест Вей", но кооператив не заинтересовал. "Былков говорил, что на связи 24/7, я попросил вывести мне 40 тыс. — он помог это сделать, хотя и неохотно. Всю сумму не пытался снять. Позвонил ему, когда уже в СМИ появилась информация, что у компании есть признаки финансовой пирамиды. Консультанты сказали, что это ерунда, компания есть и будет, за ней серьезные люди стоят. Былков еще целый год говорил, что вот сейчас все наладится. Я Былкову полностью доверял, был уверен, что не обманет, да он и сам не знал, что так получится. Денежные средства мне не вернули", — добавляет Панков.

Документов о внесении средств на счет нет. Выводил средства с помощью Былкова дважды — в общей сложности вывел 70 тыс. рублей, самостоятельно выводить не умел.

Сумму ущерба заявляет в 380 тыс. рублей: 450 тыс. вложил и два раза выводил. В офис компании "Гермес" не обращался, с гражданским иском тоже. Доступ к счету был, возможно, у Былкова.

"Мы не можем делать никаких выводов о том, что было на самом деле, выслушав только одного участника этих отношений бывших сослуживцев, — подчеркивают адвокаты. — Сколько было зачислено на счет, сколько было выведено — документов у Панкова нет. Достоверно ничего не известно. И самое главное — в очередной раз непонятно, причем здесь 10 подсудимых, какое они имеют касательство к треугольнику отношений между клиентами "Гермеса", их консультантами, имевшими доступ в личные кабинеты клиентов, и самой компанией "Гермес".

"Было много довольных клиентов"

Признанный следствием потерпевшим Бурдинский, также из Читы, был клиентом компании "Гермес".

"Подсудимых лично никого не знаю. Работал в строительном бизнесе, с партнером заработали неплохие деньги. Партнер предложил мне с его другом детства вложить — он подполковник наркоконтроля в отставке, Ефимов. Я посмотрел, как все это работает, они приглашали на конференции, региональные бизнес-семинары, было много довольных и пайщиков кооператива "Бест Вей", и клиентов компании "Гермес". Кооператив меня не заинтересовал, так как жилплощадь была. Первый взнос я сделал в размере, эквивалентном 10 тыс. евро наличными. Второй взнос был накануне признания у деятельности компании признаков пирамиды, 16 октября 2021 года, наличными на квартире у Ефимова. Мы с супругой вручили ему 30 тыс. евро. Продал автомобиль РАФ-4, полученные деньги обменял в ВТБ, и в этот же день 30 тыс. евро я ему лично на руки передал. Разговор был такой, что при безнале переводы облагаются комиссией, проще переводить наличными. Офис консультанта был в гостинице "Монблан". Договор был типовой, на английском и на русском, там было имя владельца личного кабинета, счет с присвоенном номером, баланс, сколько доступно, сколько в займе, сколько в залоге, доходность. Через несколько часов уже отображались деньги на счете. Рассказывали, что выгода от 20 до 40%, ежемесячно в среднем 1-3%, иногда убыток, но с компенсацией до конца года. Расписок не брал", — рассказывает Бурдинский.

Самостоятельно вывод на сайте, по его словам, не работал: была иконка "вывести", но она была не рабочая. "Говорили, что будут варианты вывода через криптовалюту, но я рисковать не стал. Когда я узнал, что ЦБ определили признаки пирамиды, я связался с Ефимовым, попросил, как обещано 24/7, выведи мне всю сумму. Он сказал, что это все ерунда. После позвонила моя супруга, на повышенных тонах с ним поговорила, и через какое-то физлицо нам перевели 150 тыс. рублей. Больше никаких сумм не получили", — говорит он.

У Бурдинского четыре счета — два на него, два на супругу: "Потому что так выгоднее, падали бонусы". Является консультантом компании, но никого не привел, кроме своей жены.

Пошел в полицию, так как было невозможно вывести вложенные деньги. Точная сумма ущерба в рублях — 3 344 360 руб. В гражданский суд иск не подавал: "Рассматриваю вариант, что Ефимов мог присвоить деньги себе".

По материалам уголовного дела сразу после вложения 10 тыс. евро вывел 7 тыс. евро. Не подтвердил это в суде.

Свидетель, приглашенный обвинением, Бурдинская, жена соответственно Бурдинского. С подсудимыми лично не знакома.

"Ефимов работал заместителем начальника читинской таможни в поселке Забайкальск. В 2019 году встретились, он начал говорить, что можно заработать пассивный доход. В 2021 году пригласил в ресторан "Панама-Сити" на региональный базовый семинар. Мы сначала отказывались, потом вложились. Мне первый счет открыли на 350 тыс. рублей, потом два счета по 10 тыс. евро. И последний счет когда открывали, также на 10 тыс. евро и добавляли на маленький, где 350 тыс. рублей было. Мы продали машину, в этот же день обменяли деньги на евро, приехали к Ефимову и отдали деньги. Сделали фото, где он с нашими деньгами. Уехали на отдых и в ноябре узнали, что ЦБ включил "Гермес" в предупредительный список. Ефимов сказал, что все нормально. Дочь у нас училась в Иркутске, нужно было снять квартиру и сделать предоплату за полгода. Тогда он скинул 150 тыс. Я мужу посоветовала обратиться в УБЭП в Чите. Ефимов давил на нас, он сам придумывал пароли, он сам пользовался счетом, а мы только смотрели картинки. Общая сумма была передана в рублях — более 3 млн. Между первым платежом и последним прошло примерно полгода. За эти полгода от ранее внесенных денег в "Гермес" мы только видели, что счет растет. Денежные средства не снимали", — рассказала Бурдинская.

