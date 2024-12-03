Суд о законности Бест Вей: формулировки оценит вторая инстанция

18 ноября вышло мотивированное решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга по гражданскому иску Прокуратуры Санкт-Петербурга о законности кооператива "Бест Вей", продолжавшемуся с 2022 года и завершенному 7 ноября. Завершенному в первой инстанции, потому что на решение судьи Анны Малиновской, удовлетворившей иск, подана апелляционная жалоба как самим кооперативом, так и уже десятками граждан — возможно, дело дойдет и до сотен жалоб.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Судья держит золотые весы

"Само по себе решение суда в пользу городской прокуратуры было ожидаемо, — отмечают адвокаты. — Иск был подан еще в 2023 году, задолго до того, как расследование уголовного дела, связываемого следствием с маркетинговой компанией "Лайф-из-Гуд", иностранной инвестиционной компанией "Гермес" и потребительским кооперативом "Бест Вей", было завершено и ушло в тот же Приморский районный суд — произошло это в феврале текущего года. Уголовное дело рассматривается зампредом Приморского суда по уголовным делам Екатериной Богдановой.

В августе 2023 год судья по гражданским делам Анна Малиновская первоначально отказалась рассматривать иск, напоминают адвокаты. "Вероятно, потому, — предполагают они, — что содержание его было туманным — прокуратура вдруг в интересах неопределенного круга лиц предъявляла претензии кооперативу по 1065-й статье ГК — в том, что его деятельность представляет опасность для этого самого неопределенного круга физических лиц, тогда как с 2014 года — времени создания кооператива, есть вполне определенный круг лиц — пайщики, бывшие пайщики, которые могут сами заявить претензии, если они есть. При этом в решении суда об отказе от рассмотрения иска фактически давались пояснения, как следует поступить прокуратуре, чтобы иск был рассмотрен".

"Однако Прокуратура Санкт-Петербурга, — рассказывают адвокаты, — вышла с апелляционным представлением в Санкт-Петербургский городской суд, и городской суд обязал районный рассмотреть иск прокуратуры в том виде, в котором он был внесен. После этого суд длился так долго в основном из-за того, что сама прокуратура либо никак не могла определиться с уточнением исковых требований, либо ее представители просто не являлись на заседания — наверное, в силу того, что большого смысла в рассмотрении иска после того, как уголовное дело, связываемое следствием с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", уже начало рассматриваться по существу, нет. Свидетельства, звучащие в уголовном суде, могут быть оценены только уголовным судом, прокуратура в гражданском иске намекает, что кооператив может быть финансовой пирамидой — сказать (или не сказать) это определенно может только уголовный суд, потому что финансовая пирамида — категория уголовного права, это статья УК. И, по идее, после завершения уголовного разбирательства нужно было бы рассматривать гражданское дело. Но получилось как получилось".

Статья для отравителей

По содержанию иска, перетекшего в решение суда, адвокаты кооператива поясняют следующее. "1065-я статья — в основном для организаций-"отравителей": тех, которые наносят ущерб, например, некачественной пищей. Или для тайных казино — которые наносят ущерб гражданам тем, что вовлекают их в нелегальные опасные финансовые операции. Но в любом случае должны быть потерпевшие с доказанным ущербом, а не предположения.

Однако к иску не было приложено ни одного судебного документа, в котором был бы установлен ущерб. С точки зрения прокуратуры, ущерб доказывался показаниями нескольких лиц, признанных следствием потерпевшими по уголовному делу. Потерпевшим признан следствием 221 гражданин, но львиная доля из них предъявляет претензии к компании "Гермес", и всего несколько человек — к кооперативу "Бест Вей".

Это, по словам адвокатов, люди с откровенно незаконными претензиями: например, требованиями вернуть вступительный и членские взносы, которые, согласно уставу кооператива (все его версии были согласованы с уполномоченными государственными органами) и договору с пайщиком, не подлежат возврату, или требованиями вернуть паевые средства со стороны лиц, которые не подавали нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива — кооператив даже и не знал о том, что они хотят вернуть средства. Либо с требованиями вернуть паевые средства, которые не могут быть удовлетворены в силу того, что 4 млрд рублей на счетах кооператива арестованы.

"Кстати, арест частично снят тем же Приморским районным судом — в рамках судебного разбирательства уголовного дела, — подчеркивают защитники кооператива. — Но прокуратура подала апелляцию на это постановление суда, апелляция будет рассматриваться в начале декабря. Кроме того, мы оспариваем арест в Верховном суде России — на том основании, что при сумме ущерба, фигурирующей в обвинительном заключении, — 282 млн рублей, арестовывается совершенно непропорциональная сумма в 4 млрд рублей. Жалоба принята Верховным судом к рассмотрению".

