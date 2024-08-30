Решили квартирный вопрос: пайщики "Бест Вей" приобрели с помощью кооператива недвижимость

30:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

По данным совета кооператива "Бест Вей", за восемь лет активной работы — с 2014 года по начало 2022-го -кооператив приобрел для пайщиков 2635 квартир, из них 835 оформлены/оформляются в собственность пайщиков, для которых они были приобретены.

С февраля 2022 года из-за уголовного дела, затрагивающего (по мнению следствия и прокуратуры) кооператив, он прекратил покупку недвижимости и прием новых пайщиков, его счета, на которых более 4 млрд рублей, арестованы.

Пайщики, с которыми мы поговорили, надеются, что справедливость восторжествует и кооператив снова заработает — ведь это уникальная социальная программа.

"Кооператив работает по принципам советской жилищной кооперации"

Дочь Ильмеры Мингалиевой в новой квартире

Ильмера Мингалиева летом этого года оформила приобретенную с помощью кооператива квартиру для дочери в Казани в собственность.

"Я в кооператив вступила в ноябре 2019 года, — рассказывает она. — Год состояла в накопительной программе, но уже в начале 2020 года внесла минимальный паевый взнос 35% в полном объеме. У моей дочери была сложная ситуация: она осталась с двухлетним ребенком без жилья, поэтому мы решили форсировать покупку квартиры. Дочь не работала, была в декрете, и решать вопрос через ипотеку не было ни желания, ни возможности. У нас были кое-какие накопления, и мы ей помогли. В очереди стояли всего несколько месяцев и к декабрю вышли на подбор объекта недвижимости. Кооператив очень тщательно все проверял. Если какие-то были сомнения или какие-то проблемы, они нам отказывали в покупке той квартиры, которую мы предлагали. Я на 100% была уверена, что кооператив даст разрешение на покупку юридически чистой квартиры".

В декабре 2020 года квартира была подобрана, и вышли на оформление покупки, рассказывает Ильмера. Однокомнатная квартира в пригороде Казани, за 2 млн. "Больших финансовых возможностей не было", — поясняет она.

Ильмера не понаслышке знает, что такое жилищная кооперация — еще по советским временам. "Многие люди в советское время получили кооперативные квартиры, — рассказывает она. — В том числе мои хорошие знакомые. Законодательство о кооперации, по сути, не менялось, потому нам была предоставлена возможность приобрести квартиру на основе тех же принципов, по каким работала советская жилищная кооперация. В июне 2023 года мы полностью расплатились с кооперативом. Но в связи с арестами и их снятием, потом новым наложением и снова снятием официально стали собственниками 6 июля 2024 года".

"Мое пожелание, чтобы кооператив жил, потому что очень многим людям нужна возможность приобрести квартиру без огромных переплат, которые предусмотрены в ипотечных программах", — говорит Ильмера.

"Претензий к кооперативу нет — у меня претензии к правоохранительным органам"

Светлана Кучмар

Светлана Кучмар, риелтор с 23-летним стажем, вступила в кооператив в январе 2019 года для приобретения однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Квартира приобретена и уже перешла в ее собственность.

"Я сделала вступительный взнос и сначала — месяц или два — участвовала в накопительной программе, — рассказывает Светлана. — У меня не было денежных средств, чтобы сразу внести 35%: мы платили по 10 тыс. рублей, накапливали. Но затем я продала квартиру-студию, которая была в моей собственности, деньги на 35% проявились. После этого я встала в очередь на покупку квартиры — и еще по 10 тыс. добавляла, чтобы претендовать на квартиру большей стоимости. Когда я покупала, у меня получилось 45% от стоимости квартиры. В очереди стояла 10 месяцев. Когда подошла моя очередь, я месяца за два подобрала объект недвижимости, согласовала его с кооперативом в соответствии с его требованиями: чтобы квартира была юридически чистая, чтобы не было перепланировки, чтобы она не была под обременением. И в октябре 2020 года состоялась покупка. В то время очень быстро шла очередь, прямо хорошо. Кооператив приобретал около 100 квартир в месяц".

Система работы кооператива Светлане очень понравилась: "Все платежи — через Сбербанк, на расчетные счета — даже юридическая экспертиза. Никаких платежей наличными. Основная сумма за квартиру — на накопительном расчетном счете в Сбербанке. Это счет, с которого переводят денежные средства собственнику после того, как кооператив купил квартиру".

