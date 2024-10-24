Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: Пока не было уголовного дела, все работало

8:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть девятая

Фото: freepik.com is licensed under public domain

10 и 17 октября Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", после летнего перерыва и перерыва из-за ковидного карантина в СИЗО провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

17 октября ожидался допрос одного из ключевых свидетелей обвинения (как и на заседании 10 октября) — водителя "Лайф-из-Гуд" Алексея Комарова. Он в своих показаниях именует себя начальником службы безопасности компании "Лайф-из-Гуд", что отвергается адвокатами (начальником СБ компании, по их словам, был экс-офицер ФСО Александр Тюрин), но он опять не смог доехать до суда из Твери, где постоянно проживает, а прокуратура опять не обеспечила его привод.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

Деньги не снимали, подтверждений нет

Признанный потерпевшим Султанов был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает. В 2021 году сын сказал ему, что есть компания, куда можно вложить инвестиции, получить доход 24% годовых.

Завел счет для помощи семье, внукам. Деньги передавал в машине — некой Ахметовой, у которой был сертификат коммерческого представителя "Гермеса". Расписку дали, но заявили, что, как только средства поступят на счет, расписка должна быть уничтожена. Второй раз передал деньги снохе, но сделал видеофиксацию, однако позднее ролик стер.

Счет не контролировал. "Личный кабинет был открыт, но я не планировал им заниматься. Проценты не контролировал, помогала мне сноха — юрист Эльмира Султанова, я ей полностью доверял", — говорит Султанов.

Договор с "Гермесом" видел после передачи денег снохе. Условия договора не помнит, текст внимательно не читал: "Деньги не выводил. Эльмира тоже не выводила — она бы сказала".

В правоохранительные органы обратился в ноябре 2022 года. До этого обращался к Ахметовой за возвратом денег.

Требует вернуть 1 327 560 руб.

Признанная следствием потерпевшей Шарипова — клиент компании "Гермес". Подсудимых не знает, они в ее работе с компанией "Гермес" никак не участвовали. О компании узнала в 2020 году, о кооперативе "Бест Вей" и "Лайф-из-Гуд" ничего не знала.

Знакомая посоветовала "Гермес" для получения дохода. 1 ноября 2020 года Шарипова заключила договор, деньги передавала Мурату Бикбулатову — 100 тыс. рублей. Мурат представился консультантом "Гермеса". Подтверждений передачи денег нет.

"Логин и пароль скинул Мурат мне на почту. По ссылке открывался кабинет, было написано — "Виста" и цифры. В личном кабинете были цифры в евро. Проценты я не снимала, потому что не разбиралась в этом", — говорит признанная потерпевшей.

Договор она потеряла. Была обещана доходность 2%. В кабинет всегда по ссылке переходила сама без проблем.

Дату блокировки счета не помнит. На счету был 0. Связалась с Муратом, он сказал, что фирма заблокирована. Заявляет ущерб 100 тыс. рублей.

"Никем и ничем не подтвержденные утверждения, ничем не обоснованная сумма — это, к сожалению, типичная ситуация, — подчеркивают адвокаты.- Следствие и прокуратура представили в суд показания и свидетелей, в которых даже нет попыток подтверждения — суду предлагается поверить им на слово".

Разоблачение от судьи

Признанная потерпевшей Эльмира Султанова — сноха выступавшего ранее Султанова. По профессии юрист, была как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". С подсудимыми лично не знакома, но видела их в видеороликах. О "Гермес" и "Бест Вей" узнала от Эльмиры Ахметовой в ноябре 2020 года.

С "Гермесом" несколько договоров. Деньги передавала Ахметовой: 520 тыс. рублей и 11 тыс. евро. Общая сумма — 978 267 рублей. (На суде выяснилось, что Ахметова вернула 567 тыс., но потерпевшая об этом умолчала.)

По "Бест Вей" находилась в накопительной программе. Общая сумма внесенных средств — около 100 тыс. Заявление о выходе из пайщиков не писала — писала заявление о признании договора недействительным. Договор, как поясняла Салтанова, заключила неосознанно: была подавлена после развода. Подавала в суд — но суд отказал в признании договора недействительным (как раз Приморский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело).

Приобщена справка от кооператива "Бест Вей", что Султанова продолжает быть пайщицей кооператива и у нее задолженность 700 тыс. Судья заметила: "Потерпевшая, вы слышали? Суды вы проиграли, заявление на выход не подали, являетесь пайщиком, у вас долгов на 700 тыс. для сведения". Султанова не нашлась что ответить.

"Уже даже судья во время судебных заседаний высказывает недовольство откровенно фантастическими историями, попытками злоупотребления правом, которые предпринимают лица, признанные потерпевшими, — подчеркивают адвокаты. — Тем более что исходя из показаний, которые ранее дал Султанов, именно Эльмира Султанова его привлекла в "Гермес", вероятно, она была консультантом компании. Но в суде она рассказывает, что ничего не знала, не понимала, была в полубессознательном состоянии. Судя по реакции суда, вряд ли этот спектакль произвел впечатление".

"Консультантом не являлась", но счета по чужим документам открывала

Признанная следствием потерпевшей Соболева — клиент компании "Гермес" и пайщик кооператива "Бест Вей". Подсудимых не знает.

Впервые узнала про компании, когда продавала свою квартиру пайщику кооператива. Изначально смущалась этого кооператива, не хотела продавать ему. Но ее переубедили. В итоге кооперативу она квартиру продала и сама вступила в него.

Вносила каждый месяц взносы с 08.04.21 по 28.02.22, также открыла счет в "Гермесе". Ежемесячным доходом планировала гасить кооперативные счета. Общая сумма средств, внесенных в "Бест Вей": 1 030 000 руб. — паевые взносы и 24 000 руб. — членские взносы. В "Гермес" внесла 2 050 000 руб. Доступ к личному кабинету в "Гермесе" у нее был.

Подписала договор, наличные передавала через мужчину и его родственницу-риелтера. Средства отображались в евро. Какую сумму внесла, не помнит, прибыль на эти средства начислялась.

Доход снимала ежемесячно и вносила в "Бест Вей". Какую сумму всего сняла, не может сказать: "Примерно она равна ежемесячным платежам. В районе 25 000-30 000 руб. в месяц".

Утверждает, что консультантом "Гермеса" не являлась, хотя выяснилось, что открыла счет человеку по его документам без его ведома. Утверждает, что это несуществующий человек. Кроме того, открывала еще счета на себя, на маму — в общей сложности три-четыре счета "Виста" с целью получения дохода. При этом согласия мамы не брала, денег у нее, как утверждает, не брала — брала только документы.

В качестве ущерба заявила сумму, "которую видела в кабинете каждый раз". "Гермес" перестал исполнять обязанности: сначала пропала функция вывода. "Мне говорили, что скоро будет все исправлено. Это было зимой 2022 года. Я считаю, что у меня компания забрала мои деньги, частично их вернула и схлопнулась", — отмечает Соболева.

Что касается кооператива, то "квартиру я не получила — меня обманули". "Очередь дошла, — рассказывает Соболева. — Я выбрала квартиру в Чебоксарах, нашла агентство, и со мной на встречу пришла девушка, чтобы помочь с покупкой. Но когда была назначена встреча на подписание с собственником, кооператив перестал отвечать на звонки, и сделка не состоялась".

В кооперативе прошли обыски, он прекратил покупки недвижимости. Когда связь установить удалось, Соболевой предложили написать заявление о выходе из кооператива и получить назад паевые средства. Она потребовала сначала вернуть средства, а потом она напишет заявление — таким образом, заявление о выходе она до сих пор не написала.

В правоохранительные органы пошла с заявлением в феврале 2022 года — то есть тогда же, когда был проведен обыск.

"Я считаю, что кооператив — это какая-то уловка, — сказала она. — Квартиры приобретали только топ-менеджерам, а остальная масса просто вносила средства".

На вопрос адвоката, почему она все-таки не вышла из кооператива и у нее накопилась задолженность по паевым взносам 157 500 руб. и по членским 62 тыс. рублей, заявила, что в кооператив больше ничего не внесет, так как кооператив сорвал ей сделку приобретения недвижимости.

Возник вопрос о внесенных ею двух платежках в кооператив, которые по датам предшествовали заключению договора с ним. Пояснить не смогла.

"Признанная потерпевшей дала очень сомнительные показания по платежам и в "Гермес", и в кооператив, — поясняют адвокаты. — Две платежки в кооператив, вероятно, подделаны. Если Соболева рассказывает правду и сделка покупки квартиры действительно сорвалась, ей можно только посочувствовать. Но сделки "в моменте" могут срываться из-за сложностей у одной из сторон — в этом на рынке недвижимости нет ничего экстраординарного. Тем более что вины кооператива в произошедшем нет — он просто не мог провести платеж и участвовать в сделке купли-продажи из-за событий вокруг него. С февраля 2022 года кооператив прекратил покупку недвижимости по независящим от него причинам. Подписания договора купли-продажи со стороны кооператива не произошло. Соболева могла подать нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива и скорее всего получила бы назад паевые средства либо сразу — потому что счета еще не были заблокированы, либо летом 2022 года — когда арест был снят и полторы недели платежи проходили. Она также могла получить свои средства и при заблокированных счетах — благодаря механизму цессии, который используется сейчас в кооперативе: когда средства тех, кто не смог приобрести квартиру, переходят в собственность пайщикам, которые погашают долг перед кооперативом и оформляют квартиры в личную собственность. Но ничего этого она не сделала — она пошла в правоохранительные органы и требует в том числе и невозвратные по договору платежи".

"До возбуждения дела трудностей не было"

Свидетель, приглашенный обвинением, Евгений Иорданиди — военный пенсионер. Был клиентом "Гермеса", пайщик кооператива "Бест Вей". Был сотрудником компании "Лайф-из-Гуд" по трудовому соглашению — консультантом, "мне платились комиссионные". Благодаря кооперативу купил себе однокомнатную квартиру: "Консультант обязательно должен быть пайщиком кооператива или клиентом "Гермеса"".

"7 марта 2023 года у меня был обыск, — сообщил свидетель. — Были изъяты документы и личные вещи. Документы кооператива мне потом были возвращены, но остались невозвращенными личные вещи — телефон, записная книжка и тетрадь".

Пояснил суду, что услуга "Гермеса" была классическая: размещаешь деньги на счете и получаешь проценты. Проценты были нефиксированные. Счет в евро, потому что это не российская компания. Пополнить счет можно по безналу по реквизитам компании. Расторгнуть договор было можно и снять деньги. Можно было не обращаться ни к кому, а сделать все самостоятельно, снять со счета так же, как средства зачислялись.

Кооператив, подчеркнул Иорданиди, давал возможность приобрести квартиру в рассрочку. В "Лайф-из-Гуд" были уровни в зависимости от количества заключенных договоров. Чтобы стать членом кооператива, достаточно внести одноразовый вступительный взнос в эквиваленте 2040 долл. Становишься членом кооператива и начинаешь копить пай, чтобы купить квартиру. Вносить паевые средства нужно на расчетный счет в Сбербанке.

Как только пайщик накапливает 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры, он ставится в очередь. Очередь может двигаться с разной скоростью. Очередь более чем до 1 тыс. участников не доходила. Все было видно в личном кабинете на сайте кооператива: количество стоящих, продвижение. Когда подходит очередь, пайщик сам выбирает жилье, согласовывает с кооперативом — юротделом дается добро или отказ при рисках. Если добро, кооператив добавляет недостающую сумму от стоимости. Если отказ, пайщик подбирает другой объект недвижимости.

Когда куплена квартира, рассказал суду Евгений Иорданиди, собственник сначала кооператив, когда рассчитался человек, то переоформляется на него. Инфляция не имеет значения, так как договор фиксирован.

Если человек не может рассчитаться за квартиру, то должен освободить ее, квартира продается или передается другому пайщику, а этому возвращаются паевые средства в полном объеме в течение двух месяцев. Если человек хочет выйти, то пишет заявление на выход.

Кооператив исполнял свои обязательства перед пайщиками в полном объеме. Есть пайщики, кто не смог купить квартиры, хотя их очередь подошла, так как кооператив больше не может приобретать недвижимость. В этой ситуации люди выходят из кооператива.

О том, что вступительный взнос и членские взносы не возвращается, известно пайщику сразу. Об этом написано в уставе. Если пайщику купили квартиру, а он не может рассчитываться, он может выйти из кооператива, вернуть паевые средства, но и вернуть квартиру придется. Если трудности с выплатами временные, то кооператив по-доброму относится, дает три месяца рассрочку, потом смотрят по ситуации.

"За все время моей работы ни одной сделки не признали незаконной, а приобретено более 2,5 тыс. квартир. Это свидетельство качества работы юридического отдела", — говорит Иорданиди.

Сейчас кооператив работает в очень ограниченном режиме, но продолжает обслуживать пайщиков, делает все, чтобы вопросы людей разрешались: "У кооператива есть деньги. Главная помеха — это арест счетов. Стоит очередь, не могут выйти, деньги обесцениваются. До возбуждения дела трудностей у кооператива не было. У "Гермеса" тоже до возбуждения дела все обязательства выполнялись, после возбуждения дела все остановилось".

"Свидетель подробно рассказал о том, как происходило взаимодействие с компанией "Гермес", о работе кооператива, — подчеркнули адвокаты. — В этой работе нет никакого криминала, ничего незаконного. Уголовное дело абсолютно дутое, выдуманное. И это все более ясно становится суду".

Четыре вопроса

Адвокаты отмечают, что всем лицам, признанным потерпевшими на всех прошедших заседаниях, задаются четыре общих вопроса:

Кто-то из десяти подсудимых убеждал/уговаривал вас подписать договор с компанией "Гермес" или вступить в кооператив? ⁠Кто-то из подсудимых присутствовал при подписании вами договоров с "Гермесом" или ПК "Бест Вей"? ⁠Кто-то из подсудимых брал у вас денежные средства — лично, из рук? ⁠Кто-то из подсудимых лично вас обманывал, вводил в заблуждение, похищал денежные средства?

На все четыре вопроса, подчеркивают адвокаты, ответ один: нет. Следовательно, нет никаких доказательств вины подсудимых и никаких оснований использования по отношению к ним такой меры пресечения, как содержание под стражей.