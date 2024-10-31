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Александр Приходько

Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд анализирует обоснованность арестов

10:06
Недвижимость » Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть десятая

Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: суд анализирует обоснованность арестов
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

23 и 24 октября Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", после летнего перерыва и перерыва из-за ковидного карантина в СИЗО провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

24 октября были рассмотрены продления на три месяца мер пресечения и ареста счетов кооператива. Трое подсудимых из четырех, находившихся в СИЗО два года восемь месяцев: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева, освобождены под домашний арест и в тот же день отправились домой.

В отношении ареста денежных средств кооператива судья разрешила платить с арестованных средств налоги, производить оплату по исполнительным листам и освободила из-под ареста все новые поступления на счета кооператива.

Это, по мнению адвокатов, не что иное, как предварительная оценка судьей представленных доказательств и показаний свидетелей. Впрочем, Прокуратура Санкт-Петербурга заявила о том, что обжалует эти решения в вышестоящем суде: решение в отношении счетов кооператива может вступить в силу только после рассмотрения в Санкт-Петербургском городском суде.

23-24 октября в очередной раз ожидался допрос одного из ключевых свидетелей обвинения — водителя "Лайф-из-Гуд" Алексея Комарова. Он в своих показаниях именует себя начальником службы безопасности компании "Лайф-из-Гуд", что отвергается адвокатами (начальником СБ компании, по их словам, был экс-офицер ФСО Александр Тюрин), но он уже третью неделю не может доехать до суда из Твери, где постоянно проживает, а прокуратура никак не может обеспечить его привод.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.

24 октября трое подсудимых — Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Кооператив исполнял свои обязательства, у меня было полное доверие"

Свидетель, приглашенный обвинением Сахаутдинова, — бывший пайщик "Бест Вей", подсудимых не знает. "Бест Вей" — организация известная, в интернете нашла у знакомых на странице ВК лет пять назад. Там можно выгодно купить квартиру. Там был невозвратный взнос 1 или 2 тыс. евро, были взносы за обслуживание кооператива. Можно накопить 35%, вставать в очередь и покупать объект. Мы копили на первоначальный внос. Я деньги забрала, так как они понадобились. Написала заявление у нотариуса, и паевые взносы мне вернули буквально через две недели. Было это в 2020 году".

"Деньги на счете кооператива накапливались, — отметила свидетель. — Мы видели, какие мы в очереди, все прозрачно, деньги вносили через банк. Кооператив исполнял свои обязательства, у меня было максимальное доверие".

"В 2023 году ко мне приехали в пять утра с ОМОНом, когда я была дома с детьми. Ничего не изъяли, попугали, я показания давала. Следствие мне предлагало стать потерпевшей по делу, склоняло усиленно меня. Мои слова следователи исказили в протоколе допроса, я чувствовала давление. Свои показания из уголовного дела не подтверждаю", — рассказывает Сахаутдинова.

"Очередной свидетель, который отказывается от показаний, данных во время следствия, — говорят адвокаты. — И заявляет о том, что к кооперативу "Бест Вей" у нее полное доверие".

"Претензии к кооперативу на 60 тыс. рублей"

Признанная следствием потерпевшей Галямова, допрошенная по ВКС с Уфой, была пайщиком кооператива и клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.

Есть знакомый — Артур, который предложил вступить в кооператив. Накопила на первоначальный паевый взнос, подошла очередь на покупку квартиры. Но собственники не захотели продавать квартиру, так как не хотели связываться с кооперативом — таким образом, сделка сорвалась.

Было это в 2020 году. Галямова подала заявку в банк, и ей одобрили ипотеку на покупку этой квартиры. Она написала заявление, чтобы все паевые взносы вернули — что и произошло в течение месяца. Однако невозвратную оплату юридических услуг 60 тыс. рублей ей не вернули.

Когда началось расследование уголовного дела, ей позвонили и предложили написать заявление на эти 60 тыс. — сказали, что она имеет на них право, так как услуги не были оказаны: данные планируемой к приобретению квартиры Галямова в кооператив не предоставила, потому что на стадии переговоров собственники уже отказались от сделки.

Обращалась в клиентскую поддержку кооператива — там ей объяснили, как нужно оформить документ о возврате, чтобы он был рассмотрен, однако документ такой не составила и не отправила. Претензию кооперативу не писала, в гражданский суд тоже не обращалась.

Был также договор с компанией "Гермес", туда вносила в районе 200 тыс. рублей. Деньги оттуда выводила. Чтобы вывести, нужно было найти кого-то, кто намерен положить деньги на счет "Виста". Все средства из "Гермеса" вернула, претензий к компании "Гермес" не имеет — только к кооперативу "Бест Вей" на 60 тыс. рублей.

"Очередной потерпевший, рекрутированный следствием для массовки, — подчеркивают адвокаты. — Речь идет о невозвратной сумме, о сумме, по поводу которой Галямова не урегулировала отношения с кооперативом в претензионном порядке или в гражданском суде. "Приводить" ее в уголовный процесс — абсурд. Остается надеяться, что привлечение таких потерпевших получит оценку суда".

"Кто составлял заявление, не могу сказать"

Признанная следствием потерпевшей Залесинская по ВКС с Уфой пояснила суду, что была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает. О "Бест Вей", "Гермесе" и "Лайф-из-Гуд" слышала с 2021 года.