"Когда начались действия правоохранительных органов в отношении кооператива, следователи ко мне не обращались, — рассказывает Светлана. — Я просто стазу написала заявление, что претензий к кооперативу не имею, а имею претензии к правоохранительным органам, которые заблокировали счета кооператива".

"Учитывая складывавшуюся ситуацию, мы приняли решение досрочно выкупить квартиру, — говорит г-жа Кучман. — Сложили вместе с родственниками средства и погасили все необходимые платежи перед кооперативом. Однако зарегистрировать право собственности я пока не могу — хотя арест на квартиры кооператива снят. Но в Санкт-Петербурге нам пока отказывают в регистрации права собственности. Я могла бы через суд добиться ее регистрации, но там нужно госпошлину заплатить от кадастровой стоимости — это мне выходит тысяч в 60-70. Руководители кооператива, бухгалтеры, юристы делают все для того, чтобы регистрация состоялась. В подавляющем большинстве регионов смену собственника регистрируют".

"Кооперативу я хочу пожелать дальнейшего развития, — резюмирует Светлана. — Потому что ему нет альтернативы. Ипотека сейчас дается по ростовщическим ставкам. Когда-то я покупала квартиру-студию в ипотеку — тогда стоимость квартир была небольшая и процент по ипотеке небольшой. Но сейчас переплата — 250% за 30 лет. Это абсурд. Переплата в кооперативе — притом, что мы в большинстве регионов платим налоги за недвижимость с юридического лица, а не физического, — всего 1% годовых, а не 20%, как в банках. Это реальная возможность для людей приобрести квартиру для всех слоев населения — в том числе малоимущих людей. При этом мы квартиры покупаем не в строящихся домах, которые ждать два-три года, мы покупаем только собственность — подтвержденную, с выпиской из ЕГРН, с экспертизой. Так что пусть кооператив цветет, развивается, помогает решить жилищный вопрос жителям всех регионов!"

"На 99% уверена, что кооператив столкнулся с попыткой рейдерского захвата"

Татьяна Хомацкая с супругом

Татьяна Хомацкая из Тюмени недавно стала собственником однокомнатной квартиры, приобретенной с помощью кооператива.

"Вступила в кооператив в 2019 году, — рассказывает она. — Деньги на первоначальный взнос появились после продажи дома — внесли два первоначальных взноса: за мою квартиру и квартиру бывшего мужа. Мне — в Тюмени, ему — в Ишиме. Мы развелись и с помощью кооператива приобретали новое жилье. Сразу внесли первоначальный паевый взнос 35% и по одной квартире, и по второй и сразу встали в очередь на приобретение квартиры. Через семь месяцев очередь подошла, и с помощью кооператива я купила квартиру 43 "квадрата" в Тюмени, а он — 38 "квадратов" в Ишиме. Платили ежемесячные возвратные платежи. Бывший муж до сих пор их платит, а я сделала договор цессии со знакомой. У нее подходила очередь на приобретение квартиры, но деятельность кооператива с февраля 2022 года была заблокирована из-за действий правоохранительных органов. Мы заключили договор цессии, и ее 1 млн 200 тыс. пошли на погашение моего долга перед кооперативом по паевым платежам. Пай был полностью выплачен, задолженностей по членским взносам, коммунальным платежам, налогам за квартиру у меня не было, и кооператив мне выдал справку о погашении пая, по которой переоформляется собственность на недвижимость. Некоторое время квартира была под арестом, но 10 июля я получила документы о собственности из Росреестра — выписку с ЕГРН, где я — собственник".

Кооператив, отмечает Татьяна, это была единственная возможность приобрести квартиру. "Бывший муж уже был военный пенсионер, — поясняет она. — Мы продали дом, на руках у нас было 4 млн. Он мог бы купить однокомнатную в Ишиме за 2 млн, а я за 2 млн ничего себе не смогла бы купить. Так как официально я на тот момент нигде не работала, мне бы никто не дал ипотеку".

К кооперативу, говорит она, не было ни малейших нареканий: "Все четко, по документации. Все обязательства исполнялись в срок. Настолько хорошо у нас был продуман личный кабинет, обратная связь вообще замечательная! Любой вопрос задаешь, пишешь, ответ в течение получаса-часа был. Сопровождение юридическое при покупке — выше всяких похвал!"