В ответ на приведенные ее показания из уголовного дела о том, что 7 тыс. евро были сняты, заявила, что такого не говорила: "Я устала и подписала, не прочитав".

По ее словам, на Ефимова заводилось уголовное дело, но результаты расследования неизвестны.

"Показания супругов Бурдинских еще более загадочны, чем показания Панкова, — подчеркивают адвокаты. — Оба супруга, судя по показаниям на следствии, говорили о том, что вывели значительную сумму со счетов, а на суде от этих заявлений отказались. Показания придуманы следователями, как и в случае с Зоей Семеновой? Но следствие в данном случае было заинтересовано скорее в том, чтобы увеличить сумму ущерба, а не уменьшить ее. В любом случае суду не были представлены доказательства передачи сумм и нет никакой достоверной информации о том, сколько должна компания "Гермес" Бурдинским".

"Бизнес заключался в том, чтобы получать дивиденды"

Признанная следствием потерпевшей Качкаева из Челябинской области, не работающая, подсудимых не знает, видела в роликах Наливана.

"В 2021 году мать моей снохи Канавина рассказала мне, что есть компания, которой управляет некто Василенко Роман, он талантливый организатор, люди вкладывают и сказочно богатеют. Это холдинг "Лайф-из-Гуд", в который входили "Гермес" и кооператив "Бест Вей". Канавина и другой консультант Шавратова предлагали мне вступить в "Гермес", так как "Бест Вей" меня не заинтересовал. Бизнес заключался в том, чтобы получать дивиденды. Надо вложить денежные средства и жить на проценты: 1-2% в месяц. После очередной встречи я согласилась. У меня была квартира, я ее продала в марте 2021 и в апреле внесла деньги в "Гермес". При этом договор почему-то был на информационные услуги — я спросила, почему так, мне ответили, что так положено. Внесение денег происходило через консультанта Мурсаикову", — говорит Качкаева.

Кроме того, можно было использовать инвестиционное плечо. За счет него увеличиваются и сумма, и процент. Обещанный доход — около 100 тыс. рублей в месяц плюс-минус. "Но когда я хотела забрать свои средства, они открыли мне второй счет, что-то разгоняли. Там сразу, как я внесла средства, на следующий день было без 7 тыс. евро. Никакой выгоды я не получила, кроме того, что получила какие-то циферки, потом в итоге все обрушилось. Я пыталась выйти, но не смогла", — добавляет Качкаева. Утверждает, что деньги никому не переводила, другие ей тоже не переводили. Всё - только через Мурсаикову.

Сумма ущерба — 3595 тыс. рублей плюс моральная компенсация. Гражданский иск не подавала. "Обман в том, что фактически я продала квартиру и потеряла деньги", — сокрушается она.

"Качкаева, рассказывая, какие все кругом мошенники, при этом упоминает операции с инвестиционным плечом, которые она совершала, — это операции с кредитными средствами! — подчеркивают адвокаты. — То есть она сама шла на крайне рискованные инвестиционные операции, что плохо вяжется с заявлениями о ее настороженности по отношению к "Гермесу". Она совершала рискованные сделки, договаривалась с людьми, риски реализовались. Но ответить за ее рискованное финансовое поведение должен кто-то третий — не она?"

"Документально подтвердить перевод на счет "Гермеса" не могу"

Признанная следствием потерпевшей Плаксина, банковский работник из Челябинской области, была клиентом компании "Гермес", подсудимых не знает. О "Гермесе" рассказала друг семьи психолог Светлана Липке. Пригласила на семинар в Челябинске — там выступали консультант Гусева и юрист Ильинская. Акцент делался на кооператив, на приобретение с его помощью недвижимости. А счет в "Гермесе" предлагался для накопления денежных средств.

"Если заходишь в структуру как пайщик кооператива, то дарится счет в "Гермесе", если как инвестор "Гермеса", то открываешь счет для пассивного дохода", — пояснила Плаксина. Подруга Липке психолог и юрист Васина, а также Гусева склоняли к вступлению в "Гермес". Плаксина внесла денежные средства путем перечисления трем физическим лицам. Доходность ожидалась 20-24%.

В офисе была дважды в 2019 году — это офис консультанта по продаже продуктов холдинга "Лайф-из-Гуд". "Впрочем, холдинга как юридической структуры не существует — я сама работаю в холдинговой компании и знаю, что такое холдинг: это головное юридическое лицо и дочерние, которые ему принадлежат", — говорит она.

