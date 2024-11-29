Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд анализирует обоснованность арестов

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть одиннадцатая

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14 и 21 ноября Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

14 ноября в суд наконец приехал — спустя месяц ожидания — один из ключевых свидетелей обвинения — Алексей Комаров — и дал показания.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты 14 и 21 ноября

"Мало что помню, так как тяжело переболел коронавирусом"

Один из ключевых свидетелей обвинения Комаров, ожидавшийся в суде почти месяц и наконец доехавший, заявил, что из подсудимых ему знакомы все, хотя в ходе допроса выяснилось, что Гильберт не знал по фамилии, а фамилию Мазанова называл неправильно.

В какой из организаций работал точно, пояснить не смог. По его словам, сам Роман Василенко пригласил его на работу к себе в 2014 году. "В трудовой книжке была запись", — но трудовую книжку не представил.

По заявлению Комарова, был трудоустроен на должность водителя и одновременно начальника корпоративной безопасности. О работе организации сообщил, что "понимал, что мы помогаем покупать людям квартиры и открывать счета". О бизнес-процессах ничего не знал.

Перевозил подарки, возил сотрудников компании и детей Василенко. Сообщил также, что перевозил денежные средства. "Мне говорили, что это сумка, пакет — но я понимал, что там деньги". Однако четко пояснить, как он понял, что в запечатанных пакетах и сумках именно деньги, и если деньги, то в какой валюте, не смог. "Указания давал Роман Василенко. Василенко мне говорил: приехал наш человек, надо доехать, встретить, забрать конверт и привезти мне. Я не вскрывал никогда".

Точное количество встреч с подсудимыми, места встреч вспомнить не смог. Подтвердить встречи никто из третьих лиц не может. По созвонам и встречам с Мазановым также четко не вспомнил — якобы он встречался с Мазановым в аэропорту, хотя Мазанов живет в Санкт-Петербурге (Мазанов тут же, в суде, заявил, что с Комаровым никогда не созванивались, и попросил суд проверить распечатки с двух телефонов Комарова — ходатайство было удовлетворено судом 21.11.2024).

Более того, оказалось, что в показаниях следствию якобы Комаровым называлась дата рождения Мазанова — во время допроса он не смог ни правильно назвать фамилию, ни тем более назвать дату рождения Мазанова.

Оглашена прослушка телефонных переговоров с Василенко — речь в ней идет о пакетах и документах, никакие деньги не упоминаются.

По поводу распространяемого органами внутренних дел в СМИ ролика, где Василенко, сидя в минивэне, управлявшемся Комаровым, отсчитывает и передает наличные деньги, пояснил, что Василенко сам просил зафиксировать на видео передачу денег спонсору — 30 млн рублей.

Сам, по его словам, никого не привлекал в "Гермес" и кооператив "Бест Вей" — кроме супруги. При допросе выяснилось, что были еще лица — по его словам, родственники. В показаниях фигурировала информация о переходе сети клиентов Комарова в другую так называемую дирекцию — объединение продажников "Лайф-из-Гуд". Пояснил, что заводить под себя клиентов запретил Василенко — и он перевел всех на жену.

Был клиентом компании "Гермес". "Суммы доходности, может, были, не помню". Доходность была около 2%. Жена — пайщик кооператива "Бест Вей". Хотела выйти, но к кому обращаться, не знает. Хотя, как выяснилось, Комаров знаком с нынешним главой кооператива Сергеем Крючеком.

"Счет я открывал сначала на 3 тыс. евро, потихоньку стал добавлять, добавлял до 2020 года". Всего на счетах 180 тыс. долларов — эквивалент 18 млн рублей. Не смог пояснить, только ли на его счетах или на счетах его и жены. Утверждает, что доход не получал — копил. При этом подтвердил, что уведомления о поступлениях на счет и выводе со счета приходили на его электронную почту. Позднее счета в "Гермесе" оказались заблокированы: "Я стал давать показания следствию — и счета заблокировали".