"Мы, — говорит г-жа Хомацкая, — покупали квартиру от застройщика, и застройщик сначала как-то с опаской отнесся, что это кооператив. Потом, когда проверили все документы, когда юристы застройщика и юристы кооператива вступили в контакт друг с другом, сделка прошла очень быстро".

В ответ на обращение со стороны правоохранительных органов Татьяна написала заявление: "Прошу не считать меня потерпевшей". Потом был странный звонок с просьбой написать заявление об отказе явиться в суд в связи с занятостью — Татьяна отказалась писать такое заявление. Зато написала вопрос на прямую линию президента. Вопрос в эфир не попал, но с ней связались представители администрации президента — и минут 40 беседовали.

"Мы с бывшим мужем по громкой связи все им рассказали, — поясняет Татьяна. — Рассказали, что кооператив работает честно и добросовестно, что помогает тысячам людей решать жилищную проблему без тех колоссальных переплат, которые существуют при ипотечном варианте. Как мы сами покупали квартиры, как покупали наши знакомые. Наша дочь состоит в накопительной программе. И сказали, что, по нашему мнению, работа кооператива заблокирована из-за попытки рейдерского захвата. 99%, что это так, и 1%, что это просто желание ЦБ от нас избавиться, так как мы подрываем монополию ипотечных банков. Мой визави мне ответил: "Я с вами согласен, тут действительно прослеживается вмешательство третьих лиц". Возымеет ли действие этот разговор — бог весть".

"Пожелание у меня к нашим властям только одно: чтобы дали кооперативу жить, — говорит Татьяна, — Потому что тысячи людей смотрят, выживет кооператив "Бест Вей" или нет. И я думаю, что у многих намерение, если все получится, в кооператив вступать и таким образом покупать жилье. Я сама риелтором отработала 10 лет, я знаю, что такое ипотека. Я видела, как людей выселяли из ипотечных квартир. И не важно, был там у тебя материнский капитал или дети-инвалиды. У нас кооператив настолько лоялен, что даже неплательщиков уговаривает, дает рассрочку, дает второй шанс. В кооперативе все для людей и в интересах людей".

"Кооператив создает условия, чтобы молодежь оставалась в России"

Рита Шагивалиева

Рита Шагивалиева — пенсионерка, она вступила в кооператив в 2020 году, чтобы приобрести квартиру для сына. Сразу же внесла первоначальный взнос в 35% на покупку квартиры — были средства на первоначальный взнос после продажи квартиры. Встали в очередь на приобретение квартиры и после 10 месяцев приобрели недвижимость в городе Реутов Московской области. "Сейчас все долги перед кооперативом погашены, и я оформляю квартиру в свою собственность", — рассказывает она.

"Присматривалась я к кооперативу с 2016 года, — рассказывает она. — Тогда моя подруга купила с помощью кооператива квартиру в Подольске, я вместе с ней ходила: и в МФЦ, и к нотариусу, все смотрела. И только после этого вступила в кооператив"

"Кооператив — дело очень нужное для всех людей, и особенно малоимущих, для многодетных семей, — говорит Рита. — Это более приемлемо, чем ипотека. Потому что переплата только за счет членских взносов и налогов, которые мы платим после покупки квартиры, — для нас они оформлены кооперативом по ставкам юрлица, а не физлица. Паевые средства кооператив предоставляет беспроцентно".

"Кооператив, — говорит она, — решает самую главную проблему молодых людей — проблему с жильем. Создает условия, чтобы молодые люди оставались в России, потому что работы у нас в стране хватает, людям очень сложно с жильем, молодые люди мечутся, потому что они хотят жить в нормальных условиях сегодня, а не когда-то в будущем. Он помогает и пожилым людям. Ведь даже при двух пенсиях вполне реально расплачиваться за квартиру, приобретенную кооперативом, — и при этом будет оставаться на жизнь".

"Я желаю кооперативу долгой жизни и чтобы он поскорее возобновил свою деятельность, чтобы покупать людям начали квартиры, потому что у меня двое детей — я хочу купить квартиру для них. Это очень важно всем разъехаться, создать свою семью, от этого зависит жизнь молодой семьи: когда они свою квартиру имеют, намного легче сплотить свою семью, родить детей", -отмечает Рита .

"Кооператив "Бест Вей" — возможность приобрести недвижимость без процентов"

Инна Немерцева

Инна и Евгений Немерцевы приобрели с помощью кооператива двухкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону и полностью за нее расплатились — квартира перешла в их собственность.