Васина объяснила, что во избежание двойного налогообложения договор должен быть на образовательные услуги. "В принципе условия, которые обозначили, выглядели правдоподобно. Переводила деньги с карты брата, доверенности не было, так как денежные средства на карте — мои", — говорит Плаксина. Документально подтвердить перевод на счет "Гермеса" не может.

"К моменту начала работы с "Гермесом" у меня уже была практика работы на инвестиционной платформе "Тинькофф". В "Гермесе" мне гарантировали получение дохода, обозначали, что данный вклад застрахован, пояснили, что компания иностранная, есть международная лицензия. Васина сделала все сама: открыла личный кабинет, прислала мне пароль. Два года я сумму не трогала — просто смотрела первого числа каждого месяца цифры. Цифры соответствовали ожиданиям. В 2022 году в январе по чатам прошла волна, что срочно нужно удалить логотипы "Лайф-из-Гуд". Я насторожилась, было выступление пресс-атташе МВД Ирины Волк, что заведено уголовное дело. Плюс к этому в январе 2022 года счет стал минусовый. Я связалась с Васиной, сказала, что хочу вывести денежные средства. Мне ответили: "Мы пока не можем". Полтора месяца кормили завтраками, потом поставили лимиты на снятие… Денежные средства так и не предоставили" — рассказала Плаксина.

Плаксина утверждает, что ей было сказано: можно написать заявление в правоохранительные органы и не получить ничего или внести еще денег и перейти в другой проект. Она предпочла написать заявление в правоохранительные органы.

"Профессиональный финансист, прекрасно видя все риски работы с иностранной компанией "Гермес", тем не менее включается в эту работу, — замечают адвокаты. — При этом не имеет документальных подтверждений сделок и приходит в суд с требованием поверить ей на слово, намекая на некое психологическое воздействие на нее. Как бы она в своем банке отнеслась к потенциальному заемщику, который предложил бы поверить ему на слово и сослался на психологические манипуляции с его сознанием третьих лиц? Вопрос риторический. Также отнесется суд к ее показаниям".

"Консультант нас вела, так как в инвестициях мы ничего не понимали"

Признанная следствием потерпевшей Ганзиля Камаева из Челябинской области, пенсионерка (72 года), была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

"Я в программе Познера услышала и увидела Романа Василенко, — рассказала она суду. — Поверила — ведь ему задавал вопросы Познер. Я не прислушивалась. Сначала узнала от дочери, а та работала с Яковлевой, которая была помощницей консультанта Токаревой. Они меня долго уговаривали, чтобы я сняла деньги с банковского счета, так как проценты маленькие, а в "Гермесе" я буду получать 20% в евро. 300 тыс. рублей я передала ей. Дохода не получила ни копейки. Через несколько дней я поняла, что была загипнотизирована. Я не слышала дочь, зятя — они настаивали, что нужно посоветоваться с юристом. Мне зубы надо было вставлять, я говорила: верните деньги. Токарева меня просила подождать два месяца. В феврале 2022 года началась СВО, и дальше она уже все сваливала на СВО. Я понимаю, что надо было именно на Токареву подавать в гражданский суд, но мне сказали, что это бесполезно. Потому написала заявление в правоохранительные органы".

Свидетель, приглашенный обвинением, Луиза Камаева, дочь Ганзили Камаевой, лично подсудимых не знает, но в соцсетях всех видела.

"В 2020 году мы с моей знакомой Татьяной Яковлевой обсуждали, что у меня нет жилья, — рассказала она суду. — При этом есть компания "Гермес", есть кооператив "Бест Вей" — альтернатива ипотеке. Я поехала на мероприятие кооператива, послушала. Консультант Токарева сказал, что можно вложиться в "Гермес" — можно получить больше, чем в банке. Мы были с мамой. Мама рассказала, что держит деньги в банке, а она сказала, что у нас больше получите. Через полгода нас уговорила, приехала домой, написала расписку, мама передавала ей в руки 300 тыс. Позвонила какой-то женщине, сказала, что деньги поступили. Показала нам личный кабинет со счетом "Виста". И дальше она нас вела, так как в инвестициях мы ничего не понимали".

Токарева сказала, что счет закрылся в апреле 2022 года в связи с СВО, и предложила перейти на другой счет. "Я даже записывала на диктофон. В итоге опять ей поверили. В 2022 году за 1100 евро она опять взяла у нас деньги и сказала, что ждите, на балансе появятся ваши деньги. Но появились маленькие деньги, другие не пришли".

"Опять отношения в треугольнике: клиент — консультант — компания "Гермес", в котором мы слышим только одну сторону и не видим ни одного документа, — подчеркивают адвокаты. — И опять непонятно, причем тут подсудимые — они не имели никакого касательства к обстоятельствам, которые обсуждались в показаниях. Практически никто из свидетелей с ними не знаком, с ними никак не взаимодействовал — не пора ли уже освободить из СИЗО тех из них, кто находится под стражей? Ведь большая часть судебного разбирательства прошла, а доказательств против них никаких не предъявлено, и вряд ли они появятся".