"Однако другая апелляция прокуратуры уже рассмотрена, — говорят адвокаты, — и отклонена городским судом. Приморский районный суд изменил меру пресечения троим из четверых подсудимых, находившимся под стражей дольше всех — два года и восемь месяцев, на домашний арест, и Санкт-Петербургский городской суд подтвердил это решение".

По мнению адвокатов кооператива, очевидно, что оба эти решения — и о частичном снятии ареста со счетов кооператива, и о замене меры пресечения троим подсудимым — результат оценки уголовным судом представленных стороной обвинения доказательств и показаний лиц, признанных потерпевшими, и свидетелей обвинения — доказательств и показаний крайне неубедительных.

В этом контексте, считают они, решение того же Приморского суда по гражданскому иску прокуратуры выглядит довольно странно. "Мы считаем решение незаконным и ни на чем не основанным. Особенно учитывая, что гражданский суд отказался самостоятельно допросить лиц, предъявляющих претензии к кооперативу в уголовном суде, отказался самостоятельно провести экспертизу деятельности кооператива — при этом была приобщена к гражданскому делу представленная прокуратурой экспертиза из уголовного дела, которая еще, так же, как и показания лиц, заявлявших, что они пострадали от кооператива, не получила оценку со стороны уголовного суда, при этом не были приобщены экспертизы, проведенные кооперативом".

"Кстати, — замечают адвокаты, — возникает вопрос — а почему вообще иск рассматривал суд общей юрисдикции, а не арбитражный суд? Имеет место спор между государственной организацией и потребительским кооперативом, касающийся финансовой деятельности, причем тут суд общей юрисдикции? Надеемся, апелляционная инстанция — городской суд — даст ответ на этот вопрос".

Проверка Шредингера

Адвокаты кооператива анализируют содержание искового заявления и решения Приморского районного суда: "Они, как уже было сказано, практически ничем не отличаются".

"В исковом заявлении, — замечают защитники, — говорится о проверке, которую проводила прокуратура. Однако имеются в виду две прокурорские проверки. Первая была проведена прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга — в ней изменение устава кооператива с 2021 года, в котором он переименовывается из жилищного в потребительский, оценивается как необоснованная смена организационно-правовой формы и выдвигается требование вернуться к прежнему статусу.

Хотя, согласно закону, жилищный кооператив — вид потребительского, и переименование кооператива по новому уставу из жилищного в потребительский было связано с отказом от самоограничения: работы только с жильем, в пользу работы в том числе и с другими имущественными объектами — в частности, автомобилями. К тому же смена наименования произошла по прямому требованию контролирующего органа — налоговой инспекции, содержавшемуся в письме от декабря 2020 года, переименоваться из жилищного кооператива в потребительский. Процитируем и другое письмо из налоговой — от 9 апреля 2021 года № 012219/ЗГ: "По произведенному переименованию от 20 февраля 2021 года регистрирующим органом на основании принятого решения внесена запись. Сведения об организационно-правовой форме кооператива не менялись"".

Вторая проверка — городской прокуратуры, это, по словам адвокатов, какой-то кот Шредингера: "Проводилась ли она? В документах говорится, что после проверки было вынесено решение о нарушении законодательства. Однако выясняется, что не было даже решения о проверке, не говоря уже о том, что нет никакого акта по результатам проверки. Форма проверки строго регламентирована, и по ее результатам могут быть четыре формы прокурорского реагирования — подачи иска среди них нет. То есть мы должны были получить результат проверки — если она была, и либо с этим актом согласиться, или его оспорить".

Кредиты, которых не было

"Непонятно, на каком основании делается утверждение, что кооператив работает на условиях возвратности, срочности и платности, — подчеркивают адвокаты. — Эти условия расценивается как признаки кредитной кооперации, а не потребительской, а значит, кооператив должен быть подконтролен Центральному банку. Кооператив якобы сознательно пытается этого избежать, следовательно, его деятельность незаконна. Но, простите, есть устав кооператива, который был зарегистрирован уполномоченным государственным органом — налоговой инспекцией, как и все предыдущие его версии с 2014 года, — кооператив сам, что ли, регистрировал свой устав? Предъявляйте претензии ФНС за то, что она зарегистрировала незаконный, по вашему мнению, устав. Или устав законный, и вы утверждаете, что кооператив де-факто работал не по зарегистрированному уставу? Где доказательства?"

