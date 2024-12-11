Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья

Зимой многие из нас наполняют свои дома ароматами, которые создают уют и праздничное настроение. Всё больше людей выбирают свечи с ароматом пряников, корицы и сосны или диффузоры с нотами ладана и мирры. Однако такие продукты могут не только улучшить атмосферу в помещении, но и повлиять на качество воздуха и наше здоровье.
В 2023 году рынок ароматизаторов для дома в Великобритании достиг объёма в 685,5 млн долларов США, а к 2030 году ожидается рост до 1,2 млрд долларов. Увеличение спроса связано с растущей осведомлённостью потребителей о важности качества воздуха в помещении. Но действительно ли ароматизаторы безопасны?
Ароматические свечи, палочки и освежители воздуха маскируют неприятные запахи, не устраняя самого загрязнения. Наоборот, их использование может ухудшать качество воздуха, особенно в плохо проветриваемых помещениях.
Проведённые в Ирландии исследования показали, что зажигание свечей, курение и закрытие вентиляционных отверстий приводят к увеличению концентрации мелких частиц, токсичных газов и летучих органических соединений (ЛОС), что может быть опасным для здоровья.
Какие риски они несут?
При сжигании свечей выделяются вещества, такие как угарный газ, диоксид серы, оксиды азота и формальдегид. Концентрация мелких частиц может в 15 раз превышать безопасные уровни, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Эти частицы провоцируют кашель, чихание, раздражение глаз и горла, а их длительное воздействие связано с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.
Сравнивая свечи с курением, исследования показали, что ароматические палочки выделяют в четыре раза больше твёрдых частиц, чем сигареты. Использование таких продуктов в небольших, плохо проветриваемых помещениях увеличивает риск раздражения дыхательных путей и других негативных эффектов.
Парфюмерно-косметические средства для дома также выделяют несколько летучих органических соединений, которые могут быть вредны для здоровья. Твёрдые частицы могут вызывать такие кратковременные последствия для здоровья, как кашель и чихание, а также раздражение глаз, носа, горла и лёгких.
Длительное воздействие может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака лёгких и хронического бронхита. Твёрдые частицы также могут ухудшать течение некоторых заболеваний, например астмы.
Если курить сигареты и сжигать ароматические палочки одинакового веса, то в них образуется примерно в четыре раза больше твёрдых частиц, чем в одних только сигаретах. В домах, где не курят, использование свечей может стать основным источником загрязнения окружающей среды твёрдыми частицами. Аэрозольные освежители воздуха содержат в воздухе дома мелкие и сверхтонкие частицы, а также ряд летучих органических соединений.
Натуральное — не всегда безопасно
Даже натуральные ингредиенты могут выделять вредные вещества. Например, бензол, фталаты и формальдегид известны как канцерогены. Более того, химические соединения ароматизаторов могут вступать в реакцию с озоном в помещении, образуя токсичные побочные продукты.
Как снизить риски?
Чтобы минимизировать воздействие ароматизаторов на здоровье, следуйте нескольким простым рекомендациям:
Несмотря на популярность ароматизаторов, исследования их долгосрочного влияния на здоровье только начинаются. Некоторые последствия могут проявиться спустя годы, поэтому важно использовать такие продукты с осторожностью.
VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОС.
Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния (акрон. ВОЗ, англ. World Health Organization WHO) — специализированное учреждение, самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединённых Наций специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194-х государств-членов, основная функция которой состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.
Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.
Формальдеги́д метана́ль (химическая формула — CH2O или HCHO) — органическое соединение, возглавляющее класс алифатических альдегидов.
Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.
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