По поводу 180 тыс. долларов на счетах в качестве потерпевшего не обращался. Жена заявила себя потерпевшей от кооператива: "Супруга с кооперативом заключила договор, накапливали на квартиру хорошую. Сколько внесли — не помню, не могу сказать".

На вопрос суда о том, как он может объяснить расхождения в показаниях на следствии и показаниях в суде, пояснил, что недавно тяжело болел коронавирусом и с тех пор нарушения памяти.

"Суд обратил внимание на расхождения между показаниями, данными следствию — внятными, с фамилиями, с датами, и показаниями в суде, в которых Комаров не смог связно ответить ни на один вопрос и не смог сообщить суду информацию, которой, согласно его показаниям на следствии, должен был прекрасно владеть, — подчеркивают адвокаты. — Ссылка на коронавирус не может быть признана удовлетворительной. Даже прокурор обратил внимание на то, что он не может объяснить, откуда ему известно, что в запечатанных пакетах и сумках, которые он перевозил по указанию Романа Василенко, были наличные деньги. Кроме того, Комаров сообщил следствию и суду ложные сведения о том, что был начальником корпоративной безопасности — должность начальника службы безопасности компании "Лайф-из-Гуд" вполне официально занимал Александр Тюрин, экс-офицер спецслужб. Комаров всего лишь был одним из двух корпоративных водителей, при этом он не был официально трудоустроен из-за своей запутанной финансовой ситуации: многочисленных долгов по кредитам. При этом он, судя по всему, параллельно занимался продажами продуктов компании "Гермес" — формально "переписав" клиентов на свою жену, и, вполне возможно, возил деньги своих клиентов в рамках расчетов P2P, которые использовались в этой компании. Но это не мифические наличные деньги Василенко, а наличные деньги в рамках его собственных финансовых схем".

"Комаров заявляет, что взаимодействовал со всеми подсудимыми — но некоторых подсудимых не смог вспомнить даже по имени и фамилии, что вряд ли возможно при постоянно взаимодействии, — заявляют адвокаты. — Его заявления о том, что он взаимодействовал, например, с Мазановым, не подтверждаются, по взаимодействиям со всеми остальными подсудимыми нет никаких свидетелей, что странно, учитывая, например, что Анна Высоцкая, которой он якобы приносил деньги, сидела в одном кабинете с помощницей".

Комаров не смог, подчеркивают адвокаты, внятно объяснить, откуда у него на счете в "Гермесе" 18 тыс. долларов. "Насколько известно, у него довольно внушительный имущественный комплекс — загородный дом, большой земельный участок, машина представительского класса. Каков источник миллионов? Зарплату, судя по ведомостям о выплатах, он получал неплохую — 120 тыс. рублей, но этого недостаточно для накопления такого состояния. Комаров утверждает, что чуть ли не регулярно получал премии по полмиллиона — но подтверждений этому нет, администрация "Лайф-из-Гуд" отрицает такие выплаты. Вопрос об источниках дохода Комарова остается открытым, и он должен быть задан судом".

"Награду надо давать за такой проект, а не судить"

Свидетель, приглашенный обвинением, Куницын — юрист, сотрудник одной из крупных компаний, из подсудимых знает Наливана и Выдрина. Был пайщиком кооператива, вступил в 2018 году, квартиру выкупил — выплатил полностью за объект недвижимости, был также клиентом "Гермеса". Претензий ни к одной организации, ни к другой не имеет.

"О кооперативе мне все знакомые говорили только хорошее. И я как юрист убедился в том, что это правда. Награду надо давать за такой проект, а не судить за него", — подчеркнул он.

Куницын рассказал, что был в накопительной программе, накопил на первоначальный взнос, приобрел объект недвижимости, выплатил за него средства кооперативу в течение трех лет, и квартира перешла в его собственность. "Мне выдали документы, и через МФЦ мы с супругой все переоформили — в ноябре этого года. Стоимость объекта 1 493 000, все оплачено официально, через Сбербанк. Паевые взносы плюс членские взносы — на организационные нужды кооператива — это нормальная практика. Все платежи были на два расчетных счета кооператива — для паевых средств и для членских взносов".