"Мы, — отмечают адвокаты кооператива, — представили исчерпывающие доказательства, что кооператив не работает на условиях срочности, возвратности, платности. Он не выдает займов ни физическим, ни юридическим лицам. Кооператив не оказывает финансовые услуги — кооператив приобретает ликвидное жилье (а с 2021 года еще и автомобили) для того или иного своего пайщика, чья очередь на приобретение подошла. Это не предоставление займов, а купля-продажа имущества".

Объект недвижимости, поясняют адвокаты, приобретается кооперативом совместно с этим пайщиком, вскладчину, при этом пайщик вносит не менее 35% от стоимости приобретаемой квартиры. Кооператив свою долю от приобретаемого для пайщика жилья предоставляет бесплатно — но квартира покупается в собственность кооператива с правом пайщика прописаться и жить в ней.

После покупки квартиры пайщик возвращает паевые средства, предоставленные кооперативом, — он обязан их вернуть кооперативу за 10 лет, но фактически это чаще всего происходит гораздо раньше, и после возврата он переводит квартиру в свою собственность и перестает быть членом кооператива.

Разовый взнос — около 200 тыс. рублей, членские взносы — 2 тыс. рублей в месяц, в кооператив платятся только в период нахождения в кооперативе. Это деньги, поясняют адвокаты, которые идут на организационные и маркетинговые задачи: "Если пайщик выплачивает средства раньше срока, он экономит на членских взносах. То есть ни о какой скрытой платности за счет членских взносов не может идти речи".

"Таким образом, нет предоставления средств — есть покупка квартиры кооперативом в свою собственность для конкретного пайщика, с регистрацией там этого пайщика под обязанность пайщика с последующим безвозмездным возвратом предоставленных кооперативом средств пайщику, — подчеркивают адвокаты. — Принцип возвратности подразумевает возврат предоставленного имущества, но пайщик не обязывается возвратить кооперативу квартиру — он погашает средства, предоставленные кооперативом, и после погашения оформляет ее в свою собственность, переставая быть членом кооператива. Кроме того, пайщик не платит кооперативу за проживание в квартире. Возврат квартиры происходит в одном случае: если пайщик решил отказаться от кооперативной квартиры и выйти из кооператива. В этой ситуации он пишет заявление о выходе из кооператива, передает квартиру собственнику — кооперативу, и она либо реализуется на открытом рынке, либо передается другому пайщику, а пайщик, выходящий из кооператива, получает назад все внесенные им паевые средства до копейки. Вступительный и членские взносы не возвращаются. Но таких случаев было считаное количество — обычно если и выходят из кооператива, то выходят до покупки квартиры. В этом случае пайщик также получает все внесенные паевые средства до копейки".

"Со стороны правоохранительных и контролирующих органов, — замечают адвокаты, — были вопросы к кооперативу по поводу накопительной программы (которая опять-таки есть в уставе) — когда пайщик накапливает на первоначальный паевый взнос на счете в кооперативе. Но, во-первых, накапливаются средства на конкретный объект недвижимости, который заявляется пайщиком, во-вторых, никакой обязательности участия в такой программе нет — можно накапливать средства, например, на банковском счете, в-третьих, кооператив не платит процент за эти средства. При этом накапливающий является членом кооператива, участвует в собраниях, принятии решений".

"Итак, утверждение о том, что кооператив только называется потребительским, а на самом деле является кредитным и подлежит контролю со стороны ЦБ, несостоятельно, — акцентируют внимание защитники кооператива. — Как и положено потребительскому кооперативу, "Бест Вей" действует для удовлетворения материальных потребностей своих членов, а не финансовых потребностей — как кредитные кооперативы".

Адвокаты замечают, что в иске и решении суда утверждается, что кооператив ведет свою деятельность за счет средств новых пайщиков. "Однако два с половиной года кооператив не принимает новых пайщиков — причем пошел на это добровольно, в связи с тем, что началось уголовное разбирательство. На счетах кооператива — более 4 млрд рублей, и за последние два с половиной года счета пополнились на полтора миллиарда из этих четырех. Это возвратные платежи пайщиков и членские взносы пайщиков, которые продолжают рассчитываться за приобретенную для них недвижимость".

"Эксперты" Гордеева и Парфенова

По словам адвокатов, судом была использована экспертиза некоей Гордеевой — судьи в отставке, взятая из уголовного дела. Но кооперативу было отказано в приобщении к делу экспертизы экспертов, которые были подготовлены по просьбе адвокатов кооператива, — чем грубо нарушен принцип состязательности сторон.

