Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья

Зимой многие из нас наполняют свои дома ароматами, которые создают уют и праздничное настроение. Всё больше людей выбирают свечи с ароматом пряников, корицы и сосны или диффузоры с нотами ладана и мирры. Однако такие продукты могут не только улучшить атмосферу в помещении, но и повлиять на качество воздуха и наше здоровье.

Фото: Wikimedia Commons by Laurent.Jamaire is licensed under Public domain ароматические свечи, праздничные

В 2023 году рынок ароматизаторов для дома в Великобритании достиг объёма в 685,5 млн долларов США, а к 2030 году ожидается рост до 1,2 млрд долларов. Увеличение спроса связано с растущей осведомлённостью потребителей о важности качества воздуха в помещении. Но действительно ли ароматизаторы безопасны?

Ароматические свечи, палочки и освежители воздуха маскируют неприятные запахи, не устраняя самого загрязнения. Наоборот, их использование может ухудшать качество воздуха, особенно в плохо проветриваемых помещениях.

Проведённые в Ирландии исследования показали, что зажигание свечей, курение и закрытие вентиляционных отверстий приводят к увеличению концентрации мелких частиц, токсичных газов и летучих органических соединений (ЛОС), что может быть опасным для здоровья.

Какие риски они несут?

При сжигании свечей выделяются вещества, такие как угарный газ, диоксид серы, оксиды азота и формальдегид. Концентрация мелких частиц может в 15 раз превышать безопасные уровни, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Эти частицы провоцируют кашель, чихание, раздражение глаз и горла, а их длительное воздействие связано с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Сравнивая свечи с курением, исследования показали, что ароматические палочки выделяют в четыре раза больше твёрдых частиц, чем сигареты. Использование таких продуктов в небольших, плохо проветриваемых помещениях увеличивает риск раздражения дыхательных путей и других негативных эффектов.

Парфюмерно-косметические средства для дома также выделяют несколько летучих органических соединений, которые могут быть вредны для здоровья. Твёрдые частицы могут вызывать такие кратковременные последствия для здоровья, как кашель и чихание, а также раздражение глаз, носа, горла и лёгких.

Длительное воздействие может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака лёгких и хронического бронхита. Твёрдые частицы также могут ухудшать течение некоторых заболеваний, например астмы.

Если курить сигареты и сжигать ароматические палочки одинакового веса, то в них образуется примерно в четыре раза больше твёрдых частиц, чем в одних только сигаретах. В домах, где не курят, использование свечей может стать основным источником загрязнения окружающей среды твёрдыми частицами. Аэрозольные освежители воздуха содержат в воздухе дома мелкие и сверхтонкие частицы, а также ряд летучих органических соединений.

Натуральное — не всегда безопасно

Даже натуральные ингредиенты могут выделять вредные вещества. Например, бензол, фталаты и формальдегид известны как канцерогены. Более того, химические соединения ароматизаторов могут вступать в реакцию с озоном в помещении, образуя токсичные побочные продукты.

Как снизить риски?

Чтобы минимизировать воздействие ароматизаторов на здоровье, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Используйте ароматизаторы в просторных помещениях, таких как гостиные, и обеспечьте хорошую вентиляцию.

Не блокируйте вентиляционные отверстия и открывайте окна во время использования свечей или диффузоров.

Гасите свечи на улице, чтобы избежать выброса большого количества дыма.

Несмотря на популярность ароматизаторов, исследования их долгосрочного влияния на здоровье только начинаются. Некоторые последствия могут проявиться спустя годы, поэтому важно использовать такие продукты с осторожностью.

Уточнения

VOC (volatile organic compounds) — летучие органические вещества, русский эквивалент — ЛОС.



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