О "Гермесе" видел информацию в интернете, решил попробовать разметить там средства. Руководителем был европейский директор, находилась она в Белизе, счета открывали через инвойс — "Тинькофф" это делал, выплаты тоже через "Тинькофф". Деньги снимал, получил в последний раз 1000 евро.

У Куницына был обыски по данному уголовному делу, следователь после обыска допрашивал его. "Были замечания после допроса, которые не фиксировали сотрудники следствия — потому что в жесткой форме все это было. Замечания мои касались всего: начиная со взламывания двери в шесть утра. Было неразборчиво составлен протокол, не все отобразили".

Показания на одно из лиц, находящихся в розыске, данные на следствии, не подтвердил. Заявление прокурора о том, что кооператив Куницыну остался должен, опроверг.

"Куницын опроверг показания, записанные неверно и под давлением, — подчеркивают адвокаты. — У стороны обвинения — еще минус один свидетель, высказывающийся в пользу ее версии событий: человек, на самом деле не имеющий никаких претензий ни к судимым, ни к организациям, а кооперативом — так и вообще довольный".

"Обычно в первые дни месяца была "зарплата", каждый месяц начислялась"

Признанный следствием потерпевшим Мельников был клиентом компании "Гермес", заявляет требования 500 тыс. рублей. Подсудимых не знает.

О "Гермесе" узнал, познакомившись в поезде с коммерческим представителем Останиной. Договор с "Гермесом" заключал и документы согласовывал по телефону.

"Первый раз я вложил 300 тыс. рублей, потом еще 200 тыс. Это можно через Сбербанк отследить, все переводом было. На Останину перевод отправлял. Про безналичный расчет мне не говорили, я не знал, что можно перевести", — отметил он.

Сам он проценты по счету не снимал — просил менеджера. Обычно в первые дни месяца была "зарплата", каждый месяц начислялась. "Я звонил менеджеру, спрашивал, есть ли мне процент, мне говорили сколько, я говорил — тогда заберу. Всего снял 9 и 10 тыс. рублей, не больше", — рассказал Мельников.

"Потом все заблокировалось — после Нового, 2022 года это произошло. Я спрашивал, что такое, говорили, что технические неполадки, ждите, — продолжает он. — В саму компанию "Гермес" не обращался — куда писать? К Останиной обращался, она сказала: люди пострадали, будем писать заявления. Но 20 тыс. мне вернули, значит, надо вычесть и переписать заявление заново".

"Переводы для вложения средств можно через Сбербанк отследить, а снятия? — задаются вопросом адвокаты. — Сколько было денег на счете после списания комиссий и начисления процентов, сколько точно было снято Мельниковым? Сколько ему вернули после требования о возврате вложенной суммы со счета в "Гермесе"? Ни единого документа нет — только слова самого Мельникова. Который не может даже точно определить, какую сумму ему должны".

"За девять месяцев не смог купить квартиру, и кооператив вернул мне паевые средства"

Признанный следствием потерпевшим Халиков из Магнитогорска — слабослышащий пенсионер. Был клиентом компании "Гермес", пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых никого не знает.

Некая Попова уговорила его продать квартиру в Сочи за 5 млн рублей и вложить в "Гермес" и "Бест Вей", кроме того, продавал еще собственные объекты недвижимости, средства от продажи и личные сбережения размещал на счетах в "Гермесе".

Очередь на квартиру в кооперативе подошла через два года после внесения средств. Возникли сложности на этапе согласования объекта недвижимости — было подобрано шесть-восемь вариантов квартир, ни один из них не был одобрен кооперативом — из-за перепланировок. "Но в Сочи все квартиры с перепланировками!" — отмечает Халиков. За девять месяцев не смог купить квартиру, и кооператив вернул ему паевые взносы 3,5 млн рублей.

