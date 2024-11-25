Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег

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Во время ремонта старых домов новых жильцов обычно ожидает множество "сюрпризов": от скрытых повреждений до оставленного мусора или даже запертой комнаты. Но иногда случаются подлинные находки. Об одной из них поведала австрийская газета heute. at.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Сантехник делал проводку на старинной венской вилле и когда он спустился в подвал, то его взгляд привлекла какая-то верёвка. Обычное вервие, испачканное в цементе. Попытка выдернуть её из земли успехом не увенчалась. Монтажник взял лопату, которая стукнула по металлической коробке, вмурованной в землю. Сундук оказался набит золотыми монетами с профилем Моцарта. Содержимое клада — весом в добрых 30 килограммов — специалисты оценили в сумму 2,3 миллиона евро.

"Я работаю на стройке с 15 лет. Время от времени можно найти отдельные монеты, но такое открытие просто невероятно", — поделился счастливчик с репортёрами.

Точный анализ находки ещё предстоит провести. Вероятно, золото припрятали до Второй мировой войны. О кладе сообщили в Федеральное управление памятников. Согласно австрийским законам, нашедший может получить до половины стоимости.

В параграфе закона § 398 ff ABGB сказано: "Если обнаруженные предметы представляют собой деньги, драгоценности или другие ценные вещи, которые так долго скрывались, что невозможно определить их прежнего владельца, то они называются сокровищами. Человек, нашедший клад, а также владелец земельного участка получают по половине его стоимости." Однако имеется следующее дополнение: "Если рабочие случайно найдут сокровище, то им, как нашедшим, причитается третья часть".

Другой австриец, винодел Андреас Пернерштофер, случайно обнаружил в своём подвале кости мамонтов. Специалисты из Австрийского археологического института (ÖAI) на глубине 17 метров выкопали останки животных, возраст которых насчитывает более 40 тысяч лет.

"В подвале, вероятно, находятся останки двух больших мамонтов и одного мамонтёнка, — сообщает ÖAI. — Однако бивни до сих пор не найдены".

По словам руководителя раскопок, выемка останков затруднена из-за их хрупкости: "Мы должны завернуть кости во влажную газетную бумагу, а затем наложить гипс, чтобы они не пострадали".

Интересно, что в слоях также были обнаружены кусочки древесного угля, что позволяет предположить, что "там присутствовали люди каменного века — кем бы они ни были." Более точные данные будут доступны только после завершения лабораторных анализов.

"Эта впечатляющая находка уникальна для Австрии за минувшие сто лет", — информирует муниципалитет города Лангенлуа, проводя параллели с "Венерой Виллендорфской". Эта 11-сантиметровая статуэтка так называемой "Венеры" была обнаружена в 1908 году и является одной из самых известных археологических находок Австрии.

Во время пандемии коронавируса, когда сотрудников стали переводить на удалённую работу, супружеская пара из американского штата Висконсин решила улучшить свои жилищные условия и сделать капитальный ремонт. Под полом кабинета оказался бассейн, выполненный в древнеримском стиле, сообщает портал Bored Panda.

Бывшая домовладелица по какой-то причине закрыла бассейн. Нынешние владельцы хотят воспользоваться своей находкой по прямому назначению.

Уточнения

Вене́ра Виллендо́рфская (нем. Venus von Willendorf) — женская статуэтка, обнаруженная в одном из древних захоронений граветтской культуры близ местечка Виллендорф в Вахау, посёлке коммуны Агсбах, в Австрии археологом Йозефом Сомбати 7 августа 1908 года.



Виско́нсин (англ. Wisconsin, американское произношение: [wᵻˈskɒnsᵻn] ) — штат США, находящийся на севере центральной части страны.

