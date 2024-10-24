Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: ключевой свидетель не доехал до суда

11:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть восьмая

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

3 и 9 октября Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", после летнего перерыва и перерыва из-за ковидного карантина в СИЗО провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

9 октября ожидался допрос одного из ключевых свидетелей обвинения — водителя "Лайф-из-Гуд" Алексея Комарова (он в своих показаниях именует себя начальником службы безопасности), но он не смог доехать до суда из Твери — сослался на то, что у него сломалась машина.

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Были зачитаны также показания из уголовного дела признанного потерпевшим Файхулина, которого уже нет в живых. По словам адвокатов, он получил тяжелую психологическую травму на допросе, которая негативно сказалась на его состоянии здоровья.

Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, потом еще на три месяца. Вскоре предстоит рассмотрение продления на следующий период.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

Хотел привлечь к ответственности консультанта, но стал потерпевшим в деле против незнакомых ему людей

Признанный следствием потерпевшим Косарев, пенсионер, выступал по ВКС из Россоши, был со своим адвокатом Ткаченко. Косарев являлся только клиентом "Гермеса" (как и подавляющее большинство признанных потерпевшими), в кооперативе "Бест Вей" не состоял. Подсудимых не знает.

Узнал о компании от соседа, с которым знаком восемь лет. Подписал договор в офисе в Россоши, заключить договор помог консультант Кулько. Передал ей наличными 1 млн рублей — предложил принести деньги наличными, но поставил условие, что она напишет расписку. Договор читал, но мало что понял. Договор со стороны "Гермеса" подписал некий Михаил Константинов, но он не присутствовал на подписании.

Доступ к кабинету появился, по его словам, примерно через год. Пароль дала Кулько, при этом Косарев так и не понял, как отражаются транзакции на счете. Не мог разобраться, как работал личный кабинет. Потом пытался сам вывести деньги — не получилось, просил консультанта, она начала выводить сумму частями. После возбуждения уголовного дела ее вызывали в полицию, и после этого она отказалась помогать и сказала — больше не приходить.

В гражданский суд не обращался — хотя есть расписка. Никаких документов о том, что Кулько — сотрудница компании "Гермес", не видел. Ущерб хочет взыскать с нее. То, что она не является подсудимой по этому уголовному делу, сильно его удивило и расстроило.

"Косарев — один из многих признанных потерпевшим, который на самом деле предъявляет претензии к консультанту, с которым непосредственно работал, а не к подсудимым — которых мало того, что не видел, даже фамилий их не слышал, — говорят адвокаты. — Следователи использовали уловки для того, чтобы привлечь максимум людей, которые считают, что их права нарушены, но не связывают это нарушение с подсудимыми, чтобы создать впечатление большого количества потерпевших именно от действий подсудимых, что не соответствует действительности".

Кто должен заплатить за подарок от отца

Признанная следствием потерпевшей Фахруллина (Верхулевская) по ВКС из Ижевска рассказала суду, что была только клиентом "Гермеса", из подсудимых знает Гильберт — она четверть века была подругой семьи Фахруллиной, и Наливана как ее мужа. О кооперативе "Бест Вей" и компании "Лайф-из-Гуд" знает, считает их тесно связанными с "Гермесом". Просит взыскать 80 тыс. рублей.

Договор с "Гермесом" заключал ее отец — как это происходило, она не знает. Открытые счета были подарены ей и сестре. Отец на Новый год приехал и подарил им листочки, на них было написано, что у нее 300 тыс. рублей на счете, а у сестры 200 тыс. рублей.

Отец открывал счета в декабре 2021 года на её имя, на имя сестры и на свое имя: внес 150 тыс. сначала, а потом еще 150 тыс.

Позже Фахруллина сама положила 80 тыс. на свой счет, подтверждающих документов нет. Отец передавал деньги наличными в некоем офисе консультанту, Фахруллина ходила туда вместе с отцом. Доступ в свой кабинет она получила от отца — на бумажке были написаны логин и пароль, называлось "зеленый кабинет". Транзакции не отслеживала, не интересовалась: "Каждый месяц делали какое-то плечо, проценты должны были начисляться. Ничего не снимала и не пыталась". Знает, что ее мама получала по счету хорошие деньги и была консультантом 3-го уровня.