"При этом экспертиза Гордеевой еще не оценивалась уголовным судом, и она крайне сомнительна, учитывая, что она сама имела отношение к созданию трех жилищно-накопительных кооперативов — то есть конкурирующей и при этом крайне неуспешной в российской практике формы кооперации. К тому же она в нарушение статуса судьи в отставке — учредитель более десятка коммерческих организаций", — отмечают адвокаты.

Кроме того, по словам защитников, используется допрос следствием свидетеля Парфеновой — сотрудницы Северо-Западного главка ЦБ. "В нем делаются абсолютно голословные уголовно-наказуемые утверждения, которые никак не вытекают из проверки, проведенной той же Парфеновой — человека всего лишь с бакалавриатом по экономике, без какой бы то ни было экспертной квалификации, которая, судя по ее пояснениям, данным в ходе допроса в уголовном суде 28 ноября, в основном переписала документ от 2019 года Краснодарского центра компетенций ЦБ, в котором делается вывод о признаках пирамиды, ни на один вопрос толком не ответила, за что удостоилась порицания даже со стороны судьи".

В документах гражданского дела, по словам адвокатов, есть выдержки из этого документа 2019 года: самого краснодарского исследования никто в глаза не видел. "Там говорится о некой связи кооператива с компанией "Гермес" — чем она подтверждена? Говорится о высокой доходности по счетам в компании "Гермес" — какое отношение это имеет к кооперативу? Говорится о том, что кооператив работал в группе под брендом "Лайф-из-Гуд" — на чем основывается это утверждение?"

"Предупредительный список" и позиция арбитражного суда

Истец и суд, замечают адвокаты кооператива, ссылаются на то, что ЦБ внес кооператив в "предупредительный список", публикующийся на сайте Банка России: "Однако это информационный список для потребителей. Как выясняется, включение в него состоялось на основании восьми анонимных заявлений и так называемого осмотра сайта кооператива. При этом проверку кооператива ЦБ не проводил — ссылаясь на то, что "Бест Вей" не является подконтрольной ЦБ организацией. Кстати, сайт кооператива в исковом заявлении и решении Приморского суда назван неверно".

"Также в решении суда есть ссылка, что Арбитражный суд города Москвы счел законным внесение кооператива в "предупредительный список", — подчеркивают защитники, — но в суде нами оспаривалась обоснованность включения с точки зрения применения ведомственного нормативного акта ЦБ: суд всего лишь установил, что этот нормативный акт применен без нарушений — что, на наш взгляд, не соответствует действительности. Однако арбитражный суд не оценивал законность самого нормативного акта ЦБ — которую мы оспариваем, и подчеркнул, что для кооператива включение в список не несет правовых последствий".

Пирамида домыслов

Кооператив, замечают адвокаты, был включен в "предупредительны список" из-за признаков финансовой пирамиды, вообще никак не коррелирующих с нормой УК, в которой дается определение финансовой пирамиды: деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства были привлечены ранее, исключительно или преимущественно осуществляется за счет привлеченных средств новых участников.

"Поступления в кооператив — как взносы новых членов, так и возвратные платежи старых, — подчеркивают адвокаты. — Причем в последние два с половиной года существовал только второй источник финансирования. Пайщики почти перестали вступать в кооператив с осени 2021 года — с момента внесения в предупредительный список, и ничего: кооператив не обанкротился, что было бы невозможно, если бы он жил только за счет новых поступлений".

В кооперативе, подчеркивают адвокаты, пайщики не получают доходы. Покупка квартир происходит вскладчину с существенным участием самого пайщика, для которого покупается квартира. Расчет с пайщиком, выходящим из кооператива, происходит за счет продажи приобретенной для него недвижимости на открытом рынке или передачи ее другому пайщику.

"В документах прокуратуры и суда, — замечают защитники, — называются 11 признаков, которые могут указывать на его "пирамидность". Они выделены на основе некой методички, используемой в ЦБ".

Первый — широкая реклама, да еще и с обещанием высокой доходности. "В подтверждение широкой рекламы той же Парфеновой приводятся всего три статьи в СМИ — причем нерекламные: в них рассказывается о деятельности и программах кооператива в ответах на вопросы журналистов. У кооператива нет ни одного рекламного ролика на ТВ, нет рекламных баннеров, нет рекламных объявлений. Что до доходности — "Бест Вей" не предлагал никакой доходности вообще".

Второй — наличие вступительных взносов. "Взносы, — комментируют адвокаты, — вообще-то прямое требование закона о потребительской кооперации — смотри статью 10 этого закона".

Третий — привлечение денежных средств в программу приобретения недвижимости, являющуюся альтернативой банковской ипотеке. "То есть любая альтернатива ипотеке — это признак финансовой пирамиды? — удивляются адвокаты. — Если человек приобретает средства с привлечением средств родственников и друзей — это тоже признак финансовой пирамиды?"