"Вступили в кооператив в феврале 2018 года, — рассказывает Евгений. — Деньги на первоначальный взнос у нас были — сразу внесли 35% от стоимости и встали в очередь на приобретение квартиры. В очереди стояли полгода. После этого подобрали квартиру совместно с юристами кооператива, и состоялось приобретение".

"Предварительно, перед вступлением в кооператив, мы проверили "Бест Вей" на соответствие законам Российской Федерации о кооперации, — замечает Инна. — Дополнительным подтверждением послужило взаимодействие с кооперативом Пенсионного фонда РФ — предоставление материнского капитала".

"Понимаете, это реальная возможность человеку приобрести квартиру, — подчеркивает г-жа Немерцева — Тем более мы — пенсионеры. У нас такой возраст уже, что ипотеку, если бы мы захотели пойти, нам, скорее всего, уже не дадут. Если бы не "доброхоты"-чиновники, которым всегда плохо, когда людям хорошо, мы бы до сих пор платили по графику — и нам бы не пришлось экстренно изыскивать сумму, чтобы выкупить квартиру у кооператива и оформить ее в собственность, чтобы вырвать то имущество, которое кто-то пытается просто взять и отнять".

"Дай Бог кооперативу — его руководителям и юристам — сил и здоровья, терпения дожать "доброхотов", — резюмирует Евгений. — Кооператив "Бест Вей" — возможность с небольшой переплатой приобрести квартиру, а не так, как ипотека, когда ты одну квартиру покупаешь себе, а полторы, а то и две — банку".

"Кооператив намного выгоднее ипотеки"

Семья Митченко в новой квартире

Анастасия Митченко весной этого года стала собственником трехкомнатной квартиры в Саратове, приобретенной с помощью кооператива.

"Вступила в кооператив в 2018 году, — вспоминает Анастасия. — Для первоначального взноса 35% у нашей семьи были сбережения, плюс помогли родители. Очередь шла быстро: буквально полгода, и мы начали искать квартиру для приобретения. А в апреле 2019 года мы уже пошли на оформление".

"Ипотеку мы с мужем вообще не рассматривали, — подчеркивает г-жа Митченко, — потому что на 20-30 лет мы не хотели себя заключать в такие оковы. Сначала в "Бест Вей" вступила моя мама — в накопительную программу — для старших внуков, а потом уже мы с мужем".

"После приобретения квартиры мы стали расплачиваться с кооперативом, — продолжает Анастасия. — Причем в качестве оплаты вносился в том числе материнский капитал на рождение второго ребенка — разумеется, с разрешения Пенсионного фонда. Мы с трудом, с третьего раза, но внесли эти деньги в кооператив. Возвратные паевые платежи вносили ежемесячно — но когда появлялись дополнительные средства, их также вносили, чтобы побыстрее погасить долг перед кооперативом. В конце концов мы провели цессию с людьми, кто хотел выйти из кооператива: их деньги, зависшие на арестованных счетах, пошли в оплату нашего долга, а мы им теперь выплачиваем живые деньги. Благодаря этому выкупили квартиру у кооператива. Но квартира уже в нашей собственности — буквально в мае этого года оформили переход в собственность".

"Я бы хотела выразить огромную благодарность юристам кооператива, потому что в период, когда мы оформляли квартиру в собственность, были аресты квартир кооператива, — подчеркивает Анастасия. — Но благодаря их работе аресты не были возобновлены. Плюс они информировали, как работать с Росреестром, по учетам которого аресты сохранялись, хотя де-юре они были сняты. Низкий им поклон!"

"Кооператив намного выгоднее ипотеки, — говорит Анастасия. — Мы с сестрой взяли примерно в одно и то же время квартиры, просто она пошли в ипотеку, а мы пошли в кооператив. Естественно, у нас переплаты минимальные, а у нее — колоссальные. Переплата у нас связана с вступительным и членскими взносами в кооператив и налогом, который мы платим по ставке для юридических лиц, потому что собственником квартиры в период, пока не возвращен долг кооперативу, является кооператив. В целом у кооператива очень низкая переплата — ему в этом отношении нет конкурентов. Единственное, поскольку я третьего ребенка родила в 2019 году, вышел закон, что на улучшение жилищных условий я могу получить еще 450 тыс., но только в ипотеке. Моя сестра воспользовалась этим, а я не могу. Но идти в ипотеку, чтобы воспользоваться этими деньгами, не готова. Я переплачу больше, чем выиграю от этих денег".