В показаниях на следствии, однако, претензий к кооперативу не было — были претензии к компании "Гермес" или к Поповой, у которой остался договор с "Гермесом". На суде Халиков кооперативу попенял — за то, что девять месяцев не мог купить квартиру и потратил 600 тыс. на проверку объектов недвижимости в уполномоченной кооперативом на проверку фирме.

Попова обещала возвращать по миллиону в месяц и дала расписку, но обещание не выполняет. При этом, согласно представленным следствием документам, получил по счету прибыль 7 млн рублей.

"Опять ничего не понятно с тем, сколько было вложено и сколько снято, — подчеркивают адвокаты. — Полного корпуса документов нет. Что касается неудачи с покупкой квартиры с помощью кооператива, эмоции бывшего пайщика понятны, но кооператив приобретает квартиру на свой баланс, а для того чтобы он мог отвечать по своим обязательствам перед пайщиками, квартира должна быть 100-процентно ликвидной. Неужели, учитывая суммы, вырученные от продажи других объектов недвижимости, Халиков не мог самостоятельно, без кооператива, приобрести квартиру? Или тоже побоялся купить проблемную, с перепланировками квартиру? Тогда в чем он обвиняет кооператив? Тем более что все внесенные паевые средства ему были возвращены".

"Внес деньги через бывшую жену — дальше она сама занималась"

Свидетель, приглашенный обвинением, Лесников, был клиентом "Гермеса". Из подсудимых никого лично не знает, ранее видел Наливана. Внес 1100 евро через бывшую жену — "дальше там она сама работала". Кабинет сделала бывшая жена: "Куда дальше пошли деньги, могу только догадываться". Был наставник — человек, который обучает, поддерживает, учит вести бизнес, как общаться с людьми и привлекать клиентов. Лесников привлекал клиентов, в том числе младшего брата.

"Никаких новых сведений о компании "Гермес" свидетель Лесников суду не сообщил, — подчеркивают адвокаты. — Просто еще одна зарисовка механизмов работы "Гермеса" в России и системы продаж его продуктов, никакого криминала".

"Расписок не брала"

Признанная следствием потерпевшей Вафина была клиентом "Гермеса". Подсудимых не знает.

Ущерб заявляет на сумму 823 650 руб. По ее словам, обещали прибыль 20-40% годовых. Настаивали о передаче денег наличными.

Расписок никаких не брала. По возврату суммы подавала гражданский иск к своему консультанту — проиграла.

На суде никаких четких объяснений не дала. При этом в показаниях на следствии называла и названия, и имена, и суммы.

"Уже не в первый раз мы сталкиваемся с показаниями, по всей видимости, написанными следователями и только подписанными свидетелями или гражданами, признанными потерпевшими, — подчеркивают адвокаты. — Смысл судебного разбирательства состоит в том, чтобы гражданин излагал собственные знания о ситуации, а не картину, которую хочет нарисовать с его помощью следствие, он не должен участвовать в искажении правосудия. В данном случае аргументом для такого участия послужил, видимо, проигранный гражданский иск. Возможно, Вафиной предложили: не получилось через гражданский суд, давайте попробуем через уголовный. Для следствия это был способ раздуть объем ущерба. Признанные потерпевшими участвуют в чужом спектакле без шансов на то, что их претензии будут удовлетворены".

P.S. 28 ноября с. г. состоялось рассмотрение городским судом апелляционного представления Прокуратуры Санкт-Петербурга на постановление Приморского районного суда изменить меру пресечения троим из четырех подсудимых, которые провели в СИЗО два года восемь месяцев, — Анне Высоцкой, Александре Григорьевой и Елене Соловьевой.

Городской суд сохранил домашний арест этим троим подсудимым — оставил без изменений решение Приморского районного суда, отклонив апелляционную жалобу прокуратуры.