В конце февраля 2022 года просила Гильберт вывести деньги — та ничего не вывела: объяснила, что происходит рейдерский захват и курс маленький. Потом появилось объявление, что нужно экстренно все перевести в криптовалюту и купить токены.

Фахруллина решила, что "все это обман", и обратилась в полицию. Заявление написала на Гильберт, Наливана, Романа Василенко, Виктора Ивановича Василенко и других. В гражданский суд не обращалась, так как Гильберт ей сказала: "Хотите — пишите заявление в гражданский суд".

"Как происходили расчету по счету, почему Фахруллина просит 80 тыс. — ничего не понятно, — отмечают адвокаты. — Документально ничего не подтверждено. Каждое из утверждений потерпевшей нуждается в доказывании, а доказательств нет — именно поэтому она и не пошла в гражданский суд, очевидно, опираясь на обещания следственной группы "продавить" уголовный суд. Вряд ли этому обещанию суждено осуществиться".

Признанный следствием потерпевшим Чепурных рассказал суду по ВКС из Ижевска, что был клиентом "Гермеса". Из подсудимых никого не знает.

О компании узнал от хорошей знакомой: ее двоюродная тетя Наталья Смирнова занималась размещением средств под процент. Договор с "Гермесом" у него от 2021 года.

Он пришел в офис в Ижевске и передал 1500 евро и 5000 долларов наличными. Расписку о внесении денег не получал. Счет оформили тут же. Договор читал. То, что консультант перевел деньги на счет, он никак не может подтвердить. "Свои обязательства "Гермес" в принципе исполнял, проценты начислялись", — говорит он. В свой личный кабинет входил сам — без посредничества консультанта.

Каждый месяц ему делали "оплечивание", то есть применялось инвестиционное плечо за счет средств компании для дополнительного заработка. Кабинет проверял регулярно.

"Когда началась СВО, все перестало работать, — говорит он. — Смирнова утверждала, что все наладится, но ничего не наладилось. И я пошел в полицию". Какие-то проценты еще капали, но через три месяца все рухнуло. Цель выводить деньги он не ставил — хотел копить. Какие именно проценты начислялись, не помнит.

Заявляет ущерб 1500 евро плюс 5000 долларов. Винит во всем Романа Василенко.

С претензией о возврате денег ни к кому не обращался — сразу подал заявление в качестве потерпевшего в рамках уголовного дела.

"В который раз звучат голословные утверждения о размещенных суммах, — говорят адвокаты. — "В комплекте" с утверждениями о том, что деньги не выводились, — которые невозможно проверить. На таких и только на таких утверждениях строятся все претензии следствия к компании "Гермес".

Как жить в квартире, не платить за нее и требовать вернуть деньги, не расторгнув договор

Потерпевшая Дарья Вельгорская (ранее носила имя Анна Кононова) по ВКС из Ижевская рассказала суду, что из подсудимых никого не знает. Была только клиентом компании "Гермес" и пайщиком кооператива "Бест Вей".

Узнала о "Гермесе" и "Бест Вей" от знакомого — Сергея Темкина, знакомы с ним с 2017 года. Сначала договор был заключен с кооперативом, а "Гермес" оформил подарочный счет. Положила средства на него. Проценты начислялись ежемесячно, активно использовала инвестиционное плечо, выводила прибыль, когда было надо, но не до конца вывела. 500 тыс. вывела, 350 тыс осталось на счете. Выводила деньги через знакомого, он помогал. В последний период, когда счет еще работал, был вывод на банковскую карту.

"Кооператив купил мне квартиру, — пояснила она. — Но она не в моей собственности, в аресте, оформить на себя не могу, личные кабинеты закрылись, отследить ничего невозможно. Началось уголовное дело и поэтому пошла в органы, так как на счете остались деньги. Вывела только 500, а по квартире обманули и не дают в собственность".

