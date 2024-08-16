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Дмитрий Плотников

Вплоть до лишения лицензии. При запахе канализации в подъезде срочно обращайтесь в жилинспекцию

Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний
Недвижимость » Ремонт

Вопросы собственников жилья в многоквартирных домах многообразны.

Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний
Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde, CC BY-SA 3.0

Оно и понятно, жильцы должны знать, за что они платят управляющей компании деньги на её "содержание".

Сегодня мы коснёмся такого вопроса, как запах канализации в подъезде. А собеседник медиахолдинга Pravda.Ru сегодня исполнительный директор Гильдии управляющих
компаний в ЖКХ Вера Москвина.

Вера, скажите, если в подъезде многоэтажки сильно пахнет канализацией, а местная управа утверждает, что чистит её, но запах всё равно невыносимый. Куда жаловаться в таком случае жильцам?

"Исключительно в жилищную инспекцию. Жаловаться нужно сразу, это проблема управления многоквартирным домом! Поэтому жаловаться нужно немедленно в жилищную инспекцию, чтобы жилищная инспекция провела исследования, хотя бы
визуальные. Наличие запаха от канализации свидетельствует о том, что она неисправна. Вы представляете, что если бы наличие канализации само по себе давало всегда запах?

Там должны быть специальные обратные клапаны. И обращаться нужно срочно и исключительно в жилищную инспекцию. Это их прерогатива. Обращаться нужно сначала в районную инспекцию. А если она не отреагирует, то тогда в центральную. Но ещё
есть Роспотребнадзор. Потому что канализация это ещё и здоровье людей.

То есть всё, что связано с канализацией, связано с нашим здоровьем. Поэтому, если есть проблемы с канализацией, значит, может быть, обстановка не очень эпидемиологическая. Неисправная канализация — это риск возникновения различных заболеваний. Мы это все знаем хорошо. Поэтому жилищная инспекция будет реагировать моментально".

Управляющей компании чем это может грозить?

"В зависимости от степени нарушений. Степень нарушений может быть тяжёлой или обычной. Вот так трактует закон. В принципе, можно, конечно, даже лишиться лицензии за подобные вещи. Но нужно посмотреть, что случилось на самом деле с канализацией. Вообще возможно ли эту систему устранить быстро, например. Вообще ремонтоспособна ли эта канализация.

Или эти ребята с Управкомпании просто сидят ждут капитального ремонта. Сложили руки и ждут капитального ремонта, а люди жутко мучаются. Может быть, до капитального ремонта ещё год, понимаете, поэтому неисправная канализация непременно принесёт какие-то неприятности, связанные со здоровьем людей.

Это безусловное нарушение безопасного проживания в наших многоквартирных домах. Поэтому в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор в обязательном порядке жалобу направить. И реакция будет незамедлительной".

По поводу канализации существуют же СанПиНы какие-то?

"Да, всё это есть. Это знают профессионалы, они этим руководствуются. Надзорные органы прекрасно всё это понимают. Канализация и горячая/холодная вода — это предмет особого внимания любого ЖКХ-шника, потому что от этого зависит безопасность проживания в многоквартирном доме. Поэтому, если есть проблемы с этими системами, у нас есть два органа замечательных: жилищная инспекция и Роспотребнадзор.

Жилищная инспекция следит за исполнением лицензионных требований, а Роспотребнадзор — за всем, что может нарушить наше с вами здоровье. Поэтому в эти две организации нужно срочным образом обратиться".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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