"Эта программа имеет большое социальное значение"

Анна Ковалева с сыном

Юрист Анна Ковалева из Уфы приобрела с помощью кооператива однокомнатную квартиру — и две недели назад оформила ее в собственность.

"Я вступила в кооператив в 2019 году, чтобы приобрести квартиры для своих детей, — рассказывает она. — Продала квартиру, которая была у меня в собственности, и внесла средства на первоначальный паевый взнос в 35% по одной из квартир, а по второй вступила в накопительную программу. Сразу встала в очередь на квартиру, примерно через полгода очередь подошла, и я приобрела с помощью кооператива квартиру. Предполагалось, что я в течение 10 лет буду возвращать за нее те 65%, которые предоставил кооператив, по графику платежей, очень, к слову, комфортному, так как паевые средства кооператива предоставляются на беспроцентной основе. Но из-за ситуации последних двух лет с кооперативом приняла решение погасить долг по квартире досрочно".

"Зная законодательство о потребительской и жилищной кооперации, перед тем как вступить в кооператив, я очень хорошо изучила устав, — подчеркивает Анна. — Я познакомилась с людьми, которые на тот момент уже приобрели объекты недвижимости в разных регионах. И мне очень понравилась эта программа. В конце концов я получила собственный позитивный опыт. И очень жаль, что сейчас такая ситуация вокруг кооператива сложилась — правовых причин я для этого не вижу, скорее некие политические: недовольство ЦБ тем, что появилась альтернатива ипотеке".

"Очень печально, что людей загоняют в ипотеку, — говорит г-жа Ковалева. — Мне людей жалко. Ладно, я приобрела квартиру: мне просто повезло, что я вообще об этой программе узнала и смогла купить квартиры до всех этих событий, связанных с правоохранительными органами. Но программа имеет большое социальное значение для граждан. Это не какие-то высокие фразы, это на самом деле так и есть".

"Я верю в кооператив, — говорит Анна. — Потому что вижу, сколько неравнодушных людей сейчас сплотились, чтобы его защитить, вижу, какую колоссальную работу по защите кооператива делают и уже сделали юристы кооператива. Я остаюсь пайщиком, у меня пайщиками остаются и сын, и дочь. Когда кооператив заработает, я с удовольствием помогу им приобрести квартиры. Я верю в людей, верю в справедливость и убеждена, что она в конце концов восторжествует".

"Хочу пожелать здравомыслия противной стороне"

Светлана Балвакова

Светлана Балвакова из Краснодара приобрела с помощью кооператива квартиру-студию в этом городе, полностью за нее расплатилась и ее продала, внеся первоначальный паевый взнос за вторую квартиру — большего размера. Но не успела встать в очередь на ее приобретение из-за ареста счетов кооператива.

"О кооперативе я узнала в 2017 году, а вступила в него в 2018-м, — рассказывает Светлана. — В качестве вступительного взноса внесла свои деньги, а в качестве первоначального паевого взноса в 35% внесла материнский капитал — 453 026 руб. Написала заявление в Пенсионный фонд, и они перевели деньги на расчетный счет кооператива. В феврале 2018 года я вступила в кооператив, а в июне 2018-го Пенсионный фонд перевел кооперативу мой материнский капитал — 35% от стоимости квартиры были собраны, и я встала в очередь на покупку квартиры. К новому году у меня уже очередь подошла. Я прямо помню эту новогоднюю ночь — спать не могла. Мне дочка старшая говорит: "Мама, а ты в курсе, что наша очередь подошла?" — она отслеживала в личном кабинете на сайте кооператива. Мы с помощью кооператива подобрали и приобрели квартиру, и я стала рассчитываться за нее по графику платежей. Рассчитывалась два с половиной года, потом мы все выплатили, я получила справку о погашении пая, оформила квартиру в долевую собственность — мою и детей (это обязательное условие, так как при приобретении квартиры использовался материнский капитал) и почти сразу ее продала. Мы с этих денег внесли первоначальный паевый взнос в 35% на другую квартиру, побольше. В очередь меня не успели поставить, так как работа кооператива была заблокирована правоохранительными органами. В данный момент я и вся моя семья живем в съемном жилье".

"К кооперативу, — говорит она, — у меня нет никаких претензий: он работал без сучка и без задоринки. Все, что было заявлено, было выполнено. И очередь быстро дошла, и платежи мы все видели, и лояльно к нам относились, и справку о погашении быстро нам прислали".

