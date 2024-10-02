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Дмитрий Плотников

Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий

4:05
Недвижимость » Аналитика

Градостроительный потенциал по проектам комплексного развития территорий (КРТ) составляет 200 млн "квадратов".

Эксперт оценил потенциал по проектам Комплексного развития территорий
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Об этом накануне на брифинге в рамках Международного форума и выставки 100+ Technobuild журналистам заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин.

А что это значит для развития столичного региона и как можно использовать эти 200 млн квадратов? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответила эксперт-стратег по развитию городов и территорий, генеральный директор градостроительного бюро "Мастер'с план” Юлия Зубарик.

А как всё это "освоить"?

"С точки зрения развития отдельных регионов КРТ выступает механизмом "перезапуска" проблемных территорий. КРТ, помимо строительства жилья также предполагает создание необходимой социальной инфраструктуры и новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест способствует увеличению поступлений в городские бюджеты, а также напрямую влияет на рост показателя валового регионального продукта.

Вместе с тем, механизм КРТ позволяет городам уйти от экстенсивной модели развития с освоением пустующих территорий на окраине к интенсивной с обновлением жилого фонда в черте города и, как следствие, позволяет более экономически эффективно использовать городские территории".

Соответственно, и людям лучше?

"Да, кроме экономической составляющей, механизм КРТ способствует улучшению качества жизни горожан. По сути КРТ является продолжением Программы реновации в Москве, в рамках которой жители Москвы получали новое комфортное жильё взамен устаревшего. Кроме нового жилья участники Программы реновации получали новую социальную инфраструктуру, которая способствовала повышению качества предоставляемых населению услуг. Комфортное жилье и доступ к качественным социальным услугам являются основными составляющими высокого качества жизни горожан.

В Москве в 2011–2023 гг., в период активного роста объёмов жилищного строительства в рамках программы реновации и запуска программы КРТ, а также освоения территории Новой Москвы, было построено 139,7 млн кв. м. недвижимости. Это сравнимо с цифрой в 150 млн кв. м., которые приходятся на жилье в рамках градостроительного потенциала по проектам КРТ. Кроме того, согласно прогнозам Минстроя, к 2030 году в стране будет 40 млн кв. м. аварийного жилья, поэтому потенциал КРТ может быть использован для переселения людей из зданий в аварийном состоянии.

Также при целевой обеспеченности населения в 33 кв. м./чел. реализация потенциала КРТ позволит предоставить качественное жилье 4,5 млн человек.

На сегодняшний день КРТ — основной механизм городской градостроительной политики. Он позволяет ускоренно вовлечь в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли, несмотря на их аварийность, степень износа инфраструктуры или градостроительные ограничения.

Механизм КРТ также позволяет избежать проблем с недообеспеченностью жителей новых районов социальной и инженерной инфраструктурой, местами приложения труда и досуга и перейти к большей полицентричности в городах, что особенно актуально для бывших промышленных территорий в условиях необходимости повышения эффективности использования земли в мегаполисах. Преимуществом использования механизма КРТ является создание возможностей для совместного планирования развития городской среды при участии граждан, девелоперов и городских властей".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы москва строительство
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