Четвертый — организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга. "Нет ни одного нормативно-правового акта, запрещающего или признающего незаконной организацию бизнеса на основах сетевого маркетинга, — подчеркивают защитники кооператива. — Абсолютно все розничные банки используют эту систему продаж — с материальным вознаграждением тех, кто участвует в такой системе. Система поощрений "продажников" "Бест Вей" принята решением общего собрания кооператива".

Пятый — гарантии высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. "О какой доходности идет речь? — удивляются адвокаты. — Кооператив "Бест Вей", согласно уставу, некоммерческая организация, не имеет целью извлечение прибыли. Пайщикам не предусмотрены никакие доходные выплаты. Экономическая выгода пайщиков заключается лишь в приобретении жилья на оговоренных условиях".

Шестой — отсутствие на сайте ПК "Бест Вей" информации о количестве приобретенных либо переданных пайщикам в пользование или в собственность объектов недвижимости. "Это прямая ложь, — замечают адвокаты. — И на старом сайте информация публиковалась, и на новом публикуется в реальном времени. Публиковалось и движение очереди на приобретение недвижимости — когда кооператив до ареста счетов в 2022 году имел возможность ее приобретать. Кроме того, информация о принадлежащем кооперативу имуществе регулярно обновляется в официальных открытых государственных источниках: на сайтах Росреестра и ФНС".

Седьмой — регистрация в офшорной юрисдикции. "О чем идет речь? — недоумевают защитники. — Кооператив зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Видимо, имелась в виду компания "Гермес" — но она с кооперативом никак не связана ни финансово, ни организационно".

Восьмой: с 2018 по 2021 год в адрес Центрального банка поступило более 30 обращений граждан, в которых заявители указывали о невозможности вернуть инвестированные ими средства. "Обращений на поверку оказалось не 30, а всего восемь, — замечают адвокаты кооператива, — никто из их авторов не был пайщиком кооператива, и никто из заявителей не пострадал от кооператива".

Девятый — имеющиеся в распоряжении кооператива денежные средства несопоставимы с объемом его обязательств. "Это еще одна ложь, — утверждают адвокаты, — ликвидные активы кооператива точно соответствуют его обязательствам. У кооператива достаточно средств, чтобы вернуть паевые средства пайщиков в случае выхода из кооператива — хотя бы потому, что, если у кооператива нет свободных средств, квартира для пайщика была приобретена ликвидная. Она просто продается на открытом рынке, а из вырученных средств происходит расчет с пайщиком".

"В представленных суду материалах бухгалтерской экспертизы, имеющейся в уголовном деле, есть упоминание о том, что 80% денежных средств кооператива были расходованы по целевому назначению: на приобретение жилья, — замечают адвокаты, — 80% всех средств кооператива — это 100% средств паевого фонда. 20% приходятся на фонды по обеспечению деятельности и развитию кооператива".

Десятый — объем привлеченных денежных средств физических лиц в 2021 году на 32% больше, чем в 2020-м. "Ну так и квартир было куплено больше!" — подчеркивают защитники.

Одиннадцатый — выявлены признаки вывода денежных средств в адрес аффилированных с кооперативом компаний. "Якобы имеются основания полагать, что объем привлеченных денежных средств существенно превышает объект средств, использованных на заявленные цели — приобретение недвижимости для пайщиков, — замечают адвокаты. — Но при этом нет ни одного факта нецелевого расходования средств. Средства из паевого фонда расходовались на приобретение недвижимости, средства из других фондов — на маркетинговые, организационные, налоговые и иные нужды, в том числе выплату заработной платы сотрудникам кооператива".

Что хотели сказать?

В иске и решении суда, подчеркивают адвокаты, речь идет о признании "организации деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц" в кооперативе незаконной.

"Что имеется в виду под организацией деятельности? — вопрошают они. — Это, очевидно, не деятельность как таковая, а процесс создания и функционирования структуры, то есть менеджмент кооператива как функция? То есть незаконным признан менеджмент "по привлечению"?"

"О каком именно привлечении денежных средств идет речь? — задают адвокаты еще один недоуменный вопрос. — Новых пайщиков с их платежами мы не привлекаем два с половиной года. Выплаты старых пайщиков за купленные квартиры и их членские взносы мы тоже не вправе "привлекать"?"

"Надеемся, при рассмотрении в городском суде на все эти недоуменные вопросы будут даны ответы, соответствующие законодательству, — резюмируют защитники. — При этом высока вероятность, что данное гражданское дело дойдет до Верховного суда".