"Первое: я хочу поблагодарить руководство кооператива за то, что они не сдаются и отстаивают наши интересы, — говорит Светлана. — Второе: хочу пожелать здравомыслия противной стороне, которые еще не осознают того, что они творят беззаконие. Желаю, чтобы они посмотрели на эту ситуацию под другим углом. В любом случае объединение людей им никогда не отменить. Даже если мы сейчас оказались в этой ситуации, что у нас деньги заморожены, деньги — это такой ресурс, который мы всегда сможем заработать, но мы всегда будем объединяться и всегда будем решать свои финансовые вопросы не в угоду определенной группе лиц. У меня в жизни была ипотека и кооператив, и есть с чем сравнивать: я предпочитаю кооператив".

"Благодарны кооперативу за возможность купить квартиру мечты"

Надежда Алексеева с супругом

Надежда Алексеева из Чебоксар приобрела с помощью кооператива четырехкомнатную квартиру 190 м для себя и своей семьи в родном городе — и в прошлом году полностью расплатилась за нее с кооперативом.

"В январе 2018 года я вступила в кооператив — в накопительную программу, — вспоминает она. — Копила на первоначальный взнос от квартиры за 5 млн рублей — 1,75 млн. Мы накопили средства к маю 2019 года, и я встала в очередь на приобретение квартиры. Год стояли в очереди — когда очередь подошла, выбрали квартиру за 5 млн в родных Чебоксарах. В течение трех лет рассчитались и в 2023 году, получив от кооператива справку о выплате пая, оформили право собственности — получили свидетельство о собственности в Росреестре".

"Кооператив работает хорошо — чисто, честно, прозрачно, — подчеркивает Надежда. — Наша семья благодарна кооперативу за возможность купить квартиру мечты, не переплачивая огромные суммы".

"Более выгодной для людей программы я не встречала"

Наталья Кудряшова

Пайщице кооператива Наталье Александровне Кудряшовой кооператив приобрел двухкомнатную квартиру в Красноярске.

"Я всю жизнь прожила в Узбекистане, — рассказывает Наталья Александровна, — и когда вышла на пенсию, планировала переезд сюда, в Красноярск. Пока собирала документы в рамках программы переселения, искала для себя квартиру в Красноярске. Еще до того как я переехала — это был конец 2015 года, вступила в кооператив. Это было в декабре 2015 года".

На первоначальный паевый взнос пошли деньги, вырученные после продажи квартиры в Узбекистане. "Внесла 35% от квартиры стоимостью 3 млн рублей, — рассказывает она, — и в декабре 2015 года встала в очередь. В ней простояла полтора года — в первые годы работы кооператива очередь была длинная. Переехала в Красноярск в 2017 году в январе, а летом 2017 года подошла очередь. Нашли квартиру рядом с детьми, двухкомнатную, хороший район, хороший дом — кирпичный, состоялось приобретение, и я заселилась в эту кооперативную квартиру".

"При этом я стала пайщицей кооператива, еще не имея российского гражданства — только вид на жительство. И благодаря тому, что у меня были место жительства и прописка, я быстрее получила гражданство", — рассказывает г-жа Кудряшова.

"Ипотеку я даже не рассматривала, потому что ставки были на тот момент около 15%, а в кооперативе — 1%, — подчеркивает Наталья Александровна. — У детей была ипотека, у них самих трое детей, я понимаю их проблему, нужно всех обеспечить, и выгоднее программы в России я не встречала. Сколько банков обошли с их ипотечными предложениями и предложениями по потребительским кредитам, сколько строек с предложениями от застройщиков, и могу с уверенностью сказать, что более выгодной программы для людей у нас в стране нет".

"У меня пожелание к людям, которые тормозят работу кооператива, — чтобы они быстрее прекратили ставить палки в колеса такой хорошей организации с такой замечательной идеей, — замечает г-жа Кудряшова. — Чтобы дали людям самим решать свой жилищный вопрос теми силами, как они могут, и в том числе силой кооперации, объединения людей. А тем пайщикам, кто вместе с нами в кооперативе, хочу пожелать, чтобы набрались терпения. Мы все уверены, что кооператив продолжит свою деятельность. Все, кто у нас в кооперативе, получат квартиры, все кто этого хочет. Все будет хорошо!"

Фото предоставлены компанией "Бест Вей"