"Знакомая работала юристом, она была связана с "Гермесом", там была некая Любовь Мирсаикова. Знакомая все время меня уговаривала вступить, вложить денег и получать процент. Вместе с ней мы проехали в банк, я сняла деньги — взяла кредит, и при мне она эту сумму (3 млн рублей), составив договор, перевела Мирсаиковой. Уже в ноябре обещали процент в валюте. Но я ничего не получала — хотя видела, что были какие-то начисления. При мне знакомая связывалась с Мирсаиковой, та сказала, что ничего не может, надо подождать, потом все заработает. Я считаю, что меня обманула Мирсаикова".

Признанная потерпевшей брала кредит в ВТБ на 3 млн. Сейчас она банкрот — ее признали банкротом в связи с невозвратом этого кредита.

Расписку у знакомой не брала — было доверие. Тем более что она уже давно работала с "Гермесом", имела большие проценты. Доказать, что внесла 3 млн рублей, может только договором с "Гермесом". При этом заявление о признании гражданским ответчиком написала на кооператив "Бест Вей" — пояснить это не смогла: "Кто составлял это заявление, не могу сказать".

"Даже у суда возникли вопросы к целесообразности действий Залесинской, — подчеркивают адвокаты. — Получать проценты, чтобы отдавать их за кредит? В чем смысл? Или Залесинская о чем-то не договаривает — о доходах, о заработанной по счету прибыли? В уголовном деле лежит липовое исковое заявление к кооперативу — видимо, для того, чтобы были основания считать, что не только компания "Гермес", но и кооператив "Бест Вей" также связан с уголовным разбирательством — что на самом деле не соотвествует действительности".

"Всего было пять-шесть кредитов на несколько миллионов, плюс вкладывала зарплату"

Признанная следствием потерпевшей Егорова — пенсионерка, клиент компании "Гермес". По ВКС с Краснодаром сообщила суду, что оценивает ущерб в 4 370 000 руб.

"Дочка вкладывала в "Гермес", я перед пенсией тоже решила вложиться. Дочка тоже клиент "Гермеса" и тоже потерпевшая. В январе-феврале 2021 года начала вкладывать туда, периодически докладывала, там 4,6 млн. Я взяла в Сбербанке кредит внучке на учебу, но она не пошла, и я положила эти средства на счет "Виста". Всего было пять-шесть кредитов на несколько миллионов, плюс вкладывала зарплату. Деньги отдавала дочери, она передала Гульнаре Насурдиновой. Личный кабинет был — у меня остались скриншоты. Я делала все через дочку. Был еще счет у сына, но он не хочет судиться. В личном кабинете мне все было понятно, я сама его проверяла. Там все было в евро. Из сотрудников "Гермеса" общалась только с Гульнарой, она была что-то вроде директора или менеджера. Она предоставляла договор. Снять я не могла. В сентябре вложила и хотела все деньги снять, мне сказали, что невозможно. И дочка, и Гульнара сказали. Вывести можно было, только когда кто-то другой вкладывал. Выводила только суммы 60-80 тыс.".

Общую сумму ущерба заявляет 4,6 млн рублей. Почему в скрине по счету 3 млн, объяснить не может.

Объявила себя банкротом, банкротство от июня с. г.

"В показаниях потерпевшей присутствуют финансовые парадоксы, — подчеркивают адвокаты. — Возможно, на них прольет свет последующий допрос дочери Егоровой, которая, очевидно, управляла всеми финансами матери".

"Сайт работал до момента включения "Гермеса" в черный список ЦБ"

Признанная следствием потерпевшей Куцевалова, инвалид по слуху, рассказала суду по ВКС с Краснодаром, что о "Лайф-из-Гуд", "Гермесе" и кооперативе "Бест Вей" ей рассказали через приятельницу и вывели на некую семейную пару Трухиных. Из-за трудного финансового положения пыталась взять кредиты — но все отказывали.

Трухин помог с кредитом в МТС банке. И эти средства сразу были переведены в "Гермес". "Первый счет в "Гермесе" я открыла в июле, — рассказала Куцевалова. — Потом 25 сентября. Расписку не брала. У меня было два счета и два личных кабинета. Договор был на управление и защиту активов, доходы от 2 до 4,5% в месяц. Сразу не было возможности ничего выводить. На сайте "Гермес" была программа вывода с помощью банковской карты, но это было недоступно. Сайт работал нормально до момента включения "Гермеса" в черный список ЦБ".

Кредиты были на суммы: 1 975 148 руб. — один кредит, 946 512 руб. — второй кредит, 1 250 748 руб. — третий. Ежемесячный платеж — 78 тыс. "Все средства кредита я перевела на карты за минусом страховок кредитов. Мне гарантировали доходность не менее этой суммы ежемесячно, — подчеркнула признанная потерпевшей. — В "Гермесе" работала внутренняя система обмена: чат. Это мини-биржа: продают и покупают евро-виста".

Деньги "Гермес" частично вернул в феврале 2022 года — 600 тыс. наличными. Куцевалова заявляет ущерб 2,8 млн: "Кредиты до сих пор на мне, выставлены требования".

"Мы имеем дело фактически с мошенническим получением кредитов человеком, который в принципе не мог их вернуть без финансового чуда, — подчеркивают адвокаты. — То, что чуда в конце концов не случилось, вряд ли можно ставить в вину компании "Гермес". Тем более что показания Куцеваловой вызывают вопросы. Как она обслуживала кредиты, если ничего не могла снять со счета в "Гермесе"? Как и у большинства лиц, признанных потерпевшими, ее показания не выдерживают проверки элементарной логикой".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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