Ущерб заявляет 350 тыс. рублей в "Гермес", а также возврат паевых 1 179 083 руб. — при этом в квартире продолжает проживать, не платя ни паевые, ни членские взносы — утверждает, что не понимает, как платить по реквизитам, имеющимся в договоре с кооперативом, у сотрудников кооператива уточнить не пыталась. Ссылается на то, что не могла проконтролировать поступление в личном кабинете, так как он не работает (о том, что личные кабинеты на новом сайте кооператива работают, утверждает, что не знала).

"С квартиры куда мне съезжать? У меня старая мама и двое детей на иждивении", — заявила она. При этом сказала, что в случае снятия ареста готова выехать из квартиры. О том, что арест на квартиры в собственности кооператива снят несколько месяцев назад, заявила, что не знала.

В дополнение просит вернуть членские взносы, затраты на юридическую экспертизу, госпошлину и т. д. Утверждает, что писала заявление на выход из кооператива в 2022 году (сотрудники кооператива заявили, что ее заявление кооператив не получал).

"Мы имеем дело с пользованием чужим имуществом без оплаты, — подчеркивают адвокаты. — Пайщица не только не возмещает долг, прикрываясь разными отговорками, но и не собирается прекращать пользоваться недвижимым имуществом. И таких свидетелей приводит в суд прокуратура! По закону и уставу кооператива она должна освободить квартиру, которая будет либо передана другому пайщику, либо продана кооперативом на открытом рынке, выплатить долг перед кооперативом по членским взносам, подать нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива и только после этого получить внесенные паевые взносы. По поводу манипуляций со счетом в "Гермесе" — опять мы не видим никаких доказательств. Сколько было внесено, сколько было снято. Были ли средства на счете собственными или это заем в рамках инвестиционного плеча. Ничего не понятно, но гражданка, признанная потерпевшей, почему-то требует вернуть ей деньги".

Сначала понравилось, потом не понравилось

Свидетель обвинения Коновалов, подполковник запаса, частный охранник. Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко. Из организаций знает только кооператив "Бест Вей", пайщиком которого был, но из кооператива вышел с возвратом средств, претензий к кооперативу не имеет.

"Было это в 2014–2015 годах. Мне сначала все понравилось, я заключил договор, потом у меня возникли сомнения. Что-то мне не понравилось, сейчас конкретно даже вспоминать не буду. Отзывы в интернете были разные. У кого-то получалось и приобретали даже две квартиры, у кого не получалось — писали соответствующие отзывы. С Василенко Виктором познакомился на одной из встреч. Я, как и он, офицер запаса".

Приглашал людей в кооператив — бонусы за это не предоставлялись, но спустя три-четыре года вышел из кооператива. Паевые средства получил обратно.

Заключать договор его никто не принуждал, и он сам никого не принуждал вступать в кооператив.

"Добросовестный свидетель — объясняет мотивы своих поступков. Ни на кого не перекладывает ответственность. И никого не оговаривает", — подчеркивают адвокаты.

"Видите, что происходит? И виноваты в этом правоохранители"

Свидетель, приглашенный обвинением, Долгушкина была пайщиком кооператива "Бест Вей", она — предприниматель, занимающийся недвижимостью. Никого из подсудимых не знает.

Вступила в кооператив в 2017 году. Копила на паевый взнос 35%, вносила по 10 тыс. рублей в месяц: "Не удалось воспользоваться: видите, что происходит? У кооператива разве есть возможность работать?" Компании "Гермес" и "Лайф-из-Гуд" знает: "Первая — инвестиционная, вторая — рекламная, от кооператива они работали независимо".

По поводу участия в продвижении продуктов кооператива Долгушкина пояснила: "Я не привлекала людей. Я рассказывала свою историю, и кто хотел — регистрировался на сайте кооператива. Я с юристом смотрела документы кооператива — ничего незаконного мы не нашли. Сейчас кооператив не работает из-за сторонних обстоятельств. И виноваты в этом правоохранители".

"Кооператив не требовал приглашать людей, чтобы я накопила на квартиру, — заметила она. — Для продвижения по очереди тоже не нужно никого привлекать".

"Свидетель опроверг показания, данные на следствии, о том, что для накопления на квартиру и продвижения в очереди нужно было "привлекать клиентов", — подчеркивают адвокаты. — То есть картина, нарисованная следователями, оказалась не